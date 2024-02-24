Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор

Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров
Я расскажу вам о искусстве Грузии, после чего вы сможете самостоятельно изучить экспонаты, проследите эволюцию грузинской художественной сцены; познакомитесь с традиционными ремёслами, включая оружейное дело; раскроете символизм и культурные аспекты в искусстве Грузии и осознаете его роль в истории страны.

В нашей программе: музеи Зураба Церетели и грузинского оружия, Голубая галерея, а также Художественный и Национальный музеи.
5
1 отзыв
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я расскажу о развитии и тенденциях современного искусства Грузии.
  • Обсудим уникальные техники и ремёсла, передаваемые из поколения в поколение, включая резьбу по дереву и создание национальных костюмов.
  • Вы узнаете, как искусство отражало и влияло на исторические события, общественные движения, культурные изменения в Грузии. Так, вы лучше поймёте контекст и значение произведений.
  • Рассмотрим важные моменты в истории военного искусства и оружейного дела.
  • Кроме того, я объясню значение символов, тем и мотивов, используемых в грузинском искусстве, и их связь с мифологией, религией и национальной идентичностью.

Музей Зураба Церетели. Здесь представлено более 300 работ выдающегося художника, включая его яркие и экспрессивные картины, скульптуры и инсталляции. Вы погрузитесь в мир современного искусства Грузии и увидите, как мастер выражал свои мысли, идеи и эмоции через свои произведения.

Голубая галерея. Культурное пространство, созданное Зурабом Церетели, включает экспозиции его работ, а также работ других художников. Картины здесь не просто висят на стенах, а взаимодействуют с окружающей архитектурой и создают интересные впечатления у посетителей. Вы оцените разнообразие стилей и тем и получите представление о современном художественном сообществе Грузии.

Художественный музей. Также вы посетите один из крупнейших и наиболее значимых художественных музеев Грузии. Познакомитесь с произведениями искусства разных эпох и стилей и хорошо представите эволюцию искусства в регионе.

Музей грузинского оружия. Музей располагает богатой коллекцией традиционного оружия, которое использовалось в разные времена. Вы услышите о грузинском военном искусстве. И рассмотрите различные типы оружия, каждое из которых имеет свою особую историю и символическое значение: мечи, сабли, кинжалы, стрелы.

Национальный музей. Кроме того, вы побываете в крупнейшем культурном учреждении страны. Его коллекция посвящена истории, археологии, этнографии и искусству. Рассматривая экспонаты, вы отправитесь в увлекательное путешествие по Грузии.

Кому подойдёт экскурсия

Людям, которые интересуются искусством, культурой, историей, и особенно тем, кто посещает Тбилиси впервые и хочет глубже понять местную культуру. Программа подходит для всех возрастов и уровней знаний. Она также может заинтересовать тех, кто ценит современное искусство и ищет новые впечатления. Обратите внимание: все музеи вы посещаете без гида.

Организационные детали

  • Билеты в музеи оплачиваются дополнительно:
    — Музей Зураба Церетели — 15 лари за взрослого, 5 лари за ребёнка до 6 лет
    — Голубая галерея — 5 лари за взрослого, 0,5 лари за ребёнка
    — Художественный музей — 15 лари за взрослого, 5 лари за ребёнка до 6 лет
    — Музей грузинского оружия — 10 лари за взрослого, 3 лари за ребёнка до 6 лет
    — Национальный музей — 12 лари за взрослого, 4 лари за ребёнка до 6 лет
  • В понедельник музеи закрыты (поэтому в календаре эти дни недоступны)
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александр
24 фев 2024
Отличный опыт в тбилисских музеях и галереях, благодаря великолепной организации и профессионализму гида Левани! Его знания и страсть к искусству сделали наше путешествие по истории и культуре Тбилиси незабываемым. Благодаря
читать дальше

его экспертным рассказам каждый экспонат стал живым и интересным. Отдельное спасибо за внимание к деталям и гибкий подход к нашим запросам. Обязательно порекомендую Левани и этот опыт всем своим друзьям, планирующим посещение Тбилиси!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ГрупповыеМожно с детьмиМузеиЛетниеИскусство и музеиИскусствоГалереи

Похожие экскурсии из Тбилиси

Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
48 за человека
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
Завтра в 11:00
11 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам