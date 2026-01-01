Гамарджоба, Грузия! Вино, хинкали, горы

Аромат хинкали и вина вскружит вам голову
Описание тура

Мы собрали самые яркие кусочки Грузии! За 6 дней мы постараемся объять необъятное: посетить все топовые локации, получить максимум приятных эмоций в этой невероятно красивой, гостеприимной и вкусной стране.

Главная достопримечательность здесь - это дорога от одной локации до другой, поэтому мы с нашими гостями путешествуем на комфортном авто.

Наше главное отличие:

  • это небольшая группа

  • интересные местные гиды

  • комфортные условия перемещения и проживания

За 7 дней наши ребята очень сближаются и, зачастую, продолжают общение и после завершения тура.

В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей - вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!

Программа тура по дням

1 день

Гамарджобат, Грузия! Тбилиси

До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь! Мы заранее, перед покупкой билетов, обсудим время прилета в нашем чатике.
Ну что ж, поздравляю, Вы уже в Тбилиси!

Прилеты нужно подстроить до 14:30, чтобы мы заселились и погуляли по Тбилиси и успели насладиться его уютом и колоритом.

В аэропорту Вас встретить комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.

Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы на следующие 7 дней!

2 день

Монумент и свободный день

Свободный день для неспешных прогулок и шоппинга!

Вы можете отправиться самостоятельно на исторический памятник Летопись Грузии и Тбилисское море (в летний период) и провести время на пляже! Ехать от вашего отеля недалеко, всего 15-20 мин на такси.

3 день

Пора перезагрузиться или Алко тур, Кахетия

Сегодня отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел!

Кахетия - регион старинных традиций и самых вкусных вин Грузии! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют!

- Посетим винный завод Дугладзе

- увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш), и делается чурчхела и при желании поучаствуем в процессе.

-Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!

- Колоритный местный магазинчик со специями, чурчхелой, вином, чача, ткемали, сацебели и т. д

- Женский Бодбийский монастырь, - место, где исполняются желания, с территории, которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину!

- Город любви или грузинский Лас-Вегас — так называют Сигнаги местные жители, невероятно похожий на Италию и Португалию. Причина проста это единственное место в стране, где можно расписаться в любое время дня и ночи. Прогуляемся по колоритным улочкам!

Обед в ресторане с видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет

Возвращаемся в Тбилиси, отдыхаем.

4 день

Военно-грузинская дорога, Казбеги

  • Сегодня нас ждет: Военно-Грузинская дорога это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире! Часть дороги прорубалась сквозь горную породу, местами она идёт практически по краю ущельев рек Арагви и Терек.

  • Арка Дружбы народов — это смотровая площадка с видом на Долину дьявола, откуда открываются удивительные виды и панорамы!

  • Заглянем в крепость Ананури, чтобы послушать царящую здесь тишину и насладиться бирюзой Жинвальского водохранилища.

  • Слияние двух рек — Черной и Белой реки Арагви. Главной визитной карточкой Пасанаури являются хинкали — считается, что именно этот поселок является родиной легендарного грузинского национального блюда.

  • Посёлок Степанцминда — этот поселок расположен у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м!

  • Подъем к Троицкой церкви на горе Гергети — поднимемся на внедорожнике, откуда откроется невероятный вид!

  • Возвращение в Тбилиси, ужин и отдых после насыщенного дня.

5 день

Джвари, Мцхета и старый центр Тбилиси

  • Монастырь Джвари - грузинский монастырь и храм первой половины Vii века. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты

  • Мцхета

  • Собор Светицховели

  • Обед

  • Вечерняя Пешеходная экскурсия по старому Тбилиси с гидом

Тбилиси - один из древнейших городов мира. В Старом Тбилиси сосредоточены памятники архитектуры, имеются здания даже V века.

  • Канатная дороги и панорама на Тбилиси

  • Прогулка по реке (по желанию)

6 день

Выезд в аэропорт

Сегодня после завтрака мы отправимся в аэропорт.

Я с вами не прощаюсь. Пополнив копилку классных путешествий, мы ждём новых встреч с вами в других прекрасных уголках нашего мира и моих турах!

7 день

И снова горы

Сегодня вы увидите много природных достопримечательностей Грузии.

Каньон Биртвиси находится это живописные скалы, небольшие водопады, туннели, которые создают красивую и в то же время мистическую среду. Этот удивительный памятник природы наполнит вас неизгладимыми впечатлениями и морем эмоций.

Алгетское водохранилище - важная природная достопримечательность.

Каньон Цалка имеет вулканическое происхождение. В этом месте вы увидите живописные водопады, густую зелень склонов и пещеры.

Важной современной частью инфраструктуры является 240-метровый стеклянный мост с рестораном, построенный над каньоном.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортных гостиницах в Тбилиси с высокими рейтингами в 2 и 3-местных номерах (5 ночей)
  • Одна ночь в добротном гостевом доме в отдаленном регионе в 2 и 3-местных номерах (все удобства в номерах, так же высокий рейтинг)
  • Завтраки в гостиницах и обеды (кроме 1 свободного дн)
  • Встреча в аэропорту в Тбилиси
  • Трансферы по программе внутри Грузии+страховка
  • Работа водителей
  • Работа гида по маршруту внутри Грузии (5дней)
  • Обязательные входные билеты на платные объекты
  • Дегустации вина
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города в Грузию и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личная страховка путешественника
  • Трансфер из Владикавказа
  • Личные расходы на сувениры
О чём нужно знать до поездки

Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом, так же желательно взять ветровку (если вдруг пойдет дождик)
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!

Пожелания к путешественнику

Быть в хорошем настроении:)

Визы

Виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Давай знакомиться - я Влад! Уже 5 лет я организатор своих и чужих путешествий. У каждого есть зависимость - моя это путешествия и фотография! Когда-то обычное хобби переросло в творческий образ
и подход к жизни. Так путешествия и камера стали неотъемлемой частью меня и дополнением друг друга в моих турах! В своих турах я создаю дружескую атмосферу прямо с порога. Это не автобусный тур, где 30 человек могут трястись в одном автобусе неделю, но так ни с кем не познакомиться. С первого дня мы станем друзьями, нашей маленькой трэвел-бандой. А после тура с этими людьми ты будешь договариваться о новых поездках вместе, проходили, знаем! Я точно знаю, как сделать комфортное и веселое путешествие, куда приезжают разные люди, а уезжает одна семья!

