Грузия с комфортом — это обновлённый авторский тур по Восточной Грузии, созданный на основе реального опыта, обратной связи путешественников и лучших локаций региона. Программа построена так, чтобы показать максимум без перегрузки: только самые красивые места, комфортная логистика и продуманный баланс между насыщенностью и отдыхом.

Вас ждут 2 дня в Казбеги с проживанием в легендарном Rooms Kazbegi с видом на Казбек, атмосферный Тбилиси в отеле в самом сердце Старого города, главные достопримечательности Восточной Грузии, гастрономия, вино и комфортные переезды без лишней суеты. Всего два отеля за неделю, мини-группа, удобные трансферы, включённые обеды в горах и приятные бонусы от автора — включая профессиональные фото из путешествия.

Почувствовать себя свободнее, веселее и спокойнее. Не знаю, что за волшебство хранит эта земля, но Грузия наполняет и лечит душу. Тут ты каждый день живёшь, дышишь полной грудью в вихре приключений, больших и малых радостей. Ежечасно что-то происходит, а ещё и в таких декорациях!

Для кого этот тур?

Для тех, кто не любит массовые шаблонные туры в больших группах; Для ценителей комфорта - транспорт, отели и рестораны; Для тех, кто не боится драйва - постоянная смена локаций, горы, город, виноградники и храмы.

!!! Традиционные и самые популярные праздники Грузии, которые могут немного скорректировать базовую программу. Если даты будут совпадать, мы заглянем на мероприятия:

Tbilisi Open Air, 4-5 июля, Тбилиси

Крупнейший музыкальный фестиваль Тбилиси, где звучат электронная музыка, рок и мировые хиты. Фестиваль собирает тысячи гостей на открытых площадках столицы, сочетая музыку с летней атмосферой города.

Tsinandali Festival, 3-13 сентября, Цинандали, Кахетия

Симфонические оркестры, камерные ансамбли и оперные солисты выступают в исторической усадьбе Чавчавадзе. Фестиваль соединяет высокое искусство и живописные виноградники Кахетии.

Ртвели, праздник сбора винограда, сентябрь, Кахетия

Виноградники Кахетии наполняются людьми, музыкой и весельем. Ртвели это время собирать урожай, дегустировать вино, наслаждаться грузинской кухней и народными песнями.

Тбилисоба, 2-3 октября, Тбилиси

Яркое празднование дня города с концертами, уличными ярмарками, выставками ремесел и гастрономическими дегустациями. Исторический центр Тбилиси оживает фестивальной атмосферой.

Почему стоит выбрать именно этот тур?

Программа без скрытых трат

Проживание, завтраки, частично обеды, трансферы на протяжении всего маршрута, все экскурсии и входные билеты в локации уже в стоимости - никаких неожиданных доплат.

Насыщенный маршрут

За 7 дней мы успеем познакомиться с колоритным Тбилиси, его окрестностями и ключевыми локациями Восточной Грузии, а ещё проведём 2 дня в горах у подножия Казбека в лучшем отеле.

Комфорт и разноплановость эмоций

Хорошие отели с вкуснейшими завтраками, удобный транспорт, маленькая группа, проверенные рестораны и насыщенная программа - идеальная комбинация для отличного путешествия.