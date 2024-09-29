скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мцхете
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«После экскурсии вы сможете посетить знаменитое кафе “Салобие”, где вам предложат национальные, в том числе фирменные блюда этого кафе – лобио, запеченное в глиняных горшочках, пирожки с разными начинками и многое другое»
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 114€103 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
«Я угощу вас вином, сыром, овощами и лимонадами, поделюсь секретами грузинской кухни и произнесу несколько знаменитых грузинских тостов»
29 окт в 10:00
31 окт в 10:30
€174 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
«Кроме того, я, как профессиональный повар, расскажу вам по дороге о тонкостях грузинской кухни и покажу нетуристический ресторан для местных, где готовят изумительные хинкали»
Сегодня в 08:00
29 окт в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 сентября 2024Если вам важно получить достоверные подробные исторические факты, во всей их системности и преемственности, то Зураб-ваш гид. Человек влюбленный в историю и дышащий историей, профессионал! Спокойный и уравновешенный, без политических рассуждений. Машина комфортная, стиль езды спокойный
- ГГалина9 сентября 2024Большое спасибо Зурабу. Интересно, с любовью, безупречно организовано
- ЖЖанна10 августа 2024Добрый день! Зураб прекрасно рассказывает об истории своей страны, увлектельно и познавательно.
- MMarina24 июня 2024Хочу сказать огромное спасибо Алексу за интересную экскурсию по первой столице Грузии - Мцхета. Очень красивый город с множеством храмов
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Мцхете в октябре 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мцхеты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024