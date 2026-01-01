Мои заказы

Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги

Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
Описание тура

Грузия. 4 дня, после которых хочется вернуться.

Это путешествие — не про бег по достопримечательностям и не про галочки в списке. Это про первое настоящее знакомство с Грузией — страной вкуса, тепла и сильных эмоций.

За 4 дня вы увидите Грузию такой, какой её знают местные: живой, душевной, щедрой и невероятно красивой. Мы будем гулять по старинному Тбилиси с его балконами, серными банями и узкими улочками, где каждый камень хранит историю. Отправимся к древним монастырям и городам, почувствуем тишину святых мест и масштаб Кавказских гор. Побываем там, где панорамы захватывают дыхание, а время будто замирает.

Отдельная глава — грузинская кухня и вино. Вы попробуете настоящие хинкали на их родине, узнаете, как едят их правильно, откроете для себя вкусы, которые невозможно забыть, и побываете на виноградниках Кахетии с дегустацией вина — не формальной, а тёплой и душевной.

Этот тур — про атмосферу, людей и моменты. Про смех за столом, разговоры по душам, дороги среди гор и чувство, что вас здесь ждали. Грузия не старается понравиться — она просто остаётся в сердце. И, скорее всего, навсегда.

Почему это путешествие стоит выбрать?

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Тбилиси

Добро пожаловать в Грузию

Ваше путешествие начинается в самом сердце страны — в тёплом, шумном и невероятно живом Тбилиси. Мы встречаем вас в аэропорту и организуем комфортный трансфер в отель. Все прилетают в разное время — поэтому на такси, спокойно, без суеты и ожиданий.

Если вы планируете заезд наземным путём через Владикавказ — это тоже возможно (за дополнительную плату). Но мы честно предупреждаем: горы бывают капризны, а погода иногда вносит свои коррективы в работу пограничного перехода. Поэтому самый надёжный и комфортный вариант — прилёт в Тбилиси до 14:00.

После заселения — немного времени, чтобы выдохнуть, принять душ, переодеться и оставить дорогу позади. А уже в 15:00 мы встречаемся в лобби отеля — и путешествие по-настоящему начинается.

Сначала вместе отправимся обменять валюту — вы можете спокойно брать с собой рубли, здесь их легко и выгодно меняют на лари. Всё покажем, подскажем и сделаем вместе, без лишних волнений.

Дальше — обед в уютной местной таверне. Первое знакомство с грузинской кухней должно быть правильным: ароматные хачапури, сочные хинкали, домашнее вино и то самое гостеприимство, которое невозможно подделать. Здесь Грузию начинают чувствовать — не глазами, а вкусом.

В 17:00 — пешая прогулка по Тбилиси.

Этот город невозможно не полюбить. Старинные резные балконы, извилистые улочки Старого города, где стены будто шепчут истории, аромат кофе и свежей выпечки, улыбки прохожих и ощущение, что ты здесь — не случайный гость.

Мы прогуляемся по Старому городу, заглянем к знаменитым серным баням, пройдём по Мосту Мира — символу современного Тбилиси, где прошлое и будущее живут бок о бок. Покажем места, куда не водят обычные экскурсии, поделимся историями, которых нет в путеводителях, и поможем увидеть город глазами местных.

Без заученных дат и скучных лекций — только живые истории, контекст и атмосфера.

После прогулки — свободное время. Можно продолжить вечер с новыми знакомыми из группы, а можно пойти бродить в одиночку. В Тбилиси легко и безопасно быть собой — он принимает всех, кто открыт.

А вечером город загорается огнями и становится одной большой сценой: уличные музыканты, шум разговоров, аромат хинкали и шашлыка, бокалы вина и тёплый вечерний воздух. Именно в такие моменты понимаешь — ты на своём месте.

Это только первый день. Но уже сегодня вы почувствуете главное: Грузия встречает вас не как туриста, а как старого друга.

2 день

Кахетия - душа и сердце грузинского вина

Сегодня мы отправляемся туда, где Грузия раскрывается по-настоящему — в Кахетию, край солнца, виноградников и древних традиций. Это день вкусов, ароматов, тостов и пейзажей, от которых хочется улыбаться без причины.

Наше утро начинается с дороги сквозь живописные холмы, и совсем скоро мы окажемся в мире, где всё делают с душой и вручную.

Мы заедем в семейное хозяйство, где из поколения в поколение готовят настоящие грузинские деликатесы. Здесь вы попробуете свежую чурчхелу, домашние деликатесы, ароматные приправы и узнаете, почему грузинская кухня — это гораздо больше, чем хинкали и шашлык. Это философия заботы и гостеприимства.

Дальше — участие, а не просто наблюдение. Мы научимся выпекать знаменитый грузинский хлеб шоти в традиционной печи тоне, попробуем горные сыры и почувствуем себя частью грузинской семьи.

