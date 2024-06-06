🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 82 отзыва Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю Начало: На площади Свободы «Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная экскурсия с возможностью сделать интересные и красочные снимки» от € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 122 отзыва Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания Начало: На площади Свободы «Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником» € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 126 отзывов Авторская фотопрогулка по Тбилиси Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками Начало: На площади Свободы «Отправившись со мной на фото-прогулку, вы изумитесь, сколько всего интересного в Тбилиси может быть скрыто от глаз туристов» € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 4 отзыва Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков «Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки» € 63 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю Начало: В центре города «Нашу фотосессию можно подарить в виде сертификата, детали уточняйте в переписке» 200 € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 8 часов 6 отзывов Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы Начало: Центр Тбилиси «Фотосессия на профессиональную камеру — бонус к экскурсии, фото высылаю в течение двух недель» € 186 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 3 отзыва Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности Начало: На площади Свободы «По пути я буду фотографировать вас на телефон в самых красивых городских декорациях» € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 3 отзыва Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси Начало: Площадь Свободы, дом 2 «На пленочных фотографиях прошлое выглядит таким красивым» Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время $ 110 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени Начало: Merab Kostava Street, 2 «В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам» Расписание: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00 $ 30 за человека

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 9 отзывов Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки Начало: На площади Свободы «Для фотосессии можно взять с собой реквизит, подходящий вашему образу (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки)» 150 € 143 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала Начало: В районе Серных бань «Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере» € 125 за человека

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Фотопрогулка 4 часа 1 отзыв Романтическое свидание в Тбилиси Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином «Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)» € 280 за человека

🚶 Пешая 60% скидка Фотопрогулка 1.5 часа Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю Начало: На улице самгебро 1 «Вы можете взять с собой несколько нарядов и менять их во время фотосессии» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00 215 € 86 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час Фотопрогулка по Тбилиси Сделать тёплые кадры в городе, который словно создан для съёмок «Локации для фотосессии мы сможем выбрать вместе, чтобы они соответствовали вашей задумке» 200 € 170 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов Спокойный фотопикник у озера Паравани Отдохнуть в горах у воды, насладиться вкусной едой и получить атмосферные фото «Через 1–3 дня после поездки вы получите фотографии в обработке и видеоролик о вашем путешествии» € 149 за всё до 4 чел.