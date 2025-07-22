Грузия ждёт вас! Готовы к путешествию? Едем в страну древних храмов, живописных каньонов, тёплого моря и настоящего гостеприимства! Вы пройдётесь по узким улочкам Тбилиси, подниметесь к древним храмам Мцхеты, вдохнёте

свежий горный воздух в Аджарии и насладитесь морскими закатами в Батуми. Увидим каньоны с бирюзовой водой, пещеры, полные загадок, величественные крепости. Попробуем лучшие грузинские блюда, научимся национальным танцам и насладимся атмосферой Мцхеты.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для посещения храмов желательно иметь платок или шарф, чтоб покрыть голову, также комфортная, соответствующая таким мероприятиям форма одежды.

Удобная обувь для пешеходной прогулки. Одежда по погоде и сезону.

Если вы путешествуете один, нужно оплатить 1-местное размещение (подселение чаще всего невозможно).

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.