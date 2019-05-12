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Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем

Sergo
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Sergo – ваш гид
Влюбленность — это состояние, в котором испокон веков живет Тбилиси, город легенд и живое воплощение романтических сказок.

Здесь любят громко, шумно, горланя песни под окнами пассии вместе с друзьями.

Здесь читают стихи и дарят цветы без повода — от хорошего настроения и для красивой незнакомки.

Здесь любят старые истории о любви и каждый дом хранит свои трогательные тайны.

На прогулке по атмосферным улочкам, садам и дворикам я расскажу о сентиментальных эпизодах из жизни известных тифлиссцев, познакомлю с традициями балов, смотрин и приданого.

А еще научу грузинским тостам о любви, которые вам пригодятся на завершающей винной дегустации!
€80
64 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси

Что вас ожидает

Тифлисская романтика на проспекте Руставели
Прогулка начнется на главной улице Тбилиси, где каждый дом — целая эпоха, связанная с знаменитыми артистами, литераторами, купцами первой гильдии и даже с венценосными персонами.
— У памятника Шота Руставели, средневекового поэта, философа, мистика и придворного царицы Тамары, вы услышите легенду о тайной любви при царском дворе и любовных тайнах в поэме, о переведенной Сталиным строке «Витязя» и традиции вручения рукописи в качестве ценной части приданого на грузинских свадьбах.
— В знаменитом доходном доме Мелик-Азарянца я расскажу грустную романтическую историю, а еще о привидениях и пожарах, подземных секретах и слезах в камне.
— В тифлисских двориках с резными балкончиками вспомним прекрасных барышень, стоявших за кружевными занавесками в ожидании возлюбленных.
— Возле дома Чавчавадзе вы услышите историю любви прекрасной княжны и Грибоедова, здесь же узнаете о первом бутилированном вине Цинандали и внутреннем декоре от самой императрицы Екатерины.
— И, конечно, не обойдем вниманием Нико Пиросмани с его миллионом алых роз для французской актрисы.

Интересные заметки по пути
Вы узнаете, почему Тбилиси нередко называют маленьким Парижем, а городок Сигнахи на восточной окраине Грузии — грузинским Лас Вегасом. Также в романтическое повествование ворвутся и другие любопытные истории о жителях Тбилиси — речь пойдет о меценате и коньячном короле Давиде Сараджишвили; чемпионе по шахматам и сыне дворника из Тифлиса — Тигране Петросяне; ученике Родена — Тоидзе; первых туроператорах и их офисе на проспекте. А еще о водах Лагидзе и первой классической гимназии, где обучались все президенты Грузии.

И снова о любви — балы, сказочники и тосты!
В саду графа Воронцова я расскажу о светских раутах, незнакомках и страстных кавалерах. А после вы окажетесь в самой настоящей сказке — возле причудливого театра Резо Габриадзе и «башни с ангелом». Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену. Загадаете романтическое желание у Тамады, которому, по преданию, почти 9000 лет, и порепетируете грузинские тосты о любви.

Абанотубани, мост Любви и винная дегустация
Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох. А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях. По дороге к маленькому водопаду в Инжирном ущелье у вас будет еще один шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. А в конце я отведу вас в замечательный винный погреб на дегустацию грузинских вин из квеври — вот где пригодятся тосты и легенды о любви!

При желании, прогулка завершится в одном из местных заведений, где вы оцените все разнообразие грузинских вкусов — от шоколадных до хинкально-шашлычных.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов: я (Серго) и моя сестра Майя.
  • Отдельно оплачивается еда и напитки: хачапури аджарский (маленький 7 лари, большой 12 лари, воды Лагидзе 5 лари стакан); дегустация в винном погребе с сырной закуской (7-12 евро); обед в ресторане; проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — 1 евро (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergo
Sergo
Меня зовут Серго. Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом 2 года. Гидом стал работать, потому что люблю общаться с людьми - всегда встречаешь интересных и добрых людей. В силу образования и интересов очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию. Являюсь профессиональным инструктором йоги :)
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2019
добрый день.
Экскурсия интересная, но не для первого знакомства с Тбилиси. Очень хорошо "ляжет" поверх чего-то до нее, либо нескольких дней пребывания в Тбилиси.
21 марта 2019
В марте 2019 г. Нам с мужем выпала счастливая возможность вновь побывать в Тбилиси. Мы всегда разрабатываем для себя программу своего пребывания в других городах и странах . В этот раз мы выбрали экскурсию «Адреса любви» в Тбилиси, и не ошиблись. Экскурсия вышла очень интересная,
познавательная. Мы освежили в своей памяти известные факты из жизни наших знаменитых соотечественников, коих в Тбилиси бывало не мало, но и узнали много новых интересных фактов.
Нам очень повезло, что экскурсию вела Майя- настоящий представитель старой школы грузинской интеллигенции! Эрудированная, благожелательная, прекрасно знающая свой предмет и просто обаятельный человек. Настоящий гид, а не самозванец, каких сейчас немало . Большое ей спасибо!
Рекомендую всем , кто хочет проникнуться атмосферой многоликого Тбилиси, чтобы открывать его для себя снова и снова!
Катерина
19 марта 2019
спасибо огромное за прекрасную компанию и экскурсию

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