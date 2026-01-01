Мои заказы

Экскурсионные туры на 4 дня в Мцхете

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Мцхете, цены от 28 565 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Перезагрузка по-грузински
4 дня
Перезагрузка по-грузински
Приглашаю вас провести четыре дня в Грузии из Владикавказа
26 апр в 10:00
12 апр в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Экспресс-трип: в Грузию на минутку - 3 топовые экскурсии за 4 дня
4 дня
-
25%
Экспресс-трип: в Грузию на минутку - 3 топовые экскурсии за 4 дня
Посетить пять значимых городов страны, винодельческий край и отведать местные блюда
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 28 565 ₽38 114 ₽ за человека
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
4 дня
-
25%
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
6 мар в 10:00
23 апр в 10:00
от 30 375 ₽40 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мцхете
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Перезагрузка по-грузински;
  2. Экспресс-трип: в Грузию на минутку - 3 топовые экскурсии за 4 дня;
  3. Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги.
Какие места ещё посмотреть в Мцхете
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. На море;
  2. Кахетия;
  3. Казбеги.
Сколько стоит тур в Мцхете в феврале 2026
Сейчас в Мцхете в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 28 565 до 48 500 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Мцхете на 2026 год по теме «4-дневные туры», цены от 28565₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель