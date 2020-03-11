16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сигнахи: влюбиться в город любви

Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино

Роман
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Роман – представитель гидов
Сигнахи называют маленькой Италией: так величественна его архитектура и так романтичны витиеватые улочки.

Здесь вы в полной мере насладитесь прекрасным видом на Алазанскую долину, поднимите бокал местного вина, испечете грузинский хлеб шоти и попробуете вкуснейший сыр.

Добро пожаловать в Сигнахи!
121 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча У метро Авлабари
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У этой экскурсии16 отзывов
4.69
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сигнахи: влюбиться в город любви

Что вас ожидает

Кахетинская крепостная стена и местный рынок
Небольшой, но очень уютный, Сигнахи очарует вас неспешным ритмом и пасторальными пейзажами. Вы увидите Кахетинскую крепостную стену, когда то оберегающую это место от захватчиков, и заглянете в погреба местного жителя, чтобы попробовать домашние кахетинские вина. А после посетите рынок, где сможете купить настоящую кахетинскую чурчхелу, тклапи, специи, сухофрукты и сыры.

Монастырь Бодбе и прогулка среди деревьев
Оказавшись у женского монастыря Бодве, вы полюбуетесь головокружительным видом на Алазанскую долину и комплекс Кавказских гор. Именно в этом живописном месте жила великая Нино. Бодве имеет большое значение не только для православной грузинской веры, это одна из важнейших мировых святынь. Территория монастыря отличается особой чарующей атмосферой умиротворения, поэтому мы неспешно прогуляемся у храма среди деревьев и цветов.

Дегустация вина и мастер-класс по выпечке хлеба
На действующем винном заводе вы попробуете наиболее популярные сорта грузинских вин: белое полусладкое Чхавери, белое полусладкое Твиши, красное полусладкое Киндзмараули, красное сухое Саперави и другие вина, популярные у грузин. И, насладившись дегустацией, мы остановимся посмотреть, как печется грузинский хлеб шоти. Вы понаблюдаете, как пекари замешивают тесто, делают форму и ловко помещают его в тоне. И попробуете еще горячий, свежий, ароматный шоти с овечьим, бараньим, козьим и коровьим сырами.

Организационные детали

Дегустация и мастер-класс входят в стоимость экскурсии.

