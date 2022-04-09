Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета

В Мцхета мы познакомимся с историей грузинской государственности

Индивидуальная
В Мцхета мы познакомимся с историей грузинской государственности и познакомимся с колыбелью христианства Грузии — храмом Светицховели, посетим древний храм Джвари VI века, откуда открываются волнующие взор виды, поедем к крепости XVII века Ананури, принадлежавшей самым влиятельным феодалам средневековья, остановимся у живописного водохранилища Жинвали, созданного в 1984 году на месте древнего города с одноимённым названием, увидим слияние двух рек Белой и Чёрной Арагви, побываем на Арке дружбы народов, откуда открываются виды на красивые ущелья, поднимемся к Гергетскому храму святой Троицы XIV века, стоящему в окружении гор и облаков у подножия Казбека.

И, конечно, сделаем красивые снимки на память!
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета
Уникальные места красоты и силы - Казбек и Мцхета

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Джвари
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние двух рек
  • Арка дружбы народов
  • Гергетский храм св. Троицы
  • Гора Казбек

Что вас ожидает:

    Военно-грузинская дорога
    Живописная и стратегически важная дорога строилась в начале XIX века на месте той тропы, которая была известна ещё в древние времена. Я расскажу вам историю её строительства и мы посетим достопримечательности, которые располагаются вдоль дороги.
    Храм Джвари и Мцхета — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
    Мцхета стояла с незапамятных времён у слияния рек Куры и Арагви и с III века до нашей эры стала столицей Иберийского государства и была ею в течении 800 лет до основания города Тбилиси в V веке. Вы услышите историю христианизации Грузии и узнаете почему Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». Древний храм Джвари был построен в конце VI века на месте установления в IV веке первого поклонного креста после принятия Иберией христианства. Вы узнаете почему именно здесь был установлен первый крест.

    Жинвальское водохранилище

    В 1971 году было принято решение о создании дополнительного резервуара питьевой воды для Тбилиси. Выбор места обусловлен был качеством воды в реке Арагви и возможностью создать максимальный объём водохранилища. Вы сможете полюбоваться бирюзовой гладью воды среди холмов, при желании, неспешно попивая ароматный кофе на песке.

    Крепость Ананури

    Крепость XVII века принадлежала арагвским эриставам и стояла на страже северных рубежей государства. В середине XVIII века она, в числе других крепостей, перешла в царскую собственность, что позволило остановить междоусобицы, которые тяжело отражались на судьбе страны. Я познакомлю вас с одной печальной историей этой крепости.

    Казбек и храм, парящий в облаках

    Мкинвари (местное название) — гора удивительной красоты. У нас её называют «невестой Кавказа». Гора является третьим пятитысячником на Большом Кавказском хребте. Вершина её покрыта вечными льдами. Впервые она была покорена в 1868 году и с тех пор сама покоряет сердца, увидевших её. Грегетский храм св. Троицы стоит у подножия Казбека на высоте 2170 метров над уровнем моря в окружении голых скал и покрытых зелёным бархатом гор. В храме хранится чудотворная икона Гергетской Богоматери XVII века. У вас будет возможность приложиться к ней.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • С декабря до апреля, а иногда и до мая, в целях безопасности экскурсия проводится до горнолыжного курорта Гудаури.
    • Для посещения храмов нужны платки на голову женщинам и удобная обувь в горах.
    • Экскурсию может провести любой из гидов моей команды.
    • Стоимость экскурсии указана на 1-6 человек. В случае смены транспорта для большего количества людей, соответственно меняется и стоимость экскурсии.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Услуги водителя
    • Транспорт
    Что не входит
    • Подъём на внедорожнике к храму у подножия Казбека (20 USD за машину)
    • Обед (около 10 USD/ чел)
    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 08:30 утра
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • С декабря до апреля, а иногда и до мая, в целях безопасности экскурсия проводится до горнолыжного курорта Гудаури.
    • Для посещения храмов нужны платки на голову женщинам и удобная обувь в горах.
    • Экскурсию может провести любой из гидов моей команды.
    • Стоимость экскурсии указана на 1-6 человек. В случае смены транспорта для большего количества людей, соответственно меняется и стоимость экскурсии
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 08:30 утра

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