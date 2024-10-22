16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сигнахи называют маленькой Италией: так величественна его архитектура и так романтичны витиеватые улочки. Здесь вы в полной мере насладитесь прекрасным видом на Алазанскую долину, поднимите бокал местного вина, испечете грузинский хлеб шоти и попробуете вкуснейший сыр. Добро пожаловать в Сигнахи!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кахетинская крепостная стена и местный рынок

Небольшой, но очень уютный, Сигнахи очарует вас неспешным ритмом и пасторальными пейзажами. Вы увидите Кахетинскую крепостную стену, когда то оберегающую это место от захватчиков, и заглянете в погреба местного жителя, чтобы попробовать домашние кахетинские вина. А после посетите рынок, где сможете купить настоящую кахетинскую чурчхелу, тклапи, специи, сухофрукты и сыры.

Монастырь Бодбе и прогулка среди деревьев

Оказавшись у женского монастыря Бодве, вы полюбуетесь головокружительным видом на Алазанскую долину и комплекс Кавказских гор. Именно в этом живописном месте жила великая Нино. Бодве имеет большое значение не только для православной грузинской веры, это одна из важнейших мировых святынь. Территория монастыря отличается особой чарующей атмосферой умиротворения, поэтому мы неспешно прогуляемся у храма среди деревьев и цветов.

Дегустация вина и мастер-класс по выпечке хлеба

На действующем винном заводе вы попробуете наиболее популярные сорта грузинских вин: белое полусладкое Чхавери, белое полусладкое Твиши, красное полусладкое Киндзмараули, красное сухое Саперави и другие вина, популярные у грузин. И, насладившись дегустацией, мы остановимся посмотреть, как печется грузинский хлеб шоти. Вы понаблюдаете, как пекари замешивают тесто, делают форму и ловко помещают его в тоне. И попробуете еще горячий, свежий, ароматный шоти с овечьим, бараньим, козьим и коровьим сырами.

Организационные детали

Дегустация входит в стоимость экскурсии, мастер-класс оплачивается дополнительно