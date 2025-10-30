Описание тура
Забудьте о стандартных турах! Это путешествие — не просто галочка в списке желаний, а настоящая симфония для чувств. Мы собрали для вас самую сочную, самую аутентичную Грузию - от живописного Тбилиси до солнечной Кахетии, от горной Рачи до морского Батуми. Вас ждут старинные храмы и крепости, извилистые улочки старого города, винодельни с дегустациями, впечатляющие каньоны, подземные пещеры, горные перевалы и осенние леса, прогулки по набережной Батуми, национальные застолья с песнями и танцами, местная кухня и ароматные вина.
Каждый день наполнен красотой, вкусами и незабываемыми впечатлениями. Этот тур идеально сочетает природу, культуру и гастрономию, позволяя увидеть и почувствовать Грузию всей душой.
Программа тура по дням
Первое свидание с Тбилиси
Ваше путешествие начинается с тёплой встречи в аэропорту Тбилиси. Для комфортного старта тура мы рекомендуем выбирать рейсы с прилётом до 14:00.
По желанию возможен трансфер из Владикавказа — этот вариант обсуждается и оплачивается отдельно. Важно! На этом направлении возможны временные закрытия границы из-за погодных условий (сход камней, сели и др.). Организатор тура не несёт ответственности за возможные задержки и сложности, связанные с этим маршрутом.
После трансфера и размещения в уютном отеле — время сделать первые шаги по грузинской столице.
Прежде чем отправиться на прогулку, мы позаботимся о деталях:
Обмен валюты — по самому выгодному курсу и в проверенном месте, чтобы вы сразу чувствовали себя уверенно.
Первый обед в Грузии — именно сейчас самое время познакомиться с местной кухней. Хрустящий хачапури, горячие хинкали или ароматный мцвади — выбор за вами, а мы подскажем лучшие места, где вкус сразу покорит сердце.
Вечерняя пешеходная экскурсия Легенды Старого Тбилиси (начало в 17:00)
Мы специально выбрали вечернее время: когда солнце скрывается за холмами, город оживает и зажигает тысячи огней. Атмосфера становится по-настоящему волшебной.
Что нас ждёт:
Абанотубани — легендарный район серных бань. Купола из кирпича, история в 500 лет, рассказы о Пушкине и Дюма — место, где рождался сам Тбилиси.
Храм Метехи и смотровая площадка — откуда открывается вид на мост Мира и крепость Нарикала. Первые кадры в альбом и первые восторги гарантированы.
Канатная дорога и крепость Нарикала — короткое, но захватывающее путешествие над городом и Курой. С крепостных стен Тбилиси предстанет во всём блеске: море огней, крыши и балконы, словно сцена большого спектакля.
Дворики и улочки Старого города — там, где резные деревянные балконы почти сходятся над головами, где звучат голоса уличных музыкантов и пахнет свежим хлебом из тонэ.
Финал на мосту Мира — символ современного Тбилиси. Здесь старина и будущее встречаются под световым шоу, и именно в этот момент вы почувствуете: Грузия уже в сердце.
Кахетия - земля солнца, вина и любви
Сегодня нас ждёт большое и яркое путешествие в самый солнечный регион Грузии — Кахетию. Это будет день, полный древних святынь, захватывающих видов и, конечно же, настоящих кахетинских угощений. Приготовьтесь почувствовать, что значит жить по-грузински: щедро, красиво и с душой.
Что мы увидим и попробуем:
Монастырь Бодбе
Утро начнётся в месте силы и умиротворения — женском монастыре Святой Нино. Здесь хранятся мощи крестительницы Грузии, а со смотровой площадки открывается тот самый открыточный вид на бескрайнюю Алазанскую долину, усеянную виноградниками.
Сигнахи — город любви
Далее мы отправимся в Сигнахи — городок, стоящий на скале и окружённый крепостной стеной. Черепичные крыши, мощёные улочки и вид на виноградные долины создают атмосферу сказки.
Дегустация в частном винном погребе
Кахетия — это прежде всего вино. Мы заглянем в семейный погреб, где хозяева бережно хранят авторские вина, созданные по древним традициям в квеври. Вас ждёт дегустация уникальных сортов, о которых не напишут путеводители. Хозяин расскажет секреты виноделия и, возможно, поделится историей своей семьи.
