20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии

Оксана
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Оксана – ваш гид
Тбилиси — это не только кружевные балкончики и аппетитные хинкали, но и самобытное прикладное искусство.

На мастер-классе в художественной студии вы узнаете о техниках росписи батика и перегородчатой эмали, а затем своими руками создадите атмосферный тбилисский сувенир — от стильной майки до декоративной наволочки.

И, конечно, услышите немало любопытных историй о жизни Тбилиси за чашечкой турецкого кофе с кусочком мчади по-гурийски.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У входа в мэрию на площади Саакадзе
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую

Что вас ожидает

Лучший тбилисский сувенир своими руками
Встретившись у мастерской в сердце Тбилиси, мы поговорим о грузинских прикладных искусствах и их месте в культуре и менталитете Сакартвело. Затем на 2 — 3 часа вы погрузитесь в творческий процесс в художественной студии. Вместе с профессиональными мастерами вы разберетесь в техниках росписи батика и перегородчатой эмали, а затем создадите авторский эскиз, в основу которого лягут символы Тбилиси: традиционные орнаменты и буквы грузинского алфавита, мотивы граната, образы домов и балкончиков Старого города. А после заберете с собой на память результат работы — вручную расписанный платок, сумку, магнит, декоративную наволочку, стильную майку или чехол на телефон, которые сохранят тепло ваших рук и характер Тбилиси.

Душевная атмосфера тбилисской мастерской
Вы не только насладитесь творческим процессом, но и погрузитесь в уютную повседневную жизнь мастерской: пообщаетесь с удивительными мастерами и дизайнерами Тбилиси, услышите незаурядные истории из жизни грузинских художников. Хозяйки мастерской будут рады раскрыть вам тайны своего ремесла, да и просто поболтать о тбилисской жизни за чашечкой турецкого кофе или рюмочкой домашней настойки с кусочком мчади по-гурийски.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса входят заготовки и материалы для росписи шелкового платка или деревянного магнита. Дополнительно, по вашему желанию, оплачиваются заготовки для росписи сумки, футболки, телефонного чехла или декоративной наволочки — 15 лари.
  • По желанию мастер-класс по росписи можно заменить на мастер-класс по перегородчатой эмали, цена которого составит 40 евро. В эту стоимость входят необходимые материалы, включая серебро и японские эмали.
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Арт-поход в тбилисскую мастерскую

