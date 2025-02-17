Мои заказы

Встреча с Грузией глазами грузина

Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
Описание тура

Наш тур идеально подходит для тех, кто любит путешествовать с душой, открывать новые страны и погружаться в уникальную атмосферу местных культур. За 7 насыщенных дней вы окунетесь в мир Грузии — ее живописные пейзажи, древние храмы, уникальные винодельни, и, конечно, вкуснейшая кухня останутся в вашей памяти надолго.

Программа тура включает:

Экскурсию по старому Тбилиси — лабиринты узких улочек, где каждое здание имеет свою историю.

Мцхета — древняя столица Грузии и духовный центр страны.

Слияние рек Арагви и Куры — живописное место с потрясающим видом.

Храм Джвари — один из самых почитаемых древних храмов Грузии.

Светицховели — величественный собор, где хранится хитон Иисуса.

Кахетия — знаменитый винный регион, где вас ждут дегустации местных вин.

Город любви Сигнахи — маленький городок с романтичной атмосферой.

Монумент История Грузии с великолепным видом на Тбилисское море.

Монастырь Святой Нино в Бодбе — место поклонения святой покровительницы Грузии.

Крепость Рабат в Ахалцихе — уникальная историческая крепость, вобравшая элементы разных культур.

Пещерный город Вардзия — величественный древний комплекс, высеченный в скалах.

Боржоми и Боржомский парк — родина знаменитой минеральной воды и живописного парка.

Дегустация вин и кулинарный мастер-класс — откройте для себя секреты грузинской кухни, от вин до традиционных лакомств, таких как пастила, чурчхела и натуральный сыр.

Мы позаботились обо всех деталях, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться отдыхом. В сопровождении опытных местных гидов и знатоков традиций вы получите не просто тур, а настоящее погружение в культуру Грузии — с историями, легендами и тостами, которые создадут уникальную атмосферу вашего путешествия.

Программа тура по дням

1 день

День заезда, заселение в отель

В первый день мы встречаем вас в Тбилиси в аэропорту и везём заселяться в отель. Вы отдыхаете и настраивайтесь на хороший отпуск.

Также вы можете прибыть во Владикавказ или в Ереван, в Батуми и Кутаиси. Напишите нашему менеджеру и она подскажет, как лучше добраться.

Водитель может встретить вас в аэропорту Тбилиси в день заезда в любое время. Просим иметь ввиду, что заселение в отель с 14.00 местного времени. Если вы приезжаете раньше, нужно будет с доплатой бронировать дополнительно либо ожидать времени заселения (на время ожидания вещи можно оставить в отеле на хранение и пока пойти погулять).

В первый день мы рекомендуем вам разменять деньги на местную валюту лари (менеджер подскажет вам в переписке выгодные обменники вблизи отеля), сходить вкусно покушать (список ресторанов и кафе также пришлем) и настраиваться на отдых, выдохнуть после напряженного ритма, в котором каждый из нас находится дома. А на следующий день утром мы познакомимся и отправимся в путешествие. По взаимного желанию участники группы могут вместе поужинать в первый день. Обычно такое желание есть.

2 день

Мцхета, слияние рек Арагви и Куры, Светицховели

Сегодня вас ждем первое погружение в магию Грузии: путешествие сквозь века и эмоции!

Вас ждет удивительное путешествие по самым знаковым местам вокруг Тбилиси — туда, где история, природа и дух Грузии сливаются воедино.

Утро начнется с захватывающего дух зрелища — мы увидим слияние двух рек, Арагви и Куры. Это не просто красивая панорама, это символ гармонии, который вдохновлял поэтов и художников на протяжении веков.

Затем мы отправимся к храму Джвари, древнейшему символу грузинского христианства. Построенный в 7 веке, он словно парит над городом, храня в своих стенах тайны веков. Это место, где история оживает, а дух Грузии чувствуется особенно сильно.

После этого нас ждет Мцхета — древняя столица Грузии, город-легенда. Здесь мы посетим храм Светицховели, настоящий шедевр средневековой архитектуры. Вы услышите удивительные истории, которые заинтересуют даже тех, кто далек от религии.

А потом — время для отдыха. Вернемся ненадолго в отель, где вы сможете перевести дух и переварить эмоции. Летняя грузинская жара — это отдельное приключение, и пара часов отдыха станут настоящим подарком для тела и души.

Ближе к вечеру нас ждет пешеходная экскурсия по старому Тбилиси. Узкие улочки, уютные дворики, колоритные жители и сцены быта — все это создает неповторимую атмосферу. Вы услышите городские легенды, байки и истории о знаменитых личностях, которые оставили след в истории этого удивительного города.

