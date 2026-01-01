и прошёл её пешком много-много раз. Я разрабатывал свои маршруты по Грузии, учился быть первоклассным гидом, лучшим проводником, стремился показать свою страну в максимальной красоте. Так, за 10 лет работы гидом я стал востребованным, благодаря отзывам, меня рекомендовали своим знакомым, друзьям, родственникам и знакомым знакомых. Приходилось многим запросам отказывать, так как физически не успевал со всеми работать, меня стали бронировать на несколько месяцев вперёд. Тогда я организовал свой уникальный авторский тур «Фантастическая Грузия. Всё включено»,который я провожу лично. В туре самая насыщенная, интересная, яркая и неповторимая программа и только для избранных гостей моей страны. Также у нас есть классический групповой тур по самым знаковым местам Грузии, идеально подходит для первого путешествия. Его проводит моя команда единомышленников и гидов, которых я обучил своим маршрутам и секретам. Сейчас мы организуем не только групповые, индивидуальные и семейные туры, но и корпоративные, и учимся масштабироваться и развиваться. Наша цель показать Грузию и влюбить в страну, в народ, в природную красоту и культуру каждого туриста, приехавшего к нам. Я родился в теплом городе Тбилиси, самой красивой и одной из самых древних стан мира, Бог отдал эту благословенную часть суши моим предкам за их гостеприимство и повелел беречь это райское место! Я живу в Грузии, буду жить только в Грузии до последнего вдоха, потому что не я живу в Грузии, а Грузия живет во мне, в моем горячем сердце и душе. Я счастлив и бескрайне горд, что ношу ДНК человека, который жил 13 000 лет назад в одном из самых красивых уголков Грузии, в Имерети, в пещере Котия. Ваш верный слуга выпускник юридического факультета Тбилисского государственного университета, но по призванию я гид, с красноречивым языком, дружественной душой и грандиозным энтузиазмом влюбить в Грузию гостей моей страны. Я бросил свою профессию и стал международным послом моей страны (без портфеля) для гостей гордой и красивой Грузии. Мне всегда нравилась история, я много изучал и читал о Грузии, объехал и прошёл её пешком много-много раз. Ещё 10 лет назад я не разговаривал на русском, а сегодня владею в совершенстве грамотной русской речью, благодаря книгам и, конечно, туристам. Обожаю музыку, как универсальный международный язык, люблю красиво и с душой петь, слушаю древний фольклор всего мира, классическую музыку, люблю русскую эстраду, получаю огромное удовольствие от итальянской оперы, молюсь и плачу под грузинское многоголосие, которые с 1977 года звучит даже в космосе.. С огромным удовольствием занимаюсь виноделием, целую каждую лозу и собираю виноград с поднятыми руками на коленях, как- будто молюсь и благодарю предков за трудолюбие, отвагу и за культурное наследия, ради которого стоит жить, петь, пить, философствовать, танцевать, любить… В свободное время рисую, занимаюсь спортом, играл в регби и дружил с силовыми видами спорта. Люблю горы, закат в Чёрном море и обожаю традиционное грузинское застолье с многоголосием и друзьями, с гостями моей любимой Грузии. В Грузии есть все: вечные ледники на вершинах гор и вулкан, море и субтропики, альпийские луга и пустыни, густые леса и плодородные равнины, бурлящие реки и минеральные источники, воды которых творят чудеса. От природных красот моей родины захватывает дух, а культурная самобытность поражает своей силой! Всё это вам покажу и расскажу. ❤️ Приезжай, мой друг ко мне в гости! Буду рад показать тебе мою Грузию! Обещаю незабываемые впечатления и восторг!