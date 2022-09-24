Наша программа

Готовность фотографий моментальная. А всё потому, что снимаю на ваш или свой телефон (айфон 13 pro);

Около 40 фото в моей обработке высылаю в течение суток;

Прогуляемся по самым колоритным улочкам старого города;

Сделаем несколько видео-нарезок, чтобы можно было смонтировать крутой клип;

Заглянем в пару-тройку парадных и тбилисских двориков;

Поделюсь самыми занимательными легендами города;

Расскажу где вкусно и бюджетно или не очень можно покушать, где лучшие аджарули и салаты из очищенных помидор, где купить вкуснейшие сыры и чурчхелу (и не только);

Гулять будем часа полтора, а то и больше, поэтому…

Заглянем в атмосферный ресторанчик, где отопьём вина из посеребрённых кубков (или кофейку);

Помогу с подбором образа и конечно, с позированием;