Завершим день свободным временем. Прогуляйтесь по вечернему Тбилиси, насладитесь ужином в одном из местных ресторанчиков или присоединитесь к группе для совместного ужина. Это будет идеальное завершение дня, полного впечатлений и открытий.

3 день

Кахетия - край вина, истории и любви

Сегодня нас ждет настоящее путешествие в сердце грузинского виноделия — Кахетию, регион, где рождается до 70% всего винного винограда Грузии! Это место, где каждая виноградная лоза пропитана солнцем, а каждый глоток вина рассказывает свою историю.

Утро начнется с духовного погружения. Мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоится святая Нино, крестительница Грузии. Вы услышите удивительную историю о том, как юная девушка смогла изменить судьбу целой страны. Территория монастыря — это оазис красоты: цветущие клумбы, ухоженный сад и потрясающий вид, которые станут идеальным фоном для ваших фотографий.

Затем мы отправимся в Сигнахи — город любви, очарования и итальянского шарма. Красные черепичные крыши, мощеные улочки, уютные балкончики и уличные торговцы создают атмосферу, которая влюбляет с первого взгляда. Здесь мы прогуляемся по Великой грузинской стене, которая когда-то защищала села Алазанской долины. Это не просто стена — это символ силы и духа грузинского народа.

А для любителей острых ощущений есть возможность прокатиться на зиплайне и насладиться видами долины с высоты птичьего полета (если погода позволит, конечно!).

После насыщенного утра нас ждет вкусный обед в одном из местных ресторанов, где вы сможете попробовать блюда грузинской кухни, приготовленные с любовью и традициями.

А затем — самое долгожданное: дегустация вин! Мы отправимся на одно из лучших производств, где гармонично сочетаются традиции и современность. Вы не только продегустируете изысканные вина и крепкие напитки, но и узнаете секреты их создания. Мы посетим музей виноделия, где оживает история грузинского вина, и примем участие в увлекательных мастер-классах.

Вечером, наполненные впечатлениями и эмоциями, мы вернемся в Тбилиси, чтобы поделиться друг с другом яркими моментами этого дня.

4 день

День свободы и вдохновения: Тбилиси ждет вас

После сытного завтрака мы отправляемся к Тбилисскому морю, где вас ждет встреча с грандиозным творением Зураба Церетели — монументом Хроники Грузии. Этот величественный комплекс, который часто называют Грузинским Стоунхенджем, поражает своими масштабами и глубиной замысла. С высоты, где расположен монумент, открывается потрясающий вид на бирюзовые воды Тбилисского моря — искусственного водохранилища. Это место, где история, природа и искусство сливаются воедино.

А дальше — выбор за вами!

1 Вернитесь в центр Тбилиси, чтобы погрузиться в атмосферу этого удивительного города. Прогуляйтесь по его уютным улочкам, насладитесь шопингом, встретьтесь со знакомыми или посетите музеи и выставки, театры.

2 Летом можно остаться на берегу Тбилисского моря, чтобы насладиться летним солнцем и прохладой воды. Загорайте, купайтесь, арендуйте катамаран или просто расслабьтесь у воды.

Сегодняшний день — ваш! Мы специально сделали его более спокойным и расслабленным, чтобы у вас было время насладиться Тбилиси в своем ритме.

Тбилиси — город, который вдохновляет. На центральных улицах и Мосту Мира вас ждут выступления уличных музыкантов, а стены города украшены ярким стрит-артом. Вы можете прокатиться на катере по реке Куре, подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть город с высоты, или посетить знаменитые серные бани.

Вариантов для вдохновения множество:

  • Закупка сувениров и шопинг.

  • Прогулка по Ботаническому саду.

  • Посещение пантеона на горе Мтацминда, где покоится Александр Грибоедов.

  • Дополнительная экскурсия по грузинским парадным (заранее сообщите менеджеру);

  • Поездка в этнодеревню у Черепашьего озера и прокат там на самом длинном зиплайне.

Если вам нужна помощь с бронированием бань, организацией экскурсий или просто совет — напишите нам! Мы всегда рады помочь сделать ваш день еще более ярким и запоминающимся.

Тбилиси ждет вас — готовы открыть его для себя?

5 день

Вардзия, Тмогви, каньон Дашбаши и другие местечки

Сегодня нас ждет удивительное путешествие в регион Самцхе-Джавахети — место, где природа, история и адреналин сливаются воедино. Готовы к незабываемым эмоциям? Тогда вперед!

По пути до каньона мы заглянем в селение Асурети (оно же Элизабетталь), где долгие годы жили немцы.

Посмотрим на гладкую воду Альгетского водохранилища.

Далее приедем к каньону Дашбаши (или Цалка).

В 2022 году здесь появился Стеклянный мост, который уже успел стать известным среди местных жителей и туристов. Пройдитесь по нему, если хотите пощекотать нервы и насладиться головокружительными видами на каньон сквозь прозрачные стеклянные панели. А для настоящих экстремалов есть уникальный аттракцион — Велозиплайн! Представьте: вы едете на велосипеде над пропастью, а вокруг — только небо и скалы. Страховка, конечно, предусмотрена, но и с ней адреналин гарантирован! (Участие в аттракционах — по желанию и за дополнительную плату.)

Далее наш путь лежит к старинным крепостям и пещерам.

Мы приближаемся к границе с Турцией, и именно здесь, на стыке культур и эпох, находятся два уникальных места: крепость Тмогви и скальный город Вардзия.

Вардзия — это чудо света, созданное руками человека.

Вас ждет гигантский пещерный комплекс, высеченный прямо в скале еще в 12 веке. Это не просто пещеры — это целый город-мегаполис своего времени! Монахи, которые его создавали, продумали всё: кельи, храмы, часовни, винодельни, хранилища, аптеки и даже бани. Мы прогуляемся по доступным этажам этого многоподъездного 8-этажного города, высеченного в горе, и вы почувствуете, как время замирает. Это лишь малая часть того, что сохранилось до наших дней, но даже она поражает воображение.

Вечером нас ждет уютный гостевой дом в городе Ахалцихе.

Перед заселением мы по желанию заедем в магазин и купим вкусняшек (каждый выберет что-то по душе) и устроим ужин в гостевом доме.

Гостевой дом - это не роскошный отель, а место, где чувствуешь себя как дома. Чистые номера, все удобства и радушные хозяева, которые всегда готовы поддержать беседу. Для одной ночевки — идеально! Удобства в каждом номере.

Самцхе-Джавахети — это место, где каждый камень рассказывает свою историю.

6 день

День, полный чудес: крепость Рабат и магия Боржоми

Наше утро начнется с прогулки по крепости Рабати. Это место — уникальный микс культур и эпох. За свою долгую жизнь крепость побывала в руках грузин, турок и русских войск, и каждый из них оставил здесь свой след.

Во время реставрации здесь постарались на славу: ландшафтный дизайн, резные орнаменты, фотозоны и предметы старины создают атмосферу, которая переносит вас в прошлое. А наши гиды расскажут вам не только о величии крепости, но и о забавных архитектурных ляпах, которые делают это место еще более живым и интересным.

А дальше нас ждет Боржоми — город, где в недрах земли рождается легендарная минеральная вода. Мы прогуляемся по Боржомскому парку, где каждый шаг — это наслаждение природой. Здесь вы сможете:

  • Попробовать знаменитую минералку Боржоми из двух источников: теплого и холодного.

  • Сфотографироваться на фоне живописных пейзажей.

  • Побаловать себя вареньем из местных шишек.

  • Приобрести целебную сосновую пыльцу для укрепления иммунитета.

Если повезет с погодой, мы прокатимся на ретро-канатной дороге и насладимся видом на Боржомское ущелье с высоты птичьего полета. Это момент, который останется в памяти навсегда!

После Боржоми мы отправляемся обратно в Тбилиси. По пути нас ждет вкусный обед, а к вечеру мы вернемся в столицу. Снова заселимся в наш уютный отель, где вы сможете отдохнуть перед финальными прогулками по вечернему Тбилиси.

Вечер в Тбилиси — это время для завершающих штрихов.

  • Прогуляйтесь по улочкам города, наслаждаясь атмосферой.

  • Закупите сувениры для себя и близких.

  • А если захочется завершить день в компании, присоединяйтесь к коллективным посиделкам.

На этом экскурсионно-познавательная часть тура подходит к концу. Но впечатления, эмоции и воспоминания останутся с вами навсегда. Грузия открыла вам свои секреты, а вы увезете с собой частичку ее души.

7 день

День отъезда и окончания тура

Время прощаться, но не расставаться!

Наше путешествие подошло к концу, и это день, когда мы возвращаемся домой, но не с пустыми руками, а с чемоданом, полным впечатлений, эмоций и теплых воспоминаний.

