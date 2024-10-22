16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Небольшой, но очень уютный, Сигнахи очарует вас неспешным ритмом и пасторальными пейзажами. Вы увидите Кахетинскую крепостную стену, когда то оберегающую это место от захватчиков, и заглянете в погреба местного жителя, чтобы попробовать домашние кахетинские вина. А после посетите рынок, где сможете купить настоящую кахетинскую чурчхелу, тклапи, специи, сухофрукты и сыры.
Монастырь Бодбе и прогулка среди деревьев
Оказавшись у женского монастыря Бодве, вы полюбуетесь головокружительным видом на Алазанскую долину и комплекс Кавказских гор. Именно в этом живописном месте жила великая Нино. Бодве имеет большое значение не только для православной грузинской веры, это одна из важнейших мировых святынь. Территория монастыря отличается особой чарующей атмосферой умиротворения, поэтому мы неспешно прогуляемся у храма среди деревьев и цветов.
Дегустация вина и мастер-класс по выпечке хлеба
На действующем винном заводе вы попробуете наиболее популярные сорта грузинских вин: белое полусладкое Чхавери, белое полусладкое Твиши, красное полусладкое Киндзмараули, красное сухое Саперави и другие вина, популярные у грузин. И, насладившись дегустацией, мы остановимся посмотреть, как печется грузинский хлеб шоти. Вы понаблюдаете, как пекари замешивают тесто, делают форму и ловко помещают его в тоне. И попробуете еще горячий, свежий, ароматный шоти с овечьим, бараньим, козьим и коровьим сырами.
Организационные детали
Дегустация входит в стоимость экскурсии, мастер-класс оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1628 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей читать дальшеуменьшить
Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Автандил - человек который любит свою работу и свою страну. Спасибо Вам огромное, что подарили нам такие эмоции. Это был, пожалуй, наш самый яркий и колоритный день в Грузии. Автандил читать дальшеуменьшить
провел нас такими дорожками, куда мы сами бы не догадались заглянуть, рассказал много интересных фактов, порекомендовал вкусный ресторанчик, завез на виноградники, где мы воочию наблюдали сбор урожая и щедро угостились им 🍇 Сама экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени и понравилась как взрослым, так и детям. Очень рекомендуем.
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Е
Елена
Красивая и вкусная Кахетия🥰 а какой у нас был потрясающий гид Лаша🔥 любящий свою страну, знающий, внимательный🙏🏻 очень комфортная и чистая машина👍🏻 а чего стоили его мужские поступки☺️ когда мы читать дальшеуменьшить
проезжали склоны усыпанные ромашками, я просто озвучила вслух, что люблю эти цветы)) он остановился и нарвал мне букет самых красивых ромашек🌼 в еще угостил своим вкуснейшим домашним вином🍷 как же приятно в таком жестоком мире встречать на своем пути таких душевных людей❤️
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Мария
Мы брали индивидуальную экскурсию на 4х. Все остались в восторге. Наш гид Автандил показал нам самые красивые места Сигнахи, отвел в лучший ресторан с прекрасным видом. Была очень комфортабельная машина и мы совсем не устали в дороге. Получилась очень душевная поездка.
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Л
Людмила
Экскурсия организована буквально на кагуне поздно вечером. Все прошло хорошо, гид сам и водитель. Проаез, рассказал историю Алазанской долины, познакомил с бытом местных. Виды шикаиные, дегус ация вина проходит на большом заводе бесплатно. Немного не хватает пунктуальности.
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Е
Евгений
Большое спасибо за экскурсию, все прошло отлично! Везде заехали, все посмотрели, Алазанской долиной и монастырем Бодбе восхитились, по Сигнахи прогулялись, по дороге видели тыщу разноцветных чурчхел и тыкв (несколько купили), вино подегустировали:) Лаша - отличный водитель, гид и собеседник, очень ему благодарны!
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Татьяна
Прям не смогла удержаться и пишу отзыв в первый же вечер после поездки. Хочу отметить очень много положительных, чудесных, да что уж там, восхитительных эмоций от поездки в целом. Что сказать читать дальшеуменьшить
о Роме - зе бест гид эвер😉Сложно описать, нужно просто с ним ехать. Начиная от суперского плейлиста в машине до «остановите пжл через каждых 10 минут по нужде» (нас было 7 девочек просто и сложненько ему пришлось) и все это время он был вежлив и внимателен к нам. А какой он внимательный водитель 🤗 (а их в Грузии не так много, одни лихачи). Все было содержательно, не перенасыщено (разве что вина в нас было перенасыщено🤣🤣🤣, но Роман нас выдержал), интересно, ярко, красочно, солнечно. А также хочу отметить, что у Романа очень приятный голос, хотелось слушать долго. В общем +100500 рекомендаций.
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