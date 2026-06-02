20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси - это не только архитектура и кухня, но и самобытное прикладное искусство.На мастер-классе в художественной студии вы узнаете о техниках росписи батика и перегородчатой эмали, а затем своими руками

создадите уникальный тбилисский сувенир. Встретившись у мастерской, вы погрузитесь в творческий процесс и создадите авторский эскиз с символами Тбилиси. После мастер-класса заберете с собой результат работы - расписанный платок, сумку, магнит или декоративную наволочку. Также вы услышите интересные истории о жизни Тбилиси за чашечкой турецкого кофе с кусочком мчади по-гурийски

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса в Тбилиси - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться прогулками по городу до или после занятия. Мастер-класс проходит в помещении, поэтому дождь или жара не станут помехой. В апреле, мае и октябре также комфортно, но может быть прохладнее, особенно вечером. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, мастер-класс остается доступным и уютным вариантом для культурного отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.