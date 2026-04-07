ежедневно в 12:00 и 15:00

читать дальше уменьшить

просьбе нам купили красное вино и букет цветов.

У нас не было интернета и нам заказали такси туда, и обратно. Общалась с водителем, чтобы нас довезли куда нужно) С самого начала было очень приятно и гостеприимство распространялось от начала знакомство и было все время, и даже после всего мероприятия)

Все было очень душевно. Все как будто с пинтереста. Еда вышла безумно вкусная, обязательно будем повторять в Москве. Еще очень понравилась сырная тарелка, спасибо за рекомендации где можно купить!) Все было четко, познавательно, душевно и спокойно. Наталья профессионал своего дела и я буду ее рекомендовать всем!

Так же, очень важным хочу уточнить - это доверии. Первая оплата была через приложение, а вторая на месте. Я хотела оплатить переводом с грузинского банка на грузинский. Наталья была не против. Мы оплатить смогли только на следующий день, тк я не до конца сначала понимала как это, было очень приятно, что мне помогли и подсказали как пользоваться банком, а также подождали с переводом!

Стол был шикарен, еды было много и было очень приятно, что в конце нам собрали еду с собой в лоточки. Еще пару дней доедали с утра)))

Спасибо за все! Все было шикарно! Маме безумно понравилось и мне тоже)