ежедневно в 12:00 и 15:00

С радостью жду вас в своем ресторане в центральном районе нашего теплого города Тбилиси. В уютной атмосфере вы откроете особенности национальной кухни 12 регионов Грузии. Одному из них — западному Самегрело — посвящен мастер-класс. За пару часов я научу вас готовить два блюда мегрельской кухни: гебжалию (это нежнейший сырный рулет с мятой) и закрытый хачапури, посыпанный сыром. Вы освоите все тонкости: как выбрать подходящие продукты; чем заменить сулугуни, если его нет под рукой; как выложить тесто; какие специи смешать. Кстати, после мастер-класса вы всегда будете уверенно выбирать пряности!
Кроме того, вы поймете, что такое настоящий грузинский харчо, и узнаете секреты приготовления хинкали, чтобы уже дома приготовить и их тоже.
Поработали, время отдыхать: сядем за стол, нальем вина, будем произносить тосты и делиться впечатлениями, можно даже станцевать:)