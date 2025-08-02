Описание тура
Грузия с комфортом — это обновлённый авторский тур по Восточной Грузии, созданный на основе реального опыта, обратной связи путешественников и лучших локаций региона. Программа построена так, чтобы показать максимум без перегрузки: только самые красивые места, комфортная логистика и продуманный баланс между насыщенностью и отдыхом.
Вас ждут 2 дня в Казбеги с проживанием в легендарном Rooms Kazbegi с видом на Казбек, атмосферный Тбилиси в отеле в самом сердце Старого города, главные достопримечательности Восточной Грузии, гастрономия, вино и комфортные переезды без лишней суеты. Всего два отеля за неделю, мини-группа, удобные трансферы, включённые обеды в горах и приятные бонусы от автора — включая профессиональные фото из путешествия.
Почувствовать себя свободнее, веселее и спокойнее. Не знаю, что за волшебство хранит эта земля, но Грузия наполняет и лечит душу. Тут ты каждый день живёшь, дышишь полной грудью в вихре приключений, больших и малых радостей. Ежечасно что-то происходит, а ещё и в таких декорациях!
Для кого этот тур?
Для тех, кто не любит массовые шаблонные туры в больших группах;
Для ценителей комфорта - транспорт, отели и рестораны;
Для тех, кто не боится драйва - постоянная смена локаций, горы, город, виноградники и храмы.
!!! Традиционные и самые популярные праздники Грузии, которые могут немного скорректировать базовую программу. Если даты будут совпадать, мы заглянем на мероприятия:
Tbilisi Open Air, 4-5 июля, Тбилиси
Крупнейший музыкальный фестиваль Тбилиси, где звучат электронная музыка, рок и мировые хиты. Фестиваль собирает тысячи гостей на открытых площадках столицы, сочетая музыку с летней атмосферой города.
Tsinandali Festival, 3-13 сентября, Цинандали, Кахетия
Симфонические оркестры, камерные ансамбли и оперные солисты выступают в исторической усадьбе Чавчавадзе. Фестиваль соединяет высокое искусство и живописные виноградники Кахетии.
Ртвели, праздник сбора винограда, сентябрь, Кахетия
Виноградники Кахетии наполняются людьми, музыкой и весельем. Ртвели это время собирать урожай, дегустировать вино, наслаждаться грузинской кухней и народными песнями.
Тбилисоба, 2-3 октября, Тбилиси
Яркое празднование дня города с концертами, уличными ярмарками, выставками ремесел и гастрономическими дегустациями. Исторический центр Тбилиси оживает фестивальной атмосферой.
Почему стоит выбрать именно этот тур?
Программа без скрытых трат
Проживание, завтраки, частично обеды, трансферы на протяжении всего маршрута, все экскурсии и входные билеты в локации уже в стоимости - никаких неожиданных доплат.
Насыщенный маршрут
За 7 дней мы успеем познакомиться с колоритным Тбилиси, его окрестностями и ключевыми локациями Восточной Грузии, а ещё проведём 2 дня в горах у подножия Казбека в лучшем отеле.
Комфорт и разноплановость эмоций
Хорошие отели с вкуснейшими завтраками, удобный транспорт, маленькая группа, проверенные рестораны и насыщенная программа - идеальная комбинация для отличного путешествия.
Программа тура по дням
Владикавказ и Степанцминда
Ужин включён, за день проедем примерно 50 км
1. Начало тура и встреча. Дорогой путешественник, в первый день тура удобнее всего прибыть во Владикавказ. Отсюда до Степанцминды, где начинается наш тур, всего 50 км. В идеале прилететь как можно раньше по времени, чтобы не терять день в горах. Если прилететь накануне - потребуется дополнительная ночь (проживание во Владикавказе не входит в программу).
2. Путь к границе и прибытие в Грузию. От Владикавказа до Степанцминды добраться легко, мы проконсультируем как это сделать, тебе не придётся думать об этом. До границы примерно пол часа на авто, а буквально через 13 километров после её прохождения вы попадёте в посёлок Степанцминда, уютно расположившийся у подножия Казбека. Общее расстояние от Владикавказа до Степанцминды - менее 50 км, но время прохождения границы зависит от загруженности, времени года и суток.
