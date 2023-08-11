Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре

Пройти по колоритным улочкам города и открыть чудесный вид на старинные кварталы с воды

5
5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Наша программа состоит из двух частей. Сначала мы отправимся в самобытные уголки исторического центра. В пути вас будут сопровождать истории и легенды Тбилиси.

После вы сядете на катер и, наслаждаясь напитками на борту, проплывёте по реке мимо древних берегов Куры, пещер, водопадов. И даже увидите вблизи краснокнижных бакланов.
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
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Описание

Что вас ожидает

Лёгкая пешая экскурсия

Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом. Наш гид расскажет предание об основании Тифлиса. Вы полюбуетесь колоритными резными балкончиками и узнаете, чем особенны грузинские бани. А затем отправитесь по подземному ходу на пирс, с которого начнётся ваше водное путешествие.

Прогулка по волнам Куры (20-30 минут)

С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани. Проплывёте под несколькими красивыми мостами. Увидите пещеры и водопады. А также рассмотрите бакланов, занесённых в Красную книгу – здесь они обитают лишь на одном участке реки. Вы получите удовольствие от красоты природы и городских пейзажей. Сделаете необычные снимки Тбилиси с воды. И отведаете напитки на борту: чай, кофе, вино или чачу.

🍷 В завершение наш гид будет рад проводить ценителей грузинского вина до погреба 17 века, где можно продегустировать разные сорта напитка и купить бутылочку-другую домой.

Организационные детали

  • Прогулка на катере и напитки на борту включены в стоимость программы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 15:30 и 18:30, во вторник и пятницу в 10:30, в среду в 14:30 и 16:45, в четверг в 16:00, в субботу в 19:30, в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 15:30 и 18:30, во вторник и пятницу в 10:30, в среду в 14:30 и 16:45, в четверг в 16:00, в субботу в 19:30, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
11 авг 2023
Хочется поблагодарить гида Лору за интересный рассказ, маршрут.
Она замечательный, позитивный человек.
Очень рекомендуем!!!
А
9 авг 2023
Абсолютно великолепный гид, со знанием города и его самых чудных мест. Очень насыщенная экскурсия!
А
2 авг 2023
Великолепная экскурсия, прогулка по Куре очень освежает.
Лора очень живой и приятный в общении человек, показала нам гораздо больше, чем было заявлено.
Моя 9-летняя дочь была счастлива.
Всем рекомендую!
A
31 июля 2023
Экскурсовод сделала наш день! Мы послушали про историю Тбилиси, узнали много фактов о Грузии в древности и в наше время, покатались на катере с очень веселым водителем, продегустировали вина и набрались множества эмоций и впечатлений, которые сложно забыть! Обязательно советуем, было здорово!
Куралай
24 июля 2023
Это мое первое путешествие
Я очень Рада, что выбрала Грузию!

Спасибо большое, Лариса, что познакомили с культурой и историей страны! Чувствовалась любовь и реальный интерес к стране 🫂

Если вам интересна Грузия и ее глубокая история, то советуем вам обязательно обратиться к Ларисе

Обнимем Вас и желаем только всего самого светлого
С любовью, Казахстан 🇰🇿

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