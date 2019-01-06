3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни

Aliksandr
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Aliksandr – ваш гид
В путешествии по Мцхете и Боржоми вы познакомитесь с историей развития христианства на грузинской земле, разнообразием местной природы, а также откроете легенды и ценные секреты местных деревушек, мимо которых обычно проезжают.

Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали.
164 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Что вас ожидает

Религиозный центр Грузии
«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М.Ю.Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.

Колоритные деревушки и национальные кулинарные традиции
По пути в Боржоми вы встретите около 25 деревень — татарские азербайджанские и другие, — про каждую из которых я вам расскажу самые интересные факты, о которых знают только местные. Некоторые поселения — родина известных грузинских блюд, в некоторых интересен сам быт людей, а какие-то любопытны своей историей, отражающей общеполитические процессы в стране. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.

Красоты Боржоми
Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером.
  • Для вашего удобства я заберу вас в любой точке Тбилиси, после чего мы отправимся в путь.
  • В стоимость включены транспортные расходы и экскурсионное обслуживание.
  • Входные билеты в парк Боржоми и на канатную дорогу, а также питание оплачиваются дополнительно.
  • По желанию возможна организация купания в серных ваннах Боржоми, а также посещение ресторана там или по прибытию в Тбилиси.
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату возможно расширение маршрута с поездкой к крепости Рабат и пещерному городу Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом).
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aliksandr
Aliksandr
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 38 лет. 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Очень люблю свою страну и готов делиться своей любовью с другими, знакомя с ее историей, обычаями и, конечно же, кухней! Я добрый, отзывчивый и веселый человек, и с удовольствием буду вашим гидом по солнечной Грузии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2019
Александр - отличный гид. С юмором мы узнали о грузинских традициях и очень информативно посетили Мцхету и Боржоми. Александр - пунктуальный и очень открытый в общении человек, 10 часов с ним пролетели очень быстро.
5 ноября 2018
Были с супругом на экскурсии с Александром. Понравилась пунктуальность , грамотная речь и безопасная езда гида. Очень интересен рассказ о традициях, укладе жизни и и его взгляд на современную Грузию как человека, побывавшего в другой стране и имеющего определенный жизненный опыт. Отдельное спасибо за придорожную кафешку по пути из Боржоми, так вкусно не было даже в пафосных ресторанах Тбилиси.
22 октября 2018
Хотели сказать большое спасибо Александру !!!!! Экскурсия очень понравилась , маршрут был хорошо спланирован , по дороге мы останавливались в семейном грузинском кафе , где нам удалось отведать настоящей грузинкой кухни ! Рассказ Александра был очень интересным , а увиденные пейзажи очень красивые .

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