Тбилиси - город, где любовь живет в каждом уголке.На этой индивидуальной экскурсии вы услышите истории о знаменитых тифлиссцах, их романах и традициях.Прогулка по проспекту Руставели, посещение дома Чавчавадзе и знакомство

с легендами о Нико Пиросмани - лишь часть программы. Узнайте, почему Тбилиси называют маленьким Парижем, и насладитесь винной дегустацией в конце маршрута. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир любви и истории

Описание экскурсии

Тифлисская романтика на проспекте Руставели

Прогулка начнется на главной улице Тбилиси, где каждый дом — целая эпоха, связанная с знаменитыми артистами, литераторами, купцами первой гильдии и даже с венценосными персонами.

— У памятника Шота Руставели, средневекового поэта, философа, мистика и придворного царицы Тамары, вы услышите легенду о тайной любви при царском дворе и любовных тайнах в поэме, о переведенной Сталиным строке «Витязя» и традиции вручения рукописи в качестве ценной части приданого на грузинских свадьбах.

— В знаменитом доходном доме Мелик-Азарянца я расскажу грустную романтическую историю, а еще о привидениях и пожарах, подземных секретах и слезах в камне.

— В тифлисских двориках с резными балкончиками вспомним прекрасных барышень, стоявших за кружевными занавесками в ожидании возлюбленных.

— Возле дома Чавчавадзе вы услышите историю любви прекрасной княжны и Грибоедова, здесь же узнаете о первом бутилированном вине Цинандали и внутреннем декоре от самой императрицы Екатерины.

— И, конечно, не обойдем вниманием Нико Пиросмани с его миллионом алых роз для французской актрисы.

Интересные заметки по пути

Вы узнаете, почему Тбилиси нередко называют маленьким Парижем, а городок Сигнахи на восточной окраине Грузии — грузинским Лас Вегасом. Также в романтическое повествование ворвутся и другие любопытные истории о жителях Тбилиси — речь пойдет о меценате и коньячном короле Давиде Сараджишвили; чемпионе по шахматам и сыне дворника из Тифлиса — Тигране Петросяне; ученике Родена — Тоидзе; первых туроператорах и их офисе на проспекте. А еще о водах Лагидзе и первой классической гимназии, где обучались все президенты Грузии.

И снова о любви — балы, сказочники и тосты!

В саду графа Воронцова я расскажу о светских раутах, незнакомках и страстных кавалерах. А после вы окажетесь в самой настоящей сказке — возле причудливого театра Резо Габриадзе и «башни с ангелом». Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену. Загадаете романтическое желание у Тамады, которому, по преданию, почти 9000 лет, и порепетируете грузинские тосты о любви.

Абанотубани, мост Любви и винная дегустация

Перед тем, как приблизиться к истокам города, вы сможете посетить караван-сарай, превращенный в музей и выставку экспонатов из былых эпох. А затем отправитесь к серным баням, где я расскажу о Пушкине, Дюме, Хануме и смотринах в этих самых банях. По дороге к маленькому водопаду в Инжирном ущелье у вас будет еще один шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. А в конце я отведу вас в замечательный винный погреб на дегустацию грузинских вин из квеври — вот где пригодятся тосты и легенды о любви!

При желании, прогулка завершится в одном из местных заведений, где вы оцените все разнообразие грузинских вкусов — от шоколадных до хинкально-шашлычных.

Организационные детали