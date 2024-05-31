1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Маршрут построен вдоль самых высоких смотровых Старого города»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Проведу по Старому городу и покажу лучшие панорамы Тбилиси»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от €170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вглубь Тбилиси
Начало: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
«Я с радостью поделюсь уникальными фактами и вы проникнитесь атмосферой старого города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 60$54 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Тифлис - город контрастов: от парка Рике до дегустации вина в погребе XVII века
Начало: Площадь Свободы, УЛ.А.С. Пушкина 1
«Сделаем много прекрасных фотографий на память, увидим колорит старого города»
Расписание: Встречаемся ежедневно с 10:45 и 17:45, Ждём опоздавших не более 15 минут!
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$30 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Тбилиси и Мцхете: путешествие в историю
Откройте для себя две столицы Грузии, погрузитесь в историю и культуру, посетив знаковые места и храмы
Начало: Метро Авлабари
«Здесь открывается панорама на весь старый город»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$75 за человека
Групповая
2 часа
Панорамная экскурсия по Тбилиси: от Святой Троицы до Сололаки
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, наслаждаясь великолепными видами и богатой историей города
Начало: Ул. Коте Абхази, 44 Тбилиси
«Вы также увидите: в том числе старый город и окружающие стены, площадь Мейдан, изысканный район Тбилиси, канатную дорогу к Черепашьему озеру, районы посольств, стадион имени Михаила Месхи, этнографический музей, Сванские башни»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$20 за человека
Мини-группа
3 часа
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
«Уютный старый Тбилиси Мы посвятим свою прогулку самым атмосферным уголкам старого города»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $110 за человека
Индивидуальная
6 часов
Многоголосье грузинской кухни
Авторская экскурсия-импровизация по Старому городу с гастрономическим акцентом
«А также познакомлю с главными достопримечательностями Старого города»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Чайный променад по Тбилиси
Открыть историю грузинского чая, поучаствовать в чайной церемонии и познакомиться со Старым городом
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 15:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тбилиси: коротко и емко
Начало: Площадь Свободы, Тбилиси
«Мы встретимся с вами на Площади Свободы и направимся в знаменитый район серных бань — один из самых колоритных районов старого города»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$40 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Прогулка на катере по Куре: новый взгляд на Старый город
Начало: Сквер Гейдара Алиева, район Серных бань
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
50$40 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
«пешеходная экскурсия по Старому городу»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
«Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
€125 за человека
Индивидуальная
11 часов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Адреса любви в Тбилиси
Начало: У памятника Шота Руставели
«Гуляя по улице гурманов, услышите о предпоследнем грузинском царе Ираклии Втором и его любимой царице, слезы которой до сих пор орошают старую городскую стену»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Что вас ожидает: Улочки старого города, легенды старинной крепости и неповторимая природа Сначала пройдемся пешком по улицам Старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Грузинский этнос
Начало: Г. Тбилиси, ул. Шардена, 1
Расписание: Каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$280 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Эстафета гидов
Начало: 13 Ioane Shavteli St, Tbilisi 0105, Georgia
Расписание: Каждый день в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
$100 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси: симфония Старого города
Погулять по древнейшей части города и прикоснуться к её архитектурным сюжетам
Начало: У метро Авлабари
«Нынешний Старый город в основном построен в 19 веке, с редкими вкраплениями более ранних строений»
9 июня в 10:30
13 июня в 11:00
€21 за человека
Групповая
2.5 часа
Лица Старого города: маскароны и парадные в Сололаки (в группе)
Полюбоваться скрытыми от глаз интерьерами и увидеть разные лица Тифлиса - прекрасные и безобразные
Начало: Ннедалеко от площади Свободы
«На прогулке по Старому городу вы полюбуетесь малоизвестными парадными и выразительными маскаронами на фасадах»
9 июня в 11:30
12 июня в 16:00
€25 за человека
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
«район старого города — серные бани, набережная, храм Метехи»
Завтра в 22:30
9 июня в 11:00
150€83 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 мая 2024Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
- ННадежда27 мая 2024Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
- ВВиктория27 мая 2024По тропам старого городаУ нас была совершенно замечательная экскурсия, на ней мы услышали как истории далекого прошлого города, так и истории о событиях
- PPolina25 мая 2024Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Ларисе за потрясающую обзорную экскурсию по Тбилиси. Лариса не только обладает глубокими знаниями истории
- ААлександр24 мая 2024Интересная экскурсия! Замечательная гид Лора. Профессионально провела экскурсию. Ответила на все вопросы. Помогла советами. Всем рекомендуем!!!
- ИИрина22 мая 2024Исай прекрасный, знающий, интеллигентный, с красивой речью экскурсовод, очень любящий свой город, страну и знающий, кажется, всё-всё о том, что он рассказывает! Просто лучший! Нам очень повезло, что именно он познакомил нас с этим городом! Рекомендуем всем без преувеличения!
- ЕЕлена16 мая 2024Мы были на обзорной экскурсии по Тбилиси с Ирэной. Нам очень понравились и сам город, и то, с какими теплотой и вниманием Ирэна рассказывала о своем родном городе. Всем рекомендуем!
- ССветлана15 мая 2024Поездка прошла замечательно! Гоча старался везде в свое время успеть показать нам самые лучшие места и вилы. Несмотря на пасмурную погоду мы насладились поездкой вдоволь. Спасибо за этот день, Гоча!
- ААлла12 мая 2024Исайя невероятно приятный и эрудированный гид! Мы в восторге от общения с ним и рекомендуем экскурсии по Тбилиси исключительно с Исайей. Обязательно вернемся в Грузию и с большим удовольствием будем открывать новые регионы и безумно вкусную гастрономию этой чудесной страны!
- ННадежда12 мая 2024Отличная экскурсия с эрудированным и грамотным гидом Бесо. Насыщенный день осмотра Тбилиси был незабываем! Очень много информации, интересных фактов, красивейших локаций. Мы остались очень довольны! Спасибо команде Таты!
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