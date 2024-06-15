В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми

Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Приглашаем в большое и насыщенное путешествие по Грузии.

Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси и прогуляетесь по атмосферным старинным улочкам столицы, посетите город любви Сигнахи и увидите удивительный ансамбль древнего и современного
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в Батуми, проедете по знаменитой Военно-Грузинской дороге и на джипах подниметесь к Троицкой церкви в Гергети.

Целых 3 дня мы отвели для неспешного отдыха на пляжах Батуми или Кобулети — никаких экскурсий, переездов и активностей, только вы и море.

В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отелях 3*: Light House Old City, Black, Sea Star Hotel, Akhaltsikhe City Hotel, 2-местное размещение. Возможно размещение в других отелях, в том числе и в отелях 4*. Можно выбрать 1-, 2-, 3-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки в отелях.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе и перевезти в Тбилиси в 14:00.

2 день

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси

В 9:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

Пообедаем (за доплату) и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 19:00 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.

Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по ТбилисиМцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
3 день

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали

В 8:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.

Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.

Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.

За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.

Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в ЦинадалиКахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
4 день

Переезд в Батуми

В 11:00 отправимся в Батуми. Дорога займёт около 7 часов, проедем 365 км. По приезде разместимся в отеле Батуми или Кобулети.

Переезд в БатумиПереезд в БатумиПереезд в БатумиПереезд в Батуми
5 день

Пляжный отдых

Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
6 день

Пляжный отдых

Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.

7 день

Пляжный отдых

Весь день вы сможете провести на пляжах Батуми или Кобулети: купаться, загорать и нежиться под жарким солнышком.

8 день

Прогулка по Батуми

Первую половину дня снова посвятим отдыху на берегу моря, а в 16:00 начнём обзорную экскурсию по Батуми. Побываем на площади Европы и площади Пьяцца, полюбуемся греческой церковью Святого Николая и увидим фонтан Нептуна. Погуляем по бульвару мимо поющих фонтанов, осмотрим один из современных символов Батуми — скульптуру «Али и Нино», — посетим площадь Аргонавтов, порт и вновь вернёмся на бульвар, подсвеченный огнями.

Прогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по БатумиПрогулка по Батуми
9 день

Боржоми и крепость Рабат

В 8:30 отправимся в Боржоми, родину легендарной минеральной воды. За доплату поднимемся по канатной дороге и полюбуемся утопающим в зелени городом, обязательно попробуем целебную воду и поедем дальше. Посетим османскую крепость Рабат 9 века. Средневековую цитадель недавно реконструировали. Теперь здесь находится музей, винный магазин и даже отель.

Пообедаем (оплачивается отдельно) и заселимся в отель в Ахалцихе.

Боржоми и крепость РабатБоржоми и крепость РабатБоржоми и крепость РабатБоржоми и крепость Рабат
10 день

Пещерный город Вардзия и крепость Хертвиси

День начнём в 8:30 с посещения пещерного города Вардзия. Его история началась с монастыря, но вскоре поселение разраслось до восьмиэтажного города, высеченного в скалах. Люди создали из камня многочисленные туннели и лестницы, кельи, трапезные и даже библиотеку.

Затем осмотрим одну из древнейших на территории Грузии крепость Хертвиси, что живописно расположилась на высоком скалистом утёсе. Дальше будем любоваться природными богатствами региона и остановимся у озера Паравани. После чего посетим монастырь Святой Нины в Пока и пообедаем (за доплату).

К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Пещерный город Вардзия и крепость ХертвисиПещерный город Вардзия и крепость ХертвисиПещерный город Вардзия и крепость ХертвисиПещерный город Вардзия и крепость Хертвиси
11 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги

В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у средневековой крепости Ананури и проедем горнолыжный курорт Гудаури, посетим село Казбеги. Вы увидите Жинвальское водохранилище и сделаете эффектные кадры у Арки Дружбы народов, преодолеете Крестовый перевал и рассмотрите Троицкую церковь в Гергети. К святыне мы поднимемся на джипах (включено в стоимость).

После обеда (за доплату) заедем в Дарьяльское ущелье. Затем доставим вас обратно в Тбилиси в 19:00 или во Владикавказ, где заселимся в отель.

За день проедем 320 км, продолжительность программы 10 часов.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и КазбегиПутешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
12 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры, сладости и вино. Затем — групповой трансфер из отеля в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа.

ОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$905
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа в гостиницы в первый день тура
  • Групповой трансфер из гостиниц в аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальные трансферы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе
Завершение: Аэропорт Тбилиси, Кутаиси или Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВардзияПопулярные местаСигнахиБоржомиВсе турыПрирода и пейзажиГорыПляжиПещеры

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