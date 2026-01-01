Мои заказы

Авторские 5-дневные туры в Мцхету

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Мцхете, цены от 36 074 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Гамарджоба, генацвале: четыре топовые экскурсии в одном путешествии
5 дней
-
15%
Посетите живописные края страны, прогуляйтесь по улочкам Тбилиси и продегустируйте вина
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 36 074 ₽42 440 ₽ за человека
Устроить гастротур, увидеть топ-локации Грузии и перезагрузиться
5 дней
-
4%
Едем в страну вечного праздника и хорошего настроения через четыре региона Грузии
25 мар в 10:00
29 апр в 10:00
от 74 923 ₽77 779 ₽ за человека
Гамарджоба, Грузия
5 дней
Старт из Владикавказа! Посетим основные регионы: Казбеги, Тбилиси, Мцхета, Кахетия
21 апр в 10:00
от 59 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Гамарджоба, генацвале: четыре топовые экскурсии в одном путешествии;
  2. Устроить гастротур, увидеть топ-локации Грузии и перезагрузиться;
  3. Гамарджоба, Грузия.
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. На море;
  2. Кахетия;
  3. Казбеги.
Сколько стоит тур в Мцхете в феврале 2026
Сейчас в Мцхете в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 36 074 до 74 923 со скидкой до 15%.
