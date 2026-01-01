1 день

Военно-грузинская дорога

05:30 Выезд от отелей Планета Люкс или Бумеранг в г. Владикавказ Проживание до выезда организовывается самостоятельно (если необходимо могу помочь с бронированием). Сбор группы и отъезд будет осуществляться от отелей Планета Люкс и Бумеранг. Если вам удобнее добраться самолетом в г. Тбилиси, наш гид заберет Вас и присоединит к группе.

Цена тура в случае прилёта и вылета из Тбилиси уменьшится на 6000 руб. Начиная с Военно-грузинской дороги пейзажи и достопримечательности будут завораживать. Считается, что это одна из самых живописных дорог в мире. Гора Казбек откроется как на ладони.

Увидим Нарзанный источник с железистой водой и сформировавшиеся на этом месте травертины.

Переедем через Крестовый перевал от Степанцминды.

Доедем до Арки Дружбы и погуляем, заглядывая с фотоаппаратом в каждую арку, откуда открываются совершенно разные виды, казалось бы, с одной площадки. Увидим у подножья гор озеро, от вида которого захватывает дух.

Проедем Гудаури горнолыжный курорт.

Нас ждёт очаровательный замок Ананури, из которого открывается вид на Жинвальское водохранилище. Узнаем его историю, сделаем много нереальных фото и поедем дальше.

Придорожные кафе зазывают к столу на обед. А мы, конечно, уже будем готовы к трапезе, ведь горный воздух нагоняет аппетит, а грузинская национальная кухня никого не оставляет равнодушным (по желанию за доп. плату).

15:00-16:00 Прибытие в Тбилиси (в зависимости от ситуации на границе).

Заселение в отель в центре старого города Тбилиси.

Разменяем рубли или другую валюту. Предложим обменники с выгодным курсом лари.

Свободное время.

20:00 Приветственный ужин в национальном ресторане с грузинскими танцами и песнями

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086