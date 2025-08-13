Мои заказы

От гордых вершин до солнечного побережья: индивидуальное путешествие по Грузии

Полюбоваться Казбеком, посетить живописные каньоны и отдохнуть в Батуми
От древних монастырей и пещерных городов до величественных гор и ласкового Чёрного моря — в этом путешествии успеем увидеть лучшие локации.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Тбилиси, увидите культовые храмы Мцхеты,
читать дальше

подниметесь к Гергетской церкви у подножия Казбека, пройдёте по подвесному мосту над каньоном Окаце и отправитесь в путешествие по лазурным водам Мартвильского ущелья. В Батуми окунётесь в атмосферу Аджарии и исследуете достопримечательности города.

5
1 отзыв
От гордых вершин до солнечного побережья: индивидуальное путешествие по Грузии
От гордых вершин до солнечного побережья: индивидуальное путешествие по Грузии
От гордых вершин до солнечного побережья: индивидуальное путешествие по Грузии
Ближайшие даты:
30
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой взять удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси и древняя Мцхета

Наше путешествие начинается с прогулки по Старому городу Тбилиси, где на каждой улочке чувствуется дух многовековой истории. Узкие мощёные переулки, резные деревянные балконы и каменные строения создают атмосферу традиционного восточного колорита.

Поднимемся к крепости Нарикала — одной из главных исторических достопримечательностей города. С её стен открывается потрясающая панорама Тбилиси, раскинувшегося вдоль реки Куры. Затем пройдёмся по Мосту Мира — современному пешеходному мосту из стекла и стали, который гармонично вписывается в городской ландшафт. Заглянем и в знаменитый квартал серных бань, где тёплые минеральные источники веками использовались для отдыха и оздоровления.

Во второй половине дня отправимся в Мцхету, древнюю столицу и духовный центр Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, который расположен на вершине холма. Отсюда открывается великолепный вид на место слияния двух рек — Куры и Арагви. Затем посетим Светицховели — один из важнейших храмов Грузии, известный своими реликвиями и значимостью для православного мира.

Вечером возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время для отдыха или ужина в традиционном ресторане.

Тбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя МцхетаТбилиси и древняя Мцхета
2 день

Гора Казбек и Военно-Грузинская дорога

Сегодня нас ждёт живописное путешествие по Военно-Грузинской дороге — одному из самых красивых маршрутов Кавказа.

Первая остановка — Жинвальское водохранилище, знаменитое своими бирюзовыми водами и живописными пейзажами. Затем направимся к крепости Ананури, возвышающейся над рекой Арагви. Эта средневековая крепость с древними башнями и храмами служила стратегическим укреплением и хранит множество историй.

Проехав через горный курорт Гудаури, сделаем паузу на смотровой площадке Арки Дружбы народов. Оттуда открываются захватывающие виды на Кавказские горы.

Финальная точка сегодняшнего маршрута — Казбеги (Степанцминда). Здесь мы поднимемся к Гергетской церкви, расположенной на высоте 2170 метров у подножия горы Казбек. Этот пейзаж считается визитной карточкой Грузии и одним из самых знаковых мест страны.

Ночь в Степанцминде.

Гора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорогаГора Казбек и Военно-Грузинская дорога
3 день

Уплисцихе и Боржоми

Оставляем за спиной горные пейзажи и отправляемся в регион Картли, чтобы увидеть Уплисцихе — уникальный пещерный город, который возник ещё в 1 тысячелетии до н. э. Здесь сохранились древние туннели, залы, храмы и винные погреба, рассказывающие о жизни одного из важнейших центров античной Грузии.

Следующая остановка — Гори, родной город Сталина. По желанию можно посетить музей Иосифа Сталина, где представлены экспонаты, связанные с его жизнью и деятельностью.

После исторических экскурсий направляемся в Боржоми — курорт, известный своими минеральными источниками. Прогуляемся по Боржомскому парку, попробуем целебную воду прямо из родника и насладимся свежим горным воздухом.

Ночь в Боржоми.

Уплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и Боржоми
4 день

Каньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь Гелати

Сегодняшний день посвящён природным чудесам Имеретии. Начнём с посещения Окаце каньона, где прогуляемся по подвесному мосту длиной 780 метров. Он тянется вдоль отвесных скал на высоте более 100 метров, предлагая завораживающие виды на ущелье и окрестности.

Далее направимся в Мартвильский каньон — место, где можно совершить лодочную прогулку по лазурной воде среди высоких скал и буйной растительности. Это одно из самых живописных мест Грузии.

Закончим день посещением монастыря Гелати, построенного царём Давидом IV Строителем. Этот объект ЮНЕСКО известен своими фресками.

Ночь в Мартвили.

Каньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь ГелатиКаньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь ГелатиКаньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь ГелатиКаньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь ГелатиКаньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь ГелатиКаньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь Гелати
5 день

Батуми: море, природа и архитектура

Путешествие продолжается на побережье Чёрного моря. Утром посетим Ботанический сад Батуми, раскинувшийся на склоне у моря. В его коллекции представлены тысячи редких растений со всего мира, а прогулка по тенистым аллеям с видами на море станет приятным началом дня.

После этого отправимся на экскурсию по Старому городу. Здесь вас ждут уютные дворики, узкие улочки и оригинальная архитектура с элементами европейского и восточного стиля. Посетим площадь Пьяцца, оформленную в венецианском духе, увидим Часовую башню и Маяк Батуми.

Вечером у вас будет свободное время: можно прогуляться по набережной, посетить кафе с морепродуктами или просто насладиться морским бризом.

Ночь в Батуми.

Батуми: море, природа и архитектураБатуми: море, природа и архитектураБатуми: море, природа и архитектура
6 день

Водопады Махунцети, Мост царицы Тамары

Финальный день проведём в Аджарии. С утра отправимся за город, чтобы увидеть водопады Махунцети – одно из самых живописных природных мест региона. Также посетим мост царицы Тамары, построенный несколько веков назад и сохранившийся до наших дней.

После экскурсии — свободное время: можно понежиться на пляже, арендовать SUP-доску или просто насладиться морем.

Вечером возможно возвращение в Тбилиси или вылет из Батуми. До новых встреч!

Водопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы ТамарыВодопады Махунцети, Мост царицы Тамары

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завершение: Батуми, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1784 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
читать дальше

вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни. Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления. У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи. Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт. Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
13 авг 2025
Путешествие было просто сказочное: мы увидели разностороннюю Грузию с её богатой природой, историей и культурой. Давид очень профессионально и в то же время по-дружески рассказывал и показывал нам свою страну.
читать дальше

Наше представление о мире стало ещё богаче: теперь в нем частичка грузинской культуры. Давид, большое спасибо за Ваше гостеприимство и заботу о нас, мы обязательно приедем в новое путешествие с Вами и привезём своих друзей. До новых встреч, Ольга, Евгений, Агния, Ульяна

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
На машине
8 дней
-
10%
7 отзывов
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$720$799 за человека
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
На машине
8 дней
9 отзывов
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$955 за человека
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
На машине
7 дней
-
20%
10 отзывов
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, точное место и время по до...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
59 200 ₽74 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси