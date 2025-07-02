Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
«Но вся красота не только в старом вулкане, но и в дороге, которая ведёт до него»
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от 100 359 ₽ за человека
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Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
«Вас ждет удивительное путешествие по самым знаковым местам вокруг Тбилиси — туда, где история, природа и дух Грузии сливаются воедино»
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Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
«Сегодня мы отправимся в увлекательный тур по самым знаковым местам Грузии, где история, культура и природа сливаются воедино»
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Природа и пейзажи»
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