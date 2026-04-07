ежедневно в 12:00 и 15:00

Откройте секреты мегрельской кухни в Тбилиси! Приготовьте хачапури и харчо под руководством шеф-повара, насладитесь грузинским гостеприимством
Грузия - это не только природа и архитектура, но и уникальная кухня. На мастер-классе в Тбилиси вы познакомитесь с мегрельскими блюдами: хачапури, харчо и гебжалией. Под руководством шеф-повара научитесь выбирать читать дальшеуменьшить
продукты, готовить тесто и смешивать специи. После занятия насладитесь обедом с вином и тостами. Все продукты включены в стоимость, а мастер-класс проводится в уютной домашней обстановке. Минимум два участника, но возможна индивидуальная запись
Мастер-класс в Тбилиси доступен круглый год, ведь кулинарные занятия проходят в уютной домашней обстановке. Насладитесь грузинской кухней в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тбилиси
Описание мастер-класса
Готовим по-грузински — правильно, вкусно, с душой
С радостью жду вас у себя дома в тихом районе Тбилиси. В уютной атмосфере вы откроете особенности национальной кухни 12 регионов Грузии. Одному из них — западному Самегрело — посвящен мастер-класс. За пару часов я научу вас готовить три блюда мегрельской кухни: гебжалию (это нежнейший сырный рулет с мятой), пикантный суп харчо и закрытый хачапури, посыпанный сыром. Вы освоите все тонкости: как выбрать подходящие продукты; чем заменить сулугуни, если его нет под рукой; как выложить тесто; какие специи смешать. Кстати, после мастер-класса вы всегда будете уверенно выбирать пряности!
Кроме того, вы узнаете секреты приготовления хинкали, чтобы уже дома приготовить и их тоже.
Поработали, время отдыхать: сядем за стол, нальем вина, будем произносить тосты и делиться впечатлениями, можно даже станцевать:)
Организационные детали
Мастер-класс проводится минимум для 2 гостей. Пожалуйста, если вы планируете забронировать место для 1 человека, то напишите предварительно гиду (до внесения предоплаты на сайте).
Все продукты включены в стоимость
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 123 туристов
Наталия — шеф-повар нескольких грузинских ресторанов в Тбилиси. Бренд-шеф признанного ресторана грузинско-европейской кухни. Популяризатор грузинской кухни среди путешественников (200 мастер-классов за 7 лет)
Постоянно повышаю квалификацию за пределами Грузии. Жду нашей теплой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Спасибо огромное! Это было очень душевно, тепло, уютно и невероятно вкусно. Наш мастер-класс был подарком на день рождения дочке, и это был чудесный подарок. Обязательно пойдем еще, когда снова приедем в Грузию💚
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Анна
Спасибо большое за мастер-класс 😍
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Марина
Великолепное и душевное завершение мини-отпуска в Грузии. Вкусно и очень продуктивно 😋
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Марина
С Натальей мы списались заранее, тк мастер класс был подарком маме на др. Она мне многое посоветовала и мы даже заменили одно блюдо в первичном меню. А также по моей читать дальшеуменьшить
просьбе нам купили красное вино и букет цветов. У нас не было интернета и нам заказали такси туда, и обратно. Общалась с водителем, чтобы нас довезли куда нужно) С самого начала было очень приятно и гостеприимство распространялось от начала знакомство и было все время, и даже после всего мероприятия) Все было очень душевно. Все как будто с пинтереста. Еда вышла безумно вкусная, обязательно будем повторять в Москве. Еще очень понравилась сырная тарелка, спасибо за рекомендации где можно купить!) Все было четко, познавательно, душевно и спокойно. Наталья профессионал своего дела и я буду ее рекомендовать всем! Так же, очень важным хочу уточнить - это доверии. Первая оплата была через приложение, а вторая на месте. Я хотела оплатить переводом с грузинского банка на грузинский. Наталья была не против. Мы оплатить смогли только на следующий день, тк я не до конца сначала понимала как это, было очень приятно, что мне помогли и подсказали как пользоваться банком, а также подождали с переводом! Стол был шикарен, еды было много и было очень приятно, что в конце нам собрали еду с собой в лоточки. Еще пару дней доедали с утра))) Спасибо за все! Все было шикарно! Маме безумно понравилось и мне тоже)
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И
Илья
Очень довольны нашим походом в гости к Наталие - не только великолепному шеф-повару, но и замечательному рассказчику! Наталия рассказала не только о кухне разных регионов Грузии, но и об особенностях читать дальшеуменьшить
культуры, быта, о красивейших уголках этой прекрасной страны. Мы научились готовить несколько грузинских блюд, а также узнали об их вариациях. Наталия познакомила нас со множеством пряностей и различными приемами и секретами быстрой и удобной готовки. Не обошлось и без дегустации вин:). Наталия отличный профессионал, всем кто интересуется кулинарией, советуем посетить ее мастер-классы. Интересное и полезное времяпрепровождение гарантировано. Время летит незаметно, вместо 2 часов проболтали все 6:)))
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Инна
Это было незабываемо. Наталья меня покорила своей доброжелательностью. Меня встретили как старого друга, накормили и напоили. Но прежде, как бы играючи, Наталья рассказала много интересного о грузинской кухне, показала, что называется, МАСТЕРКЛАСС. А сколько было выпито вина! Да какого вкусного! А какая замечательная семья у Натальи! Только ради знакомства с таким человеком стоило ехать в Грузию. СПАСИБО,Наташа!
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