Экскурсия в Мцхете предлагает уникальную возможность посетить частные винохозяйства в Мухранской долине и Шато-Мухрани. Здесь производят редкие сорта вина, такие как Чинури и Горули Мцване. Также вас ждёт путешествие в Атенское ущелье, где расположен храм Усыпения Богоматери с уникальной архитектурой. Завершает тур дегустация картлииских вин в частном хозяйстве. Это путешествие идеально подходит для ценителей вина и истории

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Вас ожидает захватывающее путешествие в мир грузинского вина! Первая остановка — частное винохозяйство в живописной Мухранской долине, известное производством редкого сорта вина Чинури. Здесь вам предложат насладиться тремя видами вина, включая Чинури и Саперави, а также чачей. Участие в дегустации стоит всего 20 лари с человека.

Шато-Мухрани

Следующая локация — Шато-Мухрани, известная по многим причинам. Здесь вы сможете попробовать уникальное белое вино «Горули Мцване», которое больше нигде не производится в промышленных масштабах. Это шанс прикоснуться к культуре и традициям Грузии!

Атенское ущелье

После этого мы отправимся в Атенское ущелье, поражающее своими живописными пейзажами и богатой историей. Храм Усыпения Богоматери, построенный в VII веке, представляет собой уникальную тетраконх-конструкцию, пришедшую из Византии. Это выдающийся образец архитектуры, который можно встретить только в Грузии и Армении.

Второе частное винохозяйство

И, наконец, мы посетим ещё одно частное винохозяйство, где вам предложат дегустацию трёх сортов уникальных картлийских вин за 12 долларов с человека. Возможно, вы захотите заказать обед на берегу реки, чтобы угоститься местными деликатесами за 20 долларов с человека.

По завершении насыщенного дня нас ждёт возвращение в Тбилиси. Поделитесь своими впечатлениями и насладитесь грузинской культурой!