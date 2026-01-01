Описание тура
Программа нашего тура очень обильна и разнообразна. Вы посетите все самые удивительные места нашей страны: горы, озера, водопады, равнины, исторические места, духовные, познакомитесь с кухней нашей страны по всем регионам. Это уникальная возможность познакомиться с традициями и культурой всей страны. Собрать виноград, сделать самим вино и погрузиться в осеннюю атмосферу бархатного сезона.
Программа тура по дням
Прилет и магия старого Тбилиси
Ваше приключение начинается в Тбилиси. Мы встретим вас в аэропорту и сразу погрузим в атмосферу города, где каждый камень дышит историей.
Крепость Нарикала: Мы поднимемся к душе города, откуда открывается лучшая панорама: черепичные крыши, футуристичный мост Мира и изгибы реки Куры.
Район Абанотубани: Вы вдохнете аромат легендарных серных бань, построенных на горячих источниках, где отдыхали поэты и цари.
Вечер: Приветственное застолье. Первое знакомство с грузинским многоголосьем и кухней.
Ночлег: Тбилиси.
Женская обитель, Город Любви и погружение в Ртвели
Кахетиа регион древнейшего виноделья в Грузии. Самый большой регион по производству вино Сегодня мы отправляемся вглубь Кахетии — края бесконечных виноградников.
Монастырь Бодбе: Утро начнется в тишине святого места, в ухоженных садах с видом на Алазанскую долину.
Сигнахи: Прогулка по крепостным стенам самого романтичного города страны с его красными крышами и атмосферой старой Европы.
Крафтовая винодельня: Наша главная остановка. Это семейное пространство, где вино — это жизнь.
Ртвели и Мастер-классы: Мы закатаем рукава и отправимся на виноградники собирать янтарные грозди. Затем научимся готовить золотистую чурчхелу и домашний хачапури.
Релакс: Вечер у бассейна с бокалом холодного крафтового вина и видом на горы.
Ночлег: Винодельня в Кахетии.
Дух гор и Военно-Грузинская дорога
Путь к облакам по одной из самых красивых дорог мира.
Ананури: Крепость на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища.
Арка Дружбы Народов: Панорамная площадка в Гудаури на высоте 2384 метра.
Гергетская Троица: Подъем на джипах к храму у подножья великого Казбека (5054 м). Это место, где небо касается земли.
Ночлег: Тбилиси.
От Античности до Западной столицы
Мцхета древний город и столица Грузии, основа культуры и религии.
Пересекаем Лихский хребет и попадаем в совершенно другую, субтропическую Грузию.
Джвари: Храм Vi века над слиянием двух рек — Куры и Арагви.
Уплисцихе: Пещерный город-капище (Viiiiii вв. до н. э.), высеченный в скалах.
Кутаиси и Гелати: Посетим великую академию и монастырь Гелати (Xii в.), памятник Юнеско. Вечерняя прогулка по уютным улицам Кутаиси.
Ночлег: Кутаиси.
Сокровища природы - каньоны и пещеры
Кутаиси выезд из гостиницы после завтрака
День природных чудес Западной Грузии.
Пещера Прометея: Шесть залов с фантастической подсветкой и сталактитами, напоминающими застывшие водопады. Кульминация — лодочный маршрут по подземной реке.
Мартвильский каньон: Сплав на лодках по изумрудной воде между скал, поросших мхом.
Каньон Окаце: (По желанию) Подвесная тропа над 140-метровой пропастью для любителей драйва.
Ночлег: Возвращение в Тбилиси (поздний заезд).
Винные туннели, Царский город и Аристократия
Продолжаем исследовать грани кахетинского виноделия.
Винный дом Хареба: Уникальный туннель, прорубленный в скале Кавказского хребта. Дегустация лучших марок в прохладе подземных хранилищ.
Телави: Столица Кахетии. Поприветствуем 900-летний платан и увидим древнюю крепость Батонис-цихе.
Усадьба Цинандали: Родовое поместье князей Чавчавадзе. Прогулка по английскому парку и дегустация в исторических подвалах Xix века, где зародилось промышленное виноделие Грузии.
Ночлег: Тбилиси.
До новых встреч
Индивидуальный трансфер в аэропорт. Мы не прощаемся, а говорим Нахвамдис — до встречи, ведь частичка вашего сердца навсегда останется в этих горах.
Свободный Тбилиси
День для созерцания. Время для покупки сувениров на Сухом мосту, посещения серных бань или неспешного кофе в двориках Сололаки.
Варианты проживания
Что включено
- Гостиницы 4 с завтраками Тбилиси, Кутаиси, Лагодехи
- Завтраки в отеле
- Трансферы
- Автомобильное обслуживание
- Сертифицированный гид по всему пути
- Входные билеты
- Wifi в машине
Что не входит в цену
- Перелеты
- Обеды и ужины по пути
- Личные затраты
О чём нужно знать до поездки
Предоплату тура вноситься через сайт, пост оплата так же возможна через сайт или денежным переводом или наличными на месте.