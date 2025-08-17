Мои заказы

Винный тур в Картли

Откройте для себя чарующую Грузию через её вино. Посетите винохозяйства, насладитесь дегустацией и исследуйте исторические места
Экскурсия в Мцхете предлагает уникальную возможность посетить частные винохозяйства в Мухранской долине и Шато-Мухрани. Здесь производят редкие сорта вина, такие как Чинури и Горули Мцване.

Также вас ждёт путешествие в Атенское ущелье, где расположен храм Усыпения Богоматери с уникальной архитектурой. Завершает тур дегустация картлииских вин в частном хозяйстве. Это путешествие идеально подходит для ценителей вина и истории
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация редких сортов вина
  • 🏞 Живописные виды Атенского ущелья
  • 🏛 Посещение древнего храма
  • 🍇 Уникальные винохозяйства
  • 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Частное винохозяйство
  • Шато-Мухрани
  • Храм Усыпения Богоматери

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Вас ожидает захватывающее путешествие в мир грузинского вина! Первая остановка — частное винохозяйство в живописной Мухранской долине, известное производством редкого сорта вина Чинури. Здесь вам предложат насладиться тремя видами вина, включая Чинури и Саперави, а также чачей. Участие в дегустации стоит всего 20 лари с человека.

Шато-Мухрани

Следующая локация — Шато-Мухрани, известная по многим причинам. Здесь вы сможете попробовать уникальное белое вино «Горули Мцване», которое больше нигде не производится в промышленных масштабах. Это шанс прикоснуться к культуре и традициям Грузии!

Атенское ущелье

После этого мы отправимся в Атенское ущелье, поражающее своими живописными пейзажами и богатой историей. Храм Усыпения Богоматери, построенный в VII веке, представляет собой уникальную тетраконх-конструкцию, пришедшую из Византии. Это выдающийся образец архитектуры, который можно встретить только в Грузии и Армении.

Второе частное винохозяйство

И, наконец, мы посетим ещё одно частное винохозяйство, где вам предложат дегустацию трёх сортов уникальных картлийских вин за 12 долларов с человека. Возможно, вы захотите заказать обед на берегу реки, чтобы угоститься местными деликатесами за 20 долларов с человека.

По завершении насыщенного дня нас ждёт возвращение в Тбилиси. Поделитесь своими впечатлениями и насладитесь грузинской культурой!

Ежедневно с 10:00 до 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерный город Уплисцихе
  • Атенское ущелье
  • Шато Мухрани
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса проживания
Завершение: Доставляем по адресу в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Анастасия
17 авг 2025
Наверное это была наша лучшая экскурсия и лучший гид - Настолько умный, эрудированный и профессионал. Всем рекомендую, кто хочет съездить на дегустацию и познакомиться с виноделием. Также Георгий отвезет вас в такие сокровенные и не туристические места Грузии, которые исторически ценны и священны (никаких спойлеров), узнаете на экскурсии:)
При следующем возвращении в Тбилиси обязательно поедем с Георгием на другую экскурсию!
Е
Екатерина
11 авг 2025
Большое спасибо Георгию за экскурсию, которую он сформировал с учетом наших предпочтений и мы смогли уделить больше внимания усадьбе в Шато Мухрани.

