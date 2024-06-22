скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2024Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
- ЯЯн15 июня 2024На протяжении всех 12 часов экскурсии Леван находил, что рассказать. Обращал внимание на каждую деталь и давал исторические справки ко всему увиденному. Мы даже смогли изменить маршрут под себя и поехали смотреть Казбеги. Крайне рекомендуем Левана.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ИИрина24 апреля 2024Спасибо сердечное Левану! Много информации получили. Экскурсия объемная, интересная. Все было очень интеллигентно. Однозначно рекомендую!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ВВиктория7 ноября 2023Прекрасная экскурсия, очень интересный рассказ, много познавательной информации. Удобный трансфер.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мцхете
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в августе 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 188 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Мцхете на 2024 год по теме «Однодневные», 46 ⭐ отзывов, цены от €154. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь