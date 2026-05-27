2 день

Каменное сердце Грузии - Цитадели, Караванный путь

Маршрут дня: Ахалцихе Крепость Хертвиси Скальный город Вардзия Комплекс Рабат Отдых в Ахалцихе.

Позавтракав, мы держим путь на юг страны — в суровый и величественный регион Самцхе-Джавахети. Этот день будет посвящен монументальной архитектуре, вырубленной в скалах и возведенной на неприступных утесах.

Что нас ждет в этом путешествии:

Цитадель Хертвиси: Сквозь призму веков Наш маршрут начнется у слияния бурных рек Кура и Паравани, где на высоком скальном мысе замерла древняя крепость Хертвиси. Это одно из самых старых оборонительных сооружений Грузии. Мы остановимся здесь, чтобы прикоснуться к мощной каменной кладке, видевшей, по легендам, еще походы великого завоевателя Александра Македонского.

Многоярусный лабиринт Вардзии Главный пункт нашей утренней экспедиции — легендарный скальный город Вардзия, созданный в Xii веке. Это не просто пещеры, а настоящий тринадцатиэтажный монастырский мегаполис, высеченный внутри горы Эрушети. Прогуливаясь по его переходам, мы увидим потайные ходы, старинные аптеки, винные погреба-мараны и скрытый от глаз скальный храм, где сохранился подлинный фресковый портрет великой царицы Тамары.

Месхетский обед После активного исследования пещер мы устроим заслуженный отдых. Нас ждет обед в уютном местечке на берегу реки, где можно отведать аутентичную кухню этого региона — например, запеченную речную форель или сочное мясо на вертеле.

Крепость Рабат: Слияние Востока и Запада Во второй половине дня мы вернемся в Ахалцихе, чтобы исследовать жемчужину города — грандиозную крепость Рабат. Это уникальный культурно-исторический комплекс, в архитектуре которого переплелись разные эпохи и религии. На одной территории здесь соседствуют православная церковь, изящная мусульманская мечеть с золоченым куполом, фамильный замок правителей Джакели, восточные сады с фонтанами и аутентичные турецкие бани.

Совет для комфортного дня: Пожалуйста, выберите для этой поездки максимально удобную обувь на устойчивой подошве. Прогулка по древним ступеням Вардзии и переходам Рабата потребует комфорта при ходьбе.

Вечер: Свободное время для неспешных прогулок по улочкам Ахалцихе, ужин в одном из городских ресторанчиков и ночь в отеле.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086