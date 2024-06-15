Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси и прогуляетесь по атмосферным старинным улочкам столицы, посетите город любви Сигнахи и увидите удивительный ансамбль древнего и современного
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отелях 3*: Light House Old City, Black, Sea Star Hotel, Akhaltsikhe City Hotel, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях, в том числе и в отелях 4*. Можно выбрать 1-, 2-, 3-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки в отелях.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе и перевезти в Тбилиси в 14:00.
Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
В 9:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.
Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.
Пообедаем (за доплату) и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.
По желанию и за доплату в 19:00 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.
За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.
Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
В 8:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.
Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.
Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.
За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.
Переезд в Батуми
В 11:00 отправимся в Батуми. Дорога займёт около 7 часов, проедем 365 км. По приезде разместимся в отеле Батуми или Кобулети.
Пляжный отдых
Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.
Пляжный отдых
Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.
Пляжный отдых
Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.
Прогулка по Батуми
Первую половину дня снова посвятим отдыху на берегу моря, а в 16:00 начнём обзорную экскурсию по Батуми. Побываем на площади Европы и площади Пьяцца, полюбуемся греческой церковью Святого Николая и увидим фонтан Нептуна. Погуляем по бульвару мимо поющих фонтанов, осмотрим один из современных символов Батуми — скульптуру «Али и Нино», — посетим площадь Аргонавтов, порт и вновь вернёмся на бульвар, подсвеченный огнями.
Боржоми и крепость Рабат
В 8:30 отправимся в Боржоми, родину легендарной минеральной воды. За доплату поднимемся по канатной дороге и полюбуемся утопающим в зелени городом, обязательно попробуем целебную воду и поедем дальше. Посетим османскую крепость Рабат 9 века. Средневековую цитадель недавно реконструировали. Теперь здесь находится музей, винный магазин и даже отель.
Пообедаем (оплачивается отдельно) и заселимся в отель в Ахалцихе.
Пещерный город Вардзия и крепость Хертвиси
День начнём в 8:30 с посещения пещерного города Вардзия. Его история началась с монастыря, но вскоре поселение разраслось до восьмиэтажного города, высеченного в скалах. Люди создали из камня многочисленные туннели и лестницы, кельи, трапезные и даже библиотеку.
Затем осмотрим одну из древнейших на территории Грузии крепость Хертвиси, что живописно расположилась на высоком скалистом утёсе. Дальше будем любоваться природными богатствами региона и остановимся у озера Паравани. После чего посетим монастырь Святой Нины в Пока и пообедаем (за доплату).
К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у средневековой крепости Ананури и проедем горнолыжный курорт Гудаури, посетим село Казбеги. Вы увидите Жинвальское водохранилище и сделаете эффектные кадры у Арки Дружбы народов, преодолеете Крестовый перевал и рассмотрите Троицкую церковь в Гергети. К святыне мы поднимемся на джипах (включено в стоимость).
После обеда (за доплату) заедем в Дарьяльское ущелье. Затем доставим вас обратно в Тбилиси в 19:00 или во Владикавказ, где заселимся в отель.
За день проедем 320 км, продолжительность программы 10 часов.
Отъезд
Утром у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры, сладости и вино. Затем — групповой трансфер из отеля в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$905
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа в гостиницы в первый день тура
- Групповой трансфер из гостиниц в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Индивидуальные трансферы (по желанию)