Описание тура
Грузия, где холодные величественные и вечные горные вершины будут переплетаться с теплым черным вулканическим песком, а волны Черного моря с теплыми ванными Борджоми. Гастрономические изыски национальной кухни мы будем запивать изысканными винами из Алазанской долины и смаковать чачу на настоящих Кахетинских застольях. Нас заполнит ощущение солнца в руках, во время сбора винограда и мы уподобимся самому древнему умению людей - делать вино душой и телом. Наши ноги будут ступать по вековым камнях улочек древних городов и новым набережным, потемневшим от морских брызг. Будем смотреть как танцуют настоящие грузины и учиться танцевать сами. Отдыхать душой в тишине старинных монастырей и мечтать под созвучные грузинские песни. И утонченным послевкусием в нашей душе отзовутся стихи Лермонтова и Пушкина о здешних местах.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Программа тура по дням
Горная военно грузинская дорога, город Стефанцминд
Встреча группы в Тбилисском аэропорту или прилет в аэропорт г. Владикавказа. Переезд через сухопутную границу России и Грузии и начало тура
трансфер в Тбилиси и по пути в городке Стефанцминда подъем на
джипах к собору Гергетской Троицы у подножия горы Казбек и далее переезжаем Крестовый перевал
Арка Дружбы и
крепость и Собор Ананури
Жинвальское водохранилище (можно искупаться и после купания) грузинский ланч на природе с чачей и вином
прибытие в Тбилиси и заселение в атмосферную и комфортную гостиницу
Экскурсия по Тбилиси и Мцхета
посещение собора Святой Троицы и крепостной стены старого города, кривая башня с часами у театра марионеток Резо Габриадзе, самый древний собор города Тбилиси Анчисхати (Vi)
стеклянный пешеходный Мост Мира и Тбилисская мечеть
прогулка по парку Рике который имеет контур карты Грузии
подъём на крепость Нарикала по канатной дороге
по винтовой лестнице спуск в ущелье Легвтахеви, прогулка по району серных
бань и древнему туннелю выход на берег реки Кура
прогулка по богемным улицам Шардени и Бамбис Риги
обед в ресторане появление которого связано с имени А. С. Пушкина
переезд в Древнюю столицу Грузии Мцхета и посещение монастыря Джвари, посещение кафедрального собора Светицховели, рынок сувениров и шопинг в Tbilisi Mall
возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Кахетию
переезд в Кахетию и остановка на винзаводе дегустация вин и бренди остановка в селение Манави,где можно купить множество сувениров и вкуснейшей чурчхелы, посещение монастыря Бодбе
прибытие в город любви Сигнахи, экскурсия и фото у дворца бракосочетания, у
статуи маленькой девочки, которая в маминых туфлях стоит на стуле и ждет жениха, говорят что, кто натрет нос девочке выйдет замуж.
переезд в селение Чумлаки и посещение Дома вина в Гостях у Бадри переезд на виноградники Бадры Мирвелашвили: участие в празднике сборе винограда Ртвели, собранный виноград перевозится в винный дом и там в винном погребе Сацнахели(деревянная давильня) из собранного винограда изготавливаем вино старинным способом подавите по старинным способом ногами под музыку (снимут для вас видео и сделают фото)
праздничнее Кахетинское застолье с песнопениями и молодым вином, чачей и
национальными блюдами и танцами.
возвращение в Тбилиси
Экскурсия в Боржоми
переезд в Кутаиси и по дороге заедем в легендарный город Боржоми поднимемся на Боржомское плато и посетим женский монастырь, сделанный копией обители Св. Серафима Саровского в Дивеево
в селение Садгери посещение собора св. Георгия
по горной тропинке спустимся пешком к Термальным бассейнам и искупаетесь в теплом Боржоми
далее по реликтовому лесу прогуляемся до центрального парка и с Екатериновского родника продегустируем настоящий Боржоми
переезд в Кутаиси и заселение в уютную гостиницу
ужин в ресторане гостиницы
Экскурсия по Кутаиси
посещение кафедрального собора Баграти
экскурсия по центру Кутаиси, где продегустируете бублики которые любил молодой Маяковский
переезд в Тбилиси и по дороге посещение заказника Сатаплия где увидим макеты следов древних динозавров, которых грузины давно съели, оказывается хорошая закуска))
прогулка по реликтовому лесу и посещение карстовой пещеры необыкновенной красоты с уникальной подсветкой и подземной рекой
далее переезд в селение Баноджа посещение винного погреба винодела Мате Долидзе, прогулка по винодельне и дегустация вин из западной Грузии с ланчем на природе
прибытие в Тбилиси и заселение в гостиницу
Вылет домой
Завтрак, свободное время для посещения местных рынков.
Трансфер в аэропорт согласно рейсу из Тбилиси
Перелет из Владикавказа + доп. оплата трансфер в Тбилиси доп. оплата 40
на человека в одну сторону. Вылет из Владикавказа желательно покупать после 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание двух (трех) местное
- Питание, полупансион, указанное в программе
- Все трансферы и экскурсии с гидом
- Все дегустации по программе
- Проезд на канатной дороге в Тбилиси
- Минеральная вода-0,5 лит. на человека в день
- Мастер класс по грузинским танцам
- Винный завод Ktw, дегустация вин и чачи
- Экскурсии в Боржоми
- Сбор винограда и изготовление вина
- Посещение карстовой пещеры
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелет в Грузию (можно в Тбилиси или во Владикавказ)
- Сувениры, алкоголь, личные расходы
- Одноместное поживание
- Доп питание