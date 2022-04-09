Что вас ожидает:

Военно-грузинская дорога

Живописная и стратегически важная дорога строилась в начале XIX века на месте той тропы, которая была известна ещё в древние времена. Я расскажу вам историю её строительства и мы посетим достопримечательности, которые располагаются вдоль дороги.

Храм Джвари и Мцхета — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мцхета стояла с незапамятных времён у слияния рек Куры и Арагви и с III века до нашей эры стала столицей Иберийского государства и была ею в течении 800 лет до основания города Тбилиси в V веке. Вы услышите историю христианизации Грузии и узнаете почему Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». Древний храм Джвари был построен в конце VI века на месте установления в IV веке первого поклонного креста после принятия Иберией христианства. Вы узнаете почему именно здесь был установлен первый крест.

Жинвальское водохранилище

В 1971 году было принято решение о создании дополнительного резервуара питьевой воды для Тбилиси. Выбор места обусловлен был качеством воды в реке Арагви и возможностью создать максимальный объём водохранилища. Вы сможете полюбоваться бирюзовой гладью воды среди холмов, при желании, неспешно попивая ароматный кофе на песке.

Крепость Ананури

Крепость XVII века принадлежала арагвским эриставам и стояла на страже северных рубежей государства. В середине XVIII века она, в числе других крепостей, перешла в царскую собственность, что позволило остановить междоусобицы, которые тяжело отражались на судьбе страны. Я познакомлю вас с одной печальной историей этой крепости.

Казбек и храм, парящий в облаках

Мкинвари (местное название) — гора удивительной красоты. У нас её называют «невестой Кавказа». Гора является третьим пятитысячником на Большом Кавказском хребте. Вершина её покрыта вечными льдами. Впервые она была покорена в 1868 году и с тех пор сама покоряет сердца, увидевших её. Грегетский храм св. Троицы стоит у подножия Казбека на высоте 2170 метров над уровнем моря в окружении голых скал и покрытых зелёным бархатом гор. В храме хранится чудотворная икона Гергетской Богоматери XVII века. У вас будет возможность приложиться к ней.

Важная информация: