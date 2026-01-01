Описание тура
Мы собрали самые яркие кусочки Грузии! За 6 дней мы постараемся объять необъятное: посетить все топовые локации, получить максимум приятных эмоций в этой невероятно красивой, гостеприимной и вкусной стране.
Главная достопримечательность здесь - это дорога от одной локации до другой, поэтому мы с нашими гостями путешествуем на комфортном авто.
Наше главное отличие:
это небольшая группа
интересные местные гиды
комфортные условия перемещения и проживания
За 7 дней наши ребята очень сближаются и, зачастую, продолжают общение и после завершения тура.
В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей - вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!
Программа тура по дням
Гамарджобат, Грузия! Тбилиси
До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь! Мы заранее, перед покупкой билетов, обсудим время прилета в нашем чатике.
Ну что ж, поздравляю, Вы уже в Тбилиси!
Прилеты нужно подстроить до 14:30, чтобы мы заселились и погуляли по Тбилиси и успели насладиться его уютом и колоритом.
В аэропорту Вас встретить комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.
Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы на следующие 7 дней!
Монумент и свободный день
Свободный день для неспешных прогулок и шоппинга!
Вы можете отправиться самостоятельно на исторический памятник Летопись Грузии и Тбилисское море (в летний период) и провести время на пляже! Ехать от вашего отеля недалеко, всего 15-20 мин на такси.
Пора перезагрузиться или Алко тур, Кахетия
Сегодня отправимся в Кахетию, каждый житель которой - винодел!
Кахетия - регион старинных традиций и самых вкусных вин Грузии! Узнаем какое вино пьют в Грузии на застольях и почему грузины не пьянеют!
- Посетим винный завод Дугладзе
- увидим, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш), и делается чурчхела и при желании поучаствуем в процессе.
-Город поражает своей аутентичностью и неповторимой атмосферой, как правило, гости не хотят отсюда уезжать!
- Колоритный местный магазинчик со специями, чурчхелой, вином, чача, ткемали, сацебели и т. д
- Женский Бодбийский монастырь, - место, где исполняются желания, с территории, которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину!
- Город любви или грузинский Лас-Вегас — так называют Сигнаги местные жители, невероятно похожий на Италию и Португалию. Причина проста это единственное место в стране, где можно расписаться в любое время дня и ночи. Прогуляемся по колоритным улочкам!
Обед в ресторане с видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет
Возвращаемся в Тбилиси, отдыхаем.
Военно-грузинская дорога, Казбеги
Сегодня нас ждет: Военно-Грузинская дорога это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире! Часть дороги прорубалась сквозь горную породу, местами она идёт практически по краю ущельев рек Арагви и Терек.
Арка Дружбы народов — это смотровая площадка с видом на Долину дьявола, откуда открываются удивительные виды и панорамы!
Заглянем в крепость Ананури, чтобы послушать царящую здесь тишину и насладиться бирюзой Жинвальского водохранилища.
Слияние двух рек — Черной и Белой реки Арагви. Главной визитной карточкой Пасанаури являются хинкали — считается, что именно этот поселок является родиной легендарного грузинского национального блюда.
Посёлок Степанцминда — этот поселок расположен у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м!
Подъем к Троицкой церкви на горе Гергети — поднимемся на внедорожнике, откуда откроется невероятный вид!
Возвращение в Тбилиси, ужин и отдых после насыщенного дня.
Джвари, Мцхета и старый центр Тбилиси
Монастырь Джвари - грузинский монастырь и храм первой половины Vii века. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты
Мцхета
Собор Светицховели
Обед
Вечерняя Пешеходная экскурсия по старому Тбилиси с гидом
Тбилиси - один из древнейших городов мира. В Старом Тбилиси сосредоточены памятники архитектуры, имеются здания даже V века.
Канатная дороги и панорама на Тбилиси
Прогулка по реке (по желанию)
Выезд в аэропорт
Сегодня после завтрака мы отправимся в аэропорт.
Я с вами не прощаюсь. Пополнив копилку классных путешествий, мы ждём новых встреч с вами в других прекрасных уголках нашего мира и моих турах!
И снова горы
Сегодня вы увидите много природных достопримечательностей Грузии.
Каньон Биртвиси находится это живописные скалы, небольшие водопады, туннели, которые создают красивую и в то же время мистическую среду. Этот удивительный памятник природы наполнит вас неизгладимыми впечатлениями и морем эмоций.
Алгетское водохранилище - важная природная достопримечательность.
Каньон Цалка имеет вулканическое происхождение. В этом месте вы увидите живописные водопады, густую зелень склонов и пещеры.
Важной современной частью инфраструктуры является 240-метровый стеклянный мост с рестораном, построенный над каньоном.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных гостиницах в Тбилиси с высокими рейтингами в 2 и 3-местных номерах (5 ночей)
- Одна ночь в добротном гостевом доме в отдаленном регионе в 2 и 3-местных номерах (все удобства в номерах, так же высокий рейтинг)
- Завтраки в гостиницах и обеды (кроме 1 свободного дн)
- Встреча в аэропорту в Тбилиси
- Трансферы по программе внутри Грузии+страховка
- Работа водителей
- Работа гида по маршруту внутри Грузии (5дней)
- Обязательные входные билеты на платные объекты
- Дегустации вина
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города в Грузию и обратно
- Обеды и ужины
- Личная страховка путешественника
- Трансфер из Владикавказа
- Личные расходы на сувениры
О чём нужно знать до поездки
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом, так же желательно взять ветровку (если вдруг пойдет дождик)
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!
Пожелания к путешественнику
Быть в хорошем настроении:)
Визы
Виза не требуется