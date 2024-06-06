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Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
«Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная экскурсия с возможностью сделать интересные и красочные снимки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €65 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
«Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником»
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
«Отправившись со мной на фото-прогулку, вы изумитесь, сколько всего интересного в Тбилиси может быть скрыто от глаз туристов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
«Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
«Нашу фотосессию можно подарить в виде сертификата, детали уточняйте в переписке»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200€140 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Фотосессия на профессиональную камеру — бонус к экскурсии, фото высылаю в течение двух недель»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
€186 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
«По пути я буду фотографировать вас на телефон в самых красивых городских декорациях»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
«На пленочных фотографиях прошлое выглядит таким красивым»
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Начало: Merab Kostava Street, 2
«В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам»
Расписание: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$30 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
«Для фотосессии можно взять с собой реквизит, подходящий вашему образу (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки)»
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150€143 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
«Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
€125 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
€280 за человека
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
«Вы можете взять с собой несколько нарядов и менять их во время фотосессии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
215€86 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Тбилиси
Сделать тёплые кадры в городе, который словно создан для съёмок
«Локации для фотосессии мы сможем выбрать вместе, чтобы они соответствовали вашей задумке»
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
200€170 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Спокойный фотопикник у озера Паравани
Отдохнуть в горах у воды, насладиться вкусной едой и получить атмосферные фото
«Через 1–3 дня после поездки вы получите фотографии в обработке и видеоролик о вашем путешествии»
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€149 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
«В процессе фотосессии по вашему желанию могу рассказать о жизни в городе»
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
150€83 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
- ААнна2 июня 2024Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️
- ААся31 мая 2024Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
- ИИрина19 мая 2024Лена — супер! ❤️
- ВВладлена15 мая 2024Все прошло отлично, очень насыщенная, яркая прогулка
- ДДаниил13 мая 2024Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам приоткрыла завесу тайны на
- ААлла8 мая 2024Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото.
- ААлександр7 мая 2024Среди множества предложений фотопрогулок по Тбилиси я выбрал именно Лену, потому что увидел действительно профессиональные фотографии в профиле, и, как
- ААнна5 мая 2024Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала очень классные кадры и видео. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую такой формат экскурсии.
- ААнара4 мая 2024Супер классная Лена, которая снимает нереально крутые кадры! Обязательно буду рекомендовать всем!)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фотопрогулки»
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