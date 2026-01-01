Перезагрузка по-грузински
Приглашаю вас провести четыре дня в Грузии из Владикавказа
26 апр в 10:00
12 апр в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Экспресс-трип: в Грузию на минутку - 3 топовые экскурсии за 4 дня
Посетить пять значимых городов страны, винодельческий край и отведать местные блюда
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 28 565 ₽
38 114 ₽ за человека
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
6 мар в 10:00
23 апр в 10:00
от 30 375 ₽
40 500 ₽ за человека