Экскурсия проводится в будние дни в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура У входа в мэрию на площади Саакадзе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Оксана
Оксана
Добрый день! Меня зовут Оксана. В мастерской, куда мы отправимся за творческими шедеврами, работают 3 профессиональные художницы, выпускницы Тбилисской академии художеств с опытом преподавания более 20 лет. Очень теплые личные отношения между коллегами создают на мастер-классах душевную атмосферу творчества и традиционного грузинского гостеприимства.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Удивительное место - территория творчества, секретов мастерства и колорита Тбилиси. Очень тёплый и радушный приём. Попала туда спонтанно, был свободный день и хотелось использовать его для знакомства с местным грузинским искусством именно в том чтобы сделать что-то своими руками. Из нескольких вариантов выбор пал на Арт-поход в тбилисскую мастерскую. Я решила научится изготовлению украшений с стиле минанкари - грузинской технике горячей перегородчатой эмали. Замечательные мастерицы-художницы Тамуна и Оксана очень доступно и понятно провели со мной это занятие. Это было не просто сухая передача материала, а время творчества, общения, обмена опытом и радости от полученного результата. А ещё мы если очень вкусные мчади и я даже увидела, как их готовят по-настоящему.
За время занятия я сделала кулон со своим именем с использованием грузинского алфавита. Девушки отметили, что до меня, на их мастер-классах, никто ещё не использовал в минанкари эту идею. Друзья, которым я показывала своё творение были удивлены , что такое украшение можно сделать своими руками за несколько часов. Всем очень понравился мой кулон. Ношу его с удовольствием и он напоминает мне о новых талантливых подругах и красоте грузинского искусства минанкари.
21 января 2020
Мое знакомство с Тбилиси началось с арт-похода в тбилисскую мастерскую, где работают добрые феи,творящие красоту, согревающую сердце и душу. Большое спасибо Оксане,Эке, Тамуне и Эке за гостеприимство, за помощь создать себе памятный подарок с грузинским орнаментом. Так приятно,что на моем платке есть изумитенльно красивые грузинские буквы - инициалы мастериц. Очень душевно, вкусно прошло наше знакомство, которое останется в памяти до следующего приезда. Теперь необходимо освоить технику минанкари. Огромное Вам спасибо, я очень рада нашему знакомству.
Рекомундую всем! Подарите себе счастье!
23 ноября 2019
Очень понравился мастер-класс по росписи шелкового платка, который проводила Оксана, Эка и Эка. Гостеприимная обстановка, творческая атмосфера с грузинским колоритом, за 3 часа получился прекрасный подарок близкому человеку. Рекомендую!
20 ноября 2019
Мы были в мастерской на мастер-классе по изготовлению украшений с технике минанкари.
Нас встретила Оксана и проводила до мастерской )
Потрясающее место! Очень тёплое, душевное и гостеприимное! Потрясающие женщины-художницы-творцы! Творческая и живая атмосфера! Бесконечно вкусный чай и угощения! Приятные и такие душевные разговоры :)
Сам мастер-класс очень понятно разложен и проходит с постоянной помощью и подсказками мастеров. Процесс очень медитативен ) От рисования эскизов будущего украшения до выкладывания переходов цветов - просто магия! Особенно когда украшения достают из печи и видишь как меняются краски...
Очень рекомендую всем, кто хочет почувствовать город Тбилиси, его жизнь, его дух. Всем, кому нравятся эти волшебные и аутентичные украшения. Всем, кому хочется побывать в приятной, тёплой, творческой атмосфере )
Большое спасибо всем прекрасным леди этой мастерской! Вы - потрясающие!
Ярослав
2 октября 2019
Лучший подарок - сделанный своими руками!
Если ассортимент сувенирных лавок вас не устраивает, если душа просит запечатлить Ваше личное мгновение и восторг от пребывания в Грузии, если Вы уверены, что внутри Вас спит настоящий художник - Вам срочно нужен арт-поход в тбилисскую мастерскую, где Оксана, Эка и Эка помогут разбудить в Вас творца. Рекомендую планировать чуть больше времени на мастер-класс, так как процесс затягивает и время за кистью, а еще и за чашечкой ароматного кофе по-турецки или гречишного чая с горячими мчади и в интересной компании летит незаметно.
Определенно стоит сходить!
17 сентября 2019
Впечатления о мастер-классе по росписи шелкового платка самые замечательные!! Обстановка, организация и атмосфера мероприятия заслуживают самых высоких оценок!! Нас не только радушно встретили, научили технике росписи по шёлку, но ещё и угостили чаем, кофе, мчади с сулгуни и маринованным кизилом! В результате получилась эксклюзивная вещь ручной работы, которая будет напоминать о чудесной стране и прекрасных людях!! Спасибо!!
16 сентября 2019
Замечательный мастер класс,, очень гостеприимные и проффессиональные девочки, обязательно советую сходить,узнаете много интересного не только о росписи, но даже о кухне и укладе жизни ,не жалейте времени, идите
14 сентября 2019
Спасибо огромное за этот прекрасный день! Душевное общение, чудесный кофе, мчади и сыр с аджикой :) Но главное конечно роспись шарфиков под чутким руководством настоящих Волшебниц! Все получилось даже у таких далеких от творчества людей как мы:))
Просто драгоценное воспоминание в копилку впечатлений!
9 июля 2019
Замечательный мастер-класс из серебра в технике минанкари. Делали сергьги и подвеску подростки 14-16 лет и взрослые, все получилось очень красиво, прям как в магазине. Очень творческая мастерская и изысконое чаепитие. Мастерицы Эга, Эга и Тамуна просто волшебницы. Оксана, спасибо большое за погружение в древнее грузинское искусство, внимание, красоту и главное результат.
9 июля 2019
В мастерской приветливые и увлеченные своим делом люди. Погружение в творческий процесс очень интересное, мне не хватило только исторического экскурса по теме. Одного дня конечно мало для создания стоющего произведения, но стало понятно, что это колоссальный труд и упорство. Спасибо
Ещё 10 отзывов

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