Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам Тбилиси, увидите культовые храмы Мцхеты,
Описание тура
Организационные детали
С собой взять удобную обувь.
Программа тура по дням
Тбилиси и древняя Мцхета
Наше путешествие начинается с прогулки по Старому городу Тбилиси, где на каждой улочке чувствуется дух многовековой истории. Узкие мощёные переулки, резные деревянные балконы и каменные строения создают атмосферу традиционного восточного колорита.
Поднимемся к крепости Нарикала — одной из главных исторических достопримечательностей города. С её стен открывается потрясающая панорама Тбилиси, раскинувшегося вдоль реки Куры. Затем пройдёмся по Мосту Мира — современному пешеходному мосту из стекла и стали, который гармонично вписывается в городской ландшафт. Заглянем и в знаменитый квартал серных бань, где тёплые минеральные источники веками использовались для отдыха и оздоровления.
Во второй половине дня отправимся в Мцхету, древнюю столицу и духовный центр Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, который расположен на вершине холма. Отсюда открывается великолепный вид на место слияния двух рек — Куры и Арагви. Затем посетим Светицховели — один из важнейших храмов Грузии, известный своими реликвиями и значимостью для православного мира.
Вечером возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время для отдыха или ужина в традиционном ресторане.
Гора Казбек и Военно-Грузинская дорога
Сегодня нас ждёт живописное путешествие по Военно-Грузинской дороге — одному из самых красивых маршрутов Кавказа.
Первая остановка — Жинвальское водохранилище, знаменитое своими бирюзовыми водами и живописными пейзажами. Затем направимся к крепости Ананури, возвышающейся над рекой Арагви. Эта средневековая крепость с древними башнями и храмами служила стратегическим укреплением и хранит множество историй.
Проехав через горный курорт Гудаури, сделаем паузу на смотровой площадке Арки Дружбы народов. Оттуда открываются захватывающие виды на Кавказские горы.
Финальная точка сегодняшнего маршрута — Казбеги (Степанцминда). Здесь мы поднимемся к Гергетской церкви, расположенной на высоте 2170 метров у подножия горы Казбек. Этот пейзаж считается визитной карточкой Грузии и одним из самых знаковых мест страны.
Ночь в Степанцминде.
Уплисцихе и Боржоми
Оставляем за спиной горные пейзажи и отправляемся в регион Картли, чтобы увидеть Уплисцихе — уникальный пещерный город, который возник ещё в 1 тысячелетии до н. э. Здесь сохранились древние туннели, залы, храмы и винные погреба, рассказывающие о жизни одного из важнейших центров античной Грузии.
Следующая остановка — Гори, родной город Сталина. По желанию можно посетить музей Иосифа Сталина, где представлены экспонаты, связанные с его жизнью и деятельностью.
После исторических экскурсий направляемся в Боржоми — курорт, известный своими минеральными источниками. Прогуляемся по Боржомскому парку, попробуем целебную воду прямо из родника и насладимся свежим горным воздухом.
Ночь в Боржоми.
Каньоны Мартвили и Окаце, древний монастырь Гелати
Сегодняшний день посвящён природным чудесам Имеретии. Начнём с посещения Окаце каньона, где прогуляемся по подвесному мосту длиной 780 метров. Он тянется вдоль отвесных скал на высоте более 100 метров, предлагая завораживающие виды на ущелье и окрестности.
Далее направимся в Мартвильский каньон — место, где можно совершить лодочную прогулку по лазурной воде среди высоких скал и буйной растительности. Это одно из самых живописных мест Грузии.
Закончим день посещением монастыря Гелати, построенного царём Давидом IV Строителем. Этот объект ЮНЕСКО известен своими фресками.
Ночь в Мартвили.
Батуми: море, природа и архитектура
Путешествие продолжается на побережье Чёрного моря. Утром посетим Ботанический сад Батуми, раскинувшийся на склоне у моря. В его коллекции представлены тысячи редких растений со всего мира, а прогулка по тенистым аллеям с видами на море станет приятным началом дня.
После этого отправимся на экскурсию по Старому городу. Здесь вас ждут уютные дворики, узкие улочки и оригинальная архитектура с элементами европейского и восточного стиля. Посетим площадь Пьяцца, оформленную в венецианском духе, увидим Часовую башню и Маяк Батуми.
Вечером у вас будет свободное время: можно прогуляться по набережной, посетить кафе с морепродуктами или просто насладиться морским бризом.
Ночь в Батуми.
Водопады Махунцети, Мост царицы Тамары
Финальный день проведём в Аджарии. С утра отправимся за город, чтобы увидеть водопады Махунцети – одно из самых живописных природных мест региона. Также посетим мост царицы Тамары, построенный несколько веков назад и сохранившийся до наших дней.
После экскурсии — свободное время: можно понежиться на пляже, арендовать SUP-доску или просто насладиться морем.
Вечером возможно возвращение в Тбилиси или вылет из Батуми. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида и водителя
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты