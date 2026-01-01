Атмосферная Грузия с морем, сбором винограда и изготовлением вина

Осенний гастрономический тур с сбором винограда и изготовлением вина старинным способом
Описание тура

Грузия, где холодные величественные и вечные горные вершины будут переплетаться с теплым черным вулканическим песком, а волны Черного моря с теплыми ванными Борджоми. Гастрономические изыски национальной кухни мы будем запивать изысканными винами из Алазанской долины и смаковать чачу на настоящих Кахетинских застольях. Нас заполнит ощущение солнца в руках, во время сбора винограда и мы уподобимся самому древнему умению людей - делать вино душой и телом. Наши ноги будут ступать по вековым камнях улочек древних городов и новым набережным, потемневшим от морских брызг. Будем смотреть как танцуют настоящие грузины и учиться танцевать сами. Отдыхать душой в тишине старинных монастырей и мечтать под созвучные грузинские песни. И утонченным послевкусием в нашей душе отзовутся стихи Лермонтова и Пушкина о здешних местах.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Программа тура по дням

1 день

Горная военно грузинская дорога, город Стефанцминд

Встреча группы в Тбилисском аэропорту или прилет в аэропорт г. Владикавказа. Переезд через сухопутную границу России и Грузии и начало тура

  • трансфер в Тбилиси и по пути в городке Стефанцминда подъем на

  • джипах к собору Гергетской Троицы у подножия горы Казбек и далее переезжаем Крестовый перевал

  • Арка Дружбы и

    крепость и Собор Ананури

  • Жинвальское водохранилище (можно искупаться и после купания) грузинский ланч на природе с чачей и вином

  • прибытие в Тбилиси и заселение в атмосферную и комфортную гостиницу

2 день

Экскурсия по Тбилиси и Мцхета

  • посещение собора Святой Троицы и крепостной стены старого города, кривая башня с часами у театра марионеток Резо Габриадзе, самый древний собор города Тбилиси Анчисхати (Vi)

  • стеклянный пешеходный Мост Мира и Тбилисская мечеть

  • прогулка по парку Рике который имеет контур карты Грузии

  • подъём на крепость Нарикала по канатной дороге

  • по винтовой лестнице спуск в ущелье Легвтахеви, прогулка по району серных

бань и древнему туннелю выход на берег реки Кура

  • прогулка по богемным улицам Шардени и Бамбис Риги

  • обед в ресторане появление которого связано с имени А. С. Пушкина

  • переезд в Древнюю столицу Грузии Мцхета и посещение монастыря Джвари, посещение кафедрального собора Светицховели, рынок сувениров и шопинг в Tbilisi Mall

  • возвращение в гостиницу.

3 день

Экскурсия в Кахетию

  • переезд в Кахетию и остановка на винзаводе дегустация вин и бренди остановка в селение Манави,где можно купить множество сувениров и вкуснейшей чурчхелы, посещение монастыря Бодбе

  • прибытие в город любви Сигнахи, экскурсия и фото у дворца бракосочетания, у

статуи маленькой девочки, которая в маминых туфлях стоит на стуле и ждет жениха, говорят что, кто натрет нос девочке выйдет замуж.

  • переезд в селение Чумлаки и посещение Дома вина в Гостях у Бадри переезд на виноградники Бадры Мирвелашвили: участие в празднике сборе винограда Ртвели, собранный виноград перевозится в винный дом и там в винном погребе Сацнахели(деревянная давильня) из собранного винограда изготавливаем вино старинным способом подавите по старинным способом ногами под музыку (снимут для вас видео и сделают фото)

  • праздничнее Кахетинское застолье с песнопениями и молодым вином, чачей и

национальными блюдами и танцами.

  • возвращение в Тбилиси

4 день

Экскурсия в Боржоми

  • переезд в Кутаиси и по дороге заедем в легендарный город Боржоми поднимемся на Боржомское плато и посетим женский монастырь, сделанный копией обители Св. Серафима Саровского в Дивеево

  • в селение Садгери посещение собора св. Георгия

  • по горной тропинке спустимся пешком к Термальным бассейнам и искупаетесь в теплом Боржоми

  • далее по реликтовому лесу прогуляемся до центрального парка и с Екатериновского родника продегустируем настоящий Боржоми

  • переезд в Кутаиси и заселение в уютную гостиницу

  • ужин в ресторане гостиницы

5 день

Экскурсия по Кутаиси

  • посещение кафедрального собора Баграти

  • экскурсия по центру Кутаиси, где продегустируете бублики которые любил молодой Маяковский

  • переезд в Тбилиси и по дороге посещение заказника Сатаплия где увидим макеты следов древних динозавров, которых грузины давно съели, оказывается хорошая закуска))

  • прогулка по реликтовому лесу и посещение карстовой пещеры необыкновенной красоты с уникальной подсветкой и подземной рекой

  • далее переезд в селение Баноджа посещение винного погреба винодела Мате Долидзе, прогулка по винодельне и дегустация вин из западной Грузии с ланчем на природе

  • прибытие в Тбилиси и заселение в гостиницу

6 день

Вылет домой

  • Завтрак, свободное время для посещения местных рынков.

  • Трансфер в аэропорт согласно рейсу из Тбилиси

  • Перелет из Владикавказа + доп. оплата трансфер в Тбилиси доп. оплата 40

на человека в одну сторону. Вылет из Владикавказа желательно покупать после 18:00.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание двух (трех) местное
  • Питание, полупансион, указанное в программе
  • Все трансферы и экскурсии с гидом
  • Все дегустации по программе
  • Проезд на канатной дороге в Тбилиси
  • Минеральная вода-0,5 лит. на человека в день
  • Мастер класс по грузинским танцам
  • Винный завод Ktw, дегустация вин и чачи
  • Экскурсии в Боржоми
  • Сбор винограда и изготовление вина
  • Посещение карстовой пещеры
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелет в Грузию (можно в Тбилиси или во Владикавказ)
  • Сувениры, алкоголь, личные расходы
  • Одноместное поживание
  • Доп питание
Визы
Нет виз, но нужен загран паспорт
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Люблю путешествия и умею их организовывать. Придумываю интересные маршруты, углубляясь в историю, изучая материалы и архивные факты. Даю возможность участникам туров окунуться в атмосферу нового города, страны. занимаюсь этим уже более 15 лет, побывала на всех континентах и более чем в 39 странах.

