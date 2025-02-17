5 день

Вардзия, Тмогви, каньон Дашбаши и другие местечки

Сегодня нас ждет удивительное путешествие в регион Самцхе-Джавахети — место, где природа, история и адреналин сливаются воедино. Готовы к незабываемым эмоциям? Тогда вперед!

По пути до каньона мы заглянем в селение Асурети (оно же Элизабетталь), где долгие годы жили немцы.

Посмотрим на гладкую воду Альгетского водохранилища.

Далее приедем к каньону Дашбаши (или Цалка).

В 2022 году здесь появился Стеклянный мост, который уже успел стать известным среди местных жителей и туристов. Пройдитесь по нему, если хотите пощекотать нервы и насладиться головокружительными видами на каньон сквозь прозрачные стеклянные панели. А для настоящих экстремалов есть уникальный аттракцион — Велозиплайн! Представьте: вы едете на велосипеде над пропастью, а вокруг — только небо и скалы. Страховка, конечно, предусмотрена, но и с ней адреналин гарантирован! (Участие в аттракционах — по желанию и за дополнительную плату.)

Далее наш путь лежит к старинным крепостям и пещерам.

Мы приближаемся к границе с Турцией, и именно здесь, на стыке культур и эпох, находятся два уникальных места: крепость Тмогви и скальный город Вардзия.

Вардзия — это чудо света, созданное руками человека.

Вас ждет гигантский пещерный комплекс, высеченный прямо в скале еще в 12 веке. Это не просто пещеры — это целый город-мегаполис своего времени! Монахи, которые его создавали, продумали всё: кельи, храмы, часовни, винодельни, хранилища, аптеки и даже бани. Мы прогуляемся по доступным этажам этого многоподъездного 8-этажного города, высеченного в горе, и вы почувствуете, как время замирает. Это лишь малая часть того, что сохранилось до наших дней, но даже она поражает воображение.

Вечером нас ждет уютный гостевой дом в городе Ахалцихе.

Перед заселением мы по желанию заедем в магазин и купим вкусняшек (каждый выберет что-то по душе) и устроим ужин в гостевом доме.

Гостевой дом - это не роскошный отель, а место, где чувствуешь себя как дома. Чистые номера, все удобства и радушные хозяева, которые всегда готовы поддержать беседу. Для одной ночевки — идеально! Удобства в каждом номере.

Самцхе-Джавахети — это место, где каждый камень рассказывает свою историю.

