Фантастическая Грузия! 7 дней ярких впечатлений с душевным гидом Сандро

Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. Кто прилетает во Владикавказ, на такси от аэропорта до Казбеги через таможню - около 1 часа, стоимость - около 3 тыс. руб. с человека. Забираем вас из Казбеги в первый день тура около 12:00.

Кто прилетает в Тбилиси, встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из Еревана, встречаемся в Тбилиси.

После тура желающие могут остаться в Батуми отдохнуть на море или с гидом вернуться в Тбилиси.

Мой друг! Приглашаю тебя в мою Грузию! В яркое, насыщенное и захватывающее путешествие по гордой и красивой Грузии.

За 7 дней ты увидишь нереальные пейзажи на каждом шагу, завораживающие горы, скалы, пещеры, ущелья, водопады, каньоны и потрясающие достопримечательности крепостей, городов, храмов. Увидите во всей красе мою фантастическую Грузию!

Описание тура

Узнаешь всё о гостеприимстве и доброте местных жителей, о грузинском застолье с мужским многоголосием, традиционной кухне и благородном вине, а также о том, что ты будешь не просто туристом, а дорогим гостем, генацвале!

Наш тур для активных любителей путешествовать. Не сложный, подходит для детей и взрослых. Мы будем много перемещаться на комфортном Минивене и каждый день будет насыщенный яркими впечатлениями и эмоциями!

Знаковые достопримечательности тура: Тбилиси, Мцхета, Казбеги, Кахетия, Боржоми, Рабати, Вардзия, Мартвили, Пещера Прометея

Побываешь в горах, искупаешься в водопадах, потеряемся в невероятном пещерном городе-невидимке размером с квартал и высотой в 12 этажей из лабиринтов, выдолбленных прямо в скале, ничего подобного в мире нет.

Погрузимся в яркую темноту пещеры со сталактитами и сталагмитами длиной в 1,5 км, окунёмся в каньоны с изумрудной водой и каскадами водопадов, погрузимся в интересную историю и изучим все крепости изнутри, побываем в винном регионе и узнаем всё о грузинском виноделии, охраняемом Юнеско и многое многое другое!

В-общем, мы сделаем всё, чтобы ты почувствовал себя и Индианой Джонс среди затерянных миров и дорогим гостем, и другом Мимино)

Зарядимся романтическими, фантастическими и познавательными, эмоциями!

Программа тура по дням

1 день

Едем в горы к вулкану Казбек

Поедем подышать вкуснейшим чистым воздухом и восхититься величием гор к одной из самых высоких точек Кавказа горе Казбек (высота 5033 метра) по знаменитой Военно-грузинской дороге, идущей через живописнейший горный ландшафт Кавказа. Это одна из самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще в мире! Это не просто трасса, длинною в 208 км … Маршрут по Военно-Грузинской дороге насыщен множеством достопримечательностей и захватывающих дух красот величественных гор, хребтов и ущелий.

По пути остановимся полюбоваться водохранилищем Жинвали, крепостью Ананури, смотровой площадкой Млета, незабываемыми видами крестового перевала и аркой дружбы.

Панорама,открывающаяся над пропастью точно вскружит тебе голову!

На минивене поднимемся на высоту 2200 метров к храму Гергети. Об этом храме писал еще А. С. Пушкин белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками.

Рассмотрим с высоты выше птичьего полета кавказский хребет и зарядимся энергией от величественной горы/вулкана Казбек.

Ночуем в Тбилиси.

2 день

Едем в самый винный регион Грузии-в Кахетию

Тут ты узнаешь вкус настоящего благородного Грузинского вина!

Археологические исследование доказывают, что традиции грузинского виноделия зарождались 7 тыс. лет назад. Есть мнение, что слово вино (wine) происходит от грузинского слова гвино.

Погуляем по городу Сигнахи. Этот небольшой городок называют городом любви. Его узкие мощеные улочки пропитаны уютом и теплом.

Сигнаги расположен на вершине холма и окружен крепостной стеной, которую построил Царь Ираклий Ii в 18 веке. Со стен города открываются потрясающие виды Алазанской Долины.

И, кстати, здесь работает круглосуточный Загс и можно устроить незапланированную церемонию бракосочетания;)

Заглянем в усадьбу князя Чавчавадзе и летнюю резиденцию российских императоров Цинандали. Сегодня здесь находится дом музей, большой парк с редкими растениями и старинный винный погреб.

Покажем секреты грузинского виноделия под защитой Юнеско и увидишь как мы храним вино в скале на винодельне Хареба.

И, долгожданная экскурсия с дегустацией самых насыщенных ноток благородного напитка на винзаводе Киндзмараули.

3 день

Тбилиси, Мцхета, Ахалцихе

Обзорная экскурсия по старому Тбилиси. Прогулка будет пешая, но эмоции, которые подарит этот город - того стоят!:)

Побываем в районе известных серных бань, о которых писал еще А. С. Пушкин: Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань.