3. Размещение, ужин и атмосфера. Заселяемся в легендарный отель Rooms Kazbegi. В нашем распоряжении ресторан, просторное лобби с библиотекой, спа-зона и, главное, большая терраса с тем самым видом на суровый и величественный Казбек. После заселения - приветственный ужин (входит в программу). Мы поближе познакомимся друг с другом, созерцая вокруг красоту и величие гор Кавказа. Вечером так же можем прогуляться к Церкви Ильи Пророка, расположенной чуть выше в гору от отеля. Или просто случится чил в бассейне.
Тбилиси
Завтрак включён, экскурсия 10:00 - 17:00
1. Тёплый город и первое знакомство. Сегодня идём гулять по тёплому городу (тбили значит тёплый). Этот день полностью посвятим колоритному и атмосферному Тбилиси. В первой половине дня нас ждёт организованная экскурсия с местным гидом. Погружение в душу города начнётся в Старом Тбилиси: увидим разноцветные резные балконы, уютные извилистые улочки и ресторанчики на них, площадь Свободы, шумный Мейдан, Серные бани и символ города - храм Метехи на скале.
2. Обед и продолжение прогулки. Немного отдохнём, пообедаем и продолжим прогулку - уже без гида, но в сопровождении вашего организатора. Отправимся к собору Самеба (Святой Троицы), духовному центру и одному из самых высоких православных храмов в мире. С площади у собора открывается красивая панорама на город. На обратном пути заглянем в парк Рике и поднимемся на канатной дороге, которая соединяет его с крепостью Нарикала, которая находится на горе. Обратно, если будут силы, можем спуститься пешком или так же на канатке.
Джвари, Мцхета, Гори и Уплисцихе
Завтрак включён, за день проедем примерно 200 км
1. Монастырь Джвари и древняя Мцхета. Теперь будем знакомиться с окрестностями Тбилиси. После завтрака отправимся в живописный монастырь Джвари, расположенный на высокой скале. Оттуда тот самый вид на слияние двух рек - Куры и Арагви. Затем спустимся в древний город Мцхету, бывшую столицу Грузии. В этом крохотном городке, всего в 20 км от центра Тбилиси, находятся сразу три объекта Всемирного наследия Юнеско: кафедральный собор Светицховели, монастырь Святой Нино и, уже знакомый нам, Джвари.
2. Гори, музей Сталина и обед. После Мцхеты заедем в Гори - город, где родился и провёл детство Иосиф Сталин. Заглянем в его музей на экскурсию. Прежде чем отправиться на следующую локацию, у нас будет время на обед в красивом ресторане на форелевом хозяйстве, где подают просто волшебные блюда, приготовленные из свежевыловленной рыбы.
3. Пещерный город Уплисцихе и возвращение. Ещё одна очень интересная локация, пещерный город Уплисцихе. Прогуляемся по его вулканическим скалам, узнаем, как здесь был устроен быт и жизнь, и насладимся видами, которые открываются с верхних точек. К вечеру, уставшие и довольные, вернёмся в Тбилиси.
Военно-грузинская дорога и Тбилиси
Завтрак включён, обед включён, за день проедем примерно 200 км
1. Утро и выезд. Сегодня - последнее утро в горах. Завтракаем, собираем вещи, выселяемся, садимся в трансфер и отправляемся дальше, по военно-грузинской дороге, которая приведёт нас в Тбилиси. У любителей проснуться пораньше будет время до завтрака: отдохнуть в бассейне или просто посидеть на террасе отеля, любуясь горами. Кстати, именно ранним утром (и вечером) выше всего шанс увидеть вершину Казбека без облаков.
2. Гвелетский водопад и село Сно. Первая остановка - Гвелетский водопад высотой 25 метров. Пешеходный маршрут около полутора километров, примерно полчаса в одну сторону. Дорога живописная и не слишком сложная. После трека к водопаду заедем в село Сно, где находится музей скульптур под открытым небом: огромные каменные головы видных деятелей Грузии, высеченные из камня местным жителем. Там же можно увидеть сторожевую башню.
