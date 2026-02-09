Описание тура
Друзья, этот тур для тех, кто любит прогулки в горах и интересуется историей Грузии!
Мы собрали идеальное сочетание локаций - горная часть и исторические места древней страны Сакартвело.
Построили грамотный маршрут с комфортными переездами!
Мы будем постепенно переезжать от локации к локации, максимально сокращая время в дороге для вашего комфорта.
Программа тура по дням
С видом на Казбек
Важно!!!
Наш тур начинается в Степанцминде, сюда вы можете добраться на трансфере из Владикавказа или прилететь в Тбилиси и доехать до Степанцминды.
Удобнее ехать из Владикавказа, трансфер выезжает в 9.30 утра, рекомендую приехать во Владикавказ за день до выезда.
Наш день начнется в Степанцминде (бывший Казбеги), городок в окружении кавказских гор на высоте 1744м. Здесь заселяемся к наш красивый отель с видом на Казбек и идем обедать.
И нас ждет самая красивая экскурсия в горы! Здесь, у подножия знаменитой горы Казбек, расположен легендарный поднебесный действующий храм-церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 17 веке. Это уникальный образец грузинского зодчества, здание лаконичных линий и пропорций, фасад которого украшен красивейшим узором резьбой по камню.
Храм как будто парит среди облаков, здесь царит такая тишина, здесь слышно только ветер, и вы остаетесь наедине с Богом и с самим собой.
Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Для активных путешественников мы предлагаем легкий трекинг. Пройтись вниз с горы и погулять, подышать и сделать классные фото!
Очень рекомендую погулять здесь - чистый, прозрачный воздух и большое количество солнечных дней создают благоприятные условия для климатотерапии при заболеваниях органов дыхания.
Вечером соберемся на ужин, поделимся впечатлениями и начнем дегустировать грузинские вина)
Наши гости сделали традицию - фотографировать Казбек на рассвете! Так что завтра рано вставать желающим)
Ночь в гостинице в Степанцминде, завтрак в этот день не включен
Арка Дружбы на 2384м, крепость Ананури и Боржоми
Завтрак в отеле
Не упустите возможность насладиться утром в горах!
Проведем спокойное и размеренное утро в горах: проснитесь пораньше, погуляйте и обязательно посидите на террасе с чашечкой чая.
В 10.00 мы отправляемся дальше по Военно-Грузинской дороге, нас ждет шикарная смотровая площадка среди гор на высоте 2384м - Арка дружбы!
Далее архитектурный ансамбль крепости Ананури, который служил форпостом для защиты территории средневековых грузинских княжеств. Погрузится в атмосферу средневековой жизни можно, поднявшись на сигнальные башни, откуда открывается великолепный вид на Жинвальское водохранилище.
После обеда мы отправимся на бальнеологический курорт Боржоми. Погулять и попробовать знаменитую минеральную воду!
Уже по дороге вы поймете, почему его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта.
В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после, по желанию, подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили). Здесь ждет лучший вид на Боржоми.
К вечеру приезжаем в Ахалцихе — это центр края Самцхе-Джавахети, находится почти на границе с Турцией и расположился на высоте 992 метра.
Заселяемся в уютный отель и идем вкусно ужинать.
Ночь в горах в отеле в п. Ахалцихе
Ахалцихе, крепость Рабат и пещерный город Вардзиа
Завтрак в отеле
Первая наша локация Крепость Рабат - это оригинальный образец смешения двух культур: грузинской (православной) и турецкой (мусульманской).
Она была построена турками, которые проживали в Месхетии с 16 века, после того как город, в то время носивший название Ломсия, был захвачен войсками Османской империи.
В Верхней части можно увидеть замок Джакели, в котором открыт Музей истории Самцхе-Джавахетского региона, мечеть Хаджи Ахмед Паши (Ахмедийе), православный храм, медресе, цитадель, амфитеатр и усыпальницу паши.
Далее мы поедем в древний пещерный город Вардзиа!
Дворец-монастырь Вардзиа был вырублен в скале приблизительно в 1156-1205 гг - в золотой век грузинской истории, во времена правления Георга 3 из династии Багратиони и его дочери царицы Тамары.
Особая ценность в том, что именно здесь сохранилась прижизненная фреска царицы Тамары и ее отца!
Прямо в скале высечено больше пятисот помещений, уходящих далеко вглубь скалы и поднимающихся на высоту восьми этажей. Сохранились несколько действующих храмов, 120 келий, 25 погребов, пекарни, трапезные, библиотеки, мастерские и т. д. Водопровод и оросительная система появились чуть позже. В монастыре живут 4 монаха.
Он был весь покрыт скалами, с поверхностью связывало всего 3 туннеля. Они были сделаны так, что ни один человек, не знающий об их существовании, не догадался бы о месте расположения.
После изучения пещерного города едем через красивые зеленые луга, через озеро Паравани и горы в Тбилиси (около 3,5 часов)
Ночь в отеле в Тбилиси
Ах, Тифлис! Город балконов и брусчатых улочек
Завтрак в отеле и мы отправляемся на пешую экскурсию по старому городу в сердце Тбилиси.
