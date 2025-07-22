Мои заказы

Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми

Овладеть искусством грузинских танцев, заглянуть в Мартвильский каньон и полюбоваться горами
Грузия ждёт вас! Готовы к путешествию? Едем в страну древних храмов, живописных каньонов, тёплого моря и настоящего гостеприимства! Вы пройдётесь по узким улочкам Тбилиси, подниметесь к древним храмам Мцхеты, вдохнёте
свежий горный воздух в Аджарии и насладитесь морскими закатами в Батуми. Увидим каньоны с бирюзовой водой, пещеры, полные загадок, величественные крепости. Попробуем лучшие грузинские блюда, научимся национальным танцам и насладимся атмосферой Мцхеты.

Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек11
янв
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды в Мцхете и горах Аджарии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Добро пожаловать в столицу Грузии! По прилёте встретим вас и доставим в отель. После размещения —свободное время, чтобы немного отдохнуть или самостоятельно познакомиться с городом.

2 день

Очарование Тбилиси и древняя Мцхета

Начнём с обзорной экскурсии по Тбилиси, отправившись к храму Метехи, откуда открывается панорамный вид на Старый город. Затем посетим дворец царицы Дареджан, насладимся видами на Мтацминду и прогуляемся по парку Рике. Сядем на канатную дорогу и с высоты птичьего полёта полюбуемся великолепной панорамой города.

Далее нас ждёт прогулка по древней крепости Нарикала и встреча со знаменитой статуей Матери Грузии. Спустимся к ботаническому саду и посетим живописное Инжирное ущелье с водопадом. После этого направимся к знаменитым серным баням, связанным с именами Пушкина и Дюма, и загадаем желание на мосту Любви. Завершим прогулку на площади Вахтанга Горгасали, увидим Театр кукол Резо Габриадзе и сделаем фотографии на знаменитом мосту Мира.

Во второй половине дня отправимся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. Посетим величественный собор Светицховели, где, по преданию, покоится Хитон Господень. Поднимемся к храму Джвари, воспетому Лермонтовым в поэме «Мцыри», откуда откроется захватывающий вид на слияние рек Куры и Арагви.

Завершим день традиционным грузинским обедом в национальном ресторане, где попробуем лучшие блюда местной кухни под бокал ароматного вина.

Затем вернёмся в Тбилиси.

3 день

Переезд в Батуми, опциональные экскурсии

После завтрака освобождаем номера и отправляемся на ж/д вокзал. В 08:00 сядем в комфортабельный поезд до Батуми, куда мы прибудем около 13:20. Размещаемся в отеле и наслаждаемся свободным временем.

Для желающих — дополнительные экскурсии: романтическая прогулка на яхте, фототур в горах Аджарии, шопинг-тур в Турцию (Трабзон), морская прогулка, полёт на парашюте над морем, винный тур по Аджарии.

4 день

Каньон Мартвили и пещера Прометея

Сегодня отправимся в путешествие по живописным регионам Имерети и Самегрело (поездка по желанию и за доплату). Первая остановка — Мартвильский каньон, где мы проплывём на лодке по бирюзовой воде среди отвесных скал. Затем посетим разноцветную пещеру Прометея, где прогуляемся среди причудливых сталактитов и сталагмитов под классическую музыку.

После насыщенного дня вернёмся в Батуми и отдохнём в отеле.

5 день

Знакомство с Батуми

После завтрака у нас будет свободное время, чтобы насладиться морем и пляжем.

Во второй половине дня отправимся в один из лучших ресторанов города, где нас ждёт вкуснейший обед в тёплой грузинской атмосфере. Затем начнётся экскурсия по Батуми: мы прогуляемся по Старому городу, пройдёмся по площадям Европы и Пьяцца, заглянем в турецкий квартал и увидим мечеть Орта Джаме.

Прогулка по набережной приведёт нас к знаменитым поющим фонтанам и движущейся статуе Али и Нино – символу любви и единства.

6 день

Путешествие в горную Аджарию

Сегодня нас ждёт встреча с природными чудесами Грузии. Мы полюбуемся горными ущельями и слиянием рек Чорохи и Аджарисцкали, увидим древний арочный мост царицы Тамары и водопад Махунцети. Затем отправимся в национальный парк «Мачахела», где посетим водопад Чхутунети и насладимся захватывающими видами со смотровой площадки.

Кульминацией дня станет грандиозное грузинское шоу: выступление национального ансамбля, традиционный обед из свежих горных продуктов, винная дегустация и мастер-класс по грузинским танцам. Мы также устроим фотосессию в национальных костюмах.

Возвращаемся в Батуми.

7 день

Ботанический сад и крепость Петра

Готовьте камеры — впереди день потрясающих видов! Начнём день с прогулки по знаменитому Ботаническому саду Батуми, который раскинулся на 110 гектарах у берега Чёрного моря. Здесь собраны редчайшие растения со всего мира, и прогулка по этому райскому саду подарит массу впечатлений.

Затем отправимся к крепости Петра — древнему византийскому форту, расположенному на живописном утёсе. Здесь нас ждут потрясающие виды на море, шум прибоя и история, уходящая вглубь веков.

После экскурсии — свободное время.

8 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт. Для тех, кто не готов расставаться с Грузией, можно продлить отдых в Батуми или на любом курорте Аджарии. До новых встреч1

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Аджарское шоу
  • Мастер-класс по аджарским танцам
  • Полёт над Тбилиси
  • Фотосессия в горах в национальных костюмах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Опциональные экскурсии (Мартвили)
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту - от 4500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - $222
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибытия (любое время)
Завершение: Аэропорт Батуми, трансфер после завтрака или в другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 768 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Галина
22 июл 2025
Поставила 5 звезд (отзывчивые организаторы, улетала на сутки позже - мне перенесли трансфер, всегда были на связи). Но! Хотела поставить 4 * за выбор отелей. Локации отелей относительно неплохие, но
отели оставляют желать лучшего. В Батуми вообще нас заселили в отель Вентура. В Тбилиси Капан гмт. Более отвратительных завтраков (и в том и в другом отеле) мне не встречалось, за 5 дней в Батуми ни разу не убрали номер, полотенца приходилось менять по просьбе. Поэтому как рекомендация - рассмотреть другой отель. А так норм. Но для пеших экскурсий лучшее выбирать очень, когда не так жарко

Д
Давид
26 июн 2025
Добрый вечер! Путешествие по Грузии было организовано очень хорошо, оставило много приятных впечатлений!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

