Вокруг Грузии за 8 дней

Полное погружение в весеннюю Грузию. За 8 дней пребывания в стране вы посетите 8 из 17 регионов
Описание тура

Полное погружение в весеннюю Грузию. За 8 дней пребывания в Грузии вы посетите 8 регионов из 17 в Грузии. Познакомитесь с историей и культурой страны, проведем мастер класс по приготовлению грузинских блюд, вина, сладостей. Научим танцевать и петь грузинские песни. Найдете новых друзей и соприкоснетесь с древней историей нашего народа. Для любителей кулинарии будем записывать рецепты, пробовать разные блюда регионов. Первое пробуждение природы на наших глазах. Самый контрастный сезон.

Программа тура по дням

1 день

Встреча - знакомство

  • Встреча в аэропорту Тбилиси с табличкой или организация дополнительного трансфера с Владикавказа.
  • трансфер до гостиницы, заселение в гостиницу в 14:00
  • Добро пожаловать в Тбилиси и сегодня мы с вами познакомимся с удивительным старинным городом, который расположился на двух сторонах реки Куры еще в 5м веке. Был главным целью завоеваний на Кавказе для всех пришедшихсюда народов. Почему этот город был так интерестен любой захватнической стране - мы узнаем на нашей пешеходной обзорной экскурсии по Тбилиси. Многое хранится в стенах этого города: любовь, страдания, отшельничество, мучениники, радость, завоевания и освобождения, радость и счастье. Обо всем этом мы с вами поговорим на нашей экскурсии по старому Тбилиси.
  • Весна нас всегда удивляет. Погода всегда непредсказуемая, но наблюдать за пробуждением природы всегда прекрасно.
  • Общий ужин в гостях у Тамады, где мы научимся петь, танцевать, лепить хинкали, готовить хачапури и приобщимся к культуре грузинского застолья (входит в стоимость)
2 день

Каменное сердце Грузии - Цитадели, Караванный путь

Маршрут дня: Ахалцихе Крепость Хертвиси Скальный город Вардзия Комплекс Рабат Отдых в Ахалцихе.

Позавтракав, мы держим путь на юг страны — в суровый и величественный регион Самцхе-Джавахети. Этот день будет посвящен монументальной архитектуре, вырубленной в скалах и возведенной на неприступных утесах.

Что нас ждет в этом путешествии:

  • Цитадель Хертвиси: Сквозь призму веков Наш маршрут начнется у слияния бурных рек Кура и Паравани, где на высоком скальном мысе замерла древняя крепость Хертвиси. Это одно из самых старых оборонительных сооружений Грузии. Мы остановимся здесь, чтобы прикоснуться к мощной каменной кладке, видевшей, по легендам, еще походы великого завоевателя Александра Македонского.

  • Многоярусный лабиринт Вардзии Главный пункт нашей утренней экспедиции — легендарный скальный город Вардзия, созданный в Xii веке. Это не просто пещеры, а настоящий тринадцатиэтажный монастырский мегаполис, высеченный внутри горы Эрушети. Прогуливаясь по его переходам, мы увидим потайные ходы, старинные аптеки, винные погреба-мараны и скрытый от глаз скальный храм, где сохранился подлинный фресковый портрет великой царицы Тамары.

  • Месхетский обед После активного исследования пещер мы устроим заслуженный отдых. Нас ждет обед в уютном местечке на берегу реки, где можно отведать аутентичную кухню этого региона — например, запеченную речную форель или сочное мясо на вертеле.

  • Крепость Рабат: Слияние Востока и Запада Во второй половине дня мы вернемся в Ахалцихе, чтобы исследовать жемчужину города — грандиозную крепость Рабат. Это уникальный культурно-исторический комплекс, в архитектуре которого переплелись разные эпохи и религии. На одной территории здесь соседствуют православная церковь, изящная мусульманская мечеть с золоченым куполом, фамильный замок правителей Джакели, восточные сады с фонтанами и аутентичные турецкие бани.

Совет для комфортного дня: Пожалуйста, выберите для этой поездки максимально удобную обувь на устойчивой подошве. Прогулка по древним ступеням Вардзии и переходам Рабата потребует комфорта при ходьбе.

Вечер: Свободное время для неспешных прогулок по улочкам Ахалцихе, ужин в одном из городских ресторанчиков и ночь в отеле.

3 день

Кахетиа

  • Завтрак в отеле с 8:00 до 10:00
  • Выезд на экскурсия в Кахетию в 10:00, сбор в начинается с 9:45
  • Монастырь Бодбе - женский монастырь. Прекрасное душевное место с видом на Алазанскую Долину.
  • Многие слышали о городе Любви Сигнаги, место красивое, с историческими местами, приятное для прогулки, а также для пар возможно расписаться во время тура.
  • Обед в семейном ресторанчике с видом на Алазанскую долину в Сигнаги (в стоимость не входит)
  • Дегустация вин
  • Возвращение в Тбилиси, по дороге можно заехать за домашней чурчхелой для сувениров и подарков.

Второй и третий день возможно поменяются местами исходя от погодных или технических условий.

P.S. Осенью в сентябре в начале октября праздник сбора урожая, собираем виноград, делаем вино, дегустация Кахетинских вин и не только

4 день

По пути в Колхиду

  • Завтрак в гостинице с 8:00 до 10:00
  • Встреча в лобби отеля в 9:45
  • Сегодня мы выезжаем в Западную Грузию. Это вторая половинка нашей страны, которую воспевали еще древние Греки. Они основали здесь новые города еще в глубокой древности, осели на этих землях и начали сожительствовать с местными. Уникальная природа, кухня, климат даст большой контраст по сравнению с прежде посещаемыми местами.
  • По дороге мы посетим не одну достопримечательность. Монастырь Джвари 6 века, место вдохновившее М. Лермонтова.
  • Мцхета - древняя столица древнего Картлийского царства, становление грузинского народа начинается с этих мест, также как и Православие
  • Кафедральный собор Светицховели возвышается с 11 века и охраняет самое священное на этой земле - хитон Христа. Кафедральный собор самое сокровенное место.
  • После посетим пещерный город Уплисцихе у нас час путь и мы окунемся в древнюю историю античной Грузии, еще за долго до рождения Христа Еще за долго до Римской империи и многих инфраструктурные проекты, которые связаны с древним Римом, но здесь, в дали от этого времени и места, мы встречаем уникальные приспособления к эстетичной жизни.
  • Город Ахалцихе - город начал зарождаться еще в 9 веке и достиг расширение торговых путей. Крепость Рабат - смешение мусульманской и православной культуры.
  • Ночуем сегодня в городе Ахалцихе в гостевом доме у Малхаза.
    5 день

    Кутаиси

    • Завтрак в гостевом доме в 9:00, выезжаем после завтрака в 10:00
    • Крепость Рабат - крепость 11 века, востановленный комплекс, но прекрасно передает дух смешения культур этого места.
    • Нас ждет долгий переезд в Западную Грузию, но по дороге сделаем несколько остановок для релакса.
    • Всем хочется посетить Боржоми, воочию увидеть легендарный источник. Мы сделаем это, посетим горячий и холодный источник, погуляем по историческому парку и продолжим путь в город Ахалцихе.
  • Кутаиси - древний город западной Грузии, основан еще в незапамятные времена, приблизительный возвраст города 3500 лет. С этим городом связано огромное количество легенд и сказаний Древней Греции. Природа в этой части Грузии совершенно инная, природа расцветает раньше, более теплый и благоприятный климат.
  • Заселение в гостиницу и отдых перед следующим насыщенным днем.
    6 день

    Колхида

    • Завтрак в гостинице с 8:30
    • Рынок в Кутаиси - одно из ярких впечатлений, специи, фрукты, сыры.
    • Пещера Прометея или Сатаплия (по погоде, так же зависит от кол-во осадков выпавших в предыдущие дни, некоторые пещеры затапливает после ливней)
    • Мартвильский каньон
    • Возвращение в Тбилиси
    7 день

    Возвращение в Тбилиси

    • Свободный день в Тбилиси
    • Шопинг, прогулки все что не успели захватить в столице.
    8 день

    Трансфер до аэропорта

    • Вот и пришел конец нашему путешествию. Мы рады были с вами познакомиться и ждем вас вновь в наших турах. Вы проехали с нами большую часть нашей страны и познакомились со многими интересными местами. О других местах мы вам расскажем в следующий раз, а сегодня пришло время прощаться и сказать друг-другу До Свидания!
    • Мы проводим вас в аэропорт или на автовокзал и будем ждать от вас весточки по прибытии домой, но знаем, что кусочек вашего сердца останется с нами в Грузии и все эти кусочки сердец делают нашу страну такой теплой и гостеприимной.
    Варианты проживания

    2-x местный номер

    3-x местный номер

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Размещение в гостиницах 3 - 4 с завтраками
    • Услуги двух сертифицированных гидов, водителя
    • Транспортные затраты
    • Входные билеты и дегустации
    • Фотосессия на экскурсии в Тбилиси
    Что не входит в цену
    • Авиабилеты
    • Питание
    • Страховка
    О чём нужно знать до поездки

    Возмите с собой удобную одежду, обувь, фотоапарат и хорошее настроение. При бронировании тура вам будут высланы все детали поездки. Места остановки проверенны временем, находяться в комфорных местах и оснащены всем необходимым для ночлега.

    Одежда: Весеннее время года не предсказуемое пора, возможно будет жарко и ясное солдце, возможно будут проливные дожди. Просим имет сменную обувь, непромокаемую обувь, одежду на весенний и зимний сезон так же.

    Каждая наша машина оснащена Wifi, в каждой гостинице так же есть интернет, но если вам нужна местная сим карта, прошу сообщите за ранее. Мы подготовим вам сим карту и нужный баланс или интернет на ней. Просим сделать это не позднее за 3-4 дня до начала тура, что-бы за тем не терять врем на технические вопросы.

    Пожелания к путешественнику
    1. При бронировании нашего тура, прошу заранее узнать о наличии свободных мест.
    2. В стоимость входит двух и трехместное размещение. При желании разместиться в одноместном номере прошу уточните стоимость.
    3. После бронирования тура, вы получите детальную пошаговую инструкцию действий для въезда в страну.
    4. Требования нашей компании наличие туристической страховки.
    5. После бронирования тура, просим связаться с нами, телефон менеджера и все контактные данные вы получите на почту.
    6. Требуемые документы: Фото загран паспорта, туристическая страховка, выписка авиа билета
    Визы
    Визы требуются для стран дальнего востока и передней Азии
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Мэри
    Мэри — Тревел-эксперт
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Меня зовут Мэри, я лицензированный гид в Грузии, искусствовед-историк, магистр исторических наук. Работаю в сфере туризма более 8 лет, вместе с супругом Манучаром основали небольшую семейную компанию, которая занимается внутренним
    индивидуальным и групповым туризмом. Имеем лицензию туроператора в Грузии. Создаем авторские туры под ключ, под желания наших гостей. "Встречаем гостей, а провожаем друзей"!-это наш девиз. Организовываем экскурсии, винные туры и эко-туры по Тбилиси и всем регионам страны. Вы ознакомитесь с историей, культурой, традициями Грузии, оцените грузинское застолье и вкуснейшие грузинские национальные блюда. Наши автомобили Mercedes Vito(1-6 человек), Mercedes Sprinter - до 13 человек, джипы или машины бизнес класса. На любой заказ подберем идеальный вариант. Для высокогорных туров выбираем высокопроходимые автомобили. Для больших групп- микроавтобус или комфортный автобусы. ВСЕ МАШИНЫ ЗАСТРАХОВАННЫ ВМЕСТЕ С ПАССАЖИРАМИ! Гиды, которые работают у нас образованные, интеллигентные, знающие свою страну и культуру люди. Вы вернетесь из путешествия с большим зарядом позитива и с огромным желанием посетить Грузию еще раз! Деньги потраченные на путешествия - это самая большпя инвестиция!

