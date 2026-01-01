Описание тура
Приглашаю вас провести 4 дня в Грузии из Владикавказа, в атмосфере восхитительных пейзажей, монастырей и храмов, грузинских песен и танцев, кафешек и винных погребов! Тбилиси это вся Грузия в миниатюре, это тот город, что влюбляет в себя с первого взгляда. Мы увидим самые знаковые для Грузии места, узнаем историю Грузии, поедем и продегустируем вина в винной столице - Кахетии, напитаемся праздничной атмосферой и уедем, чтобы вернуться.
Известный английский путешественник Оливер Уордроп писал: Грузия лучшее лекарство от одиночества, скуки и уныния. Хочешь проверить? Поехали со мной!
- Военно-грузинская дорога;
- Дарьяльское ущелье;
- Мужской монастырь в Гергети. Храм 14 века, Святой Троицы Гергети;
- Травертин;
- Арка Дружбы;
- Крестовый перевал;
- Степанцминда;
- Жинвальское водохранилище;
- Крепость Ананури;
- Экскурсия по Тбилиси;
- Крепость Нарикала;
- Мост Мира;
- Резенденция патриархагрузии;
- Район Серных бань;
- Ватный ряд Манташева;
- Храм Анчисхати Vi век;
- Театр марионеток Резо Габриадзе;
- Панорама калейдоскоп;
- Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями;
- Кахетия;
- Монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе;
- Город любви - Сигнахи;
- Резиденция царя Грузии Ираклия Ii 18 век;
- Дегустация вин в Ктв;
- Мцхета - древняя столица Грузии. Храм Светицхавели;
- Монастырь Святого Креста - Джвари;
- Слияние рек Куры и Арагвы;
- Храм Светицховели;
- Посещение серных бань;
- Посещение блошиного рынка.
Программа тура по дням
Военно-грузинская дорога
05:30 Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг в г. Владикавказ Проживание до выезда организовывается самостоятельно (если необходимо могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд будет осуществляться от отелей Планета Люкс и Бумеранг. Если вам удобнее добраться самолетом в г. Тбилиси, наш гид заберет Вас и присоединит к группе.
Цена тура в случае прилёта и вылета из Тбилиси уменьшится на 6000 руб. Начиная с Военно-грузинской дороги пейзажи и достопримечательности будут завораживать. Считается, что это одна из самых живописных дорог в мире. Гора Казбек откроется как на ладони.
Увидим Нарзанный источник с железистой водой и сформировавшиеся на этом месте травертины.
Переедем через Крестовый перевал от Степанцминды.
Доедем до Арки Дружбы и погуляем, заглядывая с фотоаппаратом в каждую арку, откуда открываются совершенно разные виды, казалось бы, с одной площадки. Увидим у подножья гор озеро, от вида которого захватывает дух.
Проедем Гудаури горнолыжный курорт.
Нас ждёт очаровательный замок Ананури, из которого открывается вид на Жинвальское водохранилище. Узнаем его историю, сделаем много нереальных фото и поедем дальше.
Придорожные кафе зазывают к столу на обед. А мы, конечно, уже будем готовы к трапезе, ведь горный воздух нагоняет аппетит, а грузинская национальная кухня никого не оставляет равнодушным (по желанию за доп. плату).
15:00-16:00 Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).
Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.
Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.
Свободное время.
20:00 Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями
Тбилиси
08:00 Завтрак в отеле.
10:00-13:30 Пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Начнём экскурсию по историческому центру города, который расположен близ горы Мтацминда. Он застроен самобытными двух — трехэтажными домами с резными балкончиками и верандами. Дома будто свисают над скалой и вызывают восторг! Пройдём по живописной набережной реки Мтквари (Кура).
Прогуляемся по Абанотубани — это квартал в центре Тбилиси, известный комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают у всех восторг. А. С. Пушкин писал: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Увидим крепость Нарикала Iv в, подойдём к Метехи — древней цитадели и резиденции грузинских царей с панорамой на старый город. Тут устроим фотосессию. Погуляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми.
Здесь стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Прогуляемся по колоритной улице Шардени, названной в честь французского католического миссионера.
Пройдём по пешеходному мосту Мира над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию. А после, Вы можете подняться на канатной дороге к крепости Нарикала (по желанию за доплату - 5 лари), хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. Её называют душой Тбилиси. В Vii и Xi-Xii веках крепость была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры.
Нельзя пройти мимо забавной башни с часами, построенной режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе. Тут ровно в 12 часов ежедневно начинается открытая постановка марионеток Цикл жизни.
Везде царит атмосфера праздника и беззаботности.
Свободное время.
Кахетия
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Трансфер на экскурсию в Кахетию - винную столицу Грузии с множеством исторических памятников. Это одна из самых красивых и вкусных экскурсий. Попробуем вина, чачу, домашние сыры, хлеб шоти.
11:30 Первая остановка: завод по производству вина Кахетинское традиционное виноделие в селе Велисцихе. Дегустация 4 видов вина. При заводе есть свой магазин, где можно приобрести вино, чачу, коньяк по доступной цене.
12:30 Остановка в селе Бадиаури, смотрим как пекут хлеб в тандыре, также можно попробовать домашний сыр и чурчхелу.
14:30 По дороге посещаем монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря - кафедральный собор, здесь покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино - Кабадокийской - великой крестительницы Грузии.
Заезжаем в Сигнахи - город Любви. Отреставрированный в 2007 году древний Сигнахи, расположенный на одной из горных вершин Алазанской Долины, обнесенный крепостной стеной с башнями (Xviii век) и колоритными сооружениями зажил новой яркой жизнью, ведь тут можно заключить брак в любое время суток, что придаёт романтичность и притягивает всех влюблённых мира. В Сигнахи родился и жил известный грузинский художник Нико Пиросмани. О его истории любви к французской актрисе Маргарите де Севр поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой Миллион алых роз (1982).
Наша прогулка по средневековому городу Сигнахи, откуда открывается панорамный вид на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет с заснеженными вершинами, никого не оставит равнодушным! Городок находится в восточной Грузии на склоне горы, в историческом регионе Кахетии.
Обед в кафе с видом на Алазанскую долину (за доп. плату).
Возвращение в Тбилиси.
Свободное время.
Трансфер в г. Владикавказ
Завтрак в отеле.
Выезд во Владикавказ по договорённости с водителем.
Выезд во Владикавказ (Высаживаем у отеля Планета Люкс).
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ
- Проживание в двухместном номере в отеле в Тбилиси
- Питание: завтрак и, 1 приветственный ужин
- Трансфер по программе на комфортабельном минивене или Мерседес Спринтере
- Экскурсионная программа с местным гидом
- Дегустация вин на заводе Ктв
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Питание кроме указанного (стоимость обеда в среднем 30-45 лари, по текущему курсу это около 1100-1600 руб.). Цена за обед/ужин зависит от вашего выбора блюд и от уровня кафе или ресторана
- Одноместное размещение
- Сувениры
- Дегустация вин на частных винодельнях 10-15 лари
- Медицинская страховка по желанию
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Ввиду погодных условий и гористой местности, в целях безопасности туристов, туроператор имеет право изменить маршрут.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 8-14 человек.
Пожелания к путешественнику
(Рекомендуем приехать за день раньше и взять обратные билеты на день позже ввиду непредсказуемости ситуации на границе)
Стоимость тура при одноместном размещении составит 56500 рублей / 1950 лари.
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.