Также вас ждёт путешествие в Атенское ущелье, где расположен храм Усыпения Богоматери с уникальной архитектурой. Завершает тур дегустация картлииских вин в частном хозяйстве. Это путешествие идеально подходит для ценителей вина и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация редких сортов вина
- 🏞 Живописные виды Атенского ущелья
- 🏛 Посещение древнего храма
- 🍇 Уникальные винохозяйства
- 🚗 Комфортное путешествие
Что можно увидеть
- Частное винохозяйство
- Шато-Мухрани
- Храм Усыпения Богоматери
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Вас ожидает захватывающее путешествие в мир грузинского вина! Первая остановка — частное винохозяйство в живописной Мухранской долине, известное производством редкого сорта вина Чинури. Здесь вам предложат насладиться тремя видами вина, включая Чинури и Саперави, а также чачей. Участие в дегустации стоит всего 20 лари с человека.
Шато-Мухрани
Следующая локация — Шато-Мухрани, известная по многим причинам. Здесь вы сможете попробовать уникальное белое вино «Горули Мцване», которое больше нигде не производится в промышленных масштабах. Это шанс прикоснуться к культуре и традициям Грузии!
Атенское ущелье
После этого мы отправимся в Атенское ущелье, поражающее своими живописными пейзажами и богатой историей. Храм Усыпения Богоматери, построенный в VII веке, представляет собой уникальную тетраконх-конструкцию, пришедшую из Византии. Это выдающийся образец архитектуры, который можно встретить только в Грузии и Армении.
Второе частное винохозяйство
И, наконец, мы посетим ещё одно частное винохозяйство, где вам предложат дегустацию трёх сортов уникальных картлийских вин за 12 долларов с человека. Возможно, вы захотите заказать обед на берегу реки, чтобы угоститься местными деликатесами за 20 долларов с человека.
По завершении насыщенного дня нас ждёт возвращение в Тбилиси. Поделитесь своими впечатлениями и насладитесь грузинской культурой!
Ежедневно с 10:00 до 11:00.
- Пещерный город Уплисцихе
- Атенское ущелье
- Шато Мухрани
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
При следующем возвращении в Тбилиси обязательно поедем с Георгием на другую экскурсию!