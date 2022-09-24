Фотопрогулка по старому Тбилиси

Фотопрогулка по колоритным улочкам старого Тбилиси

Фотопрогулка по колоритным улочкам старого Тбилиси. Гулять будем часа полтора, а то и больше. Конечно же я помогу с подбором образа и с позированием. А бонусом расскажу как быстро обработать фотографии в приложении Lightroom на телефоне. И как скачать и установить бесплатные пресеты (фильтры).
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Фотопрогулка по старому Тбилиси
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Колоритные улочки старого города
  • Парадные и тбилисские дворики
  • Атмосферный ресторанчик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша программа

Готовность фотографий моментальная. А всё потому, что снимаю на ваш или свой телефон (айфон 13 pro);
Около 40 фото в моей обработке высылаю в течение суток;
Прогуляемся по самым колоритным улочкам старого города;
Сделаем несколько видео-нарезок, чтобы можно было смонтировать крутой клип;
Заглянем в пару-тройку парадных и тбилисских двориков;
Поделюсь самыми занимательными легендами города;
Расскажу где вкусно и бюджетно или не очень можно покушать, где лучшие аджарули и салаты из очищенных помидор, где купить вкуснейшие сыры и чурчхелу (и не только);

Гулять будем часа полтора, а то и больше, поэтому…

Заглянем в атмосферный ресторанчик, где отопьём вина из посеребрённых кубков (или кофейку);
Помогу с подбором образа и конечно, с позированием;

по запросу на любое время/дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги Гида
  • 40 фото в обработке в течение суток
  • Съемка на ваш телефон или айфон 13 pro
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу на любое время/дату
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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