Сигнахи: влюбиться в город любви
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сигнахи: влюбиться в город любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Классная экскурсия. Супер гид. Рекомендуем всем.
Татьяна
8 марта 2020
Прям не смогла удержаться и пишу отзыв в первый же вечер после поездки.
Хочу отметить очень много положительных, чудесных, да что уж там, восхитительных эмоций от поездки в целом. Что сказать о Роме - зе бест гид эвер😉Сложно описать, нужно просто с ним ехать. Начиная от суперского плейлиста в машине до «остановите пжл через каждых 10 минут по нужде» ( нас было 7 девочек просто и сложненько ему пришлось) и все это время он был вежлив и внимателен к нам. А какой он внимательный водитель 🤗 (а их в Грузии не так много, одни лихачи).
Все было содержательно, не перенасыщено (разве что вина в нас было перенасыщено🤣🤣🤣, но Роман нас выдержал), интересно, ярко, красочно, солнечно. А также хочу отметить, что у Романа очень приятный голос, хотелось слушать долго. В общем +100500 рекомендаций.
8 марта 2020
Экскурсия прошла отлично,в непринуждённой и дружественной атмосфере.Рома показал нам невероятно красивые места Сигнахи,познакомил с интересным людьми,мы ощутили разницу между заводским и домашним вином.Нам удалось ощутить грузинско гостеприимство и колорит.Очень рекомендую посетить эту экскурсию
13 января 2020
Очень приятная и запоминающаяся экскурсия. Роман культурный и образованный гид который прекрасно подает материал. Приятное перевоплощение из гида в тамаду произошло когда мы сели за стол с вкуснейшей национальной кухней, вином из квеври и живописным видом на Алазанскую долину. Узнали много всего про грузинское застолье, традиции, должности за столом, ну и конечно тосты с легендами. Маршрут организован грамотно, по дороге мы обхватили все обещанное и даже больше. Кахетия-просто шикарна! На память купили пару сувениров на местном рынке. Спасибо за все и до новых встреч.
11 января 2020
Хочу всем порекомендовать данного гида. Во время экскурсии в Кахетию, он ответил на все наши вопросы, а их у нас было немало. Так же чувствовалось что Рома относился к нам по дружеский и рассказывал нам больше чем надо было по программе. В итоге мы очень сдружились, а красное сухое только скрепила нашу дружбу.
Алексей
9 января 2020
Решили с женой отметить нашу десятую годовщину в городе любви и вина Сигнахи. С уточнениями организационных деталей мы заранее обратились к Роману. Он прекрасно нас понимал поскольку подобный опыт у гида уже имеется. Мы обо всем заранее договорились. По приезду мы встретились с гидом еще в Тбилиси совершенно случайно, когда он проводил экскурсию по старому городу. Узнав друг друга мы переговорили и в добавок Роман посоветовал места где погулять и ресторан где действительно вкусно кормят. Мы отправились в Сигнахи будучи уже знакомыми и вся дорога была как дружеская поездка, где нам рассказали не только про Кахетию, но и про всю Грузию. Гид обладает хорошими знаниями по материалу и имеет дружеский подход. Мы очень довольны экскурсией, спасибо.
Нина
5 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Роме за организацию, безопасный трансфер и увлекательные рассказы. Мы посетили винный завод, пекарню, монастырь и город Сигнахи. Дополнительно останавливались в местах с хорошими видами. В добавок на местном рынке приобрели грузинский чай, варенье, чурчхелу и вино. Было очень интересно
3 января 2020
Прекрасно организованная экскурсия в город любви. Ах какие прекрасные виды открывались по дороге, а красочные легенды Романа еще больше скрашивали нашу поездку. Мы попробовали много вина, чачи и коньяка. Сам город красив и колоритен, видели много влюбленных пар и даже свадьбу. Спасибо Роману за грамотно спланированную экскурсию и дружеский подход.
2 января 2020
Роман оказался приятным и образованным человеком, который показал нам красоты Кахетии и поведал о ее традициях. Экскурсия прошла в дружеском и непринужденном формате. Остались только самые лучшие воспоминания. Спасибо! Рекомендуем!
30 декабря 2019
Всем привет!
Мы долго и тщательно выбирали экскурсию в Кахетию, ну и конечно смотрели каждого гида, поскольку попасть в этот край было моей давней мечтой и хотелось получить самые лучшие эмоции и ощущения от поездки.
В итоге наш выбор пал на экскурсию Романа. Наша встречала была настолько положительной и позитивной что сложилось впечатление как будто мы давно знакомы с гидом. Мы сели в машину и поехали. По дороге Роман своими рассказами охватывал не только Кахетию, а всю Грузию. Смешные истории, бытовая жизнь в Грузии, политика, история, архитектура и много много чего. С Романом можно говорить на все темы!
Первую остановку сделали у винного завода где прошла дегустация популярных вин Грузии, бонусом попробовали 10-ти звездочный коньяк. Вторая остановка был у пекарни где стоял "тонэ", а грузинская домохозяйка пекла хлеб. Мы приняли в этом процессе участие всей семьей, хлеб получился ну оооочень вкусным. Третьей остановкой мы вышли у монастыря в лесу. Духовность и атмосфера этого места просто захватывает. Ну и наконец сам город любви Сигнахи! Мы прошлись по старинным улочкам, поднялись на башню где Роман красочно рассказал историю этого города, прошлись во крепостной стене и увидели Алазанскую долину. В конце мы зашли в ресторан с видом на красоты и отведали вкусности национальной кухни.
В целом экскурсия получилась прекрасной! Дружеский подход от гида, интересные рассказы, познавательные и веселые остановки ну и виды которые нам открывались оставили незабываемые воспоминания. Огромное спасибо
Ещё 6 отзывов

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