Обед с видом на Алазанскую долину За длинным столом с блюдами кахетинской кухни мы будем наслаждаться вкусами и видами одновременно.
Телави и усадьба Цинандали
Мы проедем через столицу региона — город Телави, где растёт 900-летний платан-великан. А затем окажемся в романтичной усадьбе Цинандали — доме князей Чавчавадзе, окружённом английским парком. Здесь хранятся старейшие коллекции вина и ощущается дух грузинской аристократии 19 века.
Возвращение через Гомборский перевал
Наш путь в Тбилиси пройдёт через живописный Гомборский перевал. Извилистая дорога будет подниматься всё выше, открывая бесконечные горные хребты. Особенно красиво здесь на закате — золотые лучи солнца ложатся на виноградники, и в сердце остаётся ощущение счастья и полноты дня.
Из сердца Грузии к её морской жемчужине
Четвёртый день нашего путешествия станет настоящим погружением в природные чудеса Западной Грузии. Мы отправляемся из Кутаиси в солнечный Батуми, но по пути нас ждут два приключения, которые навсегда останутся в памяти.
В царстве подземного титана — Пещера Прометея
Первая остановка — вход в сказку. Пещера Прометея — один из самых впечатляющих подземных комплексов мира, созданный природой миллионы лет назад. Что вас ждёт: освещённые дорожки, причудливые сталактиты и сталагмиты, подсвеченные мягкими огнями. Кажется, что вы попали в другой мир — где камень оживает, а каждый зал хранит свою тайну.
Шедевр природы на поверхности — Мартвильский каньон
После подземных залов мы отправимся туда, где вода и камень создали один из самых красивых пейзажей Грузии. Бирюзовая река прорывается сквозь белые скалы, образуя водопады и тихие заводи. Кульминация визита — прогулка на лодке (в хорошую погоду). Узкое ущелье, пушистые стены, прохладные струи водопадов — и вы словно внутри картины, написанной самой природой.
Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно, на месте):
Пещера Прометея: взрослый билет — 25 лари.
Мартвильский каньон: вход — 20 лари, лодочная прогулка — 20 лари.
Что надеть: удобная обувь без каблука, ветровка (в пещере круглый год прохладно, около +14C).
Вечерний Батуми — встреча с морем
После насыщенного дня мы продолжаем путь к Чёрному морю. Уже на трассе у Кобулети в воздухе чувствуется свежий солёный бриз — первый знак, что Батуми близко. Мы заселяемся в отель, а вечер остаётся за вами:
неспешная прогулка по знаменитой набережной Батуми с Поющими фонтанами и колесом обозрения;
ужин в одном из ресторанов с блюдами аджарской кухни;
или отдых в отеле, чтобы набраться сил для новых приключений.
День в Батуми: Где старина танцует с авангардом
Это день полный контрастов! Мы погрузимся в атмосферу солнечной Аджары, где старинные улочки шепчут истории 19 века, а стеклянные небоскребы отражают будущее. Здесь шум прибоя создает саундтрек для самого гостеприимного курорта Грузии!
Утро: Открываем многоликий Батуми
После сытного завтрака нас ждет пешеходное путешествие сквозь эпохи:
Старый город
Погрузимся в атмосферу портового Батуми: ажурные балконы, виноградные лозы на стенах особняков и мощеные улочки, где время течет иначе.
Пьяцца — уголок Италии
Перенесемся на площадь с венецианскими арками и разноцветной черепицей — идеальные фото для вашего Instagram!
Набережная-легенда
Прогуляемся через бамбуковую рощу, японский садик и к летнему театру, слушая истории о прошлом и настоящем города.
Али и Нино
Станем свидетелями движения скульптур — гипнотизирующей истории любви, где металл оживает и трогает сердца.
Морская прогулка (опция за доп. плату)
Увидим панораму города с воды: старый порт, авангардные небоскребы и горы, обнимающие бухту!
День: Ваш Батуми — ваши правила! (свободное время)
После экскурсии вы создадите свой идеальный день:
Семьи — шоу дельфинов в дельфинарии;
Природа — ботанический сад с растениями со всей планеты;
Гастрономия — рынок с специями и чача + кофе с видом на море.