Прогуляемся в инжировое ущелье полюбоваться водопадом.

Поднимемся по канатной дороге на крепость Нарикала, она возвышается короной над городом рядом с красивой, гордой фигурой Мать Грузии и узнаешь почему у неё в одной руке меч, а в другой чаша с вином.

Пройдемся по старым каменным мостовым улочкам, которые сейчас очень похожи на европейские пешеходные улицы, с необычными домиками и резными балкончиками.

Погуляем по современному Хрустальном мосту - символ дружбы и мира.

И направимся в старинный город Мцхета.

Город входит в список всемирного наследия Юнеско.

Мцхета - древняя столица Грузии и святое место для каждого грузина. Город называют Вторым Иерусалимом. Именно сюда принесла благую весть святая Нино и здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира Хитон Господень. Сюда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира.

Побываем в Кафедральном Соборе Светицховели это главный собор Грузии, в котором и хранится Хитон Господень. Осмотрим монастырь Самтавро и поднимемся на вершину горы к храму Джвари, с которой можно увидеть слияние двух рек Арагви и Куры. Именно об этом удивительном месте писал в своей поэме Мцыри М. Лермонтов.

Приедем в Ахалцихе и погуляем по ночной сказочно красивой крепости Рабати после насыщенного дня и перед сладким сном в нашей горной стране)

Ночуем в Ахалцихе.

4 день

Масштаб и тайна пещерного города Вардзия

Будем гулять по грандиозному пещерному городу Вардзия, который состоит из примерно 600 пещер, тоннелей и лабиринтов естественного и искусственного происхождения прямо внутри скалы, его лабиринты тянутся примерно километр и насчитывает 12 этажей. Такая вот многоэтажка, встроенная в скалу с храмом, часовней, винодельной, хранилищами, аптекой, банями, кельями и квартирами.

Будем бродить по этажам и лабиринтам, восхищаться и удивляться масштабам грандиозного творения человека и природы.

Вардзия был городом-невидимкой в скале и убежищем от врагов. Очень необычное и неповторимое впечатление увезёшь с собой и точно никогда не забудешь увиденное своими глазами.
Ночуем в Ахалцихе.

5 день

Легендарный Боржоми и яркая темнота Пещер Прометея

В Боржоми напиться целебной воды, налюбоваться лесистыми склонами и поплавать в горячей минералке в живописном ущелье в Боржоми: здесь ты попробуешь воду-символ страны.

Прогуляемся по центральному парку знаменитого курорта Боржоми, поднимемся на канатной дороге на плато, чтобы оттуда насладиться потрясающими видами. Конечно, поговорим о воде Боржоми, и о том, с чего все начиналось, как изготавливали первые бутылки и этикетки, как было налажено массовое производство легендарной минералки, и прямо из источника сможешь продегустировать знаменитую воду и в холодном, и в горячем, и в газированном, и в негазированном виде.

И для контраста этого дня, спустимся в пещеру Прометея, прогуляемся по ее огромным залам длиной 1,5км, погрузимся в подземный мир, никогда не видевший солнечного света для усиления эффекта таинственного подземного царства сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, искусно подсвечены всеми цветами радуги. Выберемся из неё по свету в конце туннеля на лодке по пещерному озеру. Ночуем в Мартвили.

6 день

Изумрудный каньон и каскады водопадов

Будем наслаждаться глубокими ущельями, мощными водопадами, красивыми пейзажами и горными изумрудными реками.

Кстати, тут учеными были найдены следы проживания первобытного человека и динозавра.

А хочешь увидеть как горячий белоснежный водопад плавно стекает к тёплой купели из камней в ледяную реку?

Любители русской бани оценят самые горячие серные термальные источники в Грузии, температура которых 80 градусов!

Тут можно будет принять контрастные ванны из +80 в +4 градуса или релакснуть, медитируя в тишине, полежать в эко купелях на берегу реки в совершенно диком нетуристическом месте.

Возвращаемся в Тбилиси.

7 день

День отдыха и гостинцев домой

Свободный день, отдохнёшь от экскурсий, гид посоветует куда сходить, чем заняться, что посмотреть. Можно сходить на блошиный рынок, купить разных грузинских сувениров и вкусняшек, вино и чурчхелу, гостинцев друзьям и родственникам.
Выезд из отеля до 12:00. Желающие могут продлить пребывание в Тбилиси/ Батуми или заказать трансфер в сторону своего возвращения Владикавказ,Ереван,аэропорт Тбилиси.

Прощаемся с Грузией, вытираем слёзы, но мы знаем, что ненадолго и ты обязательно вернёшься-все возвращаются:)

И нам,конечно, ещё есть что тебе показать следующий приезд к нам - и жемчужину Грузии, и наши субтропики, и море c дельфинами, и даже погуляем в облаках! Но это уже в следующем туре, остаёмся на связи, мой друг!

