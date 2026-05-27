Описание тура
Полное погружение в весеннюю Грузию. За 8 дней пребывания в Грузии вы посетите 8 регионов из 17 в Грузии. Познакомитесь с историей и культурой страны, проведем мастер класс по приготовлению грузинских блюд, вина, сладостей. Научим танцевать и петь грузинские песни. Найдете новых друзей и соприкоснетесь с древней историей нашего народа. Для любителей кулинарии будем записывать рецепты, пробовать разные блюда регионов. Первое пробуждение природы на наших глазах. Самый контрастный сезон.
Программа тура по дням
Встреча - знакомство
- Встреча в аэропорту Тбилиси с табличкой или организация дополнительного трансфера с Владикавказа.
- трансфер до гостиницы, заселение в гостиницу в 14:00
- Добро пожаловать в Тбилиси и сегодня мы с вами познакомимся с удивительным старинным городом, который расположился на двух сторонах реки Куры еще в 5м веке. Был главным целью завоеваний на Кавказе для всех пришедшихсюда народов. Почему этот город был так интерестен любой захватнической стране - мы узнаем на нашей пешеходной обзорной экскурсии по Тбилиси. Многое хранится в стенах этого города: любовь, страдания, отшельничество, мучениники, радость, завоевания и освобождения, радость и счастье. Обо всем этом мы с вами поговорим на нашей экскурсии по старому Тбилиси.
- Весна нас всегда удивляет. Погода всегда непредсказуемая, но наблюдать за пробуждением природы всегда прекрасно.
- Общий ужин в гостях у Тамады, где мы научимся петь, танцевать, лепить хинкали, готовить хачапури и приобщимся к культуре грузинского застолья (входит в стоимость)
Каменное сердце Грузии - Цитадели, Караванный путь
Маршрут дня: Ахалцихе Крепость Хертвиси Скальный город Вардзия Комплекс Рабат Отдых в Ахалцихе.
Позавтракав, мы держим путь на юг страны — в суровый и величественный регион Самцхе-Джавахети. Этот день будет посвящен монументальной архитектуре, вырубленной в скалах и возведенной на неприступных утесах.
Что нас ждет в этом путешествии:
Цитадель Хертвиси: Сквозь призму веков Наш маршрут начнется у слияния бурных рек Кура и Паравани, где на высоком скальном мысе замерла древняя крепость Хертвиси. Это одно из самых старых оборонительных сооружений Грузии. Мы остановимся здесь, чтобы прикоснуться к мощной каменной кладке, видевшей, по легендам, еще походы великого завоевателя Александра Македонского.
Многоярусный лабиринт Вардзии Главный пункт нашей утренней экспедиции — легендарный скальный город Вардзия, созданный в Xii веке. Это не просто пещеры, а настоящий тринадцатиэтажный монастырский мегаполис, высеченный внутри горы Эрушети. Прогуливаясь по его переходам, мы увидим потайные ходы, старинные аптеки, винные погреба-мараны и скрытый от глаз скальный храм, где сохранился подлинный фресковый портрет великой царицы Тамары.
Месхетский обед После активного исследования пещер мы устроим заслуженный отдых. Нас ждет обед в уютном местечке на берегу реки, где можно отведать аутентичную кухню этого региона — например, запеченную речную форель или сочное мясо на вертеле.
Крепость Рабат: Слияние Востока и Запада Во второй половине дня мы вернемся в Ахалцихе, чтобы исследовать жемчужину города — грандиозную крепость Рабат. Это уникальный культурно-исторический комплекс, в архитектуре которого переплелись разные эпохи и религии. На одной территории здесь соседствуют православная церковь, изящная мусульманская мечеть с золоченым куполом, фамильный замок правителей Джакели, восточные сады с фонтанами и аутентичные турецкие бани.
Совет для комфортного дня: Пожалуйста, выберите для этой поездки максимально удобную обувь на устойчивой подошве. Прогулка по древним ступеням Вардзии и переходам Рабата потребует комфорта при ходьбе.
Вечер: Свободное время для неспешных прогулок по улочкам Ахалцихе, ужин в одном из городских ресторанчиков и ночь в отеле.
Кахетиа
- Завтрак в отеле с 8:00 до 10:00
- Выезд на экскурсия в Кахетию в 10:00, сбор в начинается с 9:45
- Монастырь Бодбе - женский монастырь. Прекрасное душевное место с видом на Алазанскую Долину.
- Многие слышали о городе Любви Сигнаги, место красивое, с историческими местами, приятное для прогулки, а также для пар возможно расписаться во время тура.
- Обед в семейном ресторанчике с видом на Алазанскую долину в Сигнаги (в стоимость не входит)
- Дегустация вин
- Возвращение в Тбилиси, по дороге можно заехать за домашней чурчхелой для сувениров и подарков.