3. Путь в Тбилиси с остановками. Дальше двигаемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути посетим самые знаковые локации: остановимся и погуляем у арки Дружбы народов - отсюда открываются одни из лучших видов. Затем обед на родине хинкали, в маленьком поселке горной Грузии. После нас ждут ещё две остановки: у крепости Ананури и живописного Жинвальского водохранилища с водой невероятного цвета. Вечером приедем в Тбилиси, заселимся в отель, а дальше - свободное время для вечерней прогулки или отдыха.
Казбек и Гергети
Завтрак включён, обед включён
1. Утро и трекинг к Гергетской церкви. Утро, которое начинается в горах, априори доброе. Если не будет дождя, нас ждёт небольшой трекинг к церкви Святой Троицы в Гергети (2170 м) - одной из главных целей нашего пребывания в Степанцминде и самой знаменитой достопримечательности Грузии, возведённой ещё в Xiv веке. Пеший подъём позволит прочувствовать горы: надышаться, увидеть пасущиеся стада коров, лошадей и овец, а также луга, покрытые ковром из диких цветов. Ещё утром за завтраком мы будем смотреть на эту церковь с террасы отеля, а уже к обеду дойдём до неё пешком.
2. Гергети, спуск и обед. С площадки у церкви открываются невероятные виды на посёлок Степанцминду, горные холмы и сам Казбек - храм расположен максимально близко к этой величественной горе. У нас будет время осмотреть церковь, прогуляться по окрестным холмам, отдохнуть, полежать на горных лугах и, конечно, сделать много фото. После спуска, практически на входе в посёлок, остановимся на обед в очень атмосферном кафе.
3. Дополнительная прогулка. Затем дойдём до посёлка и у участников будет выбор: вернуться в отель и отдохнуть или продолжить знакомиться с окрестностями и отправиться с нами в довольно интересное место, спрятанное в ущелье - примерно в километре от центра, среди гор, притаился открытый бассейн с минеральной водой. Дорога прямая и, как всегда, с невероятными видами.
!!! Специальной физической подготовки и экипировки не требуется, но стоит понимать, что это прогулка с подъёмом в гору. В целом, маршрут осилит даже неподготовленный турист, если делать передышки. Время подъёма к церкви - около 1,5 часов. Если будет дождь, к церкви доедем на транспорте.
Кахетия
Завтрак включён, за день проедем примерно 350 км
1. Утро в Кахетии: хлеб, вино и чача. В этот день рекомендую не завтракать плотно - мы отправляемся в прекрасную Кахетию. Уже меньше чем через час после выезда из Тбилиси нас ждёт первая остановка: посмотрим, как пекут шоти в традиционной глиняной печи, и, конечно, попробуем его. А следом - первая дегустация вина, чачи и чурчхелы. Подумаешь, утро, это же Кахетия.
2. Монастырь Бодбе и святая Нино. Сытые и румяные отправляемся дальше. Монастырь святой Нино в Бодбе - один из важнейших исторических и религиозных памятников Грузии. Здесь находится могила святой Нино, сыгравшей ключевую роль в принятии христианства как государственной религии. Сама территория монастыря очень красивая: ухоженная, с обилием цветов и потрясающим видом на Алазанскую долину.
3. Сигнахи: город любви с видом на долину. Дальше нас ждёт потрясающе красивый и романтичный город Сигнахи - город любви с чудесным видом на Алазанскую долину, виноградники и заснеженную цепь Кавказских гор. Прогуляемся по мощёным улочкам, пройдём по открытому участку крепостной стены - одного из самых масштабных фортификационных сооружений Грузии. А потом вкусно пообедаем на террасе ресторана с видом на всю долину.
4. Винный завод, монастырь Некреси, замок Греми и возвращение через перевал. Насыщенный день продолжит поездка на один из старейших винных заводов Грузии - корпорацию Киндзмараули. Узнаем о грузинском способе виноделия, который имеет тысячелетнюю историю и в 2013 году был включён в список нематериального культурного наследия Юнеско. После экскурсии - дегустация и возможность заглянуть в магазин при заводе с очень приятными ценами. После ещё успеем заехать в красивыемонастырь Некреси и замок Греми.