Вечер: Волшебство в огнях
Когда зажигаются огни, Батуми преображается:
Поющие фонтаны — светомузыкальное шоу на воде
Ужин мечты — морепродукты у моря или аджарские деликатесы в старом городе
Горная Аджария: водопады, крепости и гостеприимство
Сегодняшний день обещает быть невероятно насыщенным и наполненным самыми аутентичными грузинскими эмоциями!
Мы отправляемся из Батуми вглубь горной Аджарии — край, где буйная природа, древняя история и легендарное кавказское гостеприимство создают абсолютно уникальную, заряженную атмосферу.
Утро: Навстречу приключениям и эпичным кадрам
Бэтмен-плейс: Самолеты над морем. Наше приключение начнется с самого крутого фотостопа! Мы сделаем остановку у знаменитой точки напротив взлетно-посадочной полосы батумского аэропорта. Здесь вы станете свидетелями и авторами тех самых драйвовых кадров, когда самолет заходит на посадку буквально в метрах над головами и прямиком над морем. Это зрелище, которое гарантирует восторг и мощный заряд адреналина с самого утра!
Крепость Гонио: Дыхание веков. Далее нас ждет одна из старейших крепостей не только Грузии, но и всего Черноморского побережья — крепость Гонио. Мы прогуляемся по ее мощным стенам, помнящим римские легионы, и окунемся в атмосферу давно ушедших эпох. С ее валов открываются великолепные виды на устье реки Чорохи и побережье.
День: Магия гор и сила традиций
Водопад Махунцети и Мост Царицы Тамары. Мы углубимся в горы, где нас ждет встреча с природной мощью. Невысокий, но очень живописный водопад Махунцети низвергается каскадами в бирюзовую заводь — идеальное место для освежения и фотографий. Рядом находится уникальный памятник зодчества — арочный мост Царицы Тамары, сложенный без единого гвоздя. Прикоснитесь к камням, которым почти тысяча лет, и почувствуйте связь времен.
Кульминация дня: Аджарское застолье Супра.
Апофеозом нашего путешествия в горы станет посещение настоящей аджарской семьи. Нас ждет не просто обед, а грандиозное гастрономическое и культурное шоу!
Мастер-класс по танцам: Мы разучим несколько базовых движений зажигательных аджарских танцев.
Национальные песни и танцы: Вы станете свидетелями и участниками искреннего выступления под многоголосое пение.
Вечер: Возвращение в Батуми
Под вечер, наполненные невероятными впечатлениями и теплотой аджарского приема, мы вернемся в Батуми.
У вас будет свободное время, чтобы:
Прогуляться по вечерней набережной, переварить эмоции и насладиться прохладным морским бризом.
Насладиться ужином в одном из ресторанов с видом на море, чтобы обсушить самые яркие моменты дня.
Отдохнуть на пляже под шум прибоя, если останутся силы.
Прощание с морем и благословение Мцхеты
Этот день станет гармоничным завершением нашего путешествия — глубоким погружением в духовное сердце Грузии и красивым прощанием с гостеприимной страной.
Утро начнётся с ярких впечатлений: перед отъездом из Батуми мы заедем на местный рынок. Здесь царит настоящая атмосфера грузинского колорита — шум, смех, ароматы специй и свежих фруктов. У вас будет возможность купить памятные сувениры: магниты, чурчхелу, ароматные специи, папахи, варенье из инжира и фейхоа, домашнее вино, чай из горных трав, орехи, керамику ручной работы и другие дары солнечной Аджарии.
Дорога в Тбилиси сама по себе — увлекательное путешествие через живописные перевалы, милые деревушки и зеленые долины. По пути мы сделаем остановку в традиционной грузинской кофейне, чтобы выпить ароматный кофе и купить последние сувениры.
Древняя Мцхета — душа Грузии
Нас ждет встреча с Мцхетой — древней столицей и духовным центром, внесенным в список Юнеско.
Монастырь Джвари (6 век)
Поднимемся к монастырю, парящему над слиянием двух рек — Арагви и Куры. Именно здесь, на вершине утеса, вы увидите тот самый вид, вдохновивший Лермонтова на создание поэмы Мцыри. Это место невероятной энергетики и красоты — идеально для завершающих фото.
Собор Светицховели
Спустимся в город к главному храму Грузии. За мощными стенами скрываются величайшие святыни, включая Хитон Господень. Вы услышите легенды о чудесном строительстве собора, увидите древние фрески и царские усыпальницы. Атмосфера благоговения здесь ощущается физически.
Прогулка по древним улочкам Пройдемся по мощеным улицам Мцхеты, где камень дышит историей. Здесь можно купить последние сувениры ручной работы, выпить чашечку грузинского кофе и мысленно попрощаться с Грузией.
Вечер: Возвращение в Тбилиси
К 18:00 мы вернемся в Тбилиси.
Для вылетающих из Тбилиси: трансфер в аэропорт.
Для продолжающих путешествие: помощь с заселением в отель.
По желанию: возможен вылет из Батуми (заранее оговаривается).
Рача - горы, природа и древние храмы
Сегодня мы открываем для себя Рачу — симфонию Грузии!
Покидаем шумный Тбилиси и отправляемся в край нетронутой природы и винодельческих традиций — Рачу.
Нас ждёт:
Завод Хванчкара и дегустация легендарного вина
Рача славится не только горами, но и своим вином. Мы посетим завод, где производят знаменитое полусладкое вино Хванчкара — любимое вино Иосифа Сталина. Нас ждёт экскурсия по винодельне и дегустация, во время которой вы попробуете напиток, рождённый в этой уникальной долине. Говорят, вкус Хванчкары вобрал в себя все оттенки рачинской природы: мягкость, тепло и насыщенность.
Никорцминда — жемчужина 11 века
Мы посетим древний собор 11 века, знаменитый своими каменными барельефами и удивительно хорошо сохранившимися фресками. Атмосфера этого места переносит на тысячу лет назад и позволяет буквально ощутить дыхание истории.
Цхраджвари — гора 9 крестов
Продолжим свой день небольшим хайком (около 2 часов туда-обратно) к священной горе, увенчанной девятью крестами. Подъём несложный, а вид сверху — просто захватывающий: панорама гор, окрашенных в разные краски, и город Ткибули внизу. По пути мы увидим и заброшенную канатную дорогу — атмосферное место, словно из другого времени.
Перевал Накерала
Через перевал Накерала, расположенный на высоте 1217 метров, пролегает живописный путь в Рачу. Весной и летом эта дорога особенно прекрасна: склоны гор покрываются сочной зеленью, в воздухе чувствуется аромат цветущих растений, а вокруг шумят полные сил леса. В ясную погоду отсюда открываются захватывающие виды на Ткибули и озеро, сверкающее под солнцем. Постепенно дорога начинает спускаться вниз, и через этот перевал мы въезжаем в Кутаиси — город, где природа и история гармонично переплетаются в одном дыхании.
Вечер в Кутаиси
После насыщенного дня мы остановимся в Кутаиси. Вечером прогуляемся по центру города: знаменитый фонтан Колхиды,белый мост через реку Риони, уютные улочки и рестораны с имеретинской кухней. Здесь, за бокалом вина мы завершим день, полный впечатлений.
Ночёвка в Кутаиси.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту в Грузии на комфортабельном транспорте
- Такси из аэропорта Тбилиси в первый день тура. Трансфер в аэропорт Тбилиси в крайний день тура
- Проживание: 6 ночей в комфортабельных семейных отелях. Размещение в номерах класса Double/Twin/Triple (2/3-х местное). Уютные отели с атмосферой гостеприимства, расположенные в лучших районах городов. Одноместное размещение оплачивается отдельно +18000 рублей к общей стоимости тура
- Завтраки со второго дня тура (шведский стол)
- Грузинское застолье с шоу-программой в Аджарии
- Экскурсионная программа по маршруту
- Обзорные экскурсии по Тбилиси и Батуми
- Дегустации вина в Кахетии и Раче
- Туристическое сопровождение. Наш тур-лидер будет с вами на протяжении всего маршрута, чтобы ответить на все вопросы, помочь с организацией и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Поддержка 24/7 до и во время тура
- Фото/видео контент. Мы позаботимся о том, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и красивые фото и видео с вашего путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты/билеты/ трансфер до точки сбора в Тбилиси
- Обеды и ужины (кроме завтраков)
- Входные билеты в некоторые достопримечательности (пещера Прометея, Мартвильский каньон, усадьба Цинандали - посещение по желанию)
- Дополнительные активности (прогулки на лодке, морская рыбалка, яхтинг, ботанический сад, серные бани и т. д.)
- Одноместное размещение +18000 рублей к стоимости тура