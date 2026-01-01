Ртвели: Праздник урожая в Грузии. Осенний тематический тур

Описание тура

Программа нашего тура очень обильна и разнообразна. Вы посетите все самые удивительные места нашей страны: горы, озера, водопады, равнины, исторические места, духовные, познакомитесь с кухней нашей страны по всем регионам. Это уникальная возможность познакомиться с традициями и культурой всей страны. Собрать виноград, сделать самим вино и погрузиться в осеннюю атмосферу бархатного сезона.

Программа тура по дням

1 день

Прилет и магия старого Тбилиси

Ваше приключение начинается в Тбилиси. Мы встретим вас в аэропорту и сразу погрузим в атмосферу города, где каждый камень дышит историей.

  • Крепость Нарикала: Мы поднимемся к душе города, откуда открывается лучшая панорама: черепичные крыши, футуристичный мост Мира и изгибы реки Куры.

  • Район Абанотубани: Вы вдохнете аромат легендарных серных бань, построенных на горячих источниках, где отдыхали поэты и цари.

  • Вечер: Приветственное застолье. Первое знакомство с грузинским многоголосьем и кухней.

  • Ночлег: Тбилиси.

2 день

Женская обитель, Город Любви и погружение в Ртвели

Кахетиа регион древнейшего виноделья в Грузии. Самый большой регион по производству вино Сегодня мы отправляемся вглубь Кахетии — края бесконечных виноградников.

  • Монастырь Бодбе: Утро начнется в тишине святого места, в ухоженных садах с видом на Алазанскую долину.

  • Сигнахи: Прогулка по крепостным стенам самого романтичного города страны с его красными крышами и атмосферой старой Европы.

  • Крафтовая винодельня: Наша главная остановка. Это семейное пространство, где вино — это жизнь.

  • Ртвели и Мастер-классы: Мы закатаем рукава и отправимся на виноградники собирать янтарные грозди. Затем научимся готовить золотистую чурчхелу и домашний хачапури.

  • Релакс: Вечер у бассейна с бокалом холодного крафтового вина и видом на горы.

  • Ночлег: Винодельня в Кахетии.

3 день

Дух гор и Военно-Грузинская дорога

Путь к облакам по одной из самых красивых дорог мира.

  • Ананури: Крепость на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища.

  • Арка Дружбы Народов: Панорамная площадка в Гудаури на высоте 2384 метра.

  • Гергетская Троица: Подъем на джипах к храму у подножья великого Казбека (5054 м). Это место, где небо касается земли.

  • Ночлег: Тбилиси.

4 день

От Античности до Западной столицы

Мцхета древний город и столица Грузии, основа культуры и религии.

Пересекаем Лихский хребет и попадаем в совершенно другую, субтропическую Грузию.

  • Джвари: Храм Vi века над слиянием двух рек — Куры и Арагви.

  • Уплисцихе: Пещерный город-капище (Viiiiii вв. до н. э.), высеченный в скалах.

  • Кутаиси и Гелати: Посетим великую академию и монастырь Гелати (Xii в.), памятник Юнеско. Вечерняя прогулка по уютным улицам Кутаиси.

  • Ночлег: Кутаиси.

5 день

Сокровища природы - каньоны и пещеры

Кутаиси выезд из гостиницы после завтрака

День природных чудес Западной Грузии.

  • Пещера Прометея: Шесть залов с фантастической подсветкой и сталактитами, напоминающими застывшие водопады. Кульминация — лодочный маршрут по подземной реке.

  • Мартвильский каньон: Сплав на лодках по изумрудной воде между скал, поросших мхом.

  • Каньон Окаце: (По желанию) Подвесная тропа над 140-метровой пропастью для любителей драйва.

  • Ночлег: Возвращение в Тбилиси (поздний заезд).

6 день

Винные туннели, Царский город и Аристократия

Продолжаем исследовать грани кахетинского виноделия.

  • Винный дом Хареба: Уникальный туннель, прорубленный в скале Кавказского хребта. Дегустация лучших марок в прохладе подземных хранилищ.

  • Телави: Столица Кахетии. Поприветствуем 900-летний платан и увидим древнюю крепость Батонис-цихе.

  • Усадьба Цинандали: Родовое поместье князей Чавчавадзе. Прогулка по английскому парку и дегустация в исторических подвалах Xix века, где зародилось промышленное виноделие Грузии.

  • Ночлег: Тбилиси.

7 день

До новых встреч

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Мы не прощаемся, а говорим Нахвамдис — до встречи, ведь частичка вашего сердца навсегда останется в этих горах.

8 день

Свободный Тбилиси

День для созерцания. Время для покупки сувениров на Сухом мосту, посещения серных бань или неспешного кофе в двориках Сололаки.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гостиницы 4 с завтраками Тбилиси, Кутаиси, Лагодехи
  • Завтраки в отеле
  • Трансферы
  • Автомобильное обслуживание
  • Сертифицированный гид по всему пути
  • Входные билеты
  • Wifi в машине
Что не входит в цену
  • Перелеты
  • Обеды и ужины по пути
  • Личные затраты
О чём нужно знать до поездки

Предоплату тура вноситься через сайт, пост оплата так же возможна через сайт или денежным переводом или наличными на месте.

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мэри
Мэри — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Мэри, я лицензированный гид в Грузии, искусствовед-историк, магистр исторических наук. Работаю в сфере туризма более 8 лет, вместе с супругом Манучаром основали небольшую семейную компанию, которая занимается внутренним
индивидуальным и групповым туризмом. Имеем лицензию туроператора в Грузии. Создаем авторские туры под ключ, под желания наших гостей. "Встречаем гостей, а провожаем друзей"!-это наш девиз. Организовываем экскурсии, винные туры и эко-туры по Тбилиси и всем регионам страны. Вы ознакомитесь с историей, культурой, традициями Грузии, оцените грузинское застолье и вкуснейшие грузинские национальные блюда. Наши автомобили Mercedes Vito(1-6 человек), Mercedes Sprinter - до 13 человек, джипы или машины бизнес класса. На любой заказ подберем идеальный вариант. Для высокогорных туров выбираем высокопроходимые автомобили. Для больших групп- микроавтобус или комфортный автобусы. ВСЕ МАШИНЫ ЗАСТРАХОВАННЫ ВМЕСТЕ С ПАССАЖИРАМИ! Гиды, которые работают у нас образованные, интеллигентные, знающие свою страну и культуру люди. Вы вернетесь из путешествия с большим зарядом позитива и с огромным желанием посетить Грузию еще раз! Деньги потраченные на путешествия - это самая большпя инвестиция!

