Вау! Море и горы! Батуми и Сванетия: 8 дней и 7 экскурсий
Если будете лететь самолётом в Батуми
«Сочетание пляжного отдыха, экскурсий в окрестностях Батуми и отдыха в горах, делает этот тур максимально наполненным впечатлениями»
12 сен в 10:00
29 авг в 10:00
от 94 500 ₽ за человека
Четыре дня в горах Сванетии: сердце Кавказа
Грузины говорят: кто не был в Сванетии
«И не просто так - это самые красивые горы на Кавказе, ведь не зря их называют Сердцем Кавказа»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
-
14%
Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещеры
Грузия - это не только Тбилиси и Батуми
«С него мы полюбуемся на природу и горы Сванетии с очень выгодных ракурсов»
30 мая в 10:00
13 июн в 10:00
от 77 830 ₽
90 500 ₽ за человека
Вся Сванетия (Грузия) за 8 дней - топ-треки с комфортом
Трекинг без рюкзака. Мощные горы и неповторимый колорит. Комфортные номера. Вкусные завтраки и ужины
«Вблизи увидим огромные ледники, водопады и мощные горы вокруг, посетим старинные сванские дома и музеи сванского быта, сможем подняться в сванскую башню и спуститься в знаменитую Пещеру Прометея»
15 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 77 176 ₽ за человека
Тур в горах Грузии: Ушба, Лайла, ледник Чалаади
Сванетия - это величественные горы, альпийские луга
«Сванетия - это величественные горы, альпийский луга, озера и водопады, старые руины и сванские башни - которые таят множество тайн и историй»
1 мая в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
