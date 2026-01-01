Описание тура
Предлагаем незабываемое путешествие, полное исторических открытий и живописных пейзажей. В первые два дня вы исследуете Тбилиси и Мцхету, наслаждаясь архитектурными памятниками, панорамными видами и традиционной грузинской кухней. Третий день посвящен горным приключениям в Казбеги, где вас ждут захватывающие виды на Кавказ и мастер-класс по приготовлению хинкали. Четвертый день предлагает уникальную экскурсию в Квемо-Картли, включая поход по каньону Дашбаши и прогулку у озера Паравани, с остановками у местных монастырей. Завершается тур трансфером в аэропорт Тбилиси на пятый день.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и размещение в гостинице.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Тбилиси сити тур и первая столица Грузии Мцхета
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты:
Продолжительность экскурсии 7-8часов
Авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца.
Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда.
После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжирному ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом.
А затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях.
Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви.
Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) — старейший шопинг-центр Тбилиси.
Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира.
Далее выезд во Мцхета.
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь
Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы.
В Мцхета вас ждет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обед не более часа!
Мцхета древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (Xi в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют вторым Иерусалимом. По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино.
Поднимемся в Монастырский храм Джвари (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством.
Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма Мцыри). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии.
Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Завтрак в отеле. Грузия с открытки!
Продолжительность экскурсии 10-11 часов
Экскурсия в Казбеги - сердце кавказских гор!
По дороге будут остановки в Ананури и Гудаури.
Проедем мимо водопадов, минеральных источников и слияний рек. Узнаете об историях, легендах и обычаях горной Грузии. А главное — испытаете чувство восторга от встречи с великолепными Кавказскими горами!
Итак, сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. Здесь вы полюбуетесь его лазурными водами, где услышите истории арагвских князей и страшный сюжет о Непокорной башне. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья.
Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода Дружба Народов, откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта, здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане.
Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии - Гудаури, расположенный на высоте 2195м и Степацминда.
И вот мы здесь! Казбек: красивейшие картины Грузии Вы увидите необыкновенную красоту легендарного поднебесного старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и по желанию подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров, где сможете насладиться видами долины Терека, которыми когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Вы увидите покрытый вечными снегами, потухший вулкан, который считается одним из самых высоких пиков Кавказа. Казбек ниже Эльбруса, но, тем не менее, также является пятитысячником — его высота составляет 5047 метров над уровнем моря.
Кульминацией дня, будет мастер класс с обедом в горах - Пальчики Оближешь - доплата 35 долл 1 чел
После у нас будет остановка на обед. В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного, нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить грузинские пельмени и конечно же отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют хабизгини, это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности.
Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов, оплата на месте ориентировочно 5-10 долл/чел.
Вечером возвращение в Тбилиси.
Ночь в отеле.
Каньон Дашбаши
Завтрак в отеле.
Умопомрачительное путешествие.
Вас ждет захватывающее путешествие в удивительное место!
Квемо-Картли: неизведанные окрестности Тбилиси
Маршрут: Тбилиси Каньон Цалка Озеро Паравани Пока Тбилиси
Продолжительность экскурсии 8 часов
это 8е чудо света - уникальный стеклянный мост был открыт 14.06.2022J
Мы отправимся в путь в 9:00. Каньон располагается в 100 км к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина-8 км. На фото новая стеклянная постройка, и у вас будет возможность здесь прогуляться и прочувствовать сумасшедший вкус адреналина.
Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки).
Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад водопадов, даже назвали Плачущей Стеной. Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. А ветерок, поднимаемый горной рекой, дарит свежесть. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе.
Подниматься назад будет немного сложнее.
Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе.
Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома.
Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. По пути мы собьёмся со счета, делая фотографии этого необычного по своей природе региона Грузии.
Свободный вечер. Ночь в отеле Тбилиси.
Р. S. Продолжительность похода: 90 минут (уровень сложности: лёгкий)
Отъезд
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Тбилиси. Завершение обслуживания.
Счастливое возвращение на Родину.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты (только в даты тура)
- Весь трансфер в период тура
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 4 ночи (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Стоимость указанных в туре экскурсий (Тбилиси, Мцхета, Каньон Дашбаш и мост бриллиант, Казбеги, Ананури, Гудаури, Крестовый перевал и Степацминда)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Входные билеты
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Отличное настроение
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Входные билеты в Дашбаш оплата на месте
- Подъем на джипе на гору Гергети - меняется машина и гости пересаживаются в местный транспорт, доплата около 5-10$ 1 чел
О чём нужно знать до поездки
Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет.
Если вы путешествуете один, то уточняйте про подселение у организатора, если подселения нет, то надо будет доплатить про одноместное размещение
Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
Возможно повышение категории отеля за доплату.
Питание. Каждый день завтраки в отеле, подарочный грузинский обед.
Важная информация:
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту.
Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения храмов, желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
- Удобная обувь для пешеходной прогулки
- Одежда по погоде и сезону
- Хорошее настроение и позитивный настрой