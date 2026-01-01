Описание тура
Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. Кто прилетает во Владикавказ - от аэропорта на такси до Казбеги через таможню за 1 час стоимостью около 3 тыс. руб с чел. Забираем вас из Казбеги в тур в первый день старта тура около 12:00.
Кто прилетает в Тбилиси - встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из Еревана - встречаемся в Тбилиси.
После тура желающие могут остаться в Батуми отдохнуть на море или с гидом вернуться в Тбилиси.
Мой друг! Приглашаю тебя в мою Грузию! В яркое, насыщенное и захватывающее путешествие по гордой и красивой Грузии.
За 7 дней ты увидишь нереальные пейзажи на каждом шагу, завораживающие горы, скалы, пещеры, ущелья, водопады, каньоны и потрясающие достопримечательности крепостей, городов, храмов, увидите во всей красе мою фантастическую в Грузию!
Узнаешь всё о гостеприимстве и доброте местных жителей, о грузинском застолье с мужским многоголосием, традиционной кухне и благородном вине, а также о том, что ты будешь не просто туристом, а дорогим гостем, генацвале!
Наш тур для активных любителей путешествовать. Не сложный, подходит для детей и взрослых. Мы будем много перемещаться на комфортном Минивене и каждый день будет насыщенный яркими впечатлениями и эмоциями!
Знаковые достопримечательности тура: Тбилиси, Мцхета, Казбеги, Кахетия, Боржоми, Рабати, Вардзия, Мартвили, Пещера Прометея
Побываешь в горах, искупаешься в водопадах, потеряемся в невероятном пещерном городе-невидимке размером с квартал и высотой в 12 этажей из лабиринтов, выдолбленных прямо в скале, ничего подобного в мире нет.
Погрузимся в яркую темноту пещеры со сталактитами и сталагмитами длиной в 1,5 км, окунёмся в каньоны с изумрудной водой и каскадами водопадов, погрузимся в интересную историю и изучим все крепости изнутри, побываем в винном регионе и узнаем всё о грузинском виноделии, охраняемом Юнеско и многое многое другое!
В-общем, мы сделаем всё, чтобы ты почувствовал себя и Индианой Джонс среди затерянных миров и дорогим гостем, и другом Мимино)
Зарядимся романтическими, фантастическими и познавательными, эмоциями!
Программа тура по дням
Едем в горы к вулкану Казбек
Поедем подышать вкуснейшим чистым воздухом и восхититься величием гор к одной из самых высоких точек Кавказа горе Казбек (высота 5033 метра) по знаменитой Военно-грузинской дороге, идущей через живописнейший горный ландшафт Кавказа. Это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире! Это не просто трасса, длинною в 208 км … Маршрут по Военно-Грузинской дороге насыщен множеством достопримечательностей и захватывающих дух красот величественных гор, хребтов и ущелий.
По пути остановимся полюбоваться водохранилищем Жинвали, крепостью Ананури, смотровой площадкой Млета, незабываемыми видами крестового перевала и аркой дружбы.
Панорама,открывающаяся над пропастью точно вскружит тебе голову!
На минивене поднимемся на высоту 2200 метров к храму Гергети. Об этом храме писал еще А. С. Пушкин белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками.
Рассмотрим с высоты выше птичьего полета кавказский хребет и зарядимся энергией от величественной горы/вулкана Казбек.
Ночуем в Тбилиси.
Едем в самый винный регион Грузии-в Кахетию
Тут ты узнаешь вкус настоящего благородного Грузинского вина!
Археологические исследование доказывают, что традиции грузинского виноделия зарождались 7 тыс. лет назад. Есть мнение, что слово вино (wine) происходит от грузинского слова гвино.
Погуляем по городу Сигнахи. Этот небольшой городок называют городом любви. Его узкие мощеные улочки пропитаны уютом и теплом.
Сигнаги расположен на вершине холма и окружен крепостной стеной, которую построил Царь Ираклий Ii в 18 веке. Со стен города открываются потрясающие виды Алазанской Долины.
И, кстати, здесь работает круглосуточный Загс и можно устроить незапланированную церемонию бракосочетания;)
Заглянем в усадьбу князя Чавчавадзе и летнюю резиденцию российских императоров Цинандали. Сегодня здесь находится дом музей, большой парк с редкими растениями и старинный винный погреб.
Покажем секреты грузинского виноделия под защитой Юнеско и увидишь как мы храним вино в скале на винодельне Хареба.
И, долгожданная экскурсия с дегустацией самых насыщенных ноток благородного напитка на винзаводе Киндзмараули.
Тбилиси, Мцхета, Ахалцихе
Обзорная экскурсия по старому Тбилиси. Прогулка будет пешая, но эмоции, которые подарит этот город - того стоят!:)
Побываем в районе известных серных бань, о которых писал еще А. С. Пушкин: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.
Прогуляемся в инжировое ущелье полюбоваться водопадом.
Поднимемся по канатной дороге на крепость Нарикала, она возвышается короной над городом рядом с красивой, гордой фигурой Мать Грузии и узнаешь почему у неё в одной руке меч, а в другой чаша с вином.
Пройдемся по старым каменным мостовым улочкам, которые сейчас очень похожи на европейские пешеходные улицы, с необычными домиками и резными балкончиками.
Погуляем по современному Хрустальном мосту - символ дружбы и мира.
И направимся в старинный город Мцхета.
Город входит в список всемирного наследия Юнеско.
Мцхета - древняя столица Грузии и святое место для каждого грузина. Город называют Вторым Иерусалимом. Именно сюда принесла благую весть святая Нино и здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира Хитон Господень. Сюда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира.
Побываем в Кафедральном Соборе Светицховели это главный собор Грузии, в котором и хранится Хитон Господень. Осмотрим монастырь Самтавро и поднимемся на вершину горы к храму Джвари, с которой можно увидеть слияние двух рек Арагви и Куры. Именно об этом удивительном месте писал в своей поэме Мцыри М. Лермонтов.
Приедем в Ахалцихе и погуляем по ночной сказочно красивой крепости Рабати после насыщенного дня и перед сладким сном в нашей горной стране)
Ночуем в Ахалцихе.
Масштаб и тайна пещерного города Вардзия
Будем гулять по грандиозному пещерному городу Вардзия, который состоит из примерно 600 пещер, тоннелей и лабиринтов естественного и искусственного происхождения прямо внутри скалы, его лабиринты тянутся примерно километр и насчитывает 12 этажей. Такая вот многоэтажка, встроенная в скалу с храмом, часовней, винодельной, хранилищами, аптекой, банями, кельями и квартирами.
Будем бродить по этажам и лабиринтам, восхищаться и удивляться масштабам грандиозного творения человека и природы.
Вардзия был городом-невидимкой в скале и убежищем от врагов. Очень необычное и неповторимое впечатление увезёшь с собой и точно никогда не забудешь увиденное своими глазами.
Ночуем в Ахалцихе.
Легендарный Боржоми и яркая темнота Пещер Прометея
В Боржоми напиться целебной воды, налюбоваться лесистыми склонами и поплавать в горячей минералке в живописном ущелье в Боржоми: здесь ты попробуешь воду-символ страны.
Прогуляемся по центральному парку знаменитого курорта Боржоми, поднимемся на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами. Конечно, поговорим о воде Боржоми, и о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной минералки, и прямо из источника сможешь продегустировать знаменитую воду и в холодном, и в горячем, и в газированном, и в негазированном виде.
И для контраста этого дня, спустимся в пещеру Прометея, прогуляемся по ее огромным залам длиной 1,5км, погрузимся в подземный мир, никогда не видевший солнечного света для усиления эффекта таинственного подземного царства сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, искусно подсвечены всеми цветами радуги. Выберемся из неё по свету в конце туннеля на лодке по пещерному озеру. Ночуем в Мартвили.
Изумрудный каньон и каскады водопадов
Будем наслаждаться глубокими ущельями, мощными водопадами, красивыми пейзажами и горными изумрудными реками.
Кстати, тут учеными были найдены следы проживания первобытного человека и динозавра.
А хочешь увидеть как горячий белоснежный водопад плавно стекает к тёплой купели из камней в ледяную реку?
Любители русской бани оценят самые горячие серные термальные источники в Грузии, температура которых 80 градусов!
Тут можно будет принять контрастные ванны из +80 в +4 градуса или релакснуть, медитируя в тишине, полежать в эко купелях на берегу реки в совершенно диком нетуристическом месте.
Возвращаемся в Тбилиси.
День отдыха и гостинцев домой
Свободный день, отдохнёшь от экскурсий, гид посоветует куда сходить, чем заняться, что посмотреть. Можно сходить на блошиный рынок, купить разных грузинских сувениров и вкусняшек, вино и чурчхелу, гостинцев друзьям и родственникам.
Выезд из отеля до 12:00. Желающие могут продлить пребывание в Тбилиси/ Батуми или заказать трансфер в сторону своего возвращения Владикавказ,Ереван,аэропорт Тбилиси.
Прощаемся с Грузией, вытираем слёзы, но мы знаем, что ненадолго и ты обязательно вернёшься-все возвращаются:)
И нам,конечно, ещё есть что тебе показать следующий приезд к нам - и жемчужину Грузии, и наши субтропики, и море c дельфинами, и даже погуляем в облаках! Но это уже в следующем туре, остаёмся на связи, мой друг!
До скорой встречи снова!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 6 ночей с завтраком в отелях с хорошим рейтингом. Бронируем за несколько дней до начала тура, чтобы вся группа проживала в одном отеле
- Трансфер в любое время из аэропорта/жд вокзала/автовокзала Тбилиси в отель до начала тура
- Транспорт на весь тур комфортабельный минивен Mercedes
- Работа профессионального гида, водителей и сопровождающих по программе
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ, Тбилиси или Ереван из вашего города и обратно Трансферы до Казбеги и обратно во Владикавказ из Тбилиси (трансфер Владикавказ-Тбилиси 3500 руб/чел в одну сторону)
- Входные билеты на платные достопримечательности
- Личная страховка путешественника
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, рафтинг, параплан)
- Обеды и ужины (на чел. около 1000-1500 руб. хороший сытный обед в кафе). Траты на ужины зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
- Личные траты на сувениры
Пожелания к путешественнику
Позитив и отличное настроение, желание познавать новое;
Одежда и обувь удобная на погоду 20-30 градусов, купальники с собой кто захочет в серные бани или купаться в водопаде, или в минералке Боржоми.
Визы
Для Россиян Виза не нужна. Достаточно действующего загранпаспорта. Страховка путешественника обязательно.