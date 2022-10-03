ежедневно в 12:00 и 15:00

Мастер-класс с шеф-поваром тбилисского ресторана

Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом

Грузия останется для вас неисследованной, пока вы не откроете секреты местной гастрономии! На мастер-классе по аутентичной мегрельской кухне вы под моим руководством приготовите идеальный ароматный хачапури и нежный сырный рулет «гебжалия».

Узнаете и о других вкусных символах Грузии, разберетесь в специях, услышите о работе шеф-повара — и конечно, насладитесь обедом!
Мастер-класс с шеф-поваром тбилисского ресторана
Мастер-класс с шеф-поваром тбилисского ресторана
Мастер-класс с шеф-поваром тбилисского ресторана
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Готовим по-грузински — правильно, вкусно, с душой

С радостью жду вас в своем ресторане в центральном районе нашего теплого города Тбилиси. В уютной атмосфере вы откроете особенности национальной кухни 12 регионов Грузии. Одному из них — западному Самегрело — посвящен мастер-класс. За пару часов я научу вас готовить два блюда мегрельской кухни: гебжалию (это нежнейший сырный рулет с мятой) и закрытый хачапури, посыпанный сыром. Вы освоите все тонкости: как выбрать подходящие продукты; чем заменить сулугуни, если его нет под рукой; как выложить тесто; какие специи смешать. Кстати, после мастер-класса вы всегда будете уверенно выбирать пряности!

Кроме того, вы поймете, что такое настоящий грузинский харчо, и узнаете секреты приготовления хинкали, чтобы уже дома приготовить и их тоже.

Поработали, время отдыхать: сядем за стол, нальем вина, будем произносить тосты и делиться впечатлениями, можно даже станцевать:)

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится минимум для 2 гостей. Пожалуйста, если вы планируете забронировать место для 1 человека, то напишите предварительно гиду (до внесения предоплаты на сайте).
  • Все продукты включены в стоимость

ежедневно в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Сабуртало (метро Политехническая)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные👥Групповые🧒Можно с детьми🎓Мастер-классы🍤ГастрономическиеВ помещении

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