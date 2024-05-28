В Валерий Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.

V Victoria Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси) У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую

В Виталий Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.

Е Елена Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!

И Ирина Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!

М Мирца Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!

М Мария Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе читать дальше и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой! Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном

С Светлана Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны

Е Елена Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви читать дальше проведение не возможно). Вы можете предложить ему свой маршрут и Давид вам расскажет насколько он будет интересен и возможен по погодным условиям. В пути вы сможете с ним поговорить на разные темы от истории, кухни Грузии, музыки до простых бытовых. Мы увидели красивые места, провели замечательно время! Мы всем советуем Давида! Экскурсия в Мцхету была 27.12.2023г Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение маршрута (в случае, если