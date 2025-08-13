Наше путешествие начинается с прогулки по Старому городу Тбилиси, где на каждой улочке чувствуется дух многовековой истории. Узкие мощёные переулки, резные деревянные балконы и каменные строения создают атмосферу традиционного восточного колорита.

Поднимемся к крепости Нарикала — одной из главных исторических достопримечательностей города. С её стен открывается потрясающая панорама Тбилиси, раскинувшегося вдоль реки Куры. Затем пройдёмся по Мосту Мира — современному пешеходному мосту из стекла и стали, который гармонично вписывается в городской ландшафт. Заглянем и в знаменитый квартал серных бань, где тёплые минеральные источники веками использовались для отдыха и оздоровления.

Во второй половине дня отправимся в Мцхету, древнюю столицу и духовный центр Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, который расположен на вершине холма. Отсюда открывается великолепный вид на место слияния двух рек — Куры и Арагви. Затем посетим Светицховели — один из важнейших храмов Грузии, известный своими реликвиями и значимостью для православного мира.

Вечером возвращаемся в Тбилиси, где у вас будет свободное время для отдыха или ужина в традиционном ресторане.