Описание тура
Данный тур рассчитан на 5 дней, куда входит:
- личный водитель гид 24/7
- современный кроссовер
- проживание в глэмпинге в Раче и в семейной гостинице в Сванети
- Питание в самых вкусных и колоритных местах, либо лично готовим для вас на природе
- Дегустация премиального и био вина
Посещение мест: Рача/Лечхуми/Сванети
Тип тура: автотур,
небольшие пешие маршруты
- Рача — это тишина, простор и настоящая Грузия без туристов.
- Дорога, горы, озеро Шаори, водопады и вечер с рачинским вином — день, после которого хочется остановить время.
- Лечхуми — скрытая жемчужина Грузии: дикие горы, древние сёла, редкие вина и ощущение, что вы открываете место, о котором почти никто не знает.
- Сванети — это мощь гор, средневековые башни, ледники и ощущение, что вы находитесь в другом мире. Это одно из самых впечатляющих мест на Кавказе
- Это путешествие — не просто тур, а экспедиция по самой красивой и настоящей Грузии: Рача, Лечхуми и Сванети — три совершенно разных мира, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Программа тура по дням
Тбилиси - Рача
Д1 Рача
Рача один из древнейших регионов Грузии, который богат культурными памятниками и природным многообразием.
Наше путешествие начнется из Тбилиси. Надо сказать, что сама дорога в Рачу уже поразит своей красотой. По приезду мы заселимся в комфортный глэмпинг в каньоне Крихи.
Рача славится своей контрастной местностью, в нашем путешествии мы посетим самые необычные ее уголки.
Первым делом отправимся на водопад и ущелье Тхмори, особенно популярные в жаркие дни. Затем поедем на крупнейшее водохранилище Шаори.
После посетим гору Девяти крестов, подъем куда весьма экстремальный, но все же безопасный, и определенно стоит того, так как с горы открывается очень красивый вид.
Вечером вас ожидает традиционный грузинский ужин и дегустация уникальных вин из Края Рача-Лечхуми, таких как Хванчкара, Рачули Тетра, Александроули.
Шови, Утсера-Лайлаши
Д2 Рача - Лечхуми
На второй день мы поездим по 4м историческим и уникально красивым селам Мравалдзали, Шови и Утсера, Лаилаши.
В их окрестностях мы посетим церковь им. Святого Георгия, которая восходит к Xi веку!
А также насладимся разноцветной природой этих мест горы, цветущие луга, леса, озера, горные реки. Настолько живописные пейзажи еще надо поискать.
Во второй половине дня мы отправимся в деревню Лаилаши в крае Лечхуми. Это довольно забытое и тихое место высокого в горах. Дорога туда непростая, но зато с вершины открываются потрясающие виды на долину реки Ланджанури и Ланджанурское водохранилище.
В советское время в Лиалаши построили своего рода бассейн, который открыт и сейчас для купания и проведения фотосессий. Кадры там получаются невероятные.
В конце дня мы возвращаемся в глэмпинг в Рачу на традиционный ужин из блюд, знаменитых в этом крае, и на дегустацию вина.
Рача-Местиа
Д3 Сванети
После завтрака в Раче выдвигаемся в Сванети. Этот край отличается от остальных своей индивидуальностью. Вершины, отвесные скалы, крепость-башни, которые стали символами свободы и крепкой души.
Дорога Рача-Сванети проходит через край Имерети / Самегрело.
По дороге остановимся у Енгургесь - самом большом водохранилище в Грузии, недалеко от Местиа.
В Сванети заселимся в гостиницу с очень красивым видом.
Далее вас ждет обзорный тур по Местиа, Качели Хешкили, легендарным сванским башням, включая башню Любви.
Вечером дегустация и традиционый ужин.
Ушгули
Д4 Сванети
После завтрака собираемся на джип-тур по Ушгули это община Верхней Сванети. Дорога будет очень живописной, так что будем останавливаться по пути и все рассматривать: башни царицы Тамары, Спасскую церковь и храм Св. Варвары, Чазашский замок, Монастырь Ламария.
Одна из деревень общины Ушгули в Чазаши является объектом Всемирного наследия Юнеско. А монастырь Ламария является одним из важнейших и высоко культурно-исторических памятников Сванети.
Вечером вас ждет ужин высоко в горах Ушгули
Возврашаемся в Тбилиси
Д5
Завтрак
Возврашаемся в Тбилиси
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Гостинице 3 или в Коттеджах
- Сопровождение Гида
- Услуга Консерьжа 24/7
- Джип тур в Ушгули
- Завтрак и Традиционный Ужин
- Все Экскурсии
- Трансфер
Что не входит в цену
- Перелет