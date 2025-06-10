Описание тура
Укороченный маршрут по лучшим локациям Грузии специально для тех, у кого слишком мало времени на знакомство со страной гор, вина и гостеприимства. Вы увидите важнейшие памятники архитектуры, пообедаете у подножия Казбека, посетите винодельни и прогуляетесь на курорте Боржоми. Для вас откроется колоритная страна со своей особой атмосферой, богатой культурой и древнейшей историей. В пещерном городе вы узнаете о языческой Грузии, а в Тбилиси окунётесь в гармоничный тандем сразу нескольких веков.
Программа тура по дням
Тбилиси сити тур и первая столица Грузии Мцхета
Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Начало экскурсии в 09:00
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
… Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь…
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны.
Здесь у вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор
Завтрак в отеле.
Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10-11 часов
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается на месте.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-10 долл/чел.
По желанию! Дополнительная плата 35 долл 1 чел. Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь! После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
Вечером возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.
Винная Кахетия и грузинское виноделие
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Длительность экскурсии 8 часов.
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию.
По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты.
Первая остановка на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
Далее мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Возвращение в Тбилиси. Отдых. Ночь в Тбилиси.
Курорт Боржоми и Уплисцихе-пещерный город
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
Нас ждет известный курорт Боржоми и Уплисцихе-пещерный город!
За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается дополнительно на месте.
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец Ii — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение с отеля до 11-12 дня.
Делаем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс в течение всего дня.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь трансфер в период тура
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 4 ночи (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Винная Кахетия - Сигнахи, Бодбе Ананури, Гудаури, Степанцминда, Казбеги, Боржоми, Уплисцихе)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерний групповой развоз туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Остальные обеды и ужины
- Сувениры и личные расходы
- Местный джип в Казбеги подъем на Гергети 5-10$ 1 чел
- Подъемник в Боржоми
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
В Зимний Период! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!