Адреса любви в Тбилиси

Тбилиси - город любви

Индивидуально
для 5 чел.
Тбилиси — город любви.

Его история неразрывно связано с множеством любовных историй.

Нередко город сравнивают с Парижем.

Почему? Об этом я расскажу вам на экскурсии.

Со мной вы прогуляетесь по центру Тбилиси, увидите знаменитые дворики с балконами и узнаете историю любви Грибоедова.

В конце экскурсии мы заглянем в винный погреб и попробуем настоящее грузинское вино.

По вашему желанию экскурсию мы можем завершить в одному из местных заведений — попробуйте национальные блюда!
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
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Влюбленность — это состояние, в котором испокон веков живет Тбилиси, город легенд и живое воплощение романтических сказок. Здесь любят громко, шумно, горланя песни под окнами пассии вместе с друзьями. Здесь читают стихи и дарят цветы без повода — от хорошего настроения и для красивой незнакомки. Здесь любят старые истории о любви и каждый дом хранит свои трогательные тайны. На прогулке по атмосферным улочкам, садам и дворикам я расскажу о сентиментальных эпизодах из жизни известных тифлиссцев.
Тифлисская романтика на проспекте Руставели
Прогулка начнется на главной улице Тбилиси, где каждый дом — целая эпоха, связанная с знаменитыми артистами, литераторами, купцами первой гильдии и даже с венценосными персонами.
  • У памятника Шота Руставели, средневекового поэта, философа, мистика и придворного царицы Тамары, вы услышите легенду о тайной любви при царском дворе и любовных тайнах в поэме, о переведенной Сталиным строке «Витязя» и традиции вручения рукописи в качестве ценной части приданого на грузинских свадьбах.
  • В знаменитом доходном доме Мелик-Азарянца я расскажу грустную романтическую историю, а еще о привидениях и пожарах, подземных секретах и слезах в камне.
  • В тифлисских двориках с резными балкончиками вспомним прекрасных барышень, стоявших за кружевными занавесками в ожидании возлюбленных.
  • Возле дома Чавчавадзе вы услышите историю любви прекрасной княжны и Грибоедова, здесь же узнаете о первом бутилированном вине Цинандали и внутреннем декоре от самой императрицы Екатерины.
  • И, конечно, не обойдем вниманием Нико Пиросмани с его миллионом алых роз для французской актрисы.
Интересные заметки по пути
Вы узнаете, почему Тбилиси нередко называют маленьким Парижем, а городок Сигнахи на восточной окраине Грузии — грузинским Лас Вегасом. Также в романтическое повествование ворвутся и другие любопытные истории о жителях Тбилиси — речь пойдет о меценате и коньячном короле Давиде Сараджишвили; чемпионе по шахматам и сыне дворника из Тифлиса — Тигране Петросяне; ученике Родена — Тоидзе; первых туроператорах и их офисе на проспекте. А еще о водах Лагидзе и первой классической гимназии, где обучались все президенты Грузии.
И снова о любви — балы, сказочники и тосты!
В саду графа Воронцова я расскажу о светских раутах, незнакомках и страстных кавалерах. А после вы окажетесь в самой настоящей сказке — возле причудливого театра Резо Габриадзе и «башни с ангелом». Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену. Загадаете романтическое желание у Тамады, которому, по преданию, почти 9000 лет, и порепетируете грузинские тосты о любви.
Абанотубани, мост Любви и винная дегустация
Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох. А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях. По дороге к маленькому водопаду в Инжирном ущелье у вас будет еще один шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. А в конце я отведу вас в замечательный винный погреб на дегустацию грузинских вин из квеври — вот где пригодятся тосты и легенды о любви!
При желании, прогулка завершится в одном из местных заведений, где вы оцените все разнообразие грузинских вкусов — от шоколадных до хинкально-шашлычных.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Шота Руставели
Завершение: Абанотубани
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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