Святые места Мцхеты

Мцхета - древний город, где каждый камень хранит историю. Здесь зародилось православие в Грузии, и именно здесь молились христиане в 4 веке.Экскурсия включает посещение монастыря Джвари, расположенного на вершине горы

с видом на слияние Арагви и Куры, монастыря Самтавро, где покоится святой отец Габриэл, кафедрального собора Светицховели, почитаемого не меньше Иерусалима, и Шио-Мгвимского монастыря, основанного монахом Шио. Трансфер на комфортабельных автомобилях и услуги гида включены в стоимость. Обед оплачивается отдельно

за 1-3 человека или €28 за человека, если вас больше

от €110 за 1-3 человека или €28 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Монастырь Джвари, расположенный на вершине горы. Отсюда открывается великолепный вид на город и место слияния Арагви и Куры. В 4 веке монастырь был единственным местом, где молились христиане Закавказья — расскажем вам, почему именно здесь.

Монастырь Самтавро. Здесь покоится наш современник — отец Габриэл, при жизни признанный святым. А ещё на территории монастыря до сих пор растёт можжевельник, посаженный в 4 веке нашей эры.

Светицховели — кафедральный собор Мцхеты, сердце Грузии. Здесь похоронены Вахтанг Горгасали, Иракли Второй и другие грузинские цари. Вы узнаете, почему Светицховели почитается православным миром не меньше Иерусалима и какое пророчество о святом огне, сходящем на Пасху, оставил отец Габриел.

Шио-Мгвимский монастырь 6 века — одно из самых красивых мест Мцхеты. Основатель монастыря, монах Шио, 15 лет провёл в пещере, называемой сейчас в его честь Шиомгвиме — там ему явилась Богородица. Мы подробнее поговорим об истории монастыря и рассмотрим сохранившиеся постройки.

Организационные детали