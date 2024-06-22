А Анна Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.

Я Ян Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми На протяжении всех 12 часов экскурсии Леван находил, что рассказать. Обращал внимание на каждую деталь и давал исторические справки ко всему увиденному. Мы даже смогли изменить маршрут под себя и поехали смотреть Казбеги. Крайне рекомендуем Левана.

Е Елена Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!

И Ирина Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!

М Мирца Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!