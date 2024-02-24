В нашей программе: музеи Зураба Церетели и грузинского оружия, Голубая галерея, а также Художественный и Национальный музеи.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я расскажу о развитии и тенденциях современного искусства Грузии.
- Обсудим уникальные техники и ремёсла, передаваемые из поколения в поколение, включая резьбу по дереву и создание национальных костюмов.
- Вы узнаете, как искусство отражало и влияло на исторические события, общественные движения, культурные изменения в Грузии. Так, вы лучше поймёте контекст и значение произведений.
- Рассмотрим важные моменты в истории военного искусства и оружейного дела.
- Кроме того, я объясню значение символов, тем и мотивов, используемых в грузинском искусстве, и их связь с мифологией, религией и национальной идентичностью.
Музей Зураба Церетели. Здесь представлено более 300 работ выдающегося художника, включая его яркие и экспрессивные картины, скульптуры и инсталляции. Вы погрузитесь в мир современного искусства Грузии и увидите, как мастер выражал свои мысли, идеи и эмоции через свои произведения.
Голубая галерея. Культурное пространство, созданное Зурабом Церетели, включает экспозиции его работ, а также работ других художников. Картины здесь не просто висят на стенах, а взаимодействуют с окружающей архитектурой и создают интересные впечатления у посетителей. Вы оцените разнообразие стилей и тем и получите представление о современном художественном сообществе Грузии.
Художественный музей. Также вы посетите один из крупнейших и наиболее значимых художественных музеев Грузии. Познакомитесь с произведениями искусства разных эпох и стилей и хорошо представите эволюцию искусства в регионе.
Музей грузинского оружия. Музей располагает богатой коллекцией традиционного оружия, которое использовалось в разные времена. Вы услышите о грузинском военном искусстве. И рассмотрите различные типы оружия, каждое из которых имеет свою особую историю и символическое значение: мечи, сабли, кинжалы, стрелы.
Национальный музей. Кроме того, вы побываете в крупнейшем культурном учреждении страны. Его коллекция посвящена истории, археологии, этнографии и искусству. Рассматривая экспонаты, вы отправитесь в увлекательное путешествие по Грузии.
Кому подойдёт экскурсия
Людям, которые интересуются искусством, культурой, историей, и особенно тем, кто посещает Тбилиси впервые и хочет глубже понять местную культуру. Программа подходит для всех возрастов и уровней знаний. Она также может заинтересовать тех, кто ценит современное искусство и ищет новые впечатления. Обратите внимание: все музеи вы посещаете без гида.
Организационные детали
- Билеты в музеи оплачиваются дополнительно:
— Музей Зураба Церетели — 15 лари за взрослого, 5 лари за ребёнка до 6 лет
— Голубая галерея — 5 лари за взрослого, 0,5 лари за ребёнка
— Художественный музей — 15 лари за взрослого, 5 лари за ребёнка до 6 лет
— Музей грузинского оружия — 10 лари за взрослого, 3 лари за ребёнка до 6 лет
— Национальный музей — 12 лари за взрослого, 4 лари за ребёнка до 6 лет
- В понедельник музеи закрыты (поэтому в календаре эти дни недоступны)
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35