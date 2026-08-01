Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Сванетии, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3.5 часа 12 отзывов Индивидуальная Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию Познакомиться с самобытной культурой, посетить старинные сооружения и погулять по окрестностям Начало: В центре посёлка Местия от €45 за человека На машине Джиппинг 6.5 часов Индивидуальная до 7 чел. На внедорожнике к озёрам Корулди и умопомрачительным панорамам Сванетии Подняться из Местии на высоту 2700 м, попробовать нарзан из источника и сделать привал в горах Начало: У места вашего проживания от €135 за всё до 7 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Ушгули и ледник Шхара: история Вольной Сванетии Из Местии - к сванским башням и монастырю Ламария + треккинг по долине реки Ингури к леднику Шхара Начало: По договорённости от €180 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сванетии

Ответы на вопросы от путешественников по Сванетии в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сванетии Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию; На внедорожнике к озёрам Корулди и умопомрачительным панорамам Сванетии; Ушгули и ледник Шхара: история Вольной Сванетии. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Сванетии в августе 2026 Сейчас в Сванетии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Сванетии? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026