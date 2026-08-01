Индивидуальная
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Познакомиться с самобытной культурой, посетить старинные сооружения и погулять по окрестностям
Начало: В центре посёлка Местия
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от €45 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На внедорожнике к озёрам Корулди и умопомрачительным панорамам Сванетии
Подняться из Местии на высоту 2700 м, попробовать нарзан из источника и сделать привал в горах
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €135 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ушгули и ледник Шхара: история Вольной Сванетии
Из Местии - к сванским башням и монастырю Ламария + треккинг по долине реки Ингури к леднику Шхара
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от €180 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сванетии в категории «Индивидуальные»
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