Описание экскурсииТур в первую столицу Грузии — город Мцхета: посещение храма Светицховели и прогулка по городу. Вторая остановка у храма Джвари с великолепным видом на слияние двух рек Арагви и Куры, от города Мцхеты в 40 минутах езды заезжаем в уникальный пещерный город Уплисцихе и по желанию в город Гори, где родился Сталин (дом-музей Сталина).
По понедельникам в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Мцхета
- Храм Джвари
- Пещерный город Уплисцихе
- Дом-музей Сталина
- Город Гори
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Улица Коте Абхази, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мцхеты
Похожие экскурсии из Мцхеты
