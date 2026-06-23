Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси и насладитесь водной прогулкой по Куре. Уникальные виды и истории ждут вас на этом маршруте
Программа экскурсии начинается с прогулки по историческому центру Тбилиси. Участники посетят Инжировое ущелье и узнают легенды о городе.
Затем, отправившись на катере, они смогут увидеть старинные районы, пещеры и водопады, а также редких бакланов. На борту предложат напитки, чтобы сделать путешествие ещё более приятным. Это уникальная возможность насладиться красотой города и природы одновременно
Летние месяцы идеально подходят для водной прогулки по Куре в Тбилиси. В это время года природа радует яркими красками, а тепло позволяет наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами города с воды. Вода в реке спокойная, что делает путешествие на катере особенно приятным. Весной и осенью также можно насладиться прогулкой, когда туристов меньше, а атмосфера спокойная и умиротворяющая. Это время позволяет ощутить особый шарм Тбилиси и насладиться комфортной экскурсией.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Серные бани
Инжировое ущелье
Калаубани
Клдисубани
Описание экскурсии
Лёгкая пешая экскурсия
Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом. Наш гид расскажет предание об основании Тифлиса. Вы полюбуетесь колоритными резными балкончиками и узнаете, чем особенны грузинские бани. А затем отправитесь по подземному ходу на пирс, с которого начнётся ваше водное путешествие.
Прогулка по волнам Куры (20-30 минут)
С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани. Проплывёте под несколькими красивыми мостами. Увидите пещеры и водопады. А также рассмотрите бакланов, занесённых в Красную книгу – здесь они обитают лишь на одном участке реки. Вы получите удовольствие от красоты природы и городских пейзажей. Сделаете необычные снимки Тбилиси с воды. И отведаете напитки на борту: чай, кофе, вино или чачу.
🍷 В завершение наш гид будет рад проводить ценителей грузинского вина до погреба 17 века, где можно продегустировать разные сорта напитка и купить бутылочку-другую домой.
Организационные детали
Прогулка на катере и напитки на борту включены в стоимость программы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€38
Дети до 11 лет
€20
Дети до 5 лет
€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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лиана
у нас остались прекрасные впечатления об экскурсии и от Лоры в частности! показала нам многогранный Тбилиси! благодарим за приятную беседу)
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С
Софья
Лола - отличный экскурсовод! Нам повезло, и экскурсия проходила в индивидуальном формате, только для нас двоих. Мы посмотрели район серных бань, прошли по 200-метровому тоннелю к пирсу, прокатились на лодке. читать дальшеуменьшить
Лола рассказала нам очень много интересного и с удовольствием отвечала на все вопросы. Мы не успели устать и потерять нить рассказа, это была легкая прогулка с знающим человеком. Очень рекомендую данную экскурсию!
+2
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Н
Нина
Багодарю Лору за интересную экскурсию. Особенно хочется подчеркнуть отзывчивость этого человечка. У меня было времени в обрез, и я просто не могла присутствовать на экскурсии по заявленному времени. Я обратилась читать дальшеуменьшить
за помощью к Лоре, и она пошла мне навстречу. Мы обговорили время, чтобы отправиться на экскурсию. Благодаря Лоре я увидела красоту города. Отметила для себя интересные детали, своеобразность грузинской культуры. Лора очень доброжелательно отвечала на все мои вопросы, хотя они и не входили в программу. Мне было интересно узнать не только об истории города и грузинской культуре, но и современные светские факты о государстве в целом. Всё было очень познавательно и интересно. 2,5 часа пролетели стремительно быстро. Прогулка на катере и айс-кофе вообще 🔥
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Ольга
Экскурсию нам провел David. Это было полное погружение в древнюю эпоху. Потрясающая вечерняя элиминация создавала нереальную атмосферу. Словно это декорации к историческому фильму. Море эмоций и восторга. А по окончанию экскурсии David порекомендовал поужинать в ресторане традиционной кухни в домашнем формате. Рекомендую. 🫶🏻
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M
Marina
Очень понравился формат, мы были с племянницей, прогулялись по самому центру Тбилиси, прокатились на воде, прикоснулись к прекрасному старому городу. Лариса очень интересный гид и позитивный человек
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Екатерина
Очень понравилось. Интересно и информативно. Всем рекомендую, а в особенности тем, кто как я будет находится в городе очень короткий промежуток времени. В Тбилиси была проездом, но благодаря Ларе, за читать дальшеуменьшить
2,5 часа успела узнать много нового о этом замечательном месте, Грузии и культуре в общем. Сделала огромное количество фото, видео и конечно же получила незабываемые воспоминания. Огромное спасибо и низкий поклон.
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