ежедневно в 12:00 и 15:00

Грузия останется для вас неисследованной, пока вы не откроете секреты местной гастрономии! На мастер-классе по аутентичной мегрельской кухне вы под моим руководством приготовите идеальный ароматный хачапури и нежный сырный рулет «гебжалия». Узнаете и о других вкусных символах Грузии, разберетесь в специях, услышите о работе шеф-повара — и конечно, насладитесь обедом!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Готовим по-грузински — правильно, вкусно, с душой

С радостью жду вас в своем ресторане в центральном районе нашего теплого города Тбилиси. В уютной атмосфере вы откроете особенности национальной кухни 12 регионов Грузии. Одному из них — западному Самегрело — посвящен мастер-класс. За пару часов я научу вас готовить два блюда мегрельской кухни: гебжалию (это нежнейший сырный рулет с мятой) и закрытый хачапури, посыпанный сыром. Вы освоите все тонкости: как выбрать подходящие продукты; чем заменить сулугуни, если его нет под рукой; как выложить тесто; какие специи смешать. Кстати, после мастер-класса вы всегда будете уверенно выбирать пряности!

Кроме того, вы поймете, что такое настоящий грузинский харчо, и узнаете секреты приготовления хинкали, чтобы уже дома приготовить и их тоже.

Поработали, время отдыхать: сядем за стол, нальем вина, будем произносить тосты и делиться впечатлениями, можно даже станцевать:)

Организационные детали