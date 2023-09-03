8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми

Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся в винно-горное путешествие по самым знаковым достопримечательностям страны. Влюбимся в столицу, увидим первую христианскую церковь в Мцхете и «крепость господина» в Телави. Побываем на одной из лучших виноделен VIP-уровня и попробуем «Боржоми» из источника.

В Ахалцихе нас ждут на домашний грузинский ужин, а в Кахетии — на обед-застолье с традиционными блюдами.

Заедем в Кутаиси посмотреть на главный собор объединённого Грузинского царства и отдохнём на пляже в Батуми. Специально запланирован свободный день, чтобы вы смогли выбрать занятие на свой вкус. Например, возможно отправиться на шопинг в Турцию.
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Ближайшие даты:
3
сен
17
сен
1
окт
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что экскурсия по вечернему Батуми возможна только при благоприятных погодных условиях.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Организуем трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ТбилисиТбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала. Окажемся на застолье, которое порадует нас домашним вином и грузинскими явствами (оплата на месте).

Продегустировав напиток богов, отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина. Увидим, как его наливают в цистерны, попробуем несколько сортов.

Ближе к вечеру остановимся в Сигнахи. Здесь прогуляемся до старинной крепости и знаменитого ЗАГСа. Затем вернёмся в Тбилиси. Общая длительность экскурсии — 10 часов.

Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделиеКахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
4 день

Боржоми и Ахалцихе

Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг. Мы прогуляемся в парке, полюбуемся обильной растительностью на холмах, рассмотрим архитектуру и узнаем чуть больше об истории «Боржоми».

Во второй половине дня окажемся в Ахалцихе, где остановимся на ночь. Посетим средневековую крепость Рабат и попробуем на ужин блюда домашней грузинской кухни. Общая длительность экскурсии — 7-8 часов.

Боржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и АхалцихеБоржоми и Ахалцихе
5 день

Кутаиси и Батуми

Сегодня наш путь лежит в Аджарию в Батуми через Кутаиси. Посетим храм Баграта, который является главным собором объединённого Грузинского царства, и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Запланирована остановка на обед в кафе.

Вечером приедем в Батуми, заселимся в отель. Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и БатумиКутаиси и Батуми
6 день

Экскурсия по Батуми с дегустацией вин

Сегодня в первую половину дня вы сможете выбрать занятие по душе. В 16:00-17:00 мы вместе отправимся в один из лучших ресторанов города, где попробуем блюда национальной кухни и местное вино (оплата на месте).

Вечером прогуляемся по Батуми, увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

Экскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией винЭкскурсия по Батуми с дегустацией вин
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми к вашему рейсу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Завершение: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Гастрономические
Мцхета
Кутаиси
Кахетия
Популярные места
Боржоми
Многодневные туры
Соборы и храмы
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Тбилиси

Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Владикавказ, 05:30
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
37 000 за человека
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
4420037 570 за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
2 сен
470 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