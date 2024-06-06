Фотосессии в Тбилиси с личным фотографом

Найдено 16 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Тбилиси, цены от €30, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
«Это не стандартная фотосессия, а, скорее, неформальная экскурсия с возможностью сделать интересные и красочные снимки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
«Такая прогулка – это множество стильных фотографий, идей, ракурсов съёмки и общения с влюбленным в город единомышленником»
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
«Отправившись со мной на фото-прогулку, вы изумитесь, сколько всего интересного в Тбилиси может быть скрыто от глаз туристов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
«Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
63 за всё до 5 чел.
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Начало: В центре города
«Нашу фотосессию можно подарить в виде сертификата, детали уточняйте в переписке»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200140 за всё до 5 чел.
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
6 отзывов
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы
Начало: Центр Тбилиси
«Фотосессия на профессиональную камеру — бонус к экскурсии, фото высылаю в течение двух недель»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
186 за всё до 3 чел.
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
«По пути я буду фотографировать вас на телефон в самых красивых городских декорациях»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за всё до 6 чел.
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
3 отзыва
Пленочная фотосессия на улочках старого Тбилиси
Начало: Площадь Свободы, дом 2
«На пленочных фотографиях прошлое выглядит таким красивым»
Расписание: напишите мне, если не можете найти подходящую дату или время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$110 за всё до 2 чел.
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Начало: Merab Kostava Street, 2
«В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам»
Расписание: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$30 за человека
Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка по Тбилиси
Исследуйте красоту Тбилиси и запечатлейте моменты на профессиональные фото во время уникальной прогулки
Начало: На площади Свободы
«Для фотосессии можно взять с собой реквизит, подходящий вашему образу (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки)»
9 июня в 12:30
11 июня в 10:30
150143 за всё до 2 чел.
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
«Фотосессия проходит в трёх локациях: на высоте, на улочках Старого города и на воде во время прогулки на катере»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
Романтическое свидание в Тбилиси
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Романтическое свидание в Тбилиси
Устроить фотопрогулку, полетать на воздушном шаре, прокатиться по Куре, насладиться грузинским вином
«Фотопрогулка в стиле Love story по улицам Тбилиси (1,5 часа)»
Завтра в 09:30
9 июня в 13:30
280 за человека
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
«Вы можете взять с собой несколько нарядов и менять их во время фотосессии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека
Фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Тбилиси
Сделать тёплые кадры в городе, который словно создан для съёмок
«Локации для фотосессии мы сможем выбрать вместе, чтобы они соответствовали вашей задумке»
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
200170 за всё до 3 чел.
Спокойный фотопикник у озера Паравани
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
Спокойный фотопикник у озера Паравани
Отдохнуть в горах у воды, насладиться вкусной едой и получить атмосферные фото
«Через 1–3 дня после поездки вы получите фотографии в обработке и видеоролик о вашем путешествии»
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
149 за всё до 4 чел.
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
45%
Фотопрогулка
2 часа
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
«В процессе фотосессии по вашему желанию могу рассказать о жизни в городе»
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
15083 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
    Спасибо за раннюю фотосессию, за чудесную прогулку и даже мини-экскурсию) все было легко и непринужденно! Очень жду результат ☺️
  • А
    Ася
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
    Лена — супер! ❤️
  • В
    Владлена
    15 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Все прошло отлично, очень насыщенная, яркая прогулка
  • Д
    Даниил
    13 мая 2024
    Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
    Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам приоткрыла завесу тайны на
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    многие моменты в культуре и жизни людей. Благодаря Нине мы увидели Тбилиси заново и это было потрясающе. Так же хочу отдельно поблагодарить за замечательные снимки которые нам сделала Нина это полноценная фотосессия с Рилсами. Чуткое видение её картинки отлично передаётся на камеру- мы остались довольны 5 звезд из возможных 5ти)

    Огромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места намОгромное спасибо Нине, это была потрясающая экскурсия открывающая Тбилиси с другой (местной) стороны. Замечательные места нам
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото.
    Интересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фотоИнтересная экскурсия, приятный гид. Получила приятные впечатления и много фото
  • А
    Александр
    7 мая 2024
    Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
    Среди множества предложений фотопрогулок по Тбилиси я выбрал именно Лену, потому что увидел действительно профессиональные фотографии в профиле, и, как
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    оказалось, не прогадал) Первое что сказала моя жена после того, как мы закончили - «спасибо за то, что ты её нашёл») Всё потому, что с Леной очень легко и непринужденно и мы получили истинное удовольствие от такой фотосессии, как никогда ранее) Поэтому огромное спасибо за эту замечательную прогулку и потрясающие фотографии)

    Среди множества предложений фотопрогулок по Тбилиси я выбрал именно Лену, потому что увидел действительно профессиональные фотографииСреди множества предложений фотопрогулок по Тбилиси я выбрал именно Лену, потому что увидел действительно профессиональные фотографии
  • А
    Анна
    5 мая 2024
    Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
    Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала очень классные кадры и видео. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую такой формат экскурсии.
    Нина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделалаНина прекрасная, очаровательная девушка с которой было очень интересно и легко. Во время прогулки Нина сделала
  • А
    Анара
    4 мая 2024
    Вы и Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
    Супер классная Лена, которая снимает нереально крутые кадры! Обязательно буду рекомендовать всем!)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
  2. Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
  3. Авторская фотопрогулка по Тбилиси
  4. Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
  5. Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 30 до 280 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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