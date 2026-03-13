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Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)

Данный тур рассчитан на 5 дней, в программу которого входит:
Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Данный тур рассчитан на 5 дней, куда входит:

- личный водитель гид 24/7

- современный кроссовер

- проживание в глэмпинге в Раче и в семейной гостинице в Сванети

- Питание в самых вкусных и колоритных местах, либо лично готовим для вас на природе

- Дегустация премиального и био вина

Посещение мест: Рача/Лечхуми/Сванети

Тип тура: автотур,
небольшие пешие маршруты

  • Рача — это тишина, простор и настоящая Грузия без туристов.
  • Дорога, горы, озеро Шаори, водопады и вечер с рачинским вином — день, после которого хочется остановить время.
  • Лечхуми — скрытая жемчужина Грузии: дикие горы, древние сёла, редкие вина и ощущение, что вы открываете место, о котором почти никто не знает.
  • Сванети — это мощь гор, средневековые башни, ледники и ощущение, что вы находитесь в другом мире. Это одно из самых впечатляющих мест на Кавказе
  • Это путешествие — не просто тур, а экспедиция по самой красивой и настоящей Грузии: Рача, Лечхуми и Сванети — три совершенно разных мира, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси - Рача

Д1 Рача

Рача один из древнейших регионов Грузии, который богат культурными памятниками и природным многообразием.

Наше путешествие начнется из Тбилиси. Надо сказать, что сама дорога в Рачу уже поразит своей красотой. По приезду мы заселимся в комфортный глэмпинг в каньоне Крихи.

Рача славится своей контрастной местностью, в нашем путешествии мы посетим самые необычные ее уголки.

Первым делом отправимся на водопад и ущелье Тхмори, особенно популярные в жаркие дни. Затем поедем на крупнейшее водохранилище Шаори.

После посетим гору Девяти крестов, подъем куда весьма экстремальный, но все же безопасный, и определенно стоит того, так как с горы открывается очень красивый вид.
Вечером вас ожидает традиционный грузинский ужин и дегустация уникальных вин из Края Рача-Лечхуми, таких как Хванчкара, Рачули Тетра, Александроули.

2 день

Шови, Утсера-Лайлаши

Д2 Рача - Лечхуми

На второй день мы поездим по 4м историческим и уникально красивым селам Мравалдзали, Шови и Утсера, Лаилаши.
В их окрестностях мы посетим церковь им. Святого Георгия, которая восходит к Xi веку!
А также насладимся разноцветной природой этих мест горы, цветущие луга, леса, озера, горные реки. Настолько живописные пейзажи еще надо поискать.

Во второй половине дня мы отправимся в деревню Лаилаши в крае Лечхуми. Это довольно забытое и тихое место высокого в горах. Дорога туда непростая, но зато с вершины открываются потрясающие виды на долину реки Ланджанури и Ланджанурское водохранилище.

В советское время в Лиалаши построили своего рода бассейн, который открыт и сейчас для купания и проведения фотосессий. Кадры там получаются невероятные.

В конце дня мы возвращаемся в глэмпинг в Рачу на традиционный ужин из блюд, знаменитых в этом крае, и на дегустацию вина.

3 день

Рача-Местиа

Д3 Сванети

После завтрака в Раче выдвигаемся в Сванети. Этот край отличается от остальных своей индивидуальностью. Вершины, отвесные скалы, крепость-башни, которые стали символами свободы и крепкой души.

Дорога Рача-Сванети проходит через край Имерети / Самегрело.
По дороге остановимся у Енгургесь - самом большом водохранилище в Грузии, недалеко от Местиа.

В Сванети заселимся в гостиницу с очень красивым видом.

Далее вас ждет обзорный тур по Местиа, Качели Хешкили, легендарным сванским башням, включая башню Любви.

Вечером дегустация и традиционый ужин.

4 день

Ушгули

Д4 Сванети

После завтрака собираемся на джип-тур по Ушгули это община Верхней Сванети. Дорога будет очень живописной, так что будем останавливаться по пути и все рассматривать: башни царицы Тамары, Спасскую церковь и храм Св. Варвары, Чазашский замок, Монастырь Ламария.
Одна из деревень общины Ушгули в Чазаши является объектом Всемирного наследия Юнеско. А монастырь Ламария является одним из важнейших и высоко культурно-исторических памятников Сванети.

Вечером вас ждет ужин высоко в горах Ушгули

5 день

Возврашаемся в Тбилиси

Д5

Завтрак

Возврашаемся в Тбилиси

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Гостинице 3 или в Коттеджах
  • Сопровождение Гида
  • Услуга Консерьжа 24/7
  • Джип тур в Ушгули
  • Завтрак и Традиционный Ужин
  • Все Экскурсии
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Перелет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Iva
Iva — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Ива. Грузия - моя родина, которую я знаю от и до, и с которой я буду рад вас познакомить. Через меня прошло уже много туристов, и все мои туры
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- исключительно авторские! Мне важно провести вас по самым неизведанным уголкам страны, где вы сможете узнать настоящую Грузию изнутри, а не просто повозить вас по ключевым местам из путеводителя Для меня на первом месте стоит комфорт моих туристов, и я знаю, как грамотно использовать дни отдыха, чтобы вы посетили как можно больше локаций, при этом не устали и остались довольны. Поэтому в моих турах предусмотрен отдых на природе и максимально редкие места, чтобы вы могли уединиться от городского шума, почувствовали близость с невероятной красоты природой этих территорий и при этом узнали много нового об истории, культуре и традициях этой страны. С предвкушением буду ждать наших совместных путешествий!

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