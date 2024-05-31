Экскурсии по Старому городу в Тбилиси

Найдено 23 экскурсии в категории «Старый город» в Тбилиси, цены от €20, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Вглубь Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
96 отзывов
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Я с радостью поделюсь уникальными фактами и вы проникнитесь атмосферой старого города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
110 отзывов
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
«Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города»
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
Две столицы за один день
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
«Здесь открывается панорама на весь старый город»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
Панорамная экскурсия по Тбилиси
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
«Вы также увидите: в том числе старый город и окружающие стены, площадь Мейдан, изысканный район Тбилиси, канатную дорогу к Черепашьему озеру, районы посольств, стадион имени Михаила Месхи, этнографический музей, Сванские башни»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
«Уютный старый Тбилиси Мы посвятим свою прогулку самым атмосферным уголкам старого города»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $110 за человека
Многоголосье грузинской кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
«А также познакомлю с главными достопримечательностями Старого города»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 15 чел.
Чайный променад по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
80 за человека
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
«Мы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань — один из самых колоритных районов старого города»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
50$40 за человека
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«пешеходная экскурсия по Старому городу»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
«Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
«Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Индивидуальная
3 часа
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Что вас ожидает: Улочки старого города, легенды старинной крепости и неповторимая природа Сначала пройдемся пешком по улицам Старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$60 за человека
Грузинский этнос
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Грузинский этнос
Начало: Г. Тбилиси, ул. Шардена, 1
Расписание: Каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$280 за человека
Эстафета гидов
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Тбилиси: симфония Старого города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
«Нынешний Старый город в основном построен в 19 веке, с редкими вкраплениями более ранних строений»
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
21 за человека
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
«На прогулке по Старому городу вы полюбуетесь малоизвестными парадными и выразительными маскаронами на фасадах»
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
25 за человека
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
«район старого города — серные бани, набережная, храм Метехи»
Завтра в 22:30
9 июня в 11:00
15083 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    По тропам старого города
    У нас была совершенно замечательная экскурсия, на ней мы услышали как истории далекого прошлого города, так и истории о событиях
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    и времени, которое некоторые из нас прекрасно помнят. Экскурсия шла в спокойном темпе, достаточном для людей разной физической подготовки, мне даже показалось, что она была построена так, что не карабкаться все время по холмам, но при этом увидеть много интересного в старом городе. Артуру большое спасибо, за то что провел нас тропами старого города и дал возможность узнать его поближе.

  • P
    Polina
    25 мая 2024
    Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
    Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Ларисе за потрясающую обзорную экскурсию по Тбилиси. Лариса не только обладает глубокими знаниями истории
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    и культуры этого удивительного города, но и умеет преподнести их с такой страстью и энтузиазмом, что невозможно не влюбиться в Тбилиси с первого взгляда. Особенно хочу отметить её умение связать исторические факты с современностью, что позволило нам лучше понять и почувствовать дух города. Лариса также показала нам скрытые жемчужины Тбилиси, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Спасибо, Лариса, за незабываемый день и за Вашу любовь к своему городу, которой вы так щедро поделились с нами. Мы уезжаем с массой ярких впечатлений и тёплых воспоминаний!

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Тифлис - город контрастов. Интерактивная экскурсия и дегустация вина
    Интересная экскурсия! Замечательная гид Лора. Профессионально провела экскурсию. Ответила на все вопросы. Помогла советами. Всем рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Вглубь Тбилиси
    Мы были на обзорной экскурсии по Тбилиси с Ирэной. Нам очень понравились и сам город, и то, с какими теплотой и вниманием Ирэна рассказывала о своем родном городе. Всем рекомендуем!
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и вилы. Несмотря на пасмурную погоду мы насладились поездкой вдоволь. Спасибо за этот день, Гоча!
    Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места иПоездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и
  • А
    Алла
    12 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Исайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсии по Тбилиси исключительно с Исайей. Обязательно вернемся в Грузию и с большим удовольствием будем открывать новые регионы и безумно вкусную гастрономию этой чудесной страны!
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  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Узнать Тбилиси, узнать Грузию
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
    Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень многоОтличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Тбилиси - город, где живет Муза
  2. Лучшие панорамы Тбилиси
  3. Узнать Тбилиси, узнать Грузию
  4. Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
  5. Вглубь Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Старый город" можно забронировать 23 экскурсии от 20 до 280 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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