Описание тура
Грузия. 4 дня, после которых хочется вернуться.
Это путешествие — не про бег по достопримечательностям и не про галочки в списке. Это про первое настоящее знакомство с Грузией — страной вкуса, тепла и сильных эмоций.
За 4 дня вы увидите Грузию такой, какой её знают местные: живой, душевной, щедрой и невероятно красивой. Мы будем гулять по старинному Тбилиси с его балконами, серными банями и узкими улочками, где каждый камень хранит историю. Отправимся к древним монастырям и городам, почувствуем тишину святых мест и масштаб Кавказских гор. Побываем там, где панорамы захватывают дыхание, а время будто замирает.
Отдельная глава — грузинская кухня и вино. Вы попробуете настоящие хинкали на их родине, узнаете, как едят их правильно, откроете для себя вкусы, которые невозможно забыть, и побываете на виноградниках Кахетии с дегустацией вина — не формальной, а тёплой и душевной.
Этот тур — про атмосферу, людей и моменты. Про смех за столом, разговоры по душам, дороги среди гор и чувство, что вас здесь ждали. Грузия не старается понравиться — она просто остаётся в сердце. И, скорее всего, навсегда.
Почему это путешествие стоит выбрать?
Программа тура по дням
Знакомство с Тбилиси
Добро пожаловать в Грузию
Ваше путешествие начинается в самом сердце страны — в тёплом, шумном и невероятно живом Тбилиси. Мы встречаем вас в аэропорту и организуем комфортный трансфер в отель. Все прилетают в разное время — поэтому на такси, спокойно, без суеты и ожиданий.
Если вы планируете заезд наземным путём через Владикавказ — это тоже возможно (за дополнительную плату). Но мы честно предупреждаем: горы бывают капризны, а погода иногда вносит свои коррективы в работу пограничного перехода. Поэтому самый надёжный и комфортный вариант — прилёт в Тбилиси до 14:00.
После заселения — немного времени, чтобы выдохнуть, принять душ, переодеться и оставить дорогу позади. А уже в 15:00 мы встречаемся в лобби отеля — и путешествие по-настоящему начинается.
Сначала вместе отправимся обменять валюту — вы можете спокойно брать с собой рубли, здесь их легко и выгодно меняют на лари. Всё покажем, подскажем и сделаем вместе, без лишних волнений.
Дальше — обед в уютной местной таверне. Первое знакомство с грузинской кухней должно быть правильным: ароматные хачапури, сочные хинкали, домашнее вино и то самое гостеприимство, которое невозможно подделать. Здесь Грузию начинают чувствовать — не глазами, а вкусом.
В 17:00 — пешая прогулка по Тбилиси.
Этот город невозможно не полюбить. Старинные резные балконы, извилистые улочки Старого города, где стены будто шепчут истории, аромат кофе и свежей выпечки, улыбки прохожих и ощущение, что ты здесь — не случайный гость.
Мы прогуляемся по Старому городу, заглянем к знаменитым серным баням, пройдём по Мосту Мира — символу современного Тбилиси, где прошлое и будущее живут бок о бок. Покажем места, куда не водят обычные экскурсии, поделимся историями, которых нет в путеводителях, и поможем увидеть город глазами местных.
Без заученных дат и скучных лекций — только живые истории, контекст и атмосфера.
После прогулки — свободное время. Можно продолжить вечер с новыми знакомыми из группы, а можно пойти бродить в одиночку. В Тбилиси легко и безопасно быть собой — он принимает всех, кто открыт.
А вечером город загорается огнями и становится одной большой сценой: уличные музыканты, шум разговоров, аромат хинкали и шашлыка, бокалы вина и тёплый вечерний воздух. Именно в такие моменты понимаешь — ты на своём месте.
Это только первый день. Но уже сегодня вы почувствуете главное: Грузия встречает вас не как туриста, а как старого друга.
Кахетия - душа и сердце грузинского вина
Сегодня мы отправляемся туда, где Грузия раскрывается по-настоящему — в Кахетию, край солнца, виноградников и древних традиций. Это день вкусов, ароматов, тостов и пейзажей, от которых хочется улыбаться без причины.
Наше утро начинается с дороги сквозь живописные холмы, и совсем скоро мы окажемся в мире, где всё делают с душой и вручную.
