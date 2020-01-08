98 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вы увидите здания с лепниной на фасадах, колоритные итальянские дворики, бывшие особняки купцов и нефтяных магнатов. Именно эти люди, жившие в районе Сололаки, строили город: театры, учебные заведения, караван-сараи, общественные здания.

Зайдете в удивительные парадные с дореволюционной ручной росписью, мраморными ступенями и коваными лестницами, где я расскажу о судьбах самых интересных домов и их владельцев.

Осмотрите особняк, в котором останавливался Николай II. Дома, где жили Берия, Гумилев и Лермонтов. Мы рассмотрим модерн, готику, барокко и классицизм с грузинским акцентом.

Услышите истории 📖 о великих меценатах, о любви и переплетениях судеб, о репрессиях. И, конечно, я расскажу самые яркие городские легенды.

P. S. Даже если вы уже бывали в Тбилиси, этот город 🏙️ откроется вам заново!

Организационные детали

Пешая прогулка 👣 длится около 3, 5 часов по историческому району Сололаки. Мы будем гулять по тихим улицам, заходить в некоторые парадные и во дворы. Почти все дома на нашем маршруте – обычные жилые.