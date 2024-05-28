Главные экскурсионные места в Мцхете

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные места» в Мцхете, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Мцхета и Уплисцихе - генетический код Грузин
Индивидуальная
7 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в сердце грузинской истории
Познайте дух древней Грузии, исследуя уникальные архитектурные памятники и пещерный город с 3000-летней историей
Начало: Ул. Пушкина, 1
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    28 мая 2024
    Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
    Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
  • V
    Victoria
    4 мая 2024
    Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
    У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендуюУ нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • М
    Мария
    1 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Давид очень приятный интеллигентный человек, который глубоко любит свою страну и умеет прекрасно о ней рассказывать, причем на очень грамотном
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    и правильном русском языке, что тоже немаловажно и приятно. При этом очень гибкий и всегда готовый подстроиться под ваши пожелания. Очень чистый и комфортный автомобиль, Давид спокойный и опытный водитель. Расстались друзьями и очень довольными поездкой!

  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо за невероятные впечатления и самый вкусный обед! Остались очень довольны
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
    Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение маршрута (в случае, если
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    проведение не возможно). Вы можете предложить ему свой маршрут и Давид вам расскажет насколько он будет интересен и возможен по погодным условиям. В пути вы сможете с ним поговорить на разные темы от истории, кухни Грузии, музыки до простых бытовых. Мы увидели красивые места, провели замечательно время! Мы всем советуем Давида! Экскурсия в Мцхету была 27.12.2023г

    Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменениеДавид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Популярные места»

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  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  4. Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
  5. Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Популярные места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 140 до 250. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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