В центре старого Тбилиси проходит уникальный мастер-класс по приготовлению грузинских блюд. Участники погружаются в атмосферу Сололаки, где под руководством профессионального технолога изучают тонкости создания хинкали, хачапури, купатов и форели на углях. Завершает встречу сытный обед с бокалом вина. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, включая всё необходимое для гастрономического удовольствия

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Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит на живописной веранде колоритного района Сололаки. Вы окунётесь в историю Старого города, жизнь и быт коренных тбилисцев. И главное — прекрасно проведёте время, получая кулинарные уроки грузинской кухни.

В отличии от многих гидов-кулинаров, я профессиональный технолог. Поэтому научу вас не просто лепить хинкали и хачапури (или жарить купаты и форель), но и расскажу о сотнях способов их приготовления в различных регионах страны — от малобюджетных до изысканных ресторанных. Также владею техниками оформления и дизайнерской подачи блюд для создания праздничной атмосферы за столом.

После мастер-класса вас ждёт сытный обед из собственноручно приготовленных блюд. Мы угостим вас бокалом вина, а ваших детей — безалкогольными напитками.

Организационные детали