20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучший тбилисский сувенир своими руками

Встретившись у мастерской в сердце Тбилиси, мы поговорим о грузинских прикладных искусствах и их месте в культуре и менталитете Сакартвело. Затем на 2 — 3 часа вы погрузитесь в творческий процесс в художественной студии. Вместе с профессиональными мастерами вы разберетесь в техниках росписи батика и перегородчатой эмали, а затем создадите авторский эскиз, в основу которого лягут символы Тбилиси: традиционные орнаменты и буквы грузинского алфавита, мотивы граната, образы домов и балкончиков Старого города. А после заберете с собой на память результат работы — вручную расписанный платок, сумку, магнит, декоративную наволочку, стильную майку или чехол на телефон, которые сохранят тепло ваших рук и характер Тбилиси.

Душевная атмосфера тбилисской мастерской

Вы не только насладитесь творческим процессом, но и погрузитесь в уютную повседневную жизнь мастерской: пообщаетесь с удивительными мастерами и дизайнерами Тбилиси, услышите незаурядные истории из жизни грузинских художников. Хозяйки мастерской будут рады раскрыть вам тайны своего ремесла, да и просто поболтать о тбилисской жизни за чашечкой турецкого кофе или рюмочкой домашней настойки с кусочком мчади по-гурийски.