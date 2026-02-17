3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Профессиональный гид расскажет о тонкостях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные исторические и религиозные объекты
- 🍽️ Тонкости грузинской кухни от профессионального повара
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌳 Прогулка по центральному парку Боржоми
- ⛪ Посещение нетуристических мест
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Монастырь Джвари
- Храм Светицховели
- Монастырь Самтавро
- Центральный парк Боржоми
- Памятник Прометею
- Водопад
- Церковь Серафима Саровского
- Старинный вокзал
Описание экскурсии
Религиозный центр Грузии
«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М. Ю. Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.
Самобытная культура, традиции и кулинарные секреты Грузии
По пути в Боржоми мы поговорим про историю, культуру и национальную кухню Грузии. Как профессиональный повар я расскажу интересные факты о всеми любимых грузинских блюдах. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.
Красоты Боржоми
Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером.
- Для вашего удобства я заберу вас в любой точке Тбилиси, после чего мы отправимся в путь.
- В стоимость включены транспортные расходы и экскурсионное обслуживание.
- Входные билеты в парк Боржоми и на канатную дорогу, а также питание оплачиваются дополнительно.
- По желанию возможна организация купания в серных ваннах Боржоми, а также посещение ресторана там или по прибытию в Тбилиси.
- По предварительной договоренности за дополнительную плату возможно расширение маршрута с поездкой к крепости Рабат и пещерному городу Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом).