Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки по Куре в Тбилиси. В это время года природа радует яркими красками, а тепло позволяет наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами города с воды. Вода в реке спокойная, что делает путешествие на катере особенно приятным. Весной и осенью также можно насладиться прогулкой, когда туристов меньше, а атмосфера спокойная и умиротворяющая. Это время позволяет ощутить особый шарм Тбилиси и насладиться комфортной экскурсией.

Программа экскурсии начинается с прогулки по историческому центру Тбилиси. Участники посетят Инжировое ущелье и узнают легенды о городе. Затем, отправившись на катере, они смогут увидеть старинные районы, пещеры и водопады, а также редких бакланов. На борту предложат напитки, чтобы сделать путешествие ещё более приятным. Это уникальная возможность насладиться красотой города и природы одновременно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Лёгкая пешая экскурсия

Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом. Наш гид расскажет предание об основании Тифлиса. Вы полюбуетесь колоритными резными балкончиками и узнаете, чем особенны грузинские бани. А затем отправитесь по подземному ходу на пирс, с которого начнётся ваше водное путешествие.

Прогулка по волнам Куры (20-30 минут)

С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани. Проплывёте под несколькими красивыми мостами. Увидите пещеры и водопады. А также рассмотрите бакланов, занесённых в Красную книгу – здесь они обитают лишь на одном участке реки. Вы получите удовольствие от красоты природы и городских пейзажей. Сделаете необычные снимки Тбилиси с воды. И отведаете напитки на борту: чай, кофе, вино или чачу.

🍷 В завершение наш гид будет рад проводить ценителей грузинского вина до погреба 17 века, где можно продегустировать разные сорта напитка и купить бутылочку-другую домой.

Организационные детали