В компании нашего местного гида мы окунемся в омут брусчатых улочек, изогнутых переулков, улиц-лестниц и улиц-террас, домов, нависающих над дорогой вопреки законам физики, знаменитых резных балконов и настоящих Тбилисских двориков с вальяжными котами, шумной детворой, солидными мужчинами, играющими в нарды с видом Иосифа Сталина, вершащего судьбы народов.
Нас ждут самые знаменитые локации Тбилиси: Театр марионеток Резо Габриадзе. Крепость Нарикала - древняя цитадель с панорамными видами. Мост Мира - футуристический символ нового Тбилиси. Площадь Мейдан - исторический перекресток и аутентичные торговые ряды. Парк Рике, Мать Грузия, знаменитые Тифлисские бани, Храм Метехи и величественный Вахтанг Горгасали! Перечислять можно долго…
По маленьким улочкам и широким проспектам можно намотать десятки тысяч шагов (но главное, это удобная обувь!) и увидеть очень разный Тбилиси, где советская архитектура соседствует с увядающими особняками 19 века, резными верандами и современными постройками из стекла и железа.
Время экскурсии ориентировочно 3-3,5 часа.
После экскурсии у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изведать Тбилиси: прокатиться на корабликах, посетить винный погреб, подняться на воздушном шаре или забраться на фуникулере на гору Мтацминда и любоваться закатом. Вариантов масса и мы обязательно расскажем о них!
Ночь в Тбилиси
Город любви Сигнахи и винная Кахетия
Завтрак в гостинице и выезжаем в винный регион Грузии!
Кахетия - житница Грузии и занимает практически всю восточную часть страны. Кахетия это затерянные в горах монастыри, сохранившие средневековое очарование деревни, бесценное наследие советской эпохи и непередаваемая атмосфера аутентичного Закавказья.
Первой локацией будет домашняя мини-фабрика чурчхелы. Здесь вы сможете попробовать свежайшую чурчхелу разных видов и купить в подарок местную сладость!
Далее мы зайдем в гости в уютный дом, где увидим, как хозяйка печет настоящий грузинский хлеб. Его называют Мамин хлеб. Желающие могут принять участие в выпечке и попробовать самостоятельно испечь хлеб. Как же потом вкусно его скушать, горячий, хрустящий ммм….
А еще хозяйка угощает вкуснейшим местным сыром и вином. Это звучит уже так, что слюнки текут, а представьте, что будет, когда Вы почувствуете этот аромат?
После едем в Монастырь Бодбе или Святой Нино, расположенный недалеко от города Сигнахи. Это место очень красиво и ухоженно, и привлекает паломников со всей страны и мира.
Ведь именно здесь покоятся мощи святой Нино, принесшей христианство в эти земли, покровительницы и просветительницы Грузии.
Территория монастыря заслуживает отдельного внимания ухоженные зеленые аллеи, с которых просматривается Алазанская долина, и видны горы с заснеженными верхушками.
И вот мы уже покоряем Сигнахи, грузинский Сан-марино. Здесь действительно возникает легкое ощущение, что ты не на Кавказе, а гдето в Западной Европе.
Сигнахи совершенно не похож на прочие грузинские города это маленький романтический городок, расположившийся на склоне скалы на высоте 750 метров над уровнем моря. Красные крыши, вид на Кавказ и Алазанскую долину.
Город - сказка.
Его еще называют Сигнахи - Город любви. Почему? Наверняка не знает никто. Но может быть именно нам удастся разгадать эту тайну? (кстати, можно пока послушать знаменитую песню Миллионы миллионы миллионы алых роз)Здесь же мы очень вкусно пообедаем.
Далее едем знакомиться с грузинским вином в корпорацию Киндзмараули — это винзавод, который действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован. Самые же старые постройки относятся к 1533 году, и многие из них можно увидеть и потрогать руками.
Здесь у нас будет экскурсия по заводу и дегустация самых настоящих грузинских вин, и тут вы узнаете ответ на самый популярный вопрос наших гостей: Почему же в России грузинское вино на вкус не такое, как в Грузии?
После мы возвращаемся в Тбилиси (ориентировочно к 20:00), где у Вас будет свободное время, чтобы провести незабываемый вечер в любимом Тбилиси.
Ночь в Тбилиси
Древняя столица Грузии - Мцхета
Завтрак в отеле, выселение из отеля в 12.00
До 12.00 у вас свободное время, чтобы проститься с Тбилиси.
В 12:00 из Тбилиси вы можете уехать во Владикавказ на трансфере (за доп. плату 3000 рублей на чел.). Авиа и ж/д билеты из Владикавказа домой покупать лучше на следующий день или на вечер.
Если вы поедите на экскурсию в Мцхету, трансфер заберет вас оттуда тоже.
Если Вы захотите остаться в Грузии и уехать в другой день во Владикавказ, мы подскажем как это сделать.
Мцхета!!!
У кого позволяет время - мы очень рекомендуем посетить Мцхету!
Мцхета - древняя столица Грузии, внесёна в список Всемирного Наследия Юнеско.
