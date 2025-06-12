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Адреса любви в Тбилиси

Откройте для себя романтические уголки Тбилиси, где каждая улица хранит свои любовные тайны и легенды. Уникальная экскурсия для влюбленных
Тбилиси - город, где любовь живет в каждом уголке.

На этой индивидуальной экскурсии вы услышите истории о знаменитых тифлиссцах, их романах и традициях.

Прогулка по проспекту Руставели, посещение дома Чавчавадзе и знакомство
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с легендами о Нико Пиросмани - лишь часть программы.

Узнайте, почему Тбилиси называют маленьким Парижем, и насладитесь винной дегустацией в конце маршрута. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир любви и истории

4.8
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ❤️ Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические места
  • 🍷 Винная дегустация
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🎭 Культурные открытия
  • 👫 Романтическая атмосфера
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси
Адреса любви в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Памятник Шота Руставели
  • Дом Мелик-Азарянца
  • Тифлисские дворики
  • Дом Чавчавадзе
  • Театр Резо Габриадзе
  • Сад графа Воронцова
  • Серные бани

Описание экскурсии

Тифлисская романтика на проспекте Руставели

Прогулка начнется на главной улице Тбилиси, где каждый дом — целая эпоха, связанная с знаменитыми артистами, литераторами, купцами первой гильдии и даже с венценосными персонами.
— У памятника Шота Руставели, средневекового поэта, философа, мистика и придворного царицы Тамары, вы услышите легенду о тайной любви при царском дворе и любовных тайнах в поэме, о переведенной Сталиным строке «Витязя» и традиции вручения рукописи в качестве ценной части приданого на грузинских свадьбах.
— В знаменитом доходном доме Мелик-Азарянца я расскажу грустную романтическую историю, а еще о привидениях и пожарах, подземных секретах и слезах в камне.
— В тифлисских двориках с резными балкончиками вспомним прекрасных барышень, стоявших за кружевными занавесками в ожидании возлюбленных.
— Возле дома Чавчавадзе вы услышите историю любви прекрасной княжны и Грибоедова, здесь же узнаете о первом бутилированном вине Цинандали и внутреннем декоре от самой императрицы Екатерины.
— И, конечно, не обойдем вниманием Нико Пиросмани с его миллионом алых роз для французской актрисы.

Интересные заметки по пути

Вы узнаете, почему Тбилиси нередко называют маленьким Парижем, а городок Сигнахи на восточной окраине Грузии — грузинским Лас Вегасом. Также в романтическое повествование ворвутся и другие любопытные истории о жителях Тбилиси — речь пойдет о меценате и коньячном короле Давиде Сараджишвили; чемпионе по шахматам и сыне дворника из Тифлиса — Тигране Петросяне; ученике Родена — Тоидзе; первых туроператорах и их офисе на проспекте. А еще о водах Лагидзе и первой классической гимназии, где обучались все президенты Грузии.

И снова о любви — балы, сказочники и тосты!

В саду графа Воронцова я расскажу о светских раутах, незнакомках и страстных кавалерах. А после вы окажетесь в самой настоящей сказке — возле причудливого театра Резо Габриадзе и «башни с ангелом». Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену. Загадаете романтическое желание у Тамады, которому, по преданию, почти 9000 лет, и порепетируете грузинские тосты о любви.

Абанотубани, мост Любви и винная дегустация

Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох. А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях. По дороге к маленькому водопаду в Инжирном ущелье у вас будет еще один шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. А в конце я отведу вас в замечательный винный погреб на дегустацию грузинских вин из квеври — вот где пригодятся тосты и легенды о любви!