А затем — тот самый момент, который вспоминают годами. Небольшой пикник у дороги в грузинской деревне: свежий воздух, простая еда и абсолютное счастье. Вы узнаете, как готовится кахетинский бургер по нашему секретному рецепту и вместе с нами произнесёте своё первое хоровое Гаумарджос! Не знаете, что это? — после этого дня вы будете говорить его от сердца.

После вкусов — время тишины и смысла. Мы посетим монастырь Бодбе — святое место, где покоятся мощи святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Здесь хочется замедлиться, вдохнуть глубже и просто побыть в моменте.

Дальше нас ждёт Алазанская долина — сердце грузинского виноделия. Бескрайние виноградники, мягкие линии гор и тот самый пейзаж, который вы видели на открытках. Здесь рождаются легендарные сорта — саперави, ркацители, хихви.

Мы заедем в частный винный погреб к потомственному виноделу, где вас ждёт дегустация авторских вин и истории, которые не прочитать ни в одном путеводителе.

Финальный аккорд дня — Сигнахи, город любви и вдохновения. Уютные улочки, художники, романтика и ощущение, что вы попали в грузинский Прованс. Мы прогуляемся по городу, заглянем к знаменитому круглосуточному Загсу (да-да, здесь можно пожениться в любой момент) и поднимемся на древнюю кахетинскую крепостную стену 18 века.

С высоты открывается один из самых красивых видов на Алазанскую долину — момент, который хочется сохранить навсегда.

В завершение дня нас ждёт традиционный грузинский обед с панорамным видом на Алазанскую долину — под тёплые тосты, смех и то самое чувство, когда хочется сказать: Вот ради этого стоило ехать.

К вечеру мы вернёмся в Тбилиси, ориентировочно к 1920 часам, наполненные впечатлениями, вкусами и историями.

Вечер — свободный. Но эмоций будет столько, что они ещё долго будут всплывать в разговорах, фотографиях и воспоминаниях.

3 день

Тбилиси в своём ритме

Сегодня — свободный день. Без ранних подъёмов, таймингов и обязательных программ. Тбилиси — город, который лучше всего чувствуется, когда никуда не спешишь.

Вы можете провести этот день так, как хочется именно вам:

— неспешно гулять по Старому городу и теряться в его улочках

— сидеть в атмосферных кофейнях или винных барах

— сходить в серные бани и устроить себе настоящий релакс

— заглянуть в галереи, музеи и дизайнерские пространства

— посетить театры, выставки или концерты

— культурная жизнь Тбилиси кипит круглый год

В общем чате тура вы получите гайд от местных — с явками и паролями, где вкусно поесть, что посмотреть, куда идти за атмосферой и чем занять себя без туристической суеты.

А если у вас есть особый запрос — театр, выставка, концерт, мастер-класс или что-то нестандартное — просто дайте знать, мы всё решим.

Хочется большего?

По желанию вы можете отправиться в дополнительные путешествия на целый день — индивидуально или в небольшой группе, в формате для своих.

Варианты, которые мы особенно любим:

— каньоны и водопады Западной Грузии — много зелени, воды и вау-эффекта;

— путешествие во времени в пещерные города Уплисцихе или Вардзия;

— дегустация знаменитой минеральной воды прямо у источников в Боржоми;

— высадка на Марс среди цветных холмов и монастырей Давид Гареджи;

— или создание персонального маршрута по малоизвестным местам вокруг Тбилиси.

Мы всегда рядом — подскажем, организуем и поможем реализовать ваши самые смелые и красивые грузинские мечты.

Этот день — про свободу выбора. Мы создаём пространство, а вы наполняете его так, как хочется именно вам.

4 день

Горы, легенды и вкус настоящей Грузии

Сегодня — день, после которого Грузия остаётся внутри навсегда. Горы, древние святыни, дороги над пропастями и вкус, который невозможно забыть.

Выезд из отеля в 08:30 — впереди насыщенный маршрут и десятки вау-моментов.

Летопись Грузии — каменная душа страны

Начинаем с места, которое редко попадает в стандартные маршруты, но поражает с первого взгляда. Монументальный ансамбль Зураба Церетели — Летопись Грузии: гигантские колонны с барельефами царей, святых и героев, история страны, высеченная в камне. Здесь чувствуешь масштаб, глубину и характер Грузии. Бонус — захватывающий вид на Тбилисское море.

Мцхета — духовное сердце страны

Город, с которого началась история христианской Грузии. Объект наследия Юнеско, наполненный тишиной, силой и смыслом.

По возможности мы посетим собор Светицховели (если нет службы) — один из главных соборов страны. Место, куда возвращаются не за галочкой, а за ощущением. И да — фотографии здесь получаются такими, что не требуют фильтров.

