2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 мгновений Грузии за 1 день

Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа

В большом путешествии по древним очагам грузинской культуры вы посетите сакральные центры в Мцхете, где началась христианская история нашей земли; античный скальный Уплисцихе, транслирующий уклад и ценности людей, живших до нашей эры; древний храм с редкими фресками — Атенский Сион — и уютное село Атени, где для вас приготовят лучшие блюда богатой грузинской кухни — почти так, как это делали 100, 500, а, может, и 1000 лет назад. И все это время вас будут сопровождать исторические факты, традиционные легенды и колоритные рассказы в исполнении человека, который считает, что Грузия — это, в первую очередь, сокровищница любви и тепла!