Описание тура
Отправимся в винно-горное путешествие по самым знаковым достопримечательностям страны. Влюбимся в столицу, увидим первую христианскую церковь в Мцхете и крепость господина в Телави. Побываем на одной из лучших виноделен Vip-уровня и попробуем Боржоми из источника. В Ахалцихе нас ждут на домашний грузинский ужин, а в Кахетии — на обед-застолье с традиционными блюдами. Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми. Специально запланирован свободный день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, возможно отправиться на шопинг в Турцию.
Программа тура по дням
Прибытье в Тбилиси
Прибытие в жемчужину Закавказья город красавец Тбилиси.
Трансфер и размещение в отеле.
Свободный день.
Ночь в отеле.
Авторский тур по двум столицам Грузии
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии
Свободное время. Ночь в отеле.
Экскурсия в солнечный край виноделия
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
Путешествие начнется с изумительного серпантина Гомборскрго перевала.
Прибытие в Телави - родину Мимино. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью Батонисцихе (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров Мимино.
Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого фдерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова.
Вино — главный бренд Кахетии. Потому прибыв в Сигнахи, мы сразу же посетим винный Vip марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, доп. оплата на месте.
В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного Загса. Гид поведает историю о строении кувшина Квеври, о традициях Грузинского застолья, об Институте тамады.
Итог: вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания.
Возвращение в Тбилиси.
Боржоми и умопомрачительный огромный замок Рабат
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 8 часов
Боржоми очень красивый регион, знаменит своими источниками целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над ур. моря. Здесь мы посетим крепость Рабат - один большой город в городе. Войдя в замок Рабати, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. Безмятежная мечеть-крепость Рабати и живописные сады завершат ваше путешествие, предлагая захватывающий взгляд на богатое культурное наследие замка Рабат.
Размещение и ужин в гостином доме в Ахалцихе.
Ночь в Ахалцихе.
Выезд в Аджарию через Кутаиси
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 8 часов
Легендарный Кутаиси центр Имеретинского региона, расположившись на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии, дышит историей и вдохновением.
Обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото.
Посетим Монастырь Баграти - Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли.
Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту).
Прибытие в Батуми. Батуми сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь.
Размещение в отеле Батуми.
Свободный вечер. Ночь в Батуми.
Экскурсия по Батуми с дегустацией вин
Завтрак в отеле
Свободное время.
16:00-17:00 предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом.
Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
17:00-18:00 начало экскурсии (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов
И начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки
После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фотовидео гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле Батуми.
День в вашем распоряжении
Завтрак в отеле. Свободный день для самостоятельного отдыха.
Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
1. Фототур с прогулкой на яхте девичник
2. Фототур в горах Аджарии - девичник
3. Ботанический сад и крепость Петра- умопомрачительные виды Аджарии
4. Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия
5. Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг)
6. Кутаиси + Каньон Мартвили
7. Горная Аджария-арочные мосты, водопады и тд.
!!!помогаем с платьями для фототуров
Отъезд
Трансфер в а/п Батуми.
Завершение обслуживания. Счастливое возвращение домой.
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта Тбилиси и в аэропорт Батуми под все авиа рейсы в день начала и окончания тура
- Весь трансфер во время тура
- Обслуживание квалифицированного гида
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение. В Ахалцихе проживание в гостином доме
- Питание: каждый день завтраки в отелях Тбилиси, Батуми и Ахалцихе
- Ужин в гостином доме в Ахалцихе
- Все указанные в туре экскурсии (Тбилиси Винная Кахетия: Гомбори, Цинандали, Телави, Сигнахи Мцхета Боржоми Ахалцихе Рабат Кутаиси Батуми)
- Все входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Посещение поместья и парка князя Александра Цинандали
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация Аджарского вина
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- Карманные расходы
- Факультативные экскурсии на 7 день
- Подъемники в Боржоми
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси и Батуми. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, ужин в гостиничном доме в Ахалцихе, традиционный грузинский обед, 1 дегустация вина в Кахетии, Дегустация вина в Аджарии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Тбилиси-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!