Второй и третий день возможно поменяются местами исходя от погодных или технических условий.
P.S. Осенью в сентябре в начале октября праздник сбора урожая, собираем виноград, делаем вино, дегустация Кахетинских вин и не только
По пути в Колхиду
- Завтрак в гостинице с 8:00 до 10:00
- Встреча в лобби отеля в 9:45
- Сегодня мы выезжаем в Западную Грузию. Это вторая половинка нашей страны, которую воспевали еще древние Греки. Они основали здесь новые города еще в глубокой древности, осели на этих землях и начали сожительствовать с местными. Уникальная природа, кухня, климат даст большой контраст по сравнению с прежде посещаемыми местами.
- По дороге мы посетим не одну достопримечательность. Монастырь Джвари 6 века, место вдохновившее М. Лермонтова.
- Мцхета - древняя столица древнего Картлийского царства, становление грузинского народа начинается с этих мест, также как и Православие
- Кафедральный собор Светицховели возвышается с 11 века и охраняет самое священное на этой земле - хитон Христа. Кафедральный собор самое сокровенное место.
- После посетим пещерный город Уплисцихе у нас час путь и мы окунемся в древнюю историю античной Грузии, еще за долго до рождения Христа Еще за долго до Римской империи и многих инфраструктурные проекты, которые связаны с древним Римом, но здесь, в дали от этого времени и места, мы встречаем уникальные приспособления к эстетичной жизни.
Кутаиси
- Завтрак в гостевом доме в 9:00, выезжаем после завтрака в 10:00
- Крепость Рабат - крепость 11 века, востановленный комплекс, но прекрасно передает дух смешения культур этого места.
- Нас ждет долгий переезд в Западную Грузию, но по дороге сделаем несколько остановок для релакса.
- Всем хочется посетить Боржоми, воочию увидеть легендарный источник. Мы сделаем это, посетим горячий и холодный источник, погуляем по историческому парку и продолжим путь в город Ахалцихе.
Колхида
- Завтрак в гостинице с 8:30
- Рынок в Кутаиси - одно из ярких впечатлений, специи, фрукты, сыры.
- Пещера Прометея или Сатаплия (по погоде, так же зависит от кол-во осадков выпавших в предыдущие дни, некоторые пещеры затапливает после ливней)
- Мартвильский каньон
- Возвращение в Тбилиси
Возвращение в Тбилиси
- Свободный день в Тбилиси
- Шопинг, прогулки все что не успели захватить в столице.
Трансфер до аэропорта
- Вот и пришел конец нашему путешествию. Мы рады были с вами познакомиться и ждем вас вновь в наших турах. Вы проехали с нами большую часть нашей страны и познакомились со многими интересными местами. О других местах мы вам расскажем в следующий раз, а сегодня пришло время прощаться и сказать друг-другу До Свидания!
- Мы проводим вас в аэропорт или на автовокзал и будем ждать от вас весточки по прибытии домой, но знаем, что кусочек вашего сердца останется с нами в Грузии и все эти кусочки сердец делают нашу страну такой теплой и гостеприимной.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах 3 - 4 с завтраками
- Услуги двух сертифицированных гидов, водителя
- Транспортные затраты
- Входные билеты и дегустации
- Фотосессия на экскурсии в Тбилиси
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Возмите с собой удобную одежду, обувь, фотоапарат и хорошее настроение. При бронировании тура вам будут высланы все детали поездки. Места остановки проверенны временем, находяться в комфорных местах и оснащены всем необходимым для ночлега.
Одежда: Весеннее время года не предсказуемое пора, возможно будет жарко и ясное солдце, возможно будут проливные дожди. Просим имет сменную обувь, непромокаемую обувь, одежду на весенний и зимний сезон так же.
Каждая наша машина оснащена Wifi, в каждой гостинице так же есть интернет, но если вам нужна местная сим карта, прошу сообщите за ранее. Мы подготовим вам сим карту и нужный баланс или интернет на ней. Просим сделать это не позднее за 3-4 дня до начала тура, что-бы за тем не терять врем на технические вопросы.
Пожелания к путешественнику
- При бронировании нашего тура, прошу заранее узнать о наличии свободных мест.
- В стоимость входит двух и трехместное размещение. При желании разместиться в одноместном номере прошу уточните стоимость.
- После бронирования тура, вы получите детальную пошаговую инструкцию действий для въезда в страну.
- Требования нашей компании наличие туристической страховки.
- После бронирования тура, просим связаться с нами, телефон менеджера и все контактные данные вы получите на почту.
- Требуемые документы: Фото загран паспорта, туристическая страховка, выписка авиа билета