98 отзывов оставили туристы

Вы увидите здания с лепниной на фасадах, колоритные итальянские дворики, бывшие особняки купцов и нефтяных магнатов. Именно эти люди, жившие в районе Сололаки, строили город: театры, учебные заведения, караван-сараи, общественные здания.
Зайдете в удивительные парадные с дореволюционной ручной росписью, мраморными ступенями и коваными лестницами, где я расскажу о судьбах самых интересных домов и их владельцев.
Осмотрите особняк, в котором останавливался Николай II. Дома, где жили Берия, Гумилев и Лермонтов. Мы рассмотрим модерн, готику, барокко и классицизм с грузинским акцентом.
Услышите истории 📖 о великих меценатах, о любви и переплетениях судеб, о репрессиях. И, конечно, я расскажу самые яркие городские легенды.
P. S. Даже если вы уже бывали в Тбилиси, этот город 🏙️ откроется вам заново!
Организационные детали
Пешая прогулка 👣 длится около 3, 5 часов по историческому району Сололаки. Мы будем гулять по тихим улицам, заходить в некоторые парадные и во дворы. Почти все дома на нашем маршруте – обычные жилые.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Свободы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я живу в Грузии несколько лет и за эти годы я объездила всю страну, исходила пешком горные маршруты, обзавелась грузинской семьей. Я сертифицированный гид и профессиональный фотограф, вместе с командой единомышленников вожу экскурсии и туры по всей стране, по любым направлениям. Больше всего нас привлекают скрытые места, о которых не пишут в буклетах: душевные винодельни в уютных усадебках, покинутые крепости и малоизвестные монастыри, спрятанные в горах озера, водопады, каньоны, пещеры. Ими мы будем рады поделиться по большому секрету с хорошими людьми!
Настя - большая умница! Мы очень Тщательно выбирали гида для знакомства с районом Сололаки, который не успели посетить во время первого посещения Тбилиси. И однозначно не ошиблись с выбором именно этой Экскурсии и этого гида. Мы до сих пор под впечатлением! Прекрасный, логичный, захватывающий с первых секунд рассказ, охвачены все самые важные и интересные улицы, дома и парадные. В Тбилиси часто встречаются сопровождающие, которые называются гидами, но на самом деле совершенно ими не являются, хотя при этом они хорошие люди и, думаю, именно по этой причине ни у кого не поднимается рука ставить им низкие оценки. Настя - это настоящий профессиональный гид с историческим Образованием, с огромным бесценным запасом знаний по теме и самое главное - с любовью к своему делу! Это первое, что сразу бросается в глаза и вызывает полное доверие. Спасибо! Это была одна из лучших наших экскурсий в Грузии!
Gula
23 декабря 2019
Очень понравилось, Настя прекрасно все рассказала, мы были в восторге. Спасибо Настя.
Natalia
7 октября 2019
Я тщательно искала в интернете экскурсию о домах старого города и хотела не просто хорошего, а отличного гида и, прочитав отзывы, решила обратиться к Насте. Это была потрясающе интересная прогулка! Настя великолепный гид и экскурсия превзошла все мои самые хорошие ожидания! Настя историк по образованию и знает факты и городские легенды, которых вы не найдете в интернете! Время пролетает быстро и безумно интересно, потому что Настя великолепный рассказчик! У меня самые восторженные впечатления и я столько интересного узнала! Горячо рекомендую эту экскурсию и если вам повезет быть с Настей как с гидом, то вы проведете потрясающе интересное и познавательное время!
Dmitri
25 августа 2019
В начале августа наше знакомство с Грузией и Тбилиси началось с экскурсии Анастасии! Мы были очень рады, что наше первое впечатление сформировалось на этой экскурсии! Под рассказы Анастасии мы влюбились в старинные улочки и парадные Тбилиси. Время пролетело незаметно! Чувствовалось, что Анастасия и сама очарована и влюблена в эти потрясающие места в районе Сололаки. Мы очень благодарны Анастасии за это знакомство с Тифлисом! Отдельно отмечу, что Анастасия согласилась подстроится под наш график и под наше количество людей! Спасибо!
