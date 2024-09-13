Святые места Мцхеты

Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Мцхета - древний город, где каждый камень хранит историю. Здесь зародилось православие в Грузии, и именно здесь молились христиане в 4 веке.
Экскурсия включает посещение монастыря Джвари, расположенного на вершине горы читать дальше
с видом на слияние Арагви и Куры, монастыря Самтавро, где покоится святой отец Габриэл, кафедрального собора Светицховели, почитаемого не меньше Иерусалима, и Шио-Мгвимского монастыря, основанного монахом Шио. Трансфер на комфортабельных автомобилях и услуги гида включены в стоимость. Обед оплачивается отдельно
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7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🕍 Посещение древних монастырей
🏞️ Великолепные виды на природу
🛐 История православия в Грузии
🚗 Комфортабельный трансфер
👨🏫 Услуги опытного гида
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Что можно увидеть
Монастырь Джвари
Монастырь Самтавро
Собор Светицховели
Шио-Мгвимский монастырь
Описание экскурсии
Монастырь Джвари, расположенный на вершине горы. Отсюда открывается великолепный вид на город и место слияния Арагви и Куры. В 4 веке монастырь был единственным местом, где молились христиане Закавказья — расскажем вам, почему именно здесь.
Монастырь Самтавро. Здесь покоится наш современник — отец Габриэл, при жизни признанный святым. А ещё на территории монастыря до сих пор растёт можжевельник, посаженный в 4 веке нашей эры.
Светицховели — кафедральный собор Мцхеты, сердце Грузии. Здесь похоронены Вахтанг Горгасали, Иракли Второй и другие грузинские цари. Вы узнаете, почему Светицховели почитается православным миром не меньше Иерусалима и какое пророчество о святом огне, сходящем на Пасху, оставил отец Габриел.
Шио-Мгвимский монастырь 6 века — одно из самых красивых мест Мцхеты. Основатель монастыря, монах Шио, 15 лет провёл в пещере, называемой сейчас в его честь Шиомгвиме — там ему явилась Богородица. Мы подробнее поговорим об истории монастыря и рассмотрим сохранившиеся постройки.
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельных автомобилях Toyota Alphard или Toyota Aqua, услуги гида
Обед (по желанию) оплачивается отдельно
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Мцхете
Я — Георгий, уроженец Мцхеты. Люблю свою страну и город с богатейшей историей. Шесть лет назад я сделал первый тур по Мцхете — путешественники были в восторге. После этого решил читать дальше
делать регулярные экскурсии и приобрёл комфортабельный минивэн Toyota Alphard. Это ещё больше украсило мою работу. Колеги считают меня одним из лучших гидов. А моя жена Кетеван способна удивить всех прелестью национальной кухни. Она обучает наших гостей приготовлению более десятка грузинских блюд. Приезжайте к нам! Лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
13 сен 2024
Поездка, которая задала тон нашему пребыванию в Тбилиси и которая запомнится надолго) Мы экспромтом нашли Георгия и заказали экскурсию меньше чем за 12 часов. И это было классно - интересно, читать дальше
благодатно, насыщенно - мы посмотрели целых 4 монастыря! А в качестве невероятно приятного завершения этой поездки Георгий любезно пригласил нас к себе в гости на хинкали, вино, чачу инжир прямо с дерева! Безусловно, Грузия не зря славится своим гостеприимством и дружелюбием!
Я
Яна
13 сен 2024
Побывали сегодня на экскурсии по святым местам Мцхеты, очень красиво и познавательно! Спасибо большое нашему гиду, все прошло замечательно.
Ю
Юлия
12 сен 2024
Хорошая обзорная экскурсия по Мцхете с местным колоритом. Комфортный транспорт, гостеприимный гид. Георгий показывал прекрасные места! Спасибо Георгию!
М
М
30 авг 2024
Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;
А
Александр
29 авг 2024
Как давних друзей встретил гостеприимный Георгий, показал все святые места Мцхеты, рассказал о святых. А главное, Геа поделился своей любовью к родной Грузии.
Александр
28 авг 2024
Интересный маршрут через самые ключевые точки в Мцехете, посетив которые можно построить себе еще десятки маршрутов. Гид Георгий очень гостеприимный, вовремя забрал нас из дома с утра, комфортно повозил по всем точкам, делая понятный и приятный рассказ о посещенных местах и не только.
Екатерина
28 авг 2024
Отличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родные места, а ещё угощает своим вкусным домашним вином 😁 Очень удобный формат - недолгий и на машине. Я совсем не устала, хотя будучи беременной сейчас быстро устаю:) В общем, все понравилось! Гиду Гиа большое спасибо!