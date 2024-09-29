читать дальше и монастырей. Очень интересно и познавательно. И в конце замечательный наивкуснейший шашлык от шеф-повара:) + вкусные закуски и обязательно к мясу прекрасное красное Саперави. Спасибо огромное за эти сказочные эмоции!

Хочу сказать огромное спасибо Алексу за интересную экскурсию по первой столице Грузии - Мцхета. Очень красивый город с множеством храмов