Описание тура
Наш тур идеально подходит для тех, кто любит путешествовать с душой, открывать новые страны и погружаться в уникальную атмосферу местных культур. За 7 насыщенных дней вы окунетесь в мир Грузии — ее живописные пейзажи, древние храмы, уникальные винодельни, и, конечно, вкуснейшая кухня останутся в вашей памяти надолго.
Программа тура включает:
Экскурсию по старому Тбилиси — лабиринты узких улочек, где каждое здание имеет свою историю.
Мцхета — древняя столица Грузии и духовный центр страны.
Слияние рек Арагви и Куры — живописное место с потрясающим видом.
Храм Джвари — один из самых почитаемых древних храмов Грузии.
Светицховели — величественный собор, где хранится хитон Иисуса.
Кахетия — знаменитый винный регион, где вас ждут дегустации местных вин.
Город любви Сигнахи — маленький городок с романтичной атмосферой.
Монумент История Грузии с великолепным видом на Тбилисское море.
Монастырь Святой Нино в Бодбе — место поклонения святой покровительницы Грузии.
Крепость Рабат в Ахалцихе — уникальная историческая крепость, вобравшая элементы разных культур.
Пещерный город Вардзия — величественный древний комплекс, высеченный в скалах.
Боржоми и Боржомский парк — родина знаменитой минеральной воды и живописного парка.
Дегустация вин и кулинарный мастер-класс — откройте для себя секреты грузинской кухни, от вин до традиционных лакомств, таких как пастила, чурчхела и натуральный сыр.
Мы позаботились обо всех деталях, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться отдыхом. В сопровождении опытных местных гидов и знатоков традиций вы получите не просто тур, а настоящее погружение в культуру Грузии — с историями, легендами и тостами, которые создадут уникальную атмосферу вашего путешествия.
Программа тура по дням
День заезда, заселение в отель
В первый день мы встречаем вас в Тбилиси в аэропорту и везём заселяться в отель. Вы отдыхаете и настраивайтесь на хороший отпуск.
Также вы можете прибыть во Владикавказ или в Ереван, в Батуми и Кутаиси. Напишите нашему менеджеру и она подскажет, как лучше добраться.
Водитель может встретить вас в аэропорту Тбилиси в день заезда в любое время. Просим иметь ввиду, что заселение в отель с 14.00 местного времени. Если вы приезжаете раньше, нужно будет с доплатой бронировать дополнительно либо ожидать времени заселения (на время ожидания вещи можно оставить в отеле на хранение и пока пойти погулять).
В первый день мы рекомендуем вам разменять деньги на местную валюту лари (менеджер подскажет вам в переписке выгодные обменники вблизи отеля), сходить вкусно покушать (список ресторанов и кафе также пришлем) и настраиваться на отдых, выдохнуть после напряженного ритма, в котором каждый из нас находится дома. А на следующий день утром мы познакомимся и отправимся в путешествие. По взаимного желанию участники группы могут вместе поужинать в первый день. Обычно такое желание есть.
Мцхета, слияние рек Арагви и Куры, Светицховели
Сегодня вас ждем первое погружение в магию Грузии: путешествие сквозь века и эмоции!
Вас ждет удивительное путешествие по самым знаковым местам вокруг Тбилиси — туда, где история, природа и дух Грузии сливаются воедино.
Утро начнется с захватывающего дух зрелища — мы увидим слияние двух рек, Арагви и Куры. Это не просто красивая панорама, это символ гармонии, который вдохновлял поэтов и художников на протяжении веков.
Затем мы отправимся к храму Джвари, древнейшему символу грузинского христианства. Построенный в 7 веке, он словно парит над городом, храня в своих стенах тайны веков. Это место, где история оживает, а дух Грузии чувствуется особенно сильно.
После этого нас ждет Мцхета — древняя столица Грузии, город-легенда. Здесь мы посетим храм Светицховели, настоящий шедевр средневековой архитектуры. Вы услышите удивительные истории, которые заинтересуют даже тех, кто далек от религии.
А потом — время для отдыха. Вернемся ненадолго в отель, где вы сможете перевести дух и переварить эмоции. Летняя грузинская жара — это отдельное приключение, и пара часов отдыха станут настоящим подарком для тела и души.
Ближе к вечеру нас ждет пешеходная экскурсия по старому Тбилиси. Узкие улочки, уютные дворики, колоритные жители и сцены быта — все это создает неповторимую атмосферу. Вы услышите городские легенды, байки и истории о знаменитых личностях, которые оставили след в истории этого удивительного города.
Завершим день свободным временем. Прогуляйтесь по вечернему Тбилиси, насладитесь ужином в одном из местных ресторанчиков или присоединитесь к группе для совместного ужина. Это будет идеальное завершение дня, полного впечатлений и открытий.
Кахетия - край вина, истории и любви
Сегодня нас ждет настоящее путешествие в сердце грузинского виноделия — Кахетию, регион, где рождается до 70% всего винного винограда Грузии! Это место, где каждая виноградная лоза пропитана солнцем, а каждый глоток вина рассказывает свою историю.
Утро начнется с духовного погружения. Мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоится святая Нино, крестительница Грузии. Вы услышите удивительную историю о том, как юная девушка смогла изменить судьбу целой страны. Территория монастыря — это оазис красоты: цветущие клумбы, ухоженный сад и потрясающий вид, которые станут идеальным фоном для ваших фотографий.
Затем мы отправимся в Сигнахи — город любви, очарования и итальянского шарма. Красные черепичные крыши, мощеные улочки, уютные балкончики и уличные торговцы создают атмосферу, которая влюбляет с первого взгляда. Здесь мы прогуляемся по Великой грузинской стене, которая когда-то защищала села Алазанской долины. Это не просто стена — это символ силы и духа грузинского народа.
А для любителей острых ощущений есть возможность прокатиться на зиплайне и насладиться видами долины с высоты птичьего полета (если погода позволит, конечно!).
После насыщенного утра нас ждет вкусный обед в одном из местных ресторанов, где вы сможете попробовать блюда грузинской кухни, приготовленные с любовью и традициями.
А затем — самое долгожданное: дегустация вин! Мы отправимся на одно из лучших производств, где гармонично сочетаются традиции и современность. Вы не только продегустируете изысканные вина и крепкие напитки, но и узнаете секреты их создания. Мы посетим музей виноделия, где оживает история грузинского вина, и примем участие в увлекательных мастер-классах.
Вечером, наполненные впечатлениями и эмоциями, мы вернемся в Тбилиси, чтобы поделиться друг с другом яркими моментами этого дня.
День свободы и вдохновения: Тбилиси ждет вас
После сытного завтрака мы отправляемся к Тбилисскому морю, где вас ждет встреча с грандиозным творением Зураба Церетели — монументом Хроники Грузии. Этот величественный комплекс, который часто называют Грузинским Стоунхенджем, поражает своими масштабами и глубиной замысла. С высоты, где расположен монумент, открывается потрясающий вид на бирюзовые воды Тбилисского моря — искусственного водохранилища. Это место, где история, природа и искусство сливаются воедино.
А дальше — выбор за вами!
1 Вернитесь в центр Тбилиси, чтобы погрузиться в атмосферу этого удивительного города. Прогуляйтесь по его уютным улочкам, насладитесь шопингом, встретьтесь со знакомыми или посетите музеи и выставки, театры.
2 Летом можно остаться на берегу Тбилисского моря, чтобы насладиться летним солнцем и прохладой воды. Загорайте, купайтесь, арендуйте катамаран или просто расслабьтесь у воды.
Сегодняшний день — ваш! Мы специально сделали его более спокойным и расслабленным, чтобы у вас было время насладиться Тбилиси в своем ритме.
Тбилиси — город, который вдохновляет. На центральных улицах и Мосту Мира вас ждут выступления уличных музыкантов, а стены города украшены ярким стрит-артом. Вы можете прокатиться на катере по реке Куре, подняться на воздушном шаре, чтобы увидеть город с высоты, или посетить знаменитые серные бани.
Вариантов для вдохновения множество:
Закупка сувениров и шопинг.
Прогулка по Ботаническому саду.
Посещение пантеона на горе Мтацминда, где покоится Александр Грибоедов.
Дополнительная экскурсия по грузинским парадным (заранее сообщите менеджеру);
Поездка в этнодеревню у Черепашьего озера и прокат там на самом длинном зиплайне.
Если вам нужна помощь с бронированием бань, организацией экскурсий или просто совет — напишите нам! Мы всегда рады помочь сделать ваш день еще более ярким и запоминающимся.
Тбилиси ждет вас — готовы открыть его для себя?
Вардзия, Тмогви, каньон Дашбаши и другие местечки
Сегодня нас ждет удивительное путешествие в регион Самцхе-Джавахети — место, где природа, история и адреналин сливаются воедино. Готовы к незабываемым эмоциям? Тогда вперед!
По пути до каньона мы заглянем в селение Асурети (оно же Элизабетталь), где долгие годы жили немцы.
Посмотрим на гладкую воду Альгетского водохранилища.
Далее приедем к каньону Дашбаши (или Цалка).
В 2022 году здесь появился Стеклянный мост, который уже успел стать известным среди местных жителей и туристов. Пройдитесь по нему, если хотите пощекотать нервы и насладиться головокружительными видами на каньон сквозь прозрачные стеклянные панели. А для настоящих экстремалов есть уникальный аттракцион — Велозиплайн! Представьте: вы едете на велосипеде над пропастью, а вокруг — только небо и скалы. Страховка, конечно, предусмотрена, но и с ней адреналин гарантирован! (Участие в аттракционах — по желанию и за дополнительную плату.)
Далее наш путь лежит к старинным крепостям и пещерам.
Мы приближаемся к границе с Турцией, и именно здесь, на стыке культур и эпох, находятся два уникальных места: крепость Тмогви и скальный город Вардзия.
Вардзия — это чудо света, созданное руками человека.
Вас ждет гигантский пещерный комплекс, высеченный прямо в скале еще в 12 веке. Это не просто пещеры — это целый город-мегаполис своего времени! Монахи, которые его создавали, продумали всё: кельи, храмы, часовни, винодельни, хранилища, аптеки и даже бани. Мы прогуляемся по доступным этажам этого многоподъездного 8-этажного города, высеченного в горе, и вы почувствуете, как время замирает. Это лишь малая часть того, что сохранилось до наших дней, но даже она поражает воображение.
Вечером нас ждет уютный гостевой дом в городе Ахалцихе.
Перед заселением мы по желанию заедем в магазин и купим вкусняшек (каждый выберет что-то по душе) и устроим ужин в гостевом доме.
Гостевой дом - это не роскошный отель, а место, где чувствуешь себя как дома. Чистые номера, все удобства и радушные хозяева, которые всегда готовы поддержать беседу. Для одной ночевки — идеально! Удобства в каждом номере.
Самцхе-Джавахети — это место, где каждый камень рассказывает свою историю.
День, полный чудес: крепость Рабат и магия Боржоми
Наше утро начнется с прогулки по крепости Рабати. Это место — уникальный микс культур и эпох. За свою долгую жизнь крепость побывала в руках грузин, турок и русских войск, и каждый из них оставил здесь свой след.
Во время реставрации здесь постарались на славу: ландшафтный дизайн, резные орнаменты, фотозоны и предметы старины создают атмосферу, которая переносит вас в прошлое. А наши гиды расскажут вам не только о величии крепости, но и о забавных архитектурных ляпах, которые делают это место еще более живым и интересным.
А дальше нас ждет Боржоми — город, где в недрах земли рождается легендарная минеральная вода. Мы прогуляемся по Боржомскому парку, где каждый шаг — это наслаждение природой. Здесь вы сможете:
Попробовать знаменитую минералку Боржоми из двух источников: теплого и холодного.
Сфотографироваться на фоне живописных пейзажей.
Побаловать себя вареньем из местных шишек.
Приобрести целебную сосновую пыльцу для укрепления иммунитета.
Если повезет с погодой, мы прокатимся на ретро-канатной дороге и насладимся видом на Боржомское ущелье с высоты птичьего полета. Это момент, который останется в памяти навсегда!
После Боржоми мы отправляемся обратно в Тбилиси. По пути нас ждет вкусный обед, а к вечеру мы вернемся в столицу. Снова заселимся в наш уютный отель, где вы сможете отдохнуть перед финальными прогулками по вечернему Тбилиси.
Вечер в Тбилиси — это время для завершающих штрихов.
Прогуляйтесь по улочкам города, наслаждаясь атмосферой.
Закупите сувениры для себя и близких.
А если захочется завершить день в компании, присоединяйтесь к коллективным посиделкам.
На этом экскурсионно-познавательная часть тура подходит к концу. Но впечатления, эмоции и воспоминания останутся с вами навсегда. Грузия открыла вам свои секреты, а вы увезете с собой частичку ее души.
День отъезда и окончания тура
Время прощаться, но не расставаться!
