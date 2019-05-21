  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви

Святыни духовной столицы Грузии, Бодбийский монастырь и город влюбленных

Давид
Задать вопрос
Давид – ваш гид
В путешествии по сакральным местам вы проследите путь легендарной просветительницы святой Нино и познакомитесь с историей зарождения христианства на нашей земле.

В программе — посещение древнего храма Джвари, воздвигнутого на месте первого креста Грузии, и грандиозный собор Светицховели, где хранится Хитон Господен.

А также Бодбийский монастырь, в котором находятся останки крестительницы, и романтичный город Сигнахи, полностью сохранивший древние крепостные стены.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви

Что вас ожидает

Культовые места Мцхеты и окрестностей
Древняя столица Грузии — сакральное место для каждого грузина и паломнический центр для христиан всего мира. За невероятную концентрацию культовых религиозных памятников Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». На прогулке по городу вы узнаете о деятельности грузинской просветительницы Нино Каппадокийской и истории распространения христианства на нашей земле. Посетите монастырский храм Джвари, построенный в 6 веке и увековеченный в литературе Лермонтовым, и услышите предание о поставленном здесь Святом кресте. А также познакомитесь с великолепной архитектурой грандиозного собора Светицховели, где хранится одна из величайших святынь — Хитон Господен.

Бодбийский монастырь
Впечатлившись атмосферой древности и фантастически красивыми видами Мцхеты, вы отправитесь в не менее живописное место — исторический регион Кахетию. В селе Бодбе находится еще одна знаковая обитель — Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Гуляя по красивой и ухоженной территории комплекса, вы встретите аккуратные цветники и лужайки, виноградники и подсобное хозяйство, церковные постройки и целебный источник. А по пути я расскажу о возникновении и непростой судьбе храма, о коронации кахетинских царей и одном из крупнейших хранилищ церковных книг в Грузии.

Сигнахи — город влюбленных
В завершении этого одухотворенного путешествия вы посетите небольшой и очень уютный городок, единственный в стране, где сохранились в первоначальном виде крепостные стены. Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных. А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас в отеле и привезу обратно.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед и дегустации домашних вин.
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Давид
Давид
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 мая 2019
Спасибо большое за экскурсию. Моя жена больша поклонница религиозной культуры. Я же прекрасных пейзажей. И я и она остались очень довольны.

Давид проводит ещё 2 экскурсии

Древняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический УплисцихеДревняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
125 за экскурсию
7 часов
153 отзыва
Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
В Кутаиси из ТбилисиВ Кутаиси из ТбилисиВ Кутаиси из Тбилиси
200 за экскурсию
12 часов
10 отзывов
Изучить монастыри столицы древней Колхиды и побывать в пещере Прометея
Это однодневное путешествие на запад Грузии в её вторую столицу понравится тем, кто любит и старину, и современность. Монастырь Моцамета восхитит своим живописным расположением и откроет историю святых князей. В легендарном Гелати вы узнаете не только о духовном, но и о научном значении монастыря. А затем отправитесь в увлекательное путешествие по подземному миру в пещере Прометея. Дорога тоже не будет скучной: обещаю вам непрерывные рассказы о нашей стране, её обычаях, кухне и традициях!

Экскурсии в Кахетию

Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
скидка30%
€32
23 за человека
8 часов
300 отзывов
Гастрономические, духовные и исторические открытия в групповой поездке в благословенный край
Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Сигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любви
121 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Сигнахи называют маленькой Италией: так величественна его архитектура и так романтичны витиеватые улочки. Здесь вы в полной мере насладитесь прекрасным видом на Алазанскую долину, поднимите бокал местного вина, испечете грузинский хлеб шоти и попробуете вкуснейший сыр. Добро пожаловать в Сигнахи!
По Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцем
От 85 за экскурсию
10 часов
110 отзывов
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
Насыщенная история, восхитительные ландшафты, древние храмы и гостеприимные люди — всё это мой родной Кахетинский край. Обычно в одной экскурсии гости видят только один из районов. Это маршрут по кругу: вы побываете и в первой столице Кахетии Телави, и в Сигнахи, и в Цинандали. Виноградники Алазанской долины, лесистые горы, винные дегустации знакомство с традициями и юмор позволят насладиться тёплой и солнечной Кахетией в любую погоду.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
175 за экскурсию
8 часов
261 отзыв
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. В моем туре вы за один день увидите всю Кахетию и насладитесь ее лучшими дарами.
Кахетия по нестандартному маршрутуКахетия по нестандартному маршрутуКахетия по нестандартному маршруту
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
64 отзыва
Телави, Цинандали и грузинское застолье в гостях у фермеров: познать вкус, историю и традиции края
В этом путешествии вы объедете стороной наиболее популярные места Кахетии, но исследуете ее не менее значимые и атмосферные уголки. В Телави узнаете о жизни грузинского царя и вспомните любимого Мимино. В усадьбе Цинандали погрузитесь в историю княжеского рода и европеизации Грузии. Заглянете на дегустацию вина и полюбуетесь Алазанской долиной. А по-настоящему открыть Кахетию поможет застолье в частном доме: с тостами, домашним вином из квеври и традиционными блюдами!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике