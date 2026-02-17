3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
Вас ждет увлекательное путешествие по Мцхете и Боржоми, где вы познакомитесь с историей христианства в Грузии, насладитесь красотой природы и откроете для себя секреты местных деревушек.

Профессиональный гид расскажет о тонкостях
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грузинской кухни и покажет нетуристический ресторан с изумительными хинкали.

В Мцхете вы посетите монастырь Джвари и храм Светицховели, а в Боржоми прогуляетесь по центральному парку, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге и попробуете знаменитую воду прямо из источника.

Комфортный автомобиль и профессиональное экскурсионное обслуживание сделают ваше путешествие незабываемым

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные исторические и религиозные объекты
  • 🍽️ Тонкости грузинской кухни от профессионального повара
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌳 Прогулка по центральному парку Боржоми
  • ⛪ Посещение нетуристических мест

Лучшее время для посещения

янв
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мар
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май
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июл
авг
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окт
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Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. В это время вы сможете насладиться прогулками и видами без лишней суеты. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие тоже возможно, однако стоит быть готовым к более прохладной погоде и ограниченной доступности некоторых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми

Что можно увидеть

  • Монастырь Джвари
  • Храм Светицховели
  • Монастырь Самтавро
  • Центральный парк Боржоми
  • Памятник Прометею
  • Водопад
  • Церковь Серафима Саровского
  • Старинный вокзал

Описание экскурсии

Религиозный центр Грузии

«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М. Ю. Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.

Самобытная культура, традиции и кулинарные секреты Грузии

По пути в Боржоми мы поговорим про историю, культуру и национальную кухню Грузии. Как профессиональный повар я расскажу интересные факты о всеми любимых грузинских блюдах. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.

Красоты Боржоми

Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле BMW с кондиционером.
  • Для вашего удобства я заберу вас в любой точке Тбилиси, после чего мы отправимся в путь.
  • В стоимость включены транспортные расходы и экскурсионное обслуживание.
  • Входные билеты в парк Боржоми и на канатную дорогу, а также питание оплачиваются дополнительно.
  • По желанию возможна организация купания в серных ваннах Боржоми, а также посещение ресторана там или по прибытию в Тбилиси.
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату возможно расширение маршрута с поездкой к крепости Рабат и пещерному городу Вардзия (просьба заранее согласовать с гидом).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1295 туристов
Я 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию я кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Профессионального образования в области истории у меня
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нет, но много лет самостоятельно изучаю Грузию, её культуру, традиции и прошлое. Очень люблю свою страну и с удовольствием делюсь этой любовью с гостями. Особенно близка мне гастрономическая тема: у меня был собственный ресторан, поэтому я хорошо знаю грузинскую кухню, вина и застольные традиции и с удовольствием включаю их в свои рассказы и маршруты. Мой подход — не просто провести экскурсию по программе, а создать живое и личное знакомство с Грузией. Я подстраиваю маршруты под интересы гостей, не тороплю во время прогулок, дегустаций и остановок, рассказываю истории с юмором и веду лёгкий диалог. Для меня важно показать страну с её настоящей, тёплой стороны — через историю, обычаи, кухню и общение. Провожу экскурсии на автомобиле бизнес-класса BMW 7.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Екатерина
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек с потрясающим чувством юмора. рассаазы красочные и запоминаюшиеся, но при жтом владение материалом бесподобное!
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много знает, делится, рассказывпет просто супер! мы побывали в таких скащочных и красивейших местах, так много ущнали и об истории и о быте, об обычаях, так вкусно ели и пили, что день оставил самое лучшее впечатление и воспоминания. и наша доставка в аэроплрт - вишенка на торте. были опасения, что мы можем опоздать, но Александр привез нас ровно вовремя! спасибо!!
могу от души рекомендовать Александра как замечательного экскурсовода и человека!

спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
спонтанно организовались на экскурсию с Александром и ри разу не пожалели! александр прежле всего прекрасный человек
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Анастасия
Очень всё понравилось. С погодой не повезло, но у Александра оказались с собой дождевики, которые спасли нас от ветра и дождя. Пунктуален, прекрасный рассказчик с отличным чувством юмора. Очень вкусно накормил в красивейшем месте с панорамный видом на горы. Познакомил с "грузинской логикой":) культурой и традициями народа. Рекомендуем.
Очень всё понравилось. С погодой не повезло, но у Александра оказались с собой дождевики, которые спасли
Очень всё понравилось. С погодой не повезло, но у Александра оказались с собой дождевики, которые спасли
Очень всё понравилось. С погодой не повезло, но у Александра оказались с собой дождевики, которые спасли
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В
Спасибо Александру за глубокое знание материала, внимание к запросам гостей, эмоциональность и безопасность! Советуем!
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В
Хотим выразить огромную благодарность Александру за потрясающую, насыщенную индивидуальную экскурсию на автомобиле! Маршрут огромный, но благодаря комфортной машине, идеальному вождению и таланту нашего гида, этот длинный день прошел на одном
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дыхании и оставил самые яркие впечатления от поездки в Грузию. Программа была выстроена безупречно:Джвари и Мцхета: Вид на легендарное слияние Арагви и Куры с высоты Джвари — это просто до мурашек. Древняя столица Мцхета очаровала своей атмосферой. Храмы Светицховели и Самтавро: Александр невероятно глубоко знает историю христианства и архитектуры. Без его рассказов мы бы не считали и малой доли тех смыслов и тайн, которые хранят эти святыни. Уплисцихе: Пещерный город поразил своими масштабами. Прогулка по древним скальным залам в сопровождении эрудированного гида превратилась в настоящее путешествие во времени. Боржоми: Финальная точка маршрута вернула нам силы. Прогулялись по парку, подышали чистейшим горным воздухом и попробовали знаменитую минеральную воду прямо из теплого источника. Александр — удивительный собеседник, интеллигентный, внимательный мужчина с отличным чувством юмора. Он тонко чувствовал наш темп, нигде не торопил и отвечал на любые вопросы. Если вы ищете гида, который покажет вам настоящую душу Грузии во всем ее величии и с максимальным комфортом — искренне рекомендуем Александра!

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А
Александр - отличный гид, который проводит экскурсию в формате диалога, ориентируется на собеседника и готов под него подстраиваться. Он выбрал оптимальные места, построил маршрут с учетом наших предпочтений, был уважителен и интеллигентен, день пролетел незаметно. Я уж молчу про то, что в итоге Александр возил нас более 12 часов.
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О
Очень интересная и душевная экскурсия получилась с Александром. Человек с обширным и разнообразным жизненным опытом, интересный рассказчик и балагур. Легко подстраивает экскурсию под желания и интересы заказчика. Рекомендую.
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