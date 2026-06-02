20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения мастер-класса в Тбилиси - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками по городу до или после занятия. Мастер-класс проходит в помещении, поэтому дождь или жара не станут помехой. В апреле, мае и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, особенно вечером. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, мастер-класс остается доступным и уютным вариантом для культурного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мастерская в сердце Тбилиси
Старый город
Описание мастер-класса
Лучший тбилисский сувенир своими руками
Встретившись у мастерской в сердце Тбилиси, мы поговорим о грузинских прикладных искусствах и их месте в культуре и менталитете Сакартвело. Затем на 2 — 3 часа вы погрузитесь в творческий процесс в художественной студии. Вместе с профессиональными мастерами вы разберетесь в техниках росписи батика и перегородчатой эмали, а затем создадите авторский эскиз, в основу которого лягут символы Тбилиси: традиционные орнаменты и буквы грузинского алфавита, мотивы граната, образы домов и балкончиков Старого города. А после заберете с собой на память результат работы — вручную расписанный платок, сумку, магнит, декоративную наволочку, стильную майку или чехол на телефон, которые сохранят тепло ваших рук и характер Тбилиси.
Душевная атмосфера тбилисской мастерской
Вы не только насладитесь творческим процессом, но и погрузитесь в уютную повседневную жизнь мастерской: пообщаетесь с удивительными мастерами и дизайнерами Тбилиси, услышите незаурядные истории из жизни грузинских художников. Хозяйки мастерской будут рады раскрыть вам тайны своего ремесла, да и просто поболтать о тбилисской жизни за чашечкой турецкого кофе или рюмочкой домашней настойки с кусочком мчади по-гурийски.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса входят заготовки и материалы для росписи шелкового платка или деревянного магнита. Дополнительно, по вашему желанию, оплачиваются заготовки для росписи сумки, футболки, телефонного чехла или декоративной наволочки — 30 лари
По желанию мастер-класс по росписи можно заменить на мастер-класс по перегородчатой эмали, цена которого составит 65 евро. В эту стоимость входят необходимые материалы, включая серебро и японские эмали
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в мэрию на площади Саакадзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 331 туриста
Гамарджоба! Мы творческая команда друзей, влюбленных в Сакартвело. Более 10 лет живем в Тбилиси, изучаем историю и традиции страны через путешествия, книги и общение с людьми.
С 2019 года работаем в читать дальшеуменьшить
сфере туризма и ведем несколько творческих проектов в столице, связанных с искусством и культурой Грузии. Сотрудничаем с грузинскими художниками, музыкантами и местными жителями, которые помогают нам организовывать творческие и искусствоведческие программы.
Тбилиси – наш самый любимый город на земле. Но эта страна многогранна и интересна тем, что каждый регион великолепен и неповторим своим культурным, гастрономическим и архитектурным наследием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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–
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–
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К
Катя
Это было чудесное путешествие в мир красок, ткани, задушевных разговоров и теплых улыбок! Несколько часов тишины в голове и радости в сердце. Совместное женское творчество придает столько энергии, позитива, уверенности! читать дальшеуменьшить
Хозяйки студии по-настоящему гостеприимные и дружелюбные дамы, угощения сделанные ими и бабушкин кофейный ликёр по 100летнему рецепту придали нашему пребыванию особый шарм! Спасибо огромное за такое удовольствие и конечно же мы покидаем Грузию с сувенирами, которые сделаны своими руками с помощью грузинских волшебниц!!
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И
Ирина
Я чудесно провела время на мастер-классе, познакомилась с прекрасными художницами - хозяйками мастерской, открытыми и гостеприимными, и своими руками за несколько часов создала себе отличный сувенир - вручную расписанный шелковый читать дальшеуменьшить
платок. Тамара и Эка и показали, и подсказывали в процессе, и дали самой в него погрузиться, так что это была практически арт-медитация. А ещё угощали, болтали и в целом принимали, словно в гостях. Большое спасибо за прекрасный день и новый опыт! Очень рекомендую!
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Marina
Чудесная и неповторимая встреча с Оксаной и Тамрико. Время пролетает незаметно за творческий работой в очень доброжелательной обстановке. Девочки, спасибо за прекрасный день и мира нам всем!
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Таня
О,это был замечательный выбор. При том,что я никогда не расписывала майки акриловыми красками. К моему приходу была проделана подготовительная работа. И главное,приобретена чёрная майка,точно как я просила. Но сначала меня читать дальшеуменьшить
угостили вкуснейшим кофе и показали мастерскую. А в середине процесса было ещё и хачапури. А само раскрашивание… Я выбрала архитектурный дизайн. Детали рассказывать не буду,ознакомитесь на месте. Мне,естественно, помогали и советом и делом. Показывали,как смешивать краски,как работать кистью. И вот ты видишь,как из ничего получается чудесная вещь. Такое удовольствие! Обязательно надо попробовать! Войдите во вкус.
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Светлана
Все супер! Это наш первый опыт! Очень интересно, душевно. Мысли через творчество. В следующий раз попробуем батик. Большое спасибо нашим учителям!
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Е
Екатерина
Великолепный мастер класс! Советую всем, на любой возраст, шикарное настроение и прекрасные воспоминания гарантированы! Необыкновенная атмосфера творчества и хорошего настроения на протяжение 3 часов, которые мы провели с Оксаной и ее коллегами. Максимум тепла, гостеприимства и профессионализма, настоящая находка! Мы обязательно вернемся!
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