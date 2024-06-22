Однодневные – экскурсии в Мцхете

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Мцхете, цены от €154, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
На машине
скидка
10%
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
200180 за всё до 4 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
На машине
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
154 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
  • Я
    Ян
    15 июня 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    На протяжении всех 12 часов экскурсии Леван находил, что рассказать. Обращал внимание на каждую деталь и давал исторические справки ко всему увиденному. Мы даже смогли изменить маршрут под себя и поехали смотреть Казбеги. Крайне рекомендуем Левана.
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
  • М
    Мирца
    8 апреля 2024
    Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
    Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  2. Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
  3. Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 188 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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