Участники погружаются в атмосферу Сололаки, где под руководством профессионального технолога изучают тонкости создания хинкали, хачапури, купатов и форели на углях. Завершает встречу сытный обед с бокалом вина.
Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, включая всё необходимое для гастрономического удовольствия
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍴 Профессиональный технолог в роли наставника
- 🏙 Атмосфера старого Тбилиси
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍷 Включены напитки и вино
- 🎨 Дизайнерская подача блюд
Что можно увидеть
- Сололаки
Описание мастер-класса
Мастер-класс проходит на живописной веранде колоритного района Сололаки. Вы окунётесь в историю Старого города, жизнь и быт коренных тбилисцев. И главное — прекрасно проведёте время, получая кулинарные уроки грузинской кухни.
В отличии от многих гидов-кулинаров, я профессиональный технолог. Поэтому научу вас не просто лепить хинкали и хачапури (или жарить купаты и форель), но и расскажу о сотнях способов их приготовления в различных регионах страны — от малобюджетных до изысканных ресторанных. Также владею техниками оформления и дизайнерской подачи блюд для создания праздничной атмосферы за столом.
После мастер-класса вас ждёт сытный обед из собственноручно приготовленных блюд. Мы угостим вас бокалом вина, а ваших детей — безалкогольными напитками.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Вы можете приготовить два блюда на выбор (из расчёта на одного гостя): пять хинкали, хачапури, купаты или форель на углях
- В стоимость всё включено. Вино и напитки для детей входят в стоимость гастросета
- Если вас будет больше 2-х, стоимость мастер-класса для каждого последующего составит €13
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Во-первых, по дороге до места проведения мастер-класса, мы проходили через живописный район