Мы увидели самое важное:

- Погрузились в историю Грузии, которая оживала перед нами в крепостях, скальных городах и храмах.

- Исследовали разные уголки этой удивительной страны: от шумного Тбилиси до тихих горных деревень, от виноградников Кахетии до величественных каньонов Самцхе-Джавахети.

Мы насытились грузинской кухней:

- Хрустящие хачапури, ароматные хинкали, сочные шашлыки и, конечно, тонкости грузинского сыра и хлеба — всё это стало частью нашего гастрономического путешествия.

Мы напробовались вин:

- От традиционных квеври до европейских сортов.

Теперь мы готовы вернуться домой:

- С новыми силами, вдохновением и желанием снова приехать в Грузию.

- С фотографиями, которые будут напоминать о каждом моменте этого удивительного путешествия.

- С сувенирами, которые подарят кусочек Грузии нашим близким.

Грузия навсегда останется в вашем сердце.

Спасибо, что были с нами! До новых встреч в стране, где гостеприимство — это искусство, а каждый день — это приключение.

Домой — с новыми силами и мечтами о следующем путешествии!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 5 ночей в комфортабельных отелях с отличными рейтингами в Тбилиси и 1 ночь в гостевом доме в Ахалцихе. Все номера оснащены свои санузлом и душем. Пары, друзья и семьи проживают отдельно, к ним никого не могут подселить. Одиночные участники размещаются вместе: мужчины - с мужчинами, женщины - с женщинами. Если в туре участвуют трое одиночных путешественников одного пола, они будут заселены втроем. Для одиночных участников рекомендуем добавлять опцию одноместное размещение, чтобы не надеяться, что кто-то появится вам в пару и не расстроиться на месте, когда будет доплата
  • Завтраки в гостиницах
  • Транспорт: Все переезды по программе на комфортабельном туристическом транспорте
  • Трансфер: Встреча в аэропорту Тбилиси и трансфер до отеля в первый день тура
  • Гиды и сопровождающие: Работа профессиональных гидов, водителей и сопровождающих на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты: Все обязательные входные билеты на платные объекты (кроме стеклянного моста над каньоном Дашбаши - это дополнительная опция)
  • Питание: 4 обеда в дни активных экскурсий (2-3 и 5-6 дни тура)
  • Дегустация: Посещение винодельни с дегустацией грузинских вин
  • Мастер-класс: Участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению грузинских любимых вкусняшек
  • Поддержка в подборе авиабилетов и бронировании трансферов из Владикавказа, Еревана, Кутаиси, Батуми, Минеральных вод и тд. Напишите нашему менеджеру, она все подскажет. Также покупаем для вас билеты на поезда в Грузии, на концерты в Грузии, в театры и оказываем всестороннюю посильную помощь нашим гостям
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ или в Тбилиси или в Ереван из вашего города и обратно
  • Трансферы до Тбилиси и обратно (трансфер Владикавказ-Тбилиси стоит у транспортных компаний 3500 руб/чел в одну сторону)
  • Личная страховка путешественника (по желанию)
  • Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост)
  • 3 обеда, ужины (стоимость обеда в среднем 40-45 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший сытный обед в кафе). Траты на ужины зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
  • Личные траты на сувениры и гостинцы
Пожелания к путешественнику

Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с низким курсом рубля Грузия больше не является страной с бюджетным отдыхом. Она по-прежнему остается гостеприимной, яркой и увлекательной, с потрясающей природой и доброжелательными людьми. Однако не стоит рассчитывать на низкие цены, так как с периода пандемии и с 2022 года стоимость товаров и услуг значительно выросла.

Например:

- Средний обед или ужин обойдется в 1400-2000 российских рублей.

- Бутылка качественного вина стоит около 1500+ рублей.

- Вино из категории масс-маркет — примерно 800-900 рублей.

Грузия продолжает радовать своими красотами и гостеприимством, но важно быть готовым к текущим ценам.

Визы

Для посещения Грузии гражданам России, Беларуси, Казахстана, Израиля виза не требуется. Достаточно иметь действующий заграничный паспорт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гиорги
Гиорги — Тревел-эксперт
Я работаю гидом по Грузии уже 12 лет. Очень люблю свою страну, культуру и природу. Люблю ходить в походы. Я могу показать вам как популярные туристические места, в которые слетаются гости со всего мира, так и красивые заповедные уголки и редкие местечки, которые знают только ценители природы. Приглашаю в групповые и индивидуальные путешествия по Грузии!