При желании, прогулка завершится в одном из местных заведений, где вы оцените все разнообразие грузинских вкусов — от шоколадных до хинкально-шашлычных.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов: я (Серго) и моя сестра Майя.
  • Отдельно оплачивается еда и напитки: хачапури аджарский (маленький 7 лари, большой 12 лари, воды Лагидзе 5 лари стакан); дегустация в винном погребе с сырной закуской (7-12 евро); обед в ресторане; проезд на канатной дороге к крепости Нарикала — 1 евро (если захотите подняться не пешком на Нарикала, а прокатиться).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6658 туристов
Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2017 года, потому что люблю общаться с людьми —
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всегда встречаешь интересных и добрых людей. У меня на экскурсии есть свои особенности, которых нет у других гидов: показываю старые фотографии мест, которые проходим; силу образования очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию; являюсь профессиональным инструктором йог; читаю стихи:) Работаю с командой профессиональных гидов. Экскурсии с нами проходят легко и весело.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Юлия
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой путь по тем местам, которые бы сами, никогда не нашли. При этом получили много полезной информации про город Тбилиси и удивительную страну Грузию. Спасибо большое за любовь к своему делу и за такую самоотдачу в тридцатиградусную жару -)))).
С уважением, благодарные петербуржцы!
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой+2
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
Очень понравилась экскурсия с Майей. Это очень интеллигентный, знающий и приятный экскурсовод. Мы прошли довольно большой
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ДМИТРИЙ
Одна из лучших и запоминающихся экскурсий, на которых мы побывали за последние шесть лет в разных странах, благодаря Трипстеру. До её выбора, я конечно почитал отзывы, рейтинги, кто-то писал, что
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экскурсия хорошая, но не для первого знакомства с городом. . ну не знаю, может нам повезло, я понимал, что мы второй раз в Тбилиси, и для нас неисследованным как раз был проспект Руставели с прилегающими улочками, возможно самый красивый богатый и знаменитый своими романтическими историями район. . Нам также повезло с экскурсоводом. . Маико, или на русский манер Майя, очаровательная женщина, сама лично автор этой экскурсии встретила нас в гостинице, мы жили в конце проспекта Руставели, и сразу же, буквально пятью-шестью первыми предложениями, будто загипнотизировав, перенесла нас на 200 лет назад в романтическую эпоху начала 19 века. . В результате мы узнали много фактов о строительстве этой части города, дворцов, театров, особняков. . и легенд о переплетениях судеб знаменитых людей того времени, которых мы помним до сих пор, об их любви и отношениях. . и даже не заметили, что два часа мы шли по проспекту Шота Руставели, а ведь он всего полтора километра в длину. . Отдельного комплимента требует изучение района Сололаки, улицы Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Чавчавадзе говорят казалось бы сами за себя, в каком русском городе в их честь не назвали улиц. . но именно в Тбилиси, так уж случилось в истории, они реально ходили там пешком, влюблялись, любили, страдали, писали свои вечноживущие стихи. . и мы вместе с Маико тоже прошли по этим колоритным улочкам, иногда заходя в классические тифлисские дворики и даже подъезды некоторых особняков, в которых ещё каким-то чудом уцелели остатки былой красоты той прекрасной эпохи. . Это я только про половину экскурсии вскользь рассказал. . дальше вам пусть рассказывает её автор! Рекомендую эту чудесную прогулку по центру Тбилиси всем кому интересна история, архитектура, поэзия и конечно же энология! И просто романтика, красота и любовь! Любите и будьте любимыми!! Майя, спасибо вам! 🙏

Одна из лучших и запоминающихся экскурсий, на которых мы побывали за последние шесть лет в разных
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S
В марте 2019 г. Нам с мужем выпала счастливая возможность вновь побывать в Тбилиси. Мы всегда разрабатываем для себя программу своего пребывания в других городах и странах. В этот раз
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мы выбрали экскурсию «Адреса любви» в Тбилиси, и не ошиблись. Экскурсия вышла очень интересная, познавательная. Мы освежили в своей памяти известные факты из жизни наших знаменитых соотечественников, коих в Тбилиси бывало не мало, но и узнали много новых интересных фактов.
Нам очень повезло, что экскурсию вела Майя- настоящий представитель старой школы грузинской интеллигенции! Эрудированная, благожелательная, прекрасно знающая свой предмет и просто обаятельный человек. Настоящий гид, а не самозванец, каких сейчас немало. Большое ей спасибо!
Рекомендую всем, кто хочет проникнуться атмосферой многоликого Тбилиси, чтобы открывать его для себя снова и снова!

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М
Экскурсия прошла отлично. Майя супер профессионал, интересно и доходчиво донесла материал. Это была прекрасная прогулка с блестящим собеседником. Если вы хотите действительно не стандартную историю от влюблённого в свой город и его историю человека, то вам сюда. Можем порекомендовать Майю с закрытыми глазами. Спасибо огромное
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А
добрый день.
Экскурсия интересная, но не для первого знакомства с Тбилиси. Очень хорошо "ляжет" поверх чего-то до нее, либо нескольких дней пребывания в Тбилиси.
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Alexei
Прекрасная экскурсия от очень увлеченного и знающего гида
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