Обратно в Тбилиси поедем другой дорогой, через живописный горный перевал Гомбори. Вернёмся поздним вечером.
Тбилиси
Завтрак включён
1. Свободное утро и рекомендации. День возвращения домой. Завтрак в отеле включён, а в остальном ничего не запланировано - у вас есть свободное время. Накануне мы познакомили вас с городом и уверяю вас, вам захочется неспешно самостоятельно прогуляться по его улочкам. Я очень рекомендую брать обратный вылет на вечер, так вы сможете ещё полдня неспешно погулять, заняться шопингом или просто насладиться атмосферой. Или захотите остаться ещё на несколько дней.
2. Варианты вылета. Наше путешествие подходит к концу. Вылететь можно из Тбилиси - до аэропорта легко добраться на Яндекс Такси (оплата наличными в лари).
Альтернативный вариант - вернуться во Владикавказ и улетать оттуда. Такой маршрут часто обходится дешевле, либо вы можете захотеть провести ещё несколько дней в Осетии. В этом случае я с радостью помогу с трансфером Тбилиси - Владикавказ (от 3000 руб. с человека) и организацией экскурсий в горы Осетии (эти услуги не входят в стоимость тура).
До скорых встреч в следующем приключении!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер на протяжении всего маршрута
- Проживание 2 ночи в горах в том самом Rooms Hotel Kazbegi (2х местное размещение)
- Проживание 4 ночи в комфортабельном отеле в самом сердце Старого Тбилиси (2х местное размещение)
- Завтраки в отелях
- Обеды 2й, 3й дни тура Ужин 1й день тура
- Экскурсии с гидом в Казбеги, Мцхете, Гори, Уплисцихе и Кахетии
- Экскурсия с гидом в Тбилиси
- Экскурсия на заводе Киндзмараули
- Сопровождение организатором по всему маршруту, решение в моменте любых вопросов группы
- Все входные билеты на объекты посещений по программе тура
- Дегустация вина в Кахетии
- Бонус от автора и организатора - профессиональные фото по итогам тура
Что не входит в цену
- Авиа во Владикавказ и обратные из Тбилиси (или другой город)
- Питание: обеды (кроме 2 и 3 дней) и ужины кроме 1-го дня (примерно от 40 лари за обед/ужин, но он не всегда бывает нужен из-за сытного и позднего обеда)
- Трансфер в аэропорт в последний день тура, вызвать можно через Яндекстакси, оплата наличными, примерно 20 лари (600 р)
- Сувениры, экскурсии, не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле
О чём нужно знать до поездки
Ваш комфорт и безопасность - наш приоритет!
На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать:
Турлидер - сопровождает группу от начала и до окончания тура - поможет решить любые вопросы и подскажет лучшие места.
Местный гид-эксперт - поделится малоизвестными фактами и легендами - покажет скрытые от туристических маршрутов места - сделает ваше знакомство с Грузией по-настоящему глубоким.
Важная информация: Программа может быть скорректирована в зависимости от:
— Погодных условий
— Дорожной обстановки
— Других объективных обстоятельств
Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш тур прошёл максимально комфортно и интересно, сохранив все ключевые локации программы!
Пожелания к путешественнику
Памятка по документам и страховке
1. Страхование. С 1 января 2026 года для въезда в Грузию иностранцам обязательно наличие медицинской страховки, покрывающей весь период пребывания. Отсутствие полиса влечет штраф в 300 лари (8 500 р), а также возможен отказ в посадке на рейс. Сделать можно онлайн, через сравниру или приложение вашего банка, стоимость небольшая, от 300 рублей в зависимости от страховой.
2. Загранпаспорт и проверка ограничений. Для пересечения границы вам потребуется действующий загранпаспорт - срок его действия должен составлять не менее 3 месяцев на момент поездки. Заранее убедитесь в отсутствии задолженностей перед Фссп и иных ограничений на выезд из Рф. Проверить актуальную информацию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Важно! Организатор не несёт ответственности за отказ в пересечении границы, связанный с ограничениями фссп, проблемами с документами или иными обстоятельствами, возникшими по вашей вине. Пожалуйста, отнеситесь к этому ответственно, чтобы ничего не омрачило ваше путешествие.