Наше путешествие подошло к концу, и это день, когда мы возвращаемся домой, но не с пустыми руками, а с чемоданом, полным впечатлений, эмоций и теплых воспоминаний.
Мы увидели самое важное:
- Погрузились в историю Грузии, которая оживала перед нами в крепостях, скальных городах и храмах.
- Исследовали разные уголки этой удивительной страны: от шумного Тбилиси до тихих горных деревень, от виноградников Кахетии до величественных каньонов Самцхе-Джавахети.
Мы насытились грузинской кухней:
- Хрустящие хачапури, ароматные хинкали, сочные шашлыки и, конечно, тонкости грузинского сыра и хлеба — всё это стало частью нашего гастрономического путешествия.
Мы напробовались вин:
- От традиционных квеври до европейских сортов.
Теперь мы готовы вернуться домой:
- С новыми силами, вдохновением и желанием снова приехать в Грузию.
- С фотографиями, которые будут напоминать о каждом моменте этого удивительного путешествия.
- С сувенирами, которые подарят кусочек Грузии нашим близким.
Грузия навсегда останется в вашем сердце.
Спасибо, что были с нами! До новых встреч в стране, где гостеприимство — это искусство, а каждый день — это приключение.
Домой — с новыми силами и мечтами о следующем путешествии!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Проживание: 5 ночей в комфортабельных отелях с отличными рейтингами в Тбилиси и 1 ночь в гостевом доме в Ахалцихе. Все номера оснащены свои санузлом и душем. Пары, друзья и семьи проживают отдельно, к ним никого не могут подселить. Одиночные участники размещаются вместе: мужчины - с мужчинами, женщины - с женщинами. Если в туре участвуют трое одиночных путешественников одного пола, они будут заселены втроем. Для одиночных участников рекомендуем добавлять опцию одноместное размещение, чтобы не надеяться, что кто-то появится вам в пару и не расстроиться на месте, когда будет доплата
- Завтраки в гостиницах
- Транспорт: Все переезды по программе на комфортабельном туристическом транспорте
- Трансфер: Встреча в аэропорту Тбилиси и трансфер до отеля в первый день тура
- Гиды и сопровождающие: Работа профессиональных гидов, водителей и сопровождающих на протяжении всего маршрута
- Входные билеты: Все обязательные входные билеты на платные объекты (кроме стеклянного моста над каньоном Дашбаши - это дополнительная опция)
- Питание: 4 обеда в дни активных экскурсий (2-3 и 5-6 дни тура)
- Дегустация: Посещение винодельни с дегустацией грузинских вин
- Мастер-класс: Участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению грузинских любимых вкусняшек
- Поддержка в подборе авиабилетов и бронировании трансферов из Владикавказа, Еревана, Кутаиси, Батуми, Минеральных вод и тд. Напишите нашему менеджеру, она все подскажет. Также покупаем для вас билеты на поезда в Грузии, на концерты в Грузии, в театры и оказываем всестороннюю посильную помощь нашим гостям
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ или в Тбилиси или в Ереван из вашего города и обратно
- Трансферы до Тбилиси и обратно (трансфер Владикавказ-Тбилиси стоит у транспортных компаний 3500 руб/чел в одну сторону)
- Личная страховка путешественника (по желанию)
- Дополнительные активности по желанию (серные бани, воздушный шар, зиплайн, стеклянный мост)
- 3 обеда, ужины (стоимость обеда в среднем 40-45 лари, по текущему курсу это около 1500 руб. Это хороший сытный обед в кафе). Траты на ужины зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
- Личные траты на сувениры и гостинцы
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с низким курсом рубля Грузия больше не является страной с бюджетным отдыхом. Она по-прежнему остается гостеприимной, яркой и увлекательной, с потрясающей природой и доброжелательными людьми. Однако не стоит рассчитывать на низкие цены, так как с периода пандемии и с 2022 года стоимость товаров и услуг значительно выросла.
Например:
- Средний обед или ужин обойдется в 1400-2000 российских рублей.
- Бутылка качественного вина стоит около 1500+ рублей.
- Вино из категории масс-маркет — примерно 800-900 рублей.
Грузия продолжает радовать своими красотами и гостеприимством, но важно быть готовым к текущим ценам.
Визы
Для посещения Грузии гражданам России, Беларуси, Казахстана, Израиля виза не требуется. Достаточно иметь действующий заграничный паспорт.