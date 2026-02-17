3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует своей красотой. В это время вы сможете насладиться прогулками и видами без лишней суеты. Апрель, май и октябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие тоже возможно, однако стоит быть готовым к более прохладной погоде и ограниченной доступности некоторых мест.

Вас ждет увлекательное путешествие по Мцхете и Боржоми, где вы познакомитесь с историей христианства в Грузии, насладитесь красотой природы и откроете для себя секреты местных деревушек.Профессиональный гид расскажет о тонкостях

грузинской кухни и покажет нетуристический ресторан с изумительными хинкали. В Мцхете вы посетите монастырь Джвари и храм Светицховели, а в Боржоми прогуляетесь по центральному парку, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге и попробуете знаменитую воду прямо из источника. Комфортный автомобиль и профессиональное экскурсионное обслуживание сделают ваше путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Религиозный центр Грузии

«Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь», — так М. Ю. Лермонтов описал горный монастырь Джвари, с которого и начнется ваше путешествие. Здесь вы услышите самые важные факты из истории Джвари, старинные басни про третий крест, узнаете о загадочных тоннелях, а также взглянете на слияние двух рек, Мцхету и ее окрестности с лучших ракурсов. В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели. Здесь я расскажу вам, чем славится это знаменитое место, и какая легенда связана с первым царем, официально одобрившим христианство. Религиозные святыни и прошлое монастыря Самтавро станут логическим завершением знакомства с сакральным центром Грузии.

Самобытная культура, традиции и кулинарные секреты Грузии

По пути в Боржоми мы поговорим про историю, культуру и национальную кухню Грузии. Как профессиональный повар я расскажу интересные факты о всеми любимых грузинских блюдах. Кроме того, я покажу вам прекрасное нетуристическое кафе, где вы сможете попробовать хинкали, изготовленные вручную, что уже само по себе большая редкость, и ощутить разницу между домашним и «машинным» способом приготовления.

Красоты Боржоми

Вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, подниметесь на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского. Кроме того, я покажу вам одно очень атмосферное место, до которого редко добираются туристы — старинный вокзал, а также небольшие улочки и интересные места города, где мне доводилось раньше работать. Конечно, поговорим о воде Боржоми, о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной «минералки», а прямо из источника вы сможете продегустировать знаменитую воду.

Организационные детали