3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Религиозный центр Грузии

«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М.Ю.Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.

Колоритные деревушки и национальные кулинарные традиции

По пути в Боржоми вы встретите около 25 деревень — татарские азербайджанские и другие, — про каждую из которых я вам расскажу самые интересные факты, о которых знают только местные. Некоторые поселения — родина известных грузинских блюд, в некоторых интересен сам быт людей, а какие-то любопытны своей историей, отражающей общеполитические процессы в стране. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.

Красоты Боржоми

Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.