Описание тура
Организационные детали
Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.
Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.
Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обеды в Мцхете и горах Аджарии. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 0+. До 5 лет — бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.
Уровень сложности. Программа не требует особой физической подготовки, но предусматривает пешие прогулки.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности откорректируем для вас даты.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Добро пожаловать в столицу Грузии! По прилёте встретим вас и доставим в отель. После размещения —свободное время, чтобы немного отдохнуть или самостоятельно познакомиться с городом.
Очарование Тбилиси и древняя Мцхета
Начнём с обзорной экскурсии по Тбилиси, отправившись к храму Метехи, откуда открывается панорамный вид на Старый город. Затем посетим дворец царицы Дареджан, насладимся видами на Мтацминду и прогуляемся по парку Рике. Сядем на канатную дорогу и с высоты птичьего полёта полюбуемся великолепной панорамой города.
Далее нас ждёт прогулка по древней крепости Нарикала и встреча со знаменитой статуей Матери Грузии. Спустимся к ботаническому саду и посетим живописное Инжирное ущелье с водопадом. После этого направимся к знаменитым серным баням, связанным с именами Пушкина и Дюма, и загадаем желание на мосту Любви. Завершим прогулку на площади Вахтанга Горгасали, увидим Театр кукол Резо Габриадзе и сделаем фотографии на знаменитом мосту Мира.
Во второй половине дня отправимся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. Посетим величественный собор Светицховели, где, по преданию, покоится Хитон Господень. Поднимемся к храму Джвари, воспетому Лермонтовым в поэме «Мцыри», откуда откроется захватывающий вид на слияние рек Куры и Арагви.
Завершим день традиционным грузинским обедом в национальном ресторане, где попробуем лучшие блюда местной кухни под бокал ароматного вина.
Затем вернёмся в Тбилиси.
Переезд в Батуми, опциональные экскурсии
После завтрака освобождаем номера и отправляемся на ж/д вокзал. В 08:00 сядем в комфортабельный поезд до Батуми, куда мы прибудем около 13:20. Размещаемся в отеле и наслаждаемся свободным временем.
Для желающих — дополнительные экскурсии: романтическая прогулка на яхте, фототур в горах Аджарии, шопинг-тур в Турцию (Трабзон), морская прогулка, полёт на парашюте над морем, винный тур по Аджарии.
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Сегодня отправимся в путешествие по живописным регионам Имерети и Самегрело (поездка по желанию и за доплату). Первая остановка — Мартвильский каньон, где мы проплывём на лодке по бирюзовой воде среди отвесных скал. Затем посетим разноцветную пещеру Прометея, где прогуляемся среди причудливых сталактитов и сталагмитов под классическую музыку.
После насыщенного дня вернёмся в Батуми и отдохнём в отеле.
Знакомство с Батуми
После завтрака у нас будет свободное время, чтобы насладиться морем и пляжем.
Во второй половине дня отправимся в один из лучших ресторанов города, где нас ждёт вкуснейший обед в тёплой грузинской атмосфере. Затем начнётся экскурсия по Батуми: мы прогуляемся по Старому городу, пройдёмся по площадям Европы и Пьяцца, заглянем в турецкий квартал и увидим мечеть Орта Джаме.
Прогулка по набережной приведёт нас к знаменитым поющим фонтанам и движущейся статуе Али и Нино – символу любви и единства.
Путешествие в горную Аджарию
Сегодня нас ждёт встреча с природными чудесами Грузии. Мы полюбуемся горными ущельями и слиянием рек Чорохи и Аджарисцкали, увидим древний арочный мост царицы Тамары и водопад Махунцети. Затем отправимся в национальный парк «Мачахела», где посетим водопад Чхутунети и насладимся захватывающими видами со смотровой площадки.
Кульминацией дня станет грандиозное грузинское шоу: выступление национального ансамбля, традиционный обед из свежих горных продуктов, винная дегустация и мастер-класс по грузинским танцам. Мы также устроим фотосессию в национальных костюмах.
Возвращаемся в Батуми.
Ботанический сад и крепость Петра
Готовьте камеры — впереди день потрясающих видов! Начнём день с прогулки по знаменитому Ботаническому саду Батуми, который раскинулся на 110 гектарах у берега Чёрного моря. Здесь собраны редчайшие растения со всего мира, и прогулка по этому райскому саду подарит массу впечатлений.
Затем отправимся к крепости Петра — древнему византийскому форту, расположенному на живописном утёсе. Здесь нас ждут потрясающие виды на море, шум прибоя и история, уходящая вглубь веков.
После экскурсии — свободное время.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер в аэропорт. Для тех, кто не готов расставаться с Грузией, можно продлить отдых в Батуми или на любом курорте Аджарии. До новых встреч1
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Аджарское шоу
- Мастер-класс по аджарским танцам
- Полёт над Тбилиси
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Опциональные экскурсии (Мартвили)
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата $32/чел (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту - от 4500 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - $222