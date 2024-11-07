Кулинарная симфония старого Тифлиса

Добро пожаловать на мастер-класс по грузинской кухне в сердце Тбилиси! Узнайте секреты хинкали и хачапури от коренных жителей в уютной атмосфере
В центре старого Тбилиси проходит уникальный мастер-класс по приготовлению грузинских блюд.

Участники погружаются в атмосферу Сололаки, где под руководством профессионального технолога изучают тонкости создания хинкали, хачапури, купатов и форели на углях. Завершает встречу сытный обед с бокалом вина.

Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, включая всё необходимое для гастрономического удовольствия
5
5 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍴 Профессиональный технолог в роли наставника
  • 🏙 Атмосфера старого Тбилиси
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍷 Включены напитки и вино
  • 🎨 Дизайнерская подача блюд
Кулинарная симфония старого Тифлиса
Кулинарная симфония старого Тифлиса
Кулинарная симфония старого Тифлиса
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Сололаки

Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит на живописной веранде колоритного района Сололаки. Вы окунётесь в историю Старого города, жизнь и быт коренных тбилисцев. И главное — прекрасно проведёте время, получая кулинарные уроки грузинской кухни.

В отличии от многих гидов-кулинаров, я профессиональный технолог. Поэтому научу вас не просто лепить хинкали и хачапури (или жарить купаты и форель), но и расскажу о сотнях способов их приготовления в различных регионах страны — от малобюджетных до изысканных ресторанных. Также владею техниками оформления и дизайнерской подачи блюд для создания праздничной атмосферы за столом.

После мастер-класса вас ждёт сытный обед из собственноручно приготовленных блюд. Мы угостим вас бокалом вина, а ваших детей — безалкогольными напитками.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Вы можете приготовить два блюда на выбор (из расчёта на одного гостя): пять хинкали, хачапури, купаты или форель на углях
  • В стоимость всё включено. Вино и напитки для детей входят в стоимость гастросета
  • Если вас будет больше 2-х, стоимость мастер-класса для каждого последующего составит €13

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сололаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
7 ноя 2024
Посетили мастер-класс по хинкали и купатам в Тбилиси у гостеприимных Ивана и Татьяны. Это было невероятно! Узнали секреты грузинской кухни, погрузились в атмосферу домашнего уюта и сами научились лепить хинкали и делать вкуснейшие купаты. Очень душевно и интересно, всем рекомендуем!
А
31 окт 2024
Наш опыт в Тбилиси, в супер приятной компании Ивана и его замечательной супруги Татьяны. Узнали все секреты приготовления хинкалей и хачапури. Было очень интересно. Нас угостили домашними напитками, вкусно накормили.
Попасть
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на мастер класс в дом таких прекрасных людей было большим удовольствием! Мы были с детьми, им так же было интересно принимать участие в процессе) Советуем смело выбирать данный мастер класс, если хотите провести время весело и с пользой)

Наш опыт в Тбилиси, в супер приятной компании Ивана и его замечательной супруги Татьяны. Узнали все
А
28 окт 2024
На мастер-класс ходила мама. Она осталась очень довольна! Всю обратную дорогу делилась самыми приятными впечатлениями. Иван научил секретам хачапури и хинкали. Оказалось, что мама всю жизнь неправильно резала лук. Теперь с нетерпением ждём, когда мама применит навыки на практике и пригласит нас на хинкально-хачапурный обед)
На мастер-класс ходила мама. Она осталась очень довольна! Всю обратную дорогу делилась самыми приятными впечатлениями. ИванНа мастер-класс ходила мама. Она осталась очень довольна! Всю обратную дорогу делилась самыми приятными впечатлениями. ИванНа мастер-класс ходила мама. Она осталась очень довольна! Всю обратную дорогу делилась самыми приятными впечатлениями. Иван
S
14 окт 2024
На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.

Во-первых, по дороге до места проведения мастер-класса, мы проходили через живописный район
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Сололаки, отмечу, что гид прекрасно владеет историей данного района, провел нам небольшой экскурс, а также рассказывал о гастрономических предпочтениях местных жителей, что было крайне познавательно!

Во-вторых, хотелось бы отметить саму площадку проведения мастер-класса, это уютная терраса, где все детали отражают любовь хозяев к тому, что они делают - а именно любовь к кулинарии.
Тут и аутентичные квеври, и текстиль ручной работы, да и сам дворик погружает тебя в атмосферу уютного «Старого Тбилиси», в общем, очень приятно было там находится.

В-третьих, отмечу и сам процесс приготовления, гид настоящий профессионал, рассказывал нам все поэтапно, отвечал на множество вопросов о процессе и особенностях приготовления грузинских блюд, помогал с лепкой хинкали, ну а результатом был вкусный домашний обед!

В-четвертых, отмечу гида и его супругу, как очень гостеприимных и интересных людей, время летело незаметно!

В заключение скажу, что точно рекомендую данную экскурсию к посещению, особенно, если вы хотите увезти с собой из Грузии щепотку знаний о приготовлении знаменитых блюд!
Восторг! Большое спасибо!

На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.На днях я посетил кулинарный мастер класс — «Кулинарная симфония старого Тифлиса», и вот что мне хотелось бы отметить.
Мария
13 окт 2024
Всегда мечтала научиться готовить блюда грузинской кухни и выбрала мастер-класс у Ивана. Мне очень понравилось, полный восторг! Было тепло и мастер-класс проходил на уютной веранде, Иван подробно показывал технику приготовления
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хинкали и хачапури, учил правильным движениям, параллельно рассказывая много интересного о грузинской кухне и кулинарии вцелом. Чувствовался его профессионализм и глубокие знания, при этом общение было лёгким и душевным.
Всё получилось очень вкусным, мы отлично провели время, а самые известные грузинские блюда я теперь буду периодически готовить дома) Большое спасибо!

Всегда мечтала научиться готовить блюда грузинской кухни и выбрала мастер-класс у Ивана. Мне очень понравилось, полныйВсегда мечтала научиться готовить блюда грузинской кухни и выбрала мастер-класс у Ивана. Мне очень понравилось, полныйВсегда мечтала научиться готовить блюда грузинской кухни и выбрала мастер-класс у Ивана. Мне очень понравилось, полныйВсегда мечтала научиться готовить блюда грузинской кухни и выбрала мастер-класс у Ивана. Мне очень понравилось, полный

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