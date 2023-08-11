Наша программа состоит из двух частей. Сначала мы отправимся в самобытные уголки исторического центра. В пути вас будут сопровождать истории и легенды Тбилиси. После вы сядете на катер и, наслаждаясь напитками на борту, проплывёте по реке мимо древних берегов Куры, пещер, водопадов. И даже увидите вблизи краснокнижных бакланов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лёгкая пешая экскурсия

Мы встретимся в районе Серных бань и первым делом посетим Инжировое ущелье с водопадом. Наш гид расскажет предание об основании Тифлиса. Вы полюбуетесь колоритными резными балкончиками и узнаете, чем особенны грузинские бани. А затем отправитесь по подземному ходу на пирс, с которого начнётся ваше водное путешествие.

Прогулка по волнам Куры (20-30 минут)

С катера вы по-новому взглянете на старые районы Калаубани и Клдисубани. Проплывёте под несколькими красивыми мостами. Увидите пещеры и водопады. А также рассмотрите бакланов, занесённых в Красную книгу – здесь они обитают лишь на одном участке реки. Вы получите удовольствие от красоты природы и городских пейзажей. Сделаете необычные снимки Тбилиси с воды. И отведаете напитки на борту: чай, кофе, вино или чачу.

🍷 В завершение наш гид будет рад проводить ценителей грузинского вина до погреба 17 века, где можно продегустировать разные сорта напитка и купить бутылочку-другую домой.

Организационные детали