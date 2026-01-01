1 день

Знакомство с Тбилиси

Добро пожаловать в Грузию

Ваше путешествие начинается в самом сердце страны — в тёплом, шумном и невероятно живом Тбилиси. Мы встречаем вас в аэропорту и организуем комфортный трансфер в отель. Все прилетают в разное время — поэтому на такси, спокойно, без суеты и ожиданий.

Если вы планируете заезд наземным путём через Владикавказ — это тоже возможно (за дополнительную плату). Но мы честно предупреждаем: горы бывают капризны, а погода иногда вносит свои коррективы в работу пограничного перехода. Поэтому самый надёжный и комфортный вариант — прилёт в Тбилиси до 14:00.

После заселения — немного времени, чтобы выдохнуть, принять душ, переодеться и оставить дорогу позади. А уже в 15:00 мы встречаемся в лобби отеля — и путешествие по-настоящему начинается.

Сначала вместе отправимся обменять валюту — вы можете спокойно брать с собой рубли, здесь их легко и выгодно меняют на лари. Всё покажем, подскажем и сделаем вместе, без лишних волнений.

Дальше — обед в уютной местной таверне. Первое знакомство с грузинской кухней должно быть правильным: ароматные хачапури, сочные хинкали, домашнее вино и то самое гостеприимство, которое невозможно подделать. Здесь Грузию начинают чувствовать — не глазами, а вкусом.

В 17:00 — пешая прогулка по Тбилиси.

Этот город невозможно не полюбить. Старинные резные балконы, извилистые улочки Старого города, где стены будто шепчут истории, аромат кофе и свежей выпечки, улыбки прохожих и ощущение, что ты здесь — не случайный гость.

Мы прогуляемся по Старому городу, заглянем к знаменитым серным баням, пройдём по Мосту Мира — символу современного Тбилиси, где прошлое и будущее живут бок о бок. Покажем места, куда не водят обычные экскурсии, поделимся историями, которых нет в путеводителях, и поможем увидеть город глазами местных.

Без заученных дат и скучных лекций — только живые истории, контекст и атмосфера.

После прогулки — свободное время. Можно продолжить вечер с новыми знакомыми из группы, а можно пойти бродить в одиночку. В Тбилиси легко и безопасно быть собой — он принимает всех, кто открыт.

А вечером город загорается огнями и становится одной большой сценой: уличные музыканты, шум разговоров, аромат хинкали и шашлыка, бокалы вина и тёплый вечерний воздух. Именно в такие моменты понимаешь — ты на своём месте.

Это только первый день. Но уже сегодня вы почувствуете главное: Грузия встречает вас не как туриста, а как старого друга.

