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Описание тура

Грузины говорят, кто не был в Сванетии, не был в Грузии!

И не просто так - это самые красивые горы на Кавказе, ведь не зря их называют Сердцем Кавказа!

Белые пики гор Большого Кавказского хребта, ярко-зеленые долины, сползающие вниз ледники, полноводные водопады, изумрудные озера. Не передать словами, как тут красиво.

За 6 дней мы увидим:

Мартвильский каньон и каньон Балда

водопады Кугха и Абгес

крепость Нокалакеви и дворец Дадиани

ледники Чалаади и Шхара

озера Корульди и водопады Шдугра

вольный город Местиа и высокогорную общину Ушгули

скальные столпы Саирме и гору девяти крестов

самые красочные смотровые Сванетии и Рачи

а еще искупаемся в бассейне над пропастью Лаилаши и в серных ваннах Бетлеми

В этом туре можно присоединиться к группе со второго дня, а также закончить тур на один день раньше (если вам нужна ссылка на короткую программу - напишите мне в чате).

Группу сопровождает русскоязычный гид, что в этом регионе, поверьте, крайняя редкость!