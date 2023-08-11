Пройти по колоритным улочкам города и открыть чудесный вид на старинные кварталы с воды
После вы сядете на катер и, наслаждаясь напитками на борту, проплывёте по реке мимо древних берегов Куры, пещер, водопадов. И даже увидите вблизи краснокнижных бакланов.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Лёгкая пешая экскурсия
Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом. Наш гид расскажет предание об основании Тифлиса. Вы полюбуетесь колоритными резными балкончиками и узнаете, чем особенны грузинские бани. А затем отправитесь по подземному ходу на пирс, с которого начнётся ваше водное путешествие.
Прогулка по волнам Куры (20-30 минут)
С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани. Проплывёте под несколькими красивыми мостами. Увидите пещеры и водопады. А также рассмотрите бакланов, занесённых в Красную книгу – здесь они обитают лишь на одном участке реки. Вы получите удовольствие от красоты природы и городских пейзажей. Сделаете необычные снимки Тбилиси с воды. И отведаете напитки на борту: чай, кофе, вино или чачу.
🍷 В завершение наш гид будет рад проводить ценителей грузинского вина до погреба 17 века, где можно продегустировать разные сорта напитка и купить бутылочку-другую домой.
Организационные детали
- Прогулка на катере и напитки на борту включены в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 15:30 и 18:30, во вторник и пятницу в 10:30, в среду в 14:30 и 16:45, в четверг в 16:00, в субботу в 19:30, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Абанотубани
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 15:30 и 18:30, во вторник и пятницу в 10:30, в среду в 14:30 и 16:45, в четверг в 16:00, в субботу в 19:30, в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Она замечательный, позитивный человек.
Очень рекомендуем!!!
Лора очень живой и приятный в общении человек, показала нам гораздо больше, чем было заявлено.
Моя 9-летняя дочь была счастлива.
Всем рекомендую!
Я очень Рада, что выбрала Грузию!
Спасибо большое, Лариса, что познакомили с культурой и историей страны! Чувствовалась любовь и реальный интерес к стране 🫂
Если вам интересна Грузия и ее глубокая история, то советуем вам обязательно обратиться к Ларисе
Обнимем Вас и желаем только всего самого светлого
С любовью, Казахстан 🇰🇿