Мы заедем в семейное хозяйство, где из поколения в поколение готовят настоящие грузинские деликатесы. Здесь вы попробуете свежую чурчхелу, домашние деликатесы, ароматные приправы и узнаете, почему грузинская кухня — это гораздо больше, чем хинкали и шашлык. Это философия заботы и гостеприимства.
Дальше — участие, а не просто наблюдение. Мы научимся выпекать знаменитый грузинский хлеб шоти в традиционной печи тоне, попробуем горные сыры и почувствуем себя частью грузинской семьи.
А затем — тот самый момент, который вспоминают годами. Небольшой пикник у дороги в грузинской деревне: свежий воздух, простая еда и абсолютное счастье. Вы узнаете, как готовится кахетинский бургер по нашему секретному рецепту и вместе с нами произнесёте своё первое хоровое Гаумарджос! Не знаете, что это? — после этого дня вы будете говорить его от сердца.
После вкусов — время тишины и смысла. Мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоятся мощи святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Здесь хочется замедлиться, вдохнуть глубже и просто побыть в моменте.
Дальше нас ждёт Алазанская долина — сердце грузинского виноделия. Бескрайние виноградники, мягкие линии гор и тот самый пейзаж, который вы видели на открытках. Здесь рождаются легендарные сорта — саперави, ркацители, хихви.
Мы заедем в частный винный погреб к потомственному виноделу, где вас ждёт дегустация авторских вин и истории, которые не прочитать ни в одном путеводителе.
Финальный аккорд дня — Сигнахи, город любви и вдохновения. Уютные улочки, художники, романтика и ощущение, что вы попали в грузинский Прованс. Мы прогуляемся по городу, заглянем к знаменитому круглосуточному Загсу (да-да, здесь можно пожениться в любой момент) и поднимемся на древнюю кахетинскую крепостную стену 18 века.
С высоты открывается один из самых красивых видов на Алазанскую долину — момент, который хочется сохранить навсегда.
В завершение дня нас ждёт традиционный грузинский обед с панорамным видом на Алазанскую долину — под тёплые тосты, смех и то самое чувство, когда хочется сказать: Вот ради этого стоило ехать.
К вечеру мы вернёмся в Тбилиси, ориентировочно к 1920 часам, наполненные впечатлениями, вкусами и историями.
Вечер — свободный. Но эмоций будет столько, что они ещё долго будут всплывать в разговорах, фотографиях и воспоминаниях.
Тбилиси в своём ритме
Сегодня — свободный день. Без ранних подъёмов, таймингов и обязательных программ. Тбилиси — город, который лучше всего чувствуется, когда никуда не спешишь.
Вы можете провести этот день так, как хочется именно вам:
— неспешно гулять по Старому городу и теряться в его улочках
— сидеть в атмосферных кофейнях или винных барах
— сходить в серные бани и устроить себе настоящий релакс
— заглянуть в галереи, музеи и дизайнерские пространства
— посетить театры, выставки или концерты
— культурная жизнь Тбилиси кипит круглый год
В общем чате тура вы получите гайд от местных — с явками и паролями, где вкусно поесть, что посмотреть, куда идти за атмосферой и чем занять себя без туристической суеты.
А если у вас есть особый запрос — театр, выставка, концерт, мастер-класс или что-то нестандартное — просто дайте знать, мы всё решим.
Хочется большего?
По желанию вы можете отправиться в дополнительные путешествия на целый день — индивидуально или в небольшой группе, в формате для своих.
Варианты, которые мы особенно любим:
— каньоны и водопады Западной Грузии — много зелени, воды и вау-эффекта;
— путешествие во времени в пещерные города Уплисцихе или Вардзия;
— дегустация знаменитой минеральной воды прямо у источников в Боржоми;
— высадка на Марс среди цветных холмов и монастырей Давид Гареджи;
— или создание персонального маршрута по малоизвестным местам вокруг Тбилиси.
Мы всегда рядом — подскажем, организуем и поможем реализовать ваши самые смелые и красивые грузинские мечты.
Этот день — про свободу выбора. Мы создаём пространство, а вы наполняете его так, как хочется именно вам.
Горы, легенды и вкус настоящей Грузии
Сегодня — день, после которого Грузия остаётся внутри навсегда. Горы, древние святыни, дороги над пропастями и вкус, который невозможно забыть.
Выезд из отеля в 08:30 — впереди насыщенный маршрут и десятки вау-моментов.
Летопись Грузии — каменная душа страны
Начинаем с места, которое редко попадает в стандартные маршруты, но поражает с первого взгляда. Монументальный ансамбль Зураба Церетели — Летопись Грузии: гигантские колонны с барельефами царей, святых и героев, история страны, высеченная в камне. Здесь чувствуешь масштаб, глубину и характер Грузии. Бонус — захватывающий вид на Тбилисское море.
Мцхета — духовное сердце страны
Город, с которого началась история христианской Грузии. Объект наследия Юнеско, наполненный тишиной, силой и смыслом.
По возможности мы посетим собор Светицховели (если нет службы) — один из главных соборов страны. Место, куда возвращаются не за галочкой, а за ощущением. И да — фотографии здесь получаются такими, что не требуют фильтров.
Монастырь Джвари — там, где сходятся реки и эпохи
Крестовая гора, место силы и один из самых узнаваемых видов Грузии: слияние Арагви и Куры, ветер, простор и абсолютная тишина. Момент, который хочется прожить молча.
Жинвальское водохранилище
Бирюзовая вода, горы и отражения, от которых сложно оторваться. Одно из самых фотогеничных мест страны — и одно из самых любимых.
Крепость Ананури
Древняя цитадель на берегу воды. Каменные стены, старинная церковь и история князей Арагви. Кажется, будто попал в легенду — только она настоящая.
Обед на родине хинкали
Остановка в семейном ресторане прямо у шумной реки Арагви. Именно здесь родились хинкали — и вы попробуете их такими, какими они должны быть: сочные, ароматные, с идеальным тестом. Вам покажут, как есть их правильно — и назад пути уже не будет.
Арка Дружбы народов
Одна из самых знаковых панорам Грузии. Горы, мозаика, простор и ощущение свободы. Фото отсюда — обязательны.
Храм Гергети — символ Кавказа
Высота 2170 метров, величественный Казбек и храм, парящий над долиной. Подъём — маленькое приключение. Наверху — тишина, масштаб и эмоции, которые не нуждаются в словах.
Закат и кофе с видом на Казбек (май — сентябрь, при достаточном световом дне)
Финальный аккорд — Rooms Hotel. Кофе, десерт и одна из самых красивых панорам в Грузии. Момент, когда хочется просто сидеть, смотреть и запоминать.
Завершение тура
Тур заканчивается в Степанцминде (Казбеги).
— Для тех, кто продолжает путь во Владикавказ — до границы всего 15 км. Ориентировочное прибытие: 20:0021:00 (зависит от трафика и прохождения границы).
— Для тех, кто возвращается в Тбилиси — едем вместе с гидом. Ориентировочное прибытие: к 22:30. Рекомендуем планировать вылет после 00:00 или на следующий день — в воскресенье возможны серьёзные пробки на въезде в город.
Пусть этот день станет той самой финальной точкой, после которой Грузия перестаёт быть страной на карте и становится частью вас.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Такси из аэропорта в день прибытия
- Трансфер в аэропорт или в центр Тбилиси в день завершения тура
- Все переезды по маршруту - удобный транспорт, чтобы вы наслаждались видами, а не дорогой
- Подъем к храму Гергети
- Проживание 3 ночи в уютном семейном отеле (2/3-х местное размещение). Номера категории Double / Twin / Triple - чисто, комфортно и по-домашнему
- Завтраки (шведский стол) со 2-го дня тура - вкусно и сытно, как любят в Грузии
- Экскурсионная программа с профессиональным местным гидом, который покажет не только достопримечательности, но и те самые секретные места, где бывают только свои
- Входные билеты и эко-сборы на все локации по маршруту
- Дегустации лучших грузинских вин, кахетинского хлеба, горных сыров и ароматной чурчхелы - вкус Грузии в каждом мгновении
- Туристическое сопровождение - мы всегда рядом, чтобы ваше путешествие проходило легко и с улыбкой
Что не входит в цену
- Авиабилеты в/из Тбилиси - вы сами выбираете удобные даты и авиакомпанию
- Питание, кроме завтраков. Организованные обеды в экскурсионные дни - по желанию. Вы можете присоединиться к общей трапезе (средняя стоимость - 750-1500 руб. на человека в зависимости от ресторана и выбранных блюд) или взять перекус с собой
- Одноместное размещение для соло-путешественников - доплата +9000 руб. к общей стоимости тура
- Личные расходы - сувениры, дополнительные дегустации, вино, кофе и прочие радости путешествия