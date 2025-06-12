На этой индивидуальной экскурсии вы услышите истории о знаменитых тифлиссцах, их романах и традициях.
Прогулка по проспекту Руставели, посещение дома Чавчавадзе и знакомство
6 причин купить эту экскурсию
- ❤️ Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 🍷 Винная дегустация
- 📜 Легенды и мифы
- 🎭 Культурные открытия
- 👫 Романтическая атмосфера
Что можно увидеть
- Памятник Шота Руставели
- Дом Мелик-Азарянца
- Тифлисские дворики
- Дом Чавчавадзе
- Театр Резо Габриадзе
- Сад графа Воронцова
- Серные бани
Описание экскурсии
Тифлисская романтика на проспекте Руставели
Прогулка начнется на главной улице Тбилиси, где каждый дом — целая эпоха, связанная с знаменитыми артистами, литераторами, купцами первой гильдии и даже с венценосными персонами.
— У памятника Шота Руставели, средневекового поэта, философа, мистика и придворного царицы Тамары, вы услышите легенду о тайной любви при царском дворе и любовных тайнах в поэме, о переведенной Сталиным строке «Витязя» и традиции вручения рукописи в качестве ценной части приданого на грузинских свадьбах.
— В знаменитом доходном доме Мелик-Азарянца я расскажу грустную романтическую историю, а еще о привидениях и пожарах, подземных секретах и слезах в камне.
— В тифлисских двориках с резными балкончиками вспомним прекрасных барышень, стоявших за кружевными занавесками в ожидании возлюбленных.
— Возле дома Чавчавадзе вы услышите историю любви прекрасной княжны и Грибоедова, здесь же узнаете о первом бутилированном вине Цинандали и внутреннем декоре от самой императрицы Екатерины.
— И, конечно, не обойдем вниманием Нико Пиросмани с его миллионом алых роз для французской актрисы.
Интересные заметки по пути
Вы узнаете, почему Тбилиси нередко называют маленьким Парижем, а городок Сигнахи на восточной окраине Грузии — грузинским Лас Вегасом. Также в романтическое повествование ворвутся и другие любопытные истории о жителях Тбилиси — речь пойдет о меценате и коньячном короле Давиде Сараджишвили; чемпионе по шахматам и сыне дворника из Тифлиса — Тигране Петросяне; ученике Родена — Тоидзе; первых туроператорах и их офисе на проспекте. А еще о водах Лагидзе и первой классической гимназии, где обучались все президенты Грузии.
И снова о любви — балы, сказочники и тосты!
В саду графа Воронцова я расскажу о светских раутах, незнакомках и страстных кавалерах. А после вы окажетесь в самой настоящей сказке — возле причудливого театра Резо Габриадзе и «башни с ангелом». Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену. Загадаете романтическое желание у Тамады, которому, по преданию, почти 9000 лет, и порепетируете грузинские тосты о любви.
Абанотубани, мост Любви и винная дегустация
Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох. А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях. По дороге к маленькому водопаду в Инжирном ущелье у вас будет еще один шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. А в конце я отведу вас в замечательный винный погреб на дегустацию грузинских вин из квеври — вот где пригодятся тосты и легенды о любви!
При желании, прогулка завершится в одном из местных заведений, где вы оцените все разнообразие грузинских вкусов — от шоколадных до хинкально-шашлычных.
Организационные детали
- Экскурсию проводит команда гидов: я (Серго) и моя сестра Майя.
- Отдельно оплачивается еда и напитки: хачапури аджарский (маленький 7 лари, большой 12 лари, воды Лагидзе 5 лари стакан); дегустация в винном погребе с сырной закуской (7-12 евро); обед в ресторане; проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — 1 евро (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С уважением, благодарные петербуржцы!
Экскурсия интересная, но не для первого знакомства с Тбилиси. Очень хорошо "ляжет" поверх чего-то до нее, либо нескольких дней пребывания в Тбилиси.