<p><strong>Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. </strong> Кто прилетает во <strong>Владикавказ</strong>, на такси от аэропорта до Казбеги через таможню - около 1 часа, стоимость - около 3 тыс. руб. с человека. Забираем вас из Казбеги в первый день тура около 12:00.</p><p>Кто прилетает в <strong>Тбилиси</strong>, встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из <strong>Еревана</strong>, встречаемся в Тбилиси. </p><p>После тура желающие могут остаться в <strong>Батуми</strong> отдохнуть на море или с гидом вернуться в <strong>Тбилиси</strong>.</p><p><strong>Мой друг! Приглашаю тебя в мою Грузию! </strong>В яркое, насыщенное и захватывающее путешествие по гордой и красивой Грузии. </p><p><strong>За 7 дней</strong> ты увидишь <strong>нереальные пейзажи на каждом шагу, завораживающие горы, скалы, пещеры, ущелья, водопады, каньоны и потрясающие достопримечательности крепостей, городов, храмов. Увидите во всей красе мою фантастическую Грузию! </strong></p>
Гамарджоба, Грузия
Старт из Владикавказа! Посетим основные регионы: Казбеги, Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
