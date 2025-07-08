Описание тура
Путешествие для тех, кто хочет отдохнуть, понежившись в отеле и посмотреть интересные места. Пройтись по следам Пушкина и Лермонтова, насладиться природой Боржоми и древним каменным городом Уплисцихе, отдохнуть в роскошном отеле в краю виноделия и продегустировать лучшие вина, что может быть лучше?
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и Мцхета
Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета,прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд во Мцхета. Каждый из нас со школьных лет помнит строки
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А, напротив, расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
Ночь в отеле.
Выезд в Кахетию
Выезд в восточную часть Грузии Кахетию
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Выезд в Кахетию (80км от Тбилиси). Эта местность знаменита вином и тушинскими горами.
Прибытие в Качрети, в загородный Vip комплекс. Заселение.
Отель располагает собственной винодельней и находится в поселке Качрети, к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера, оснащенные кондиционером, телевизором с плоским экраном, номера оформлены в классическом стиле и располагают мини-баром.
В ресторане отеля с открытыми деревянными балками и декоративной каменной отделкой подают вкуснейшие блюда грузинской кухни. В баре отеля вам предложат местные вина и импортные напитки.
Гости отеля могут расслабиться у бассейна или позаниматься в фитнес - центре.
Кроме того, на территории отеля есть настольный теннис, бильярд, боулинг и теннисный корт, огромное поле для гольфа (в пределах 3км) и барбекю. Ночь в Качрети.
Отдых в кахетинском загородном комплексе
Сегодняшний день мы продолжим наслаждаться отдыхом в кахетинском загородном комплексе
Завтрак в отеле.
Отдых, бильярд, бассейн, сауна, гольф, фитнес центр, теннис, боулинг, горный кристально чистый воздух… все для того, чтобы день оказался насыщенным, ярким и здоровым.
Ночь здесь же в загородном комплексе в Качрети.
Экскурсия по Кахетии
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7 часов
Нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн
Прибытие в Сигнахи. Посещение винного Vip марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед- Пальчики оближешь.
После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии Сигнахи, который называют городом любви, а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе (снова умопомрачительные виды, заряжайте телф, фотопауза неизбежна).
Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси.
Знакомство с известным курортом Боржоми и Уплисцих
Завтрак в отеле, забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается дополнительно на месте.
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец Ii — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля
Продолжительность экскурсии 10-11 часов
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.
Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь!
После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте, оплата ориентировочно 5-10 долл/чел
Вечером возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
Важно! В Зимний Период! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций.
Отъезд
Выселение с отеля до 11-12 дня. Делаем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс в течение всего дня.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты без доплат
- Транспортное обслуживание в период тура
- Трансфер в Качрети почти индивидуальный до 6 чел
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 5 ночей и 2 ночи проживания в загородном гольф комплексе 5 (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Все указанные в туре экскурсии (Тбилиси + Мцхета, Винная Кахетия Сигнахи, Бодбе, Боржоми, Уплисцихе, Военно-грузинская дорога - Жинвали, Ананури, Гудаури, Степацминда, Казбеги)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Все входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном марани в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Вкуснейший кахетинский обед в Сигнахи
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Невероятно вкусный обед в горах Казбеги с вином
- Мега колоритный мастер-класс хинкали Пальчики оближешь
- Сервис в гольф комплексе: открытые и закрытые бассейны, сауна, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, теннис, мини гольф, пользование баскетбольным и футбольным стадионом, на территории бесплатный Wi-Fi
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Местный джип в Казбеги подъем на Гергети
- Подъемник в Боржоми
- Питание, не указанное в программе
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вина в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
В Зимний Период!
Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!