Монастырь Джвари — там, где сходятся реки и эпохи

Крестовая гора, место силы и один из самых узнаваемых видов Грузии: слияние Арагви и Куры, ветер, простор и абсолютная тишина. Момент, который хочется прожить молча.

Жинвальское водохранилище

Бирюзовая вода, горы и отражения, от которых сложно оторваться. Одно из самых фотогеничных мест страны — и одно из самых любимых.

Крепость Ананури

Древняя цитадель на берегу воды. Каменные стены, старинная церковь и история князей Арагви. Кажется, будто попал в легенду — только она настоящая.

Обед на родине хинкали

Остановка в семейном ресторане прямо у шумной реки Арагви. Именно здесь родились хинкали — и вы попробуете их такими, какими они должны быть: сочные, ароматные, с идеальным тестом. Вам покажут, как есть их правильно — и назад пути уже не будет.

Арка Дружбы народов

Одна из самых знаковых панорам Грузии. Горы, мозаика, простор и ощущение свободы. Фото отсюда — обязательны.

Храм Гергети — символ Кавказа

Высота 2170 метров, величественный Казбек и храм, парящий над долиной. Подъём — маленькое приключение. Наверху — тишина, масштаб и эмоции, которые не нуждаются в словах.

Закат и кофе с видом на Казбек (май — сентябрь, при достаточном световом дне)

Финальный аккорд — Rooms Hotel. Кофе, десерт и одна из самых красивых панорам в Грузии. Момент, когда хочется просто сидеть, смотреть и запоминать.

Завершение тура

Тур заканчивается в Степанцминде (Казбеги).

— Для тех, кто продолжает путь во Владикавказ — до границы всего 15 км. Ориентировочное прибытие: 20:0021:00 (зависит от трафика и прохождения границы).

— Для тех, кто возвращается в Тбилиси — едем вместе с гидом. Ориентировочное прибытие: к 22:30. Рекомендуем планировать вылет после 00:00 или на следующий день — в воскресенье возможны серьёзные пробки на въезде в город.

Пусть этот день станет той самой финальной точкой, после которой Грузия перестаёт быть страной на карте и становится частью вас.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Такси из аэропорта в день прибытия
  • Трансфер в аэропорт или в центр Тбилиси в день завершения тура
  • Все переезды по маршруту - удобный транспорт, чтобы вы наслаждались видами, а не дорогой
  • Подъем к храму Гергети
  • Проживание 3 ночи в уютном семейном отеле (2/3-х местное размещение). Номера категории Double / Twin / Triple - чисто, комфортно и по-домашнему
  • Завтраки (шведский стол) со 2-го дня тура - вкусно и сытно, как любят в Грузии
  • Экскурсионная программа с профессиональным местным гидом, который покажет не только достопримечательности, но и те самые секретные места, где бывают только свои
  • Входные билеты и эко-сборы на все локации по маршруту
  • Дегустации лучших грузинских вин, кахетинского хлеба, горных сыров и ароматной чурчхелы - вкус Грузии в каждом мгновении
  • Туристическое сопровождение - мы всегда рядом, чтобы ваше путешествие проходило легко и с улыбкой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Тбилиси - вы сами выбираете удобные даты и авиакомпанию
  • Питание, кроме завтраков. Организованные обеды в экскурсионные дни - по желанию. Вы можете присоединиться к общей трапезе (средняя стоимость - 750-1500 руб. на человека в зависимости от ресторана и выбранных блюд) или взять перекус с собой
  • Одноместное размещение для соло-путешественников - доплата +9000 руб. к общей стоимости тура
  • Личные расходы - сувениры, дополнительные дегустации, вино, кофе и прочие радости путешествия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Привет! Я Аня — человек, который превращает обычные поездки в настоящие истории. С 2015 года я живу туризмом: начинала в родном Питере, показывая его атмосферу гостям со всего мира. А в
читать дальше

2022 решилась на своё — запустила первый авторский тур. С тех пор не могу остановиться! Придумываю маршруты, шлифую детали, делаю так, чтобы каждое путешествие цепляло за душу. Сейчас я живу в солнечном, колоритном Тбилиси (влюблена в него по уши!), свободно говорю на русском и английском, потихоньку осваиваю грузинский и армянский. Что я делаю? Создаю туры, в которых хочется остаться подольше. Это не просто «галопом по Европам» — это приключения с душой: уютные компании, продуманные до мелочей маршруты, местная кухня, секретные локации и вайб, который не передать на фото. У меня классная команда — ребята, которые так же, как и я, влюблены в путешествия. Вместе мы организуем туры, где всё — на уровне: от жилья до еды. Но главное — атмосфера. Та, которую не купишь и не подделаешь. Если ты ищешь не просто отпуск, а настоящее переживание — ты по адресу. Присоединяйся к моим турам и давай вместе откроем мир с новой стороны. Обещаю: будет красиво, вкусно, безопасно и по-настоящему!

