Описание тура
Грузия, земля древней и богатой истории, славится не только своей красотой природы и гостеприимством своих жителей, но и изысканными винами. Если вы являетесь истинным ценителем виноделия и мечтаете окунуться в мир вкусов и ароматов, райские винные выходные в Грузии - это то, что вам нужно.
Программа тура по дням
Прибытие в красивейший город Тбилиси
Трансфер в отель начиная с 9:00 утра.
Свободное время. Ночь в отеле.
Две древние столицы Грузии
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Курорт Боржоми и Уплисцихе-пещерный город
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми оплата за подъёмники в Боржоми на месте.
После у нас будет остановка на обед. Обед оплачивается дополнительно на месте.
В пещерном городе на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец Ii — начало I тысячелетия до н. э. Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых комнат, эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры.
Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле.
Экскурсия в солнечный край грузинского виноделия
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 10 часов
Путешествие начнется с изумительного серпантина Гомборскрго перевала.
Прибытие в Телави - родину Мимино. В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью Батонисцихе (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан, возле которого снято несколько кадров Мимино.
Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова.
Вино — главный бренд Кахетии. Потому прибыв в Сигнахи, мы сразу же посетим винный Vip марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии.
!!!Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте.
В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Конечно, не обойдем стороной тему так называемого города любви и знаменитого местного Загса. Гид поведает историю о строении кувшина Квеври, о традициях Грузинского застолья, об Институте тамады.
Итог: вы откроете для себя знаменитую Кахетию, познакомитесь с её главными символами, насладитесь красотой и гостеприимством солнечного виноградного края и, даже в прохладную погоду, увезете отсюда только самые теплые воспоминания.
Кульминацией сегодняшнего дня будет незабываемый ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Вас ждет незабываемая шоу программа песен и танцев. Доплата за ужин 30 долл!
Оплата и бронирование заранее.
Обещаем незабываемый и необыкновенный вечер.
Возвращение в отель самостоятельное. Ночь в отеле Тбилиси.
!!!После экскурсии, по приезду в Тбилиси, водитель и гид везут вас в ресторан на ужин без заезда в отель. Просьба утром взять все необходимое для вечера с собой.
Возвращение в Тбилиси.
Батуми
Завтрак в отеле.
07:00 Трансфер на ж/д вокзал на поезд Тбилиси-Батуми.
08:00 Отправление в Батуми.
13:20 Прибытие в райский уголок - Батуми, на просторы Черноморского побережья.
Батуми - это город, уютно раскинувшийся на черноморском побережье, оставит в Вашем сердце неизгладимые впечатления. Здесь все дышит ритмом грузинских танцев, динамичной современностью, гордой и богатой культурой.
Трансфер в отель.
Свободное время до вечера.
16:00-17:00 предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет национальный вкуснейший поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина лучшее начало знакомства с местным колоритом.
Оплата позднего обеда/раннего ужина на месте.
17:00-18:00 Встреча с гидом (время встречи зависит от работы фонтанов и погоды в Батуми)
Продолжительность экскурсии 5 часов.
И начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми.
Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Гид расскажет, почему у Аджарии собственный флаг, как Батуми связан с греческой культурой и почему здесь так много казино.
Далее знакомство с городом продолжим в Старом городе с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям, Европы, Театральной и кусочке Италии-Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками.
Затем мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. Это незабываемое шоу, от которого просто невозможно оторвать глаз (разноцветная струя воды поднимается к небу под звуки музыки.
После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны.
Памятные фото/видео гарантированы.
Свободное время. Ночь в отеле.
Невероятная экскурсия в горную Аджарию
Невероятная экскурсия в горную Аджарию с посещением танцевального шоу. Мастер класса и вкуснейшего обеда в горах с виномчачей. Подарок фотоссесия в национальных костюмах.
Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов
Горная Аджария одно из красивейших мест на Земле. Незабываемый отдых в горах. Во время тура вы сможете набраться живительной энергией в горном водопаде Махунцети, насладиться красотой моста Святой Тамары, посетить места силы, полностью слиться с дикой природой. Так же посещение Национального парка Мачахела.
Вишенка На Тортике!
Кульминацией насыщенного дня станет супер шоу ты попадешь туда, где останавливается время, замирает сердце и перехватывает дыхание от восторга. Что тебя ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед с бесподобно-вкусных горных продуктов вприкуску с вином или чачей, как пожелает твоя душа. А еще подарок - ты тоже сможешь принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. И в подарок нас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде.
Готовься! Это будет невероятно красивое шоу, мега эмоциональный запоминающийся вечер, уходить не захочется, но мы умеем уговаривать.
Программа около 2-2.5 часов, потом мы возвращаемся в Батуми.
Свободный вечер.
Ночь в Батуми.
Свободный день для самостоятельного отдыха
Завтрак в отеле.
Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
1. Фототур с прогулкой на яхте девичник романтик
2. Фототур в горах Аджарии - девичник
3. Ботанический сад и крепость Петра- умопомрачительные виды Аджарии
4. Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия
5. Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг)
6. Кутаиси + Каньон Мартвили
7. Горная Аджария-арочные мосты, водопады и танцевальное шоу!!!помогаем с платьями для фототуров
Трансфер в аэропорт Батуми
Завтрак в отеле.
Посадка на рейс. Завершение обслуживание. Счастливое возвращение домой.
При обратном вылете из Тбилиси, дополнительно оплачивается 40$ на 1 чел, включено:
Трансфер отель Батуми ж/д Батуми
Трансфер ж/д Тбилиси ап Тбилиси
Ж/Д стандартный билет Батуми Тбилиси (доплата за первый класс 20$)
Вылет из Тбилиси не ранее 16:00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча из аэропорта Тбилиси начиная с 9:00 утра и проводы в аэропорт Батуми под все авиа перелёты (только в даты тура)
- Весь трансфер в период тура
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Обслуживание квалифицированного гида
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси Мцхета Боржоми Уплисцихе - Винная Кахетия: Гомбори, Телави, Цинандали Сигнахи - Батуми - Горная Аджария)
- Все входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Билеты на поезд Тбилиси-Батуми
- Посещение дом музея Александра Чавчавадзе в Кахетии
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина в Батуми
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Обед в невероятно красивом месте в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Подъемники Боржоми
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед во Мцхета. Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей. Дегустация вина в Батуми. Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи. Каждый день сможем наслаждаться блюдами национальной кухни.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту;
В Зимний Период! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой!