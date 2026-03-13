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Тбилиси - Рача

Д1 Рача

Рача один из древнейших регионов Грузии, который богат культурными памятниками и природным многообразием.

Наше путешествие начнется из Тбилиси. Надо сказать, что сама дорога в Рачу уже поразит своей красотой. По приезду мы заселимся в комфортный глэмпинг в каньоне Крихи.

Рача славится своей контрастной местностью, в нашем путешествии мы посетим самые необычные ее уголки.

Первым делом отправимся на водопад и ущелье Тхмори, особенно популярные в жаркие дни. Затем поедем на крупнейшее водохранилище Шаори.

После посетим гору Девяти крестов, подъем куда весьма экстремальный, но все же безопасный, и определенно стоит того, так как с горы открывается очень красивый вид.

Вечером вас ожидает традиционный грузинский ужин и дегустация уникальных вин из Края Рача-Лечхуми, таких как Хванчкара, Рачули Тетра, Александроули.