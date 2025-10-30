2 день

Кахетия - земля солнца, вина и любви

Сегодня нас ждёт большое и яркое путешествие в самый солнечный регион Грузии — Кахетию. Это будет день, полный древних святынь, захватывающих видов и, конечно же, настоящих кахетинских угощений. Приготовьтесь почувствовать, что значит жить по-грузински: щедро, красиво и с душой.

Что мы увидим и попробуем:

Монастырь Бодбе

Утро начнётся в месте силы и умиротворения — женском монастыре Святой Нино. Здесь хранятся мощи крестительницы Грузии, а со смотровой площадки открывается тот самый открыточный вид на бескрайнюю Алазанскую долину, усеянную виноградниками.

Сигнахи — город любви

Далее мы отправимся в Сигнахи — городок, стоящий на скале и окружённый крепостной стеной. Черепичные крыши, мощёные улочки и вид на виноградные долины создают атмосферу сказки.

Дегустация в частном винном погребе

Кахетия — это прежде всего вино. Мы заглянем в семейный погреб, где хозяева бережно хранят авторские вина, созданные по древним традициям в квеври. Вас ждёт дегустация уникальных сортов, о которых не напишут путеводители. Хозяин расскажет секреты виноделия и, возможно, поделится историей своей семьи.

Обед с видом на Алазанскую долину За длинным столом с блюдами кахетинской кухни мы будем наслаждаться вкусами и видами одновременно.

Телави и усадьба Цинандали

Мы проедем через столицу региона — город Телави, где растёт 900-летний платан-великан. А затем окажемся в романтичной усадьбе Цинандали — доме князей Чавчавадзе, окружённом английским парком. Здесь хранятся старейшие коллекции вина и ощущается дух грузинской аристократии 19 века.

Возвращение через Гомборский перевал

Наш путь в Тбилиси пройдёт через живописный Гомборский перевал. Извилистая дорога будет подниматься всё выше, открывая бесконечные горные хребты. Особенно красиво здесь на закате — золотые лучи солнца ложатся на виноградники, и в сердце остаётся ощущение счастья и полноты дня.