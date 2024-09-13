Святые места Мцхеты

Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Мцхета - древний город, где каждый камень хранит историю. Здесь зародилось православие в Грузии, и именно здесь молились христиане в 4 веке.

Экскурсия включает посещение монастыря Джвари, расположенного на вершине горы
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с видом на слияние Арагви и Куры, монастыря Самтавро, где покоится святой отец Габриэл, кафедрального собора Светицховели, почитаемого не меньше Иерусалима, и Шио-Мгвимского монастыря, основанного монахом Шио. Трансфер на комфортабельных автомобилях и услуги гида включены в стоимость. Обед оплачивается отдельно

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение древних монастырей
  • 🏞️ Великолепные виды на природу
  • 🛐 История православия в Грузии
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Услуги опытного гида
    • Святые места Мцхеты
    Святые места Мцхеты
    Святые места Мцхеты
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

    Что можно увидеть

  • Монастырь Джвари
  • Монастырь Самтавро
  • Собор Светицховели
  • Шио-Мгвимский монастырь

    • Описание экскурсии

    Монастырь Джвари, расположенный на вершине горы. Отсюда открывается великолепный вид на город и место слияния Арагви и Куры. В 4 веке монастырь был единственным местом, где молились христиане Закавказья — расскажем вам, почему именно здесь.

    Монастырь Самтавро. Здесь покоится наш современник — отец Габриэл, при жизни признанный святым. А ещё на территории монастыря до сих пор растёт можжевельник, посаженный в 4 веке нашей эры.

    Светицховели — кафедральный собор Мцхеты, сердце Грузии. Здесь похоронены Вахтанг Горгасали, Иракли Второй и другие грузинские цари. Вы узнаете, почему Светицховели почитается православным миром не меньше Иерусалима и какое пророчество о святом огне, сходящем на Пасху, оставил отец Габриел.

    Шио-Мгвимский монастырь 6 века — одно из самых красивых мест Мцхеты. Основатель монастыря, монах Шио, 15 лет провёл в пещере, называемой сейчас в его честь Шиомгвиме — там ему явилась Богородица. Мы подробнее поговорим об истории монастыря и рассмотрим сохранившиеся постройки.

    Организационные детали

    • В стоимость входят: трансфер на комфортабельных автомобилях Toyota Alphard или Toyota Aqua, услуги гида
    • Обед (по желанию) оплачивается отдельно
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего места проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    3
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    1
    Д
    13 сен 2024
    Поездка, которая задала тон нашему пребыванию в Тбилиси и которая запомнится надолго) Мы экспромтом нашли Георгия и заказали экскурсию меньше чем за 12 часов. И это было классно - интересно,
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    благодатно, насыщенно - мы посмотрели целых 4 монастыря! А в качестве невероятно приятного завершения этой поездки Георгий любезно пригласил нас к себе в гости на хинкали, вино, чачу инжир прямо с дерева! Безусловно, Грузия не зря славится своим гостеприимством и дружелюбием!

    Я
    13 сен 2024
    Побывали сегодня на экскурсии по святым местам Мцхеты, очень красиво и познавательно! Спасибо большое нашему гиду, все прошло замечательно.
    Ю
    12 сен 2024
    Хорошая обзорная экскурсия по Мцхете с местным колоритом. Комфортный транспорт, гостеприимный гид. Георгий показывал прекрасные места! Спасибо Георгию!
    М
    30 авг 2024
    Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;
    Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;Всем рекомендую невероятное путешествие по святым местам! Монастыри, храмы, красивая природа и хороший рассказ об истории становления христианства;
    А
    29 авг 2024
    Как давних друзей встретил гостеприимный Георгий, показал все святые места Мцхеты, рассказал о святых. А главное, Геа поделился своей любовью к родной Грузии.
    Александр
    28 авг 2024
    Интересный маршрут через самые ключевые точки в Мцехете, посетив которые можно построить себе еще десятки маршрутов.
    Гид Георгий очень гостеприимный, вовремя забрал нас из дома с утра, комфортно повозил по всем точкам, делая понятный и приятный рассказ о посещенных местах и не только.
    Интересный маршрут через самые ключевые точки в Мцехете, посетив которые можно построить себе еще десятки маршрутов.Интересный маршрут через самые ключевые точки в Мцехете, посетив которые можно построить себе еще десятки маршрутов.Интересный маршрут через самые ключевые точки в Мцехете, посетив которые можно построить себе еще десятки маршрутов.
    Екатерина
    28 авг 2024
    Отличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родные места, а ещё угощает своим вкусным домашним вином 😁
    Очень удобный формат - недолгий и на машине. Я совсем не устала, хотя будучи беременной сейчас быстро устаю:)
    В общем, все понравилось! Гиду Гиа большое спасибо!
    Отличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родныеОтличный маршрут с посещением многих важных точек в Мцехете, с гидом, который знает и любит родные

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