Наталья
20 августа 2019
Отличная содержательная и познавательная экскурсия. Узнали много новых имен, историй и судеб. Гид очень эрудирован, досконально владеет информацией. После окончания экскурсии захотелось самостоятельно углубить познания по данной теме. Экскурсия подойдет людям, интересующимся историей, архитектурой.
Ксения
3 июня 2019
Настя прекрасный гид. Материал собран и подан отлично. Профессионала видно сразу. Спасибо!
Светлана
12 мая 2019
Анастасия - это лучшее, что со мной произошло по части экскурсий в Грузии. Без разухабистости и поверхностности. Знания, увлеченность в чистом виде, ни одной потерянной минуты. Сама Настя очень деликатная и тактичная, экскурсия очень интересная, не банальная, если бы не она, моя поездка многое потеряла.
Екатерина
11 мая 2019
Мне все понравилось. Настя знает город и рассказывает о нем "по любви". Если снова буду в Тбилиси, то очень хочу пройтись с ней и по другим местам.
Оля
5 апреля 2019
Все прошло легко и интересно! Мне кажется, что я до сих пор под впечатлением от нашей экскурсии. Восторг! Супер! Отлично! Настя превосходно владеет информацией. Информацию дает очень комфортно. Совершенно не устали. На любые вопросы мы получали подробные ответы. Даже не сомневайтесь, вы не пожалеете! Буду рекомендовать всем своим друзьям, как реально крутого гида! Спасибо!
Наталья
27 марта 2019
Были на экскурсии с детьми 11 и 14 лет. Четыре часа пролетели незаметно несмотря на промозглую погоду. Анастасия с такой любовью донесла информацию об истории района Сололаки, что и дети остались в восторге. Спасибо Насте огромное за чудесную экскурсию
Андрей
26 февраля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия по району элитной застройки 19 и начала 20 века Сололаки. Эксклюзивное погружение в атмосферу не столь далёкого прошлого, знакомство не только с уникальной архитектурой, но и с людьми, жившими в этом районе, создававшими его неповторимый исторический облик, влиявшими на судьбы как самого города, так и людей его населяющих. Настя эрудированная, заинтересованная своей работой девушка. которая с удовольствием делилась с нами своими уникальными знаниями. Маршрут небольшой по протяженности, подойдёт для людей любых возрастных категорий, но фишкой его является то, что во время прогулки вы заглянете в уникальные по своей красоте парадные, увидите неприметные на первый взгляд, но очень интересные в историческом плане уголки старого города, мимо которых бездумно прошли бы, гуляя по району Сололаки самостоятельно. Экскурсия настолько заинтересовала, что на следующий день я повторно бродил по этому району города, заглядывая в приглянувшийся места и вспоминая рассказы нашего гида. Спасибо большое, Настя!С благодарностью Андрей и Ирина из Ростова на Дону.
Мария
28 января 2019
Отличная экскурсия-погружение в историю города. 4 часа пролетели незаметно - хотелось слушать ещё и ещё. Материал собран с любовью, видно, что Насте самой интересно то, о чём она рассказывает. В общем, рекомендую!
Наталья
24 января 2019
Спасибо Насте за отличную экскурсию. За атмосферу, которую она создала своим рассказом. Мы как будто побывали во времена постройки усадеб и домов с необычными парадными. Спешите посмотреть эти места, пока они еще сохранились. Насте удач ! Всем рекомендуем этот маршрут. Наталья и друзья.
константин
20 января 2019
Анастасия очень увлеченный и знающий человек, который прекрасно выполняет свою работу. Огромное спасибо за интересную экскурсию.
Ирина
1 января 2019
С огромным удовольствием и интересом провели эти 4 часа, гуляя по Сололаки. Очень понравился именно формат - рассказы о истории семей/домов сквозь время. С Настей было легко, приятно и интересно.