Первой локацией будет уникальное место, где в 1839 году М. Ю. Лермонтов впечатлился живописными пейзажами и воплотил в жизнь романтическую поэму Мцыри. Помните?
Немного лет тому назад, там, где, сливаяся шумят, обнявшись,
будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь.
Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот
Величественный древнейший грузинский монастырь Джвари возвышается на Крестовой горе. Отсюда открывается захватывающий дух вид на слияние Арагви и Куры!
Далее едем в первую столицу Грузии!
Мцхета - это один из самых посещаемых городов Грузии, очень колоритный и атмосферный!
Мы посетим храм Светицховели, один из самых загадочных и красивых в Грузии! Он насквозь пронизан мистической аурой. Овивающие его легенды могут заставить проникнуться религиозным трепетом даже самого рьяного агностика.
После экскурсии у вас будет немного свободного времени, чтобы посетить сувенирный рынок. Здесь очень большой выбор и приятные цены, выгодно закупится сувенирами и другими подарочками.
Экскурсия в Мцхету оплачивается дополнительно, около 80-100 лари с человека, зависит от количества участников.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Завтрак в отеле во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й день
- Проживание 1 ночь в горах в Степанцминде, 1 ночь в Ахалцихе и 3 ночи в центре Тбилиси. Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги)
- Пары, друзья, семьи всегда проживают отдельно, к ним никого не подселяют. Если Вы путешествуете один/одна, то предлагаю Вам заселиться в номер с таким же участником группы по гендерному признаку, если такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой
- Заброска на Уазах на Гергети
- Входные билеты в парк Боржоми
- Входные билеты в пещерный город Вардзиа
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Дегустация вина на винзаводе и экскурсия по заводу с представителем завода
- Дегустация чурчхелы у местных производителей
- Кулинарный мастер-класс по выпечке хлеба
- Помощь с подбором авиабилетов и бронированием
- Информация по Тбилиси (куда пойти, где покушать, чем развлечься - расскажем о лучших местах)
Что не входит в цену
- Питание: обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 20-35 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший групповой обед с вином)
- Трансфер из Грузии во Владикавказ при необходимости 3000р/чел
- Медицинская страховка 600-1000р/чел
- Входные билеты в Рабат 25 лари
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост, канатная дорога и тд
- Одноместное размещение 10 000р (5 ночей)
О чём нужно знать до поездки
Информация для поездки в Грузию!
Виза для въезда в Грузию гражданам России, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане России могут по заграничному паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту.
Документы для взрослых
Действующий загранпаспорт, рекомендуемый срок действия 3 месяца. Без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.
Если у Вас есть долги и они переданы судебным приставам, то будет запрет на выезд. Это можно проверить на госуслугах.
Если ваше место рождения в Крыму или Днр напишите мне об этом заранее.
Документы для детей
Дети до 18 лет по заграничному паспорту в сопровождении законных представителей (родителей или опекунов). Обязательно взять свидетельство о рождении с печатью о гражданстве ребенка.
Если с одним из родителей едет в поездку, проверить наличие запретов на выезд.
Если ребёнок выезжает с одним из родителей, согласие от второго не требуется
Детям до 18 лет (выезжающим без родителей) нотариальное согласие на выезд от одного родителя
Медицинская страховка.
С 1 января 2026 года медицинская страховка обязательна для въезда в Грузию!
Турист должен иметь полис на весь срок пребывания в стране, в бумажном или электронном виде, на грузинском или английском языке.
Цена страховки зависит от возраста, срока пребывания и так далее, обычно сумма варьируется 600-1000р/чел
Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на $5000 и стационарное лечение не менее чем на $30 000, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.
Пограничные службы имеют право потребовать предъявить полис в аэропортах и на всех наземных пунктах пропуска. При отсутствии страховки въезд могут запретить.
Оформить страховку можно в любой российской страховой компании
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Организационная информация
Перед туром примерно за 1-2 недели мы создадим чат в телеграм, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
Деньги в тур
Российские карты в Грузии не работают, поэтому деньги нужно везти только наличными. Доллары, евро или рубли, без разницы, которые мы в первый же день вместе обменяем на грузинские лари.
1 лари примерно 34-36 рублей
Если у вас есть карта зарубежного банка, ей можно пользоваться.
Сотовая связь
На территории Грузии у вас будет роуминг!
Если связь вам не критично нужна, то роуминг можно не включать, а просто пользоваться wi-fi, который есть в отеле и кафе.
Если связь нужна, то заранее уточните у мобильного оператора условия тарифа в роуминге и как его подключить.
Также можно купить грузинскую сим-карту, около 1000р безлимит на неделю.
Также можно заранее оформить е-сим, мы пришлем гайд в общий чат перед туром
Питание
На обеды мы будем заезжать в местные рестораны и кафе. Где вкусно и приемлемо по ценам на данной местности. Ужины могут быть самостоятельные или вместе с группой по желанию.
Грузия - это про вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
Но хочу предупредить, что грузинская кухня в России и грузинская кухня в Грузии - это разные вещи. В Грузии любят больше приправ, другие традиции подачи и тд. Расскажем об этом обязательно.
Транспорт
На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, минивен, микроавтобус мерседес Спринтер). Вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!