До скорой встречи снова!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 6 ночей с завтраком в отелях с хорошим рейтингом. Бронируем за несколько дней до начала тура, чтобы вся группа проживала в одном отеле
  • Трансфер в любое время из аэропорта/жд вокзала/автовокзала Тбилиси в отель до начала тура
  • Транспорт на весь тур комфортабельный минивен Mercedes
  • Работа профессионального гида, водителей и сопровождающих по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ, Тбилиси или Ереван из вашего города и обратно Трансферы до Казбеги и обратно во Владикавказ из Тбилиси (трансфер Владикавказ-Тбилиси 3500 руб/чел в одну сторону)
  • Входные билеты на платные достопримечательности
  • Личная страховка путешественника
  • Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, рафтинг, параплан)
  • Обеды и ужины (на чел. около 1000-1500 руб. хороший сытный обед в кафе). Траты на ужины зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
  • Личные траты на сувениры
Пожелания к путешественнику

Позитив и отличное настроение, желание познавать новое;

Одежда и обувь удобная на погоду 20-30 градусов, купальники с собой кто захочет в серные бани или купаться в водопаде, или в минералке Боржоми.

Визы

Для Россиян Виза не нужна. Достаточно действующего загранпаспорта. Страховка путешественника обязательно.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сандро
Сандро — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, мой друг! Я Сандро-организатор туров по Грузии и гид по призванию. Расскажу немного о себе, вернее,как я стал гидом: мне всегда нравилась история, я много изучал и читал о Грузии, объехал
и прошёл её пешком много-много раз. Я разрабатывал свои маршруты по Грузии, учился быть первоклассным гидом, лучшим проводником, стремился показать свою страну в максимальной красоте. Так, за 10 лет работы гидом я стал востребованным, благодаря отзывам, меня рекомендовали своим знакомым, друзьям, родственникам и знакомым знакомых. Приходилось многим запросам отказывать, так как физически не успевал со всеми работать, меня стали бронировать на несколько месяцев вперёд. Тогда я организовал свой уникальный авторский тур «Фантастическая Грузия. Всё включено»,который я провожу лично. В туре самая насыщенная, интересная, яркая и неповторимая программа и только для избранных гостей моей страны. Также у нас есть классический групповой тур по самым знаковым местам Грузии, идеально подходит для первого путешествия. Его проводит моя команда единомышленников и гидов, которых я обучил своим маршрутам и секретам. Сейчас мы организуем не только групповые, индивидуальные и семейные туры, но и корпоративные, и учимся масштабироваться и развиваться. Наша цель показать Грузию и влюбить в страну, в народ, в природную красоту и культуру каждого туриста, приехавшего к нам. Я родился в теплом городе Тбилиси, самой красивой и одной из самых древних стан мира, Бог отдал эту благословенную часть суши моим предкам за их гостеприимство и повелел беречь это райское место! Я живу в Грузии, буду жить только в Грузии до последнего вдоха, потому что не я живу в Грузии, а Грузия живет во мне, в моем горячем сердце и душе. Я счастлив и бескрайне горд, что ношу ДНК человека, который жил 13 000 лет назад в одном из самых красивых уголков Грузии, в Имерети, в пещере Котия. Ваш верный слуга выпускник юридического факультета Тбилисского государственного университета, но по призванию я гид, с красноречивым языком, дружественной душой и грандиозным энтузиазмом влюбить в Грузию гостей моей страны. Я бросил свою профессию и стал международным послом моей страны (без портфеля) для гостей гордой и красивой Грузии. Мне всегда нравилась история, я много изучал и читал о Грузии, объехал и прошёл её пешком много-много раз. Ещё 10 лет назад я не разговаривал на русском, а сегодня владею в совершенстве грамотной русской речью, благодаря книгам и, конечно, туристам. Обожаю музыку, как универсальный международный язык, люблю красиво и с душой петь, слушаю древний фольклор всего мира, классическую музыку, люблю русскую эстраду, получаю огромное удовольствие от итальянской оперы, молюсь и плачу под грузинское многоголосие, которые с 1977 года звучит даже в космосе.. С огромным удовольствием занимаюсь виноделием, целую каждую лозу и собираю виноград с поднятыми руками на коленях, как- будто молюсь и благодарю предков за трудолюбие, отвагу и за культурное наследия, ради которого стоит жить, петь, пить, философствовать, танцевать, любить… В свободное время рисую, занимаюсь спортом, играл в регби и дружил с силовыми видами спорта. Люблю горы, закат в Чёрном море и обожаю традиционное грузинское застолье с многоголосием и друзьями, с гостями моей любимой Грузии. В Грузии есть все: вечные ледники на вершинах гор и вулкан, море и субтропики, альпийские луга и пустыни, густые леса и плодородные равнины, бурлящие реки и минеральные источники, воды которых творят чудеса. От природных красот моей родины захватывает дух, а культурная самобытность поражает своей силой! Всё это вам покажу и расскажу. ❤️ Приезжай, мой друг ко мне в гости! Буду рад показать тебе мою Грузию! Обещаю незабываемые впечатления и восторг!

