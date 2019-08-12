2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии

Vano
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Vano – ваш гид
За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
€163
131 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Мцхета
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури

Что вас ожидает

  • Тур начинается с поездки в старую столицу Грузии, город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведенной исторической реконструкции неизгладимое впечатление.
  • Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведем сравнительный анализ ее возможностей.
  • Далее, покорив Крестовый перевал (2395 м. над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги ). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства. При желании можно отведать хинкали (а хинкали родом из этих мест) или, например, мхловани (местное аутентичное блюдо, вроде хачапури, но с начинкой из местных сыра, свекольной ботвы, крапивы и высокогорных трав).
  • Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м.), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На автомобиле мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 м.). При хорошей погоде отсюда открываются потрясающие виды.
  • Мы увидим также невероятно красивое Даръяльское ущелье, а вечером вернемся в Тбилиси.

Организационные детали

  • В стоимость входит: услуги гида/водителя, автомобиль, топливо.
  • В стоимость не входит: проживание, питание, входные билеты, трансферы аэропорт/город.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св.Троицы Самеба может быть закрыт ввиду погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мцхета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vano
Vano
Меня зовут Вано. По образованию журналист (ТГУ), историк литературы (Институт литературы АН Грузии). Интересуюсь архитектурой, историей Южного Кавказа, кулинарией. Прожил в Москве около 20 лет. Люблю работать с людьми. Организую и провожу туры по всей Грузии. Возможны специализированные, индивидуальные и любые другие туры.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 августа 2019
Отличная экскурсия, рекомендую всем.
9 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Вано обладает глубокими знаниями истории страны. Маршрут хорошо разработан, все продумано. Вано - хороший водитель, что немаловажно при поездке. Если еще раз окажемся в Тбилиси, с удовольствием поедем